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Алиса в Яндекс.Браузере для Windows

Наш голосовой помощник расширил ареал обитания. С сегодняшнего дня Алиса доступна не только на смартфонах, но и в Яндекс.Браузере для Windows. Поселившись в Браузере, Алиса не изменила своим привычкам: она всё так же готова пошутить, поболтать, сыграть в города, сообщить погоду или рассказать, сколько весит слон. А самое главное, что с её приходом у пользователей появился новый способ взаимодействия с Браузером и компьютером — с помощью голоса.

С Алисой можно не только говорить, но и переписываться в чате — вы сами выбираете удобный способ общения.

Теперь, отвернувшись за чашкой чая, можно попросить Алису открыть Википедию или любимый канал на YouTube, восстановить в Браузере последнюю закрытую вкладку или поставить песню Dancing Queen — а если громкость на нуле, добавьте: «Включи звук». Алиса умеет управляться не только с Браузером, но и с компьютером  в целом. Она готова запустить Word или калькулятор или, скажем, открыть настройки экрана. А когда работа завершена, скажите: «Выключи компьютер» — и Алиса выполнит просьбу.

Список умений Алисы будет расти — мы постоянно обучаем её новому. В обучении участвуют не только сотрудники Яндекса. Недавно мы открыли платформу Яндекс.Диалоги. С её помощью сторонние разработчики смогут привить Алисе тот или иной навык — например, обучить её игре. Сначала новые навыки будут появляться в бета-версии приложения Яндекс для Android, а позже Алиса сможет применять их повсюду. Если вам не хватает какой-то возможности, сообщите об этом нам: через форму обратной связи или в комментариях к посту.

Чтобы Алиса заработала на компьютере, установите Яндекс.Браузер или обновите его до последней версии. Включить или отключить помощника можно в настройках. Алиса активируется, когда вы нажимаете кнопку с микрофоном в панели задач или на странице новой вкладки в Браузере. А если работает голосовая активация, просто скажите «Привет, Алиса» или «Слушай, Алиса» — и спрашивайте о чём угодно.

40 комментариев
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Tymonr
15 марта 2018, 10:01
> "У Windows нет хорошего работающего API для закрытия произвольного окна. Например, мы не можем гарантировать корректного закрытия или того, что вообще найдем нужную программу для закрытия," 


Писал как-то софтину для закрытия игр через апи винды. Правда, я или изначально запускал игры как дочерний процесс, или запускал их через стим, т.е. убивал дочерний процесс стима. Но расширяя задачу можно дописать поиск по запущенным приложениям и их заголовкам, с 90% программ можно закрыть ориентируясь по названию
rvtis
15 марта 2018, 13:51
На бета-версии пока нет? У меня 18.3.1.598 beta.
rvtis
15 марта 2018, 13:55
Нашел ответ в соседнем посте.
Обновлено 15 марта 2018, 13:56
Petia
15 марта 2018, 17:16
Крутяк, молодцы
Magadum-Ekb
16 марта 2018, 10:53
Пожалуйста не забывайте пользователей ОС Windows XP.
Roman Ylianow
17 марта 2018, 16:53
Magadum-Ekb,
Я думал они остались только в образовательных учреждениях далёких уголков нашей страны, где не особо рвутся финансировать закупку нового оборудования в школы, детские сады и образовательные организации.
vbagdadevsespokoyno
16 марта 2018, 11:26
НЕ МОГУ УДАЛИТЬ ВАШУ АЛИСУ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 марта 2018, 18:01
Здравствуйте. Алису можно как отключить, так и удалить совсем (весь Браузер при этом удалять не требуется:). 


Чтобы отключить помощника, откройте настройки Браузера и в разделе «Поиск» снимите галку «Включить голосового помощника Алису». 


Чтобы удалить Алису совсем, откройте Панель управления и в разделе «Установка и удаление программ» выберите «Голосовой помощник Алиса».
kulikov-ag
17 марта 2018, 20:47
Света Чистякова,
Скажите, пожалуйста, согласо какому пункту Лицензионного соглашения Яндекс решил установить на мой компьютер дополнительное програмное обеспечение (не модуль браузера, а отдельную программу) «Голосовой помощник Алиса»?

kulikov-ag
22 марта 2018, 12:49
Света Чистякова,
Не ответите на вопрос?
Тимур
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 13:38
kulikov-ag,
добрый день. Об Алисе в Браузере вы можете прочитать в пунктах 5.9 и 5.12 лицензионного соглашения браузера: https://yandex.ru/legal/browser_agreement/. Установка дополнительных компонентов  (даже в виде "отдельных" программ) для Браузеров – обычная практика. Их ведь так удобнее удалять, чем встроенные компоненты :-)


Расскажите нам, пожалуйста, чему ещё стоит обучить Алису, чтобы сделать её максимально полезной. 
kulikov-ag
22 марта 2018, 16:28
Тимур,
Я не давал согласия на установку на мой компьютер никаких _отдельных программ_.

Эта «обычная», по вашим словам, практика, насколько я сейчас понимаю, нарушает ваше же Лицензионно соглашение. 

Если это так, то не нужно оправдывать такое нарушение тем, что мне же будет удобнее удалить. Т.к. я изначально ничего не разрешал мне устанавливать.


Если эта (очень сомнительная с этической точки зрения) практика разрешена Лицензионным соглашением, то укажите, пожалуйста, конкретный пункт.
Тимур
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 16:59
kulikov-ag,
я ведь вам привел точные номера пунктов. 


"Пользователь также уведомлен и соглашается, что при установке Программы ему могут быть установлены дополнительные программы, необходимые для реализации отдельных функций Программы."
kulikov-ag
22 марта 2018, 17:46
Тимур,
Спасибо за уточнение, мне показалось, что эти пункты относятся к Алисе. Теперь прочитал пункт 5.9.


Итого: в пункте 5.9 закреплена крайне сомнительная с этической точки зрения практика «при установке Программы […] могут быть установлены дополнительные программы». 


Никаким «удобством последующего удаления» это не нужно прикрывать. (Это даже не смешно).


Принципиально следующее: если вы ставите на мой компьютер что-то, не спросив меня об этом, в явном и понятном для меня виде, — это отстой. 


Не будьте отстоем, Яндекс, не делайте так больше, пожалуйста.
без слов
2 апреля 2018, 22:09
Тимур,
Как убрать к чёртовой матери Алису с андроида!? В настройках отключил, как убрать иконку микрофона, на всех страницах мешает! Это просто мерзость, почему не подумали о тех кому на фиг не нужна эта алиса? Или что в итоге сносить браузер к чертям?
Тимур
Сотрудник Яндекса3 апреля 2018, 11:57
без слов,
её же нет на всех страницах. 
Андрей
16 марта 2018, 12:42
Добавьте Алисе встроенный таймер, будильник, и напоминания как в Сири, ещё было бы хорошо если бы Алиса озвучивала суть напоминания (например:
- Алиса, напомни через 5 минут позвонить Данилу.


.. Прошло 5 минут.


- Напоминаю - Позвони Данилу,


или:


- Напомни 25 апреля в 20.00 о том, что завтра День рождение у Кирила.
...
)
В Сири не хватает озвучивания.
Обновлено 16 марта 2018, 12:43
GorelovRA
18 марта 2018, 11:49
Андрей,
поддерживаю
lugin.dmitriy
16 марта 2018, 13:02
Предложение. Сделайте возможность редактировать список программ: добавлять/удалять. Например, Paint мне там не нужен. Без этого смысла в данной функции не вижу.
The JollyOldCinema
16 марта 2018, 19:28
После обновления не получается активировать Алису, ее просто нет.
В "Программы и компоненты" она есть. При попытке восстановить или изменить программу заваливает ошибками.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 марта 2018, 19:40
Здравствуйте. Причин может быть несколько. Чтобы мы могли разобраться, что именно произошло, напишите, пожалуйста, в службу поддержки. Для этого нажмите на значок настроек (☰) в правом верхнем углу Браузера, выберите Дополнительно —> Сообщить о проблеме и опишите, что произошло. Спасибо!
Обновлено 16 марта 2018, 19:40
Роман
17 марта 2018, 08:50
а для макбука где? и в идеале без кнопки, просто сказал и все))
kulikov-ag
17 марта 2018, 10:59
Очень жаль, что вы поступили настолько неэтично. Нельзя не спрашивая у человека вторгаться в его операционную систему.


Даже внутри браузера про некоторые новые функции нужно спрашивать, включать ли их или нет (как вы делаете с экономией заряда батерии для ноутбуков).


А здесь я включил браузер и через минуту вы вторглись в мою операционную систему (панель задач) и без спросу навязали мне функции, которыми я пока не собирался пользоваться (что очень легко было заранее понять по моим предыдущим действиям на ваших сервисах).


Если бы вы спросили у меня, хочу ли я включить Алису для компьютера — я бы включил ее просто чтобы попробовать. И это было бы мое решение, которое я знал бы как отменить. 


После того, что вы сделали, первая реакция: отключить и удалить браузер. Уверен она будет такой у многих, хоть и не всем это удастся сделать.


Похоже лозунг don't be evil пора брать на вооружение и вам. Очень жаль.


---
Ваш очень лояльный, но очень расстроенный пользователь.
Roman Ylianow
17 марта 2018, 17:07
kulikov-ag,
как бы нужно было все-таки читать лицензионное соглашение, когда вы устанавливали браузер, там написано черным по белому. да и думаю вы забыли про артикль.
kulikov-ag
17 марта 2018, 20:43
Roman Ylianow,
https://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil
kulikov-ag
17 марта 2018, 20:46
Roman Ylianow,
Спасибо, что обратили мое внимание на Соглашение:
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/?lang=ru
Roman Ylianow
17 марта 2018, 23:14
kulikov-ag,
каюсь, интерпретировал по другому.
Геннадий
17 марта 2018, 18:19
А для мака будет? а то сири туповата )
Duhas188
18 марта 2018, 03:45
Если удалить Я.браузер, то Алиса тоже удалится? Будет ли корректно работать бета Алисы, где можно было выбрать любой браузер? у меня сохранился экзешник=)
bestseo.servise
27 марта 2018, 00:28
Добрый день, а можно научить Алису чистить кеш с определенным интервалом? Для Вашего браузера тема очень актуальная! А тя разработчиков сделать возможность вообще не кешировать страницы. Я, например, только из-за того, что яндекс браузер кеширует все подряд и надолго, не использую этот браузер. А из-за обилия рекламы от яндекса и навязчивых молитв сделать яндекс поиском по умолчанию, хотя он и так по умолчанию))) я и знакомым не рекомендую им пользоваться. Должна быть возможность отказаться от "сделать по умолчанию", а не постоянное закрывание миллионов повторяющих друг-друга просьб браузера при каждом поисковом запросе. Понятно, что яндекс. Браузер является родственником хрома, но у гугла такой агрессии к пользователю нет. Если политика компании яндекс в этих вопросах изменится, я с радостью и сам пользоваться буду и другим советовать его. А так, пока еще очень много дырок в нем.
Искандер Бн
3 апреля 2018, 04:58
bestseo.servise,
https://inetfishki.ru/yandex-brauser/kak-uvelichit-kesh-3.html
Думаю, точно как в посте можно задать нулевой кэш.
mostent.ru
10 мая 2018, 16:23
Отвратительно! Просто ужас какой-то, я должен после каждого обновления браузера сносить вашу алису. Может вы все же предоставите мне выбор, ставить этот ужас или иметь возможность отказаться?
ШИК
18 мая 2018, 01:53
Ставил браузер, совсем мне не нужный, на свой комп, только из-за Алисы!
Что мне не понравилось:
1. Необучаема! От слова - совсем! Мне нужен помощник, заточенный под мои задачи (работа с большими массивами информации разной направленности). Мне не интересно, что "обучение" доступно только разработчикам. Мне нужна своя, индивидуальная Алиса! Мне интересно, чтобы словарный запас бота пополнялся постоянно в процессе работы, и не зависел от воли и фантазии разработчиков и периодических обновлений.
2. При открытии (или "наведения фокуса") другого окна, Алиса отключается. Приходиться каждый раз заново активизировать бота. Он должен работать постоянно в момент запуска компа, и не зависеть от открытия/закрытия страниц/приложений.
3. Раздражает постоянное всплывание диалогового окна Алисы, которое закрывает открытую страницу. Мне не интересно, что она пишет, мне интересны голосовые ответы. Эту функцию, надо сделать запрашиваемой, т.е. открытие диалогового окна по команде/требованию/просьбе пользователя.
3. Не интересно, когда вместо ответа "своими словами", бот запускает поисковик. И крутись с этим как хочешь. Необходимо, чтобы бот "умел" читать тексты как с веб-страниц, так и с текстовых редакторов. Мне нужна информация, а не геморрой с её поиском.
4. Надо, чтобы бот можно обучить открывать конкретные страницы, по заданным URL адресам, или запоминал открытые страницы, и при их упоминании открывал/закрывал, или сворачивал/разворачивал окна.
5. Плохая идея, когда при отсутствии интернета, бот отключается - вообще. Перестаёт выполнять функции не связанные с сетью: открывать закрывать программы, осуществлять поиск файлов и папок на компе, и всё в этом духе.
С компьютером "дружит" плохо. Вместо того, чтобы начать поиск информации с компа(ту же музыку, игры и т.д.), лезет сразу в интернет.
6. При запросе запусти, например группу ..... Запускает не музыку, а сам браузер (нафиг не нужный).
7. Плохо, что файлы Алисы, её базы знаний, находятся в другом месте. Очень плохо. Без Инета, она не искусственный интеллект, а бесполезная нефункциональная программа, занимающая место на жёстком диске.
Это краткий список проблем. Их много. Пока разбираюсь.
З.Ы,
Для хохмы, читал Пушкина)) У бота проявилось ограничение на количество набираемого/надиктованного текста. Вопрос: сколько знаков/букв можно набирать/надиктовывать за один раз?
Роман.В
31 мая 2018, 09:14
Хотелось бы, чтобы голос у Алисы был более приятным, молодым . 
 Интересно, если она сможет переводить тексты, сайты ...
Обновлено 31 мая 2018, 09:15
Роман.В
31 мая 2018, 18:34
Плохо что разработчики не сообразили, что Алиса совсем не старуха, ей меньше 1 года
Роман
2 июня 2018, 20:32
А для Линукс планируется?
Сергей
13 октября 2018, 02:35
Господа, я вас очень уважаю, но...
Вы в большинстве своем подражаете за конкурентом. Бездумно.
Но, то, что делает конкурент... Он давно уже не так уж очень развивает свой основной продукт. Он его развивает, чтобы держать на уровне, чтобы по определению люди привыкали, как дышать, пользоваться другими продуктами. Свои-не свои, работают вместе. Винды 10, Гугл... топы. Которые работают вместе и ведут и строят.
Вы, извиняюсь, пытаетесь не отстать. Только вот вопрос от чего? Они ведут к своим или дружественным сервисам. Нужно ли подражание тут???
Может быть нужно создать свой спутник к звездам? Хотя, во многом вы уже опоздали - они уже захватили и диктуют правила. 
Но, единственный путь - не отставать, и, параллельно найти свой путь, который будет ближе людям по душе. Как продукт интуитивно понятный с обучением, а не обучение, а если знаешь, как тебе удобнее - сам разберись, как, например та же винда 10.
Только походу, Вы, или ваши руководители, хотят быстрых результатов, чтобы их можно было показать(((
Так сделайте 2 направления: "Сейчас" и "Будущее". Независимых. С разными целями и задачами. И т.п...
Блин, так же не получится. Одни люди выкручивают правила игры, чтобы им вписать другой бизнес. А вы подстраиваетесь под правила игры, т.к. они топы) Хотя они же жертвуют для основных интересов. 
П.С. Хорошо, хоть скины для Алисы первыми (?) задумались придумать. Я про конкурс. Сейчас вроде в Америке бум на голосовики, там люди уже не думают.
Сделайте Алису адекватной, со скинами - это привлечет молодеж - уж не знаю на сколько, вы тут по всем статьям проигрываете(((
pomosh-po-ucoz
13 марта 2019, 18:34
Сергей,
сам то понял что сказал...
алиса на 50 голов опережает сраный гугл помощник,который кроме как в поиске искать больше ни чего вообще не умеет...
charlie-worker
16 апреля 2019, 21:09
Надеюсь, эти комментарии ещё читают. Мне очень печально видеть, что браузер на linux есть, но на браузере нет Алисы. Её очень не хватает.

tulastr71
сегодня, 12:59
Сейчас Алиса при любом взаимодействии с панелью поиска на панели задач вызывает Яндекс. Браузер, а раньше запускалась в отдельном окне. Можно ли вернуть старое поведение?