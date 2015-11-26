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Яндекс научился предсказывать погоду

Погода до сих пор влияет на нашу жизнь гораздо сильнее, чем нам, возможно, хотелось бы. Мы начинаем утро с прогноза погоды, а в течение дня жалуемся друг другу на его точность. Раньше люди пытались предсказывать погоду на основе своих наблюдений. Если птицы низко летают, а лягушки громко квакают, будет дождь. Если небо на закате красное — будет ветер. Сейчас для прогнозирования погоды используются чрезвычайно сложные метеорологические модели, которые учитывают большую часть человеческих знаний о поведении жидкостей и газов, — и всё равно прогнозы оказываются неточными. В результате появляются новые погодные приметы: всем известно, что помыть машину — это к дождю.

Современные метеомодели представляют собой сотни тысяч строк кода и задействуют для расчётов самые мощные суперкомпьютеры. В качестве исходных данных они используют практически всю метеорологическую информацию, которую можно собрать, — данные со спутников, профессиональных метеостанций и станций радиозондирования. Тем не менее, прогнозы всё равно могут ошибаться: достаточно переоценить или недооценить значение одного из тысяч факторов, и вот вы уже не взяли с собой зонтик, потому что прогноз не предупредил о дожде. Кроме того, в большинстве случаев прогнозы делаются для города в целом, и даже самым большим городам достаётся всего один прогноз, вне зависимости от размера территории.

Задача прогнозирования погоды достаточно сильно похожа на то, чем занимается Яндекс. Мы стараемся найти закономерности в огромном количестве данных и на основе этого ранжируем сайты, рекомендуем музыку или помогаем ЦЕРНу искать редкие события среди столкновений частиц. Для этого мы используем машинное обучение. И к прогнозированию погоды тоже применили машинное обучение.

Мы разработали уникальную технологию — Метеум. Она умеет строить прогноз погоды с точностью до районов города и даже до отдельных домов. Метеум сочетает классические метеорологические модели и технологии машинного обучения. Это позволяет сконцентрировать машинное обучение на том, чтобы уточнить существующие модели и учесть локальные особенности. А следовательно — давать более точный прогноз и делать меньше ошибок.


В качестве начальной информации Метеум использует данные метеостанций и данные из других источников, которые могут уточнить локальные особенности. Например, от Яндекс.Карт мы получаем данные о том, что находится у человека под ногами — асфальт, трава или, может, песчаный пляж. Всего получается более 9 ТБ данных каждый день. Начальные данные Метеум обрабатывает с помощью традиционных метеомоделей, а результаты — с помощью технологии машинного обучения Матрикснет. Матрикснет постоянно сравнивает прогнозы погоды от разных моделей с реальной погодой за окном и выделяет ситуации, когда нужно, например, взять прогноз осадков из первой модели, скорость ветра — из третьей, температуру рассчитать как линейную комбинацию второй и четвёртой. Всего Матрикснет использует более 10 тысяч различных параметров, в том числе и такие, которые напрямую не воспринимаются как погода — скажем, профиль температуры или высоту пограничного слоя.

Когда пользователь обращается к сервису, Метеум каждый раз рассчитывает новый прогноз. Яндекс.Погода определяет, где человек находится, и показывает свежий прогноз именно для этого места. Можно выбрать любое время и любое место — главное, чтобы был известен его адрес. И посмотреть, что ожидается через час у офиса, вечером — во дворе рядом с домом, а на следующее утро — в аэропорту. Если прогноз оказался неправильным — на него можно пожаловаться, причём не только знакомым, а прямо на сервисе. Пока новая Погода работает в бета-версии, и мы очень рассчитываем на замечания пользователей. Они помогут сделать прогноз точнее.

Прогноз от Метеум появился в веб-версии Яндекс.Погоды, в обновлённом приложении для Android и совсем новой Яндекс.Погоде для iOS. Сейчас он доступен для 36 регионов России, но в дальнейшем география расширится. Полный список регионов, для которых работает Метеум, такой: Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашская, Пермский край.
44 комментария
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seven-4-seven
26 ноября 2015, 23:57
А где же Windows Phone? :(
ErBlack
27 ноября 2015, 11:11
seven-4-seven,
+1
spytn1k
27 ноября 2015, 13:48
seven-4-seven,
Присоединяюсь. Банальный поиск для телефонов как сломали, так до сих пор не починят. Возможность делать универсальные приложения для всех устройств уже кучу времени существует, а у них на компьютере/планшете только карты и деньги, которые никто не поддерживает. Что уж говорить о выходе новых приложений? Очень расстраивает отношение такой крупной компании к пользователям windows, windows phone/mobile.
frees03
30 ноября 2015, 08:52
seven-4-seven,
полностью согласен, в Яндексе без уважения относятся ко всеми любимой платформе windows.
Игорь
21 декабря 2015, 15:57
frees03,
как бы ни было печально, Windows не всеми любимая платформа. На ней мало пользователей и поэтому ей не уделяют внимания.
Дмитрий Домрачев
26 ноября 2015, 23:57
Что?! А Питер?!
Kobets Sergey
26 ноября 2015, 23:57
Дмитрий Домрачев,
держи уже обученную модель предсказания погоды в Питере:

String PredictPiterWeather(Date currentDate) {
    return("Пасмурно, возможны осадки");
}
Андрей Лаховский
26 ноября 2015, 23:57
Kobets  Sergey, пять баллов!
Максим Пономарев
26 ноября 2015, 23:57
Kobets  Sergey, 👍
Николай Удинцев
18 мая 2016, 14:29
Kobets Sergey,
это прекрасно.
Nik-vr
26 ноября 2015, 23:57
А будет ли в будущем возможность использовать информеры для сайтов, показывающие погоду на основе прогноза от Метеум? Для небольших городков сейчас приходится выбирать в информере ближайший город, доступный в вашем списке, а хотелось бы видеть в виджете название родной деревни :)
Алексей
26 ноября 2015, 23:57
На Tab S 8.4 не запускается и даже отчёт не создаёт.., просто вылетает в ланчер, Android 5.0.2
А по поводу точности погоды пока не нашёл конкурентов MSN Погоде, странно но точнее америкосов у нас погоду не знают.
MarkGS
26 ноября 2015, 23:57
виджет забыли
Николай Шпаков
26 ноября 2015, 23:57
Чет Яндекс совсем погнал про точность погоды прям до дома:-) Раньше заходил и видел погоду в своем городе, а теперь Я в Москве стал неожиданно, хотя из Красноярска не выезжал последние 4месяца. Яндекс-kozel!
battercake
26 ноября 2015, 23:57
>> Начальные данные Метеум обрабатывает с помощью традиционных метеомоделей
Неужели в Яндексе считается глобальная модель GFS? Звучит сомнительно, поскольку это подменяет работу прогностического центра NCEP, а сотни человеко лет. Могу поверить, что WRF  считается в Яндексе, но неужели у вас есть целый отдел под такую задачу?
tanianikiti
27 ноября 2015, 18:05
battercake,
, будьте проще :)
Мне кажется Яндекс просто анализировал прогнозы нескольких метеослужб, и для каждой местности определил веса - достоверность каждой. Для вычисления "своего" прогноза яндекс будет скрещивать чужие прогнозы. Далее по отзывам пользователей эти веса будут корректироваться. Это не модель, это система массового обслуживания :)
battercake
2 декабря 2015, 17:35
tanianikiti,

Невозможно быть проще, когда выдаются такие красивые обещания. Позже обнаружил более подробное и скромное описание на хабре. Отчасти вы правы, что они собирают данные, но и WRF считают, как я предполагал.
Борис А.
26 ноября 2015, 23:57
круто.
vonl
27 ноября 2015, 11:11
Знаем, знаем мы их прогнозы, на улице +5, а у них в погоде -30 показывает, а мы все понять не можем если у яндекса -30 то какого мы в пуховике так потеем...
Если теперь будет хотя бы текущую показывать верно, то это реально будет прогресс...
serg8709
27 ноября 2015, 20:52
на виджетах для андроида очень мелкий текст и иконки, новая версия 4,00 понравилась
coth
28 ноября 2015, 21:04
Верните опционально белые иконки для виджета на Андройде. Подавляющее большинство пользовались прозрачным виджетом. А эти цветные иконки и цветной шрифт далеко не со всеми фонами совместимы. И линия эта лишняя по среди виджета. Скорость ветра и давление так же верните. Нигде теперь нет. И зачем половина виджета перегружена информацией про температуру на ближайшие часы? Ну вилка уже указана под температурой. Остальное - лишнее. Раньше виджет был информативный и приятный, а теперь только работа "креативщика"( #вернитестаруюяндекспогоду
meteo.rf
30 ноября 2015, 10:01
Самый достоверный прогноз погоды может быть только там, где есть метеостанция с привязанными к ней координатам, которая выкладывает данные на интернет сервер и где они синхронизируются с плановыми данными. После этого происходит корректировка прогноза по именно этим координатам. Любая метеостанция может охватить ячейку не более 3 x 3 км по прогнозу погоды.
coth
10 декабря 2015, 13:59
meteo.rf,
метеостанция может показать погоду в текущий момент, но будущее она как определит? кое как предсказать будущее можно только со спутника.
mar-davletov
4 декабря 2015, 06:19
сегодня минус 1 на градуснике а у вас по Самаре с утра минус 5 от куда берете погоду с потолка
alexbrtn.o
13 декабря 2015, 09:55
Будут ли новые информеры для сайта? Тот же конструктор, например?
Ваши стыдно на сайт ставить.
Yurio13
29 декабря 2015, 13:06
рекламный ход клевый! ни за что ds не отвечаете. Ни за качество ни за оправдываемость.
Так дизайн навели...Это бред считать модель на сетки высокого разрешения не имея сети проверочных станций
Но обывателям, которые думают большим пальцем а не головой - прокатит
MichaelVavilov
10 января 2016, 13:55
По моему, шутка затянулась. :)
nikolai.ozerow
30 мая 2017, 12:33
 Отлично  как  в  живую  на  компе  смотрится ,  молодцы 
Глеб Дроздов
26 июля 2017, 22:52
Интересно, погода наладится))  https://yadi.sk/i/3ro4Olfg3LSQHN
adca2014
6 августа 2017, 22:55
постоянно не правильно! меняют погоду после того как дождь прошел..
e.kozina1971
1 ноября 2017, 21:30
полное г---но,если дождь,У ЯНДЕКС В БЛИЖАЙШЕЕ 2 ЧАСА ДОЖДЯ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, если нет дождя то в блежайщие 2 часа дождь не прекратится, температуру приблизительная,не проще уйти и не квакать пургу
e.kozina1971
1 ноября 2017, 21:32
уйдите и не позортесь гадалки точнее предсказывают
sckorohodowa.tania2016
24 ноября 2017, 15:41
"Чушь собачья"! "Яндекс-пронозисты", Вы, хотя бы иногда на улицу выглядывайте. Заметила в этом году, ни одного точного прогноза. Позор Вам! Если сидите за компьютером своим и "составляете Ваши прогнозы", есть онлайн камеры, прикрепите на окно своё градусник, чтобы хотя бы на 50% "предсказывать", а не "на бум"! Наконец-то с других сайтов "передирайте". Мир сошёл с ума! Не хотят работать, никто! А "денюжку" подавайте им. Всех бы повыгоняла! Наберут "по недобору или по-блату", не понятно!
Prokhor153
1 декабря 2017, 15:14
В окно выглядывайте почаще синоптики , на улице солнце ,мороз а они снег передают.
Дмитрий Алёхин
22 декабря 2017, 23:08
Яндекс погода жесть как отличается от гисметео.(( 

zero.flint40
18 января 2018, 02:45
Да, в такую погоду любой себе что то отморозит. Даже дома, если конечно там нет камина на дровах, например от багира камины.
Анастасия
11 марта 2018, 13:15
Яндекс Погода,Посмотрите в окно!!!!! У вас по прогнозу сегодня 11.03 в Пскове должен быть дождь и ГРОЗА!!!!!вы совсем уже куку чтоли?!!!!
Обновлено 11 марта 2018, 13:16
Саша Комар
2 апреля 2018, 06:32
яндех врет о погоде.
sanya.xatuntsev
7 августа 2018, 14:29
В последнее время прогноз погоды прямо противоположный. Например, сегодня,то есть 7 августа, по прогнозу днем малооблачно , а на самом деле сильнейший ливень. И это не первый раз.
оля
11 февраля 2019, 16:10
Вы пишете погоду со своих снов????…извините, но это лажа полная!!!!!…на улицу выйдите хотя бы, и потом проанализируйте с тем что на сайте!…хотя бы так. ПОЗОР!!!!
karev-andrey
15 мая 2019, 13:45
оля,
Согласен.Сейчас а нашем городе 30 градусов Цельсия и ни капли дождя-пишет "идёт сильный дождь,не прекратится в ближ.2 часа". Разберитесь с сайтом погоды!!!Это уже не первый раз!
karev-andrey
15 мая 2019, 13:49
Погоду врёте не только будущую но особо настоящую- если это не прекратится,тогда уберите совсем блог с погодой!Не вводите людей в заблуждение!!!
sanya.xatuntsev
8 июня 2019, 16:18
Все это беллетристика . Прогноз по Крыму отвратительный
Александр Чехонин
сегодня, 13:31
Яндекс! Гоните в шею тех, кто вам поставляет "прогноз погоды"! Вы же всё время врёте!!! Мало того, что не можете предсказать даже на завтра, вы ещё и меняете по пять раз на дню прогноз на неделю на 180 градусов! То у вас "сплошные дожди", то "ясно". Как от вас страдают дачники! Едут по вашему "прогнозу" укрывать рассаду от заморозков–и ничего нет. Или НЕ едут, а они есть, и рассада гибнет. Неделю назад объявили по Москве шторм. предупреждение, рассылали СМС. И ничего не было! А ведь дачники–в основном пожилые, не сильные люди! Вот и сегодня(28.07.22г.): где ваши "ливани на весь день 28.07"??? Уже 13-30–всё сухо! Неужели этим людям платят зарплату за их "работу"?!