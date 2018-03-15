Алиса в Яндекс.Браузере для Windows

Наш голосовой помощник расширил ареал обитания. С сегодняшнего дня Алиса доступна не только на смартфонах, но и в Яндекс.Браузере для Windows. Поселившись в Браузере, Алиса не изменила своим привычкам: она всё так же готова пошутить, поболтать, сыграть в города, сообщить погоду или рассказать, сколько весит слон. А самое главное, что с её приходом у пользователей появился новый способ взаимодействия с Браузером и компьютером — с помощью голоса.

С Алисой можно не только говорить, но и переписываться в чате — вы сами выбираете удобный способ общения. Теперь, отвернувшись за чашкой чая, можно попросить Алису открыть Википедию или любимый канал на YouTube, восстановить в Браузере последнюю закрытую вкладку или поставить песню Dancing Queen — а если громкость на нуле, добавьте: «Включи звук». Алиса умеет управляться не только с Браузером, но и с компьютером в целом. Она готова запустить Word или калькулятор или, скажем, открыть настройки экрана. А когда работа завершена, скажите: «Выключи компьютер» — и Алиса выполнит просьбу.

Список умений Алисы будет расти — мы постоянно обучаем её новому. В обучении участвуют не только сотрудники Яндекса. Недавно мы открыли платформу Яндекс.Диалоги. С её помощью сторонние разработчики смогут привить Алисе тот или иной навык — например, обучить её игре. Сначала новые навыки будут появляться в бета-версии приложения Яндекс для Android, а позже Алиса сможет применять их повсюду. Если вам не хватает какой-то возможности, сообщите об этом нам: через форму обратной связи или в комментариях к посту.

Чтобы Алиса заработала на компьютере, установите Яндекс.Браузер или обновите его до последней версии. Включить или отключить помощника можно в настройках. Алиса активируется, когда вы нажимаете кнопку с микрофоном в панели задач или на странице новой вкладки в Браузере. А если работает голосовая активация, просто скажите «Привет, Алиса» или «Слушай, Алиса» — и спрашивайте о чём угодно.