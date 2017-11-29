Привет, Алиса. Давай поиграем

Чтобы сыграть в настольную игру, нужны игровое поле и кости. Чтобы сыграть в шахматы — фигуры и шахматная доска. Чтобы сыграть в слова или в города, нужен только соперник. Теперь таким соперником может быть голосовой помощник Алиса.

Мы обучили Алису нескольким играм. Правила игры в города вам, конечно же, известны: вы Алисе — Москва, а она вам — Ашхабад. Голосовой помощник — довольно сильный оппонент. Если Алиса сказала, что сдаётся, можете гордиться собой — вы хорошо знаете географию. В слова вы наверняка играли в детстве: есть длинное слово, из которого нужно составить как можно больше коротких.

Если не получается вспомнить город на нужную букву, у Алисы можно попросить подсказку

В игре «Верю — не верю» Алиса предложит вам отличить невероятную правду от правдоподобной выдумки, ну а в «Фантастическом квесте» вашей задачей будет спасти космического путешественника, который ничего не помнит о своём прошлом. Ещё две игры — «Найди лишнее» и «Зоология» — рассчитаны на детей. Чтобы приступить, просто скажите: «Давай сыграем в...» — и назовите игру.

Алиса знает и другие способы развлечься. Например, она может рассказать, что случилось в этот день в прошлом, и даже погадать — выберите книгу, назовите страницу и строчку и послушайте предсказание. Мы перечислили не все её умения — об остальных Алиса расскажет сама, если сказать ей «Давай поиграем».

У нас есть ещё одна новость — с сегодняшнего дня с Алисой можно пообщаться и в мобильном Яндекс.Браузере. Отыскать её там несложно: запустите браузер и нажмите на значок с микрофоном. И, конечно, Алиса по-прежнему доступна в поисковом приложении Яндекс и в программе для Windows.