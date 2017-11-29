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Привет, Алиса. Давай поиграем

Чтобы сыграть в настольную игру, нужны игровое поле и кости. Чтобы сыграть в шахматы — фигуры и шахматная доска. Чтобы сыграть в слова или в города, нужен только соперник. Теперь таким соперником может быть голосовой помощник Алиса.

Мы обучили Алису нескольким играм. Правила игры в города вам, конечно же, известны: вы Алисе — Москва, а она вам — Ашхабад. Голосовой помощник — довольно сильный оппонент. Если Алиса сказала, что сдаётся, можете гордиться собой — вы хорошо знаете географию. В слова вы наверняка играли в детстве: есть длинное слово, из которого нужно составить как можно больше коротких.

Если не получается вспомнить город на нужную букву, у Алисы можно попросить подсказку

В игре «Верю — не верю» Алиса предложит вам отличить невероятную правду от правдоподобной выдумки, ну а в «Фантастическом квесте» вашей задачей будет спасти космического путешественника, который ничего не помнит о своём прошлом. Ещё две игры — «Найди лишнее» и «Зоология» — рассчитаны на детей. Чтобы приступить, просто скажите: «Давай сыграем в...» — и назовите игру.

Алиса знает и другие способы развлечься. Например, она может рассказать, что случилось в этот день в прошлом, и даже погадать — выберите книгу, назовите страницу и строчку и послушайте предсказание. Мы перечислили не все её умения — об остальных Алиса расскажет сама, если сказать ей «Давай поиграем».

У нас есть ещё одна новость — с сегодняшнего дня с Алисой можно пообщаться и в мобильном Яндекс.Браузере. Отыскать её там несложно: запустите браузер и нажмите на значок с микрофоном. И, конечно, Алиса по-прежнему доступна в поисковом приложении Яндекс и в программе для Windows.

30 комментариев
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Magadum-Ekb
29 ноября 2017, 22:15
Обновил мобильный браузер. Обнаружил в поисковой строке эту Алису. Решил сразу для проверки сыграть с ней. Получилась игра "кто кого перелайкает". Конечно же Алиса выиграла. 😀
https://prntscr.com/hgxrqt

...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 ноября 2017, 02:51
Тут да, выиграть без шансов.
Magadum-Ekb
1 декабря 2017, 16:19
Света Чистякова,
 Какая она у вас любвеобильная. ))
Наше старе село
30 ноября 2017, 01:10
Жду, когда Алису научите другим языкам
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 ноября 2017, 02:51
Здравствуйте. А какие хотите?
ЧипДейл
30 ноября 2017, 11:50
Света Чистякова,
парселтангу (python) 😍
Обновлено 30 ноября 2017, 11:52
traveller7
30 ноября 2017, 13:49
Света Чистякова,
Алису можно научить говорить Спасибо не только на русском языке, но и на нескольких европейских языках (немецкий, шведский, норвежский). 
Наше старе село
30 ноября 2017, 22:32
Света Чистякова,
Госязыки бывшего СССР (как языки основной аудитории Яндекс), а также английский
sashaalf
31 декабря 2017, 10:07
Света Чистякова,
 и еще немецкий

Magadum-Ekb
1 декабря 2017, 16:25
Кстати.
Не планируют ли разработчики Алисы встроить её в Яндекс.Лаунчер?
Михаил Сидельников
1 декабря 2017, 22:00
Очень бы хотелось, чтобы Алиса поменьше открывала мне браузер с моим запросом и почаще отвечала сама.
traveller7
2 декабря 2017, 00:18
Михаил Сидельников,
а вы скажите ей: Алиса, давай поболтаем. После чего она не будет уходить в поиск.
Михаил Сидельников
2 декабря 2017, 09:36
traveller7,
Моя жалоба касалась не пустой болтовни, а получения какой-либо информации.
traveller7
2 декабря 2017, 11:20
Михаил Сидельников,
может в будущем Алиса научиться большей самостоятельности.
Михаил Сидельников
2 декабря 2017, 09:43
Скажите, когда примерно Алиса научится вести синхронный аудиоперевод, используя переводчик яндекса? Я понимаю, что для этого потребуется достаточно серьёзная работа, особенно над распознаванием речи, но в компании есть какие-либо оринтировочные сроки?
Ирина Сергеевна
4 декабря 2017, 06:57
Я бы сказала, что Алиса медлительная. Мне легче самой найти, чем её ждать.
m.a.moshkov
4 декабря 2017, 14:51
Ирина Сергеевна,
Она ещё и самостоятельная девушка. Может ваш запрос в поиск не отправить
СВЕТЛАНА ДЖУМАБАЕВА
4 декабря 2017, 15:24
алиса 
avatarabo
11 декабря 2017, 11:09
Когда Алису подключат к Skype и Вацапу, что бы она читала и печатала сообщения в чате?
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19 декабря 2017, 15:41
Я хочу сыграть с тобой в одну игру
ii-van1
19 декабря 2017, 15:41
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+1
ii-van1
19 декабря 2017, 15:42
Здорово! 
usoliein
10 января 2018, 06:55
А активацию голосом на Android без запущенного приложения стоит ожидать? Что то на подобии Siri на iOS?
L9207773786
13 января 2018, 23:51
Супер...только вот плохо, что данную информацию в простом доступе и как не продвинутый юзер инета не найдешь(
nneuro
12 марта 2018, 19:39
Алиса повторяется в игре "Города". Я сказала "Алма-Ата", она меня поправила на "Алматы", а через несколько слов сказала "Алматы". И нет кнопки, чтобы ей сказать, что она повторилась...
Ксения Писарева
16 декабря 2018, 13:56
Привет
glazkovairinochka
10 января, 00:02
Владимир

magomedrasulovjamal
16 июля, 16:49
алиса давай поиграем 

Демид Костылев
сегодня, 15:03
ММосква
Демид Костылев
сегодня, 15:04
Киров