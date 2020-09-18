Алиса для детей

Умные колонки с Алисой — устройства для всей семьи. Ими пользуются как родители, так и дети, но их просьбы, адресованные Алисе, обычно отличаются. Взрослые интересуются новостями и пробками, уточняют факты, спрашивают про биржевые котировки. Дети просят Алису спеть песенку, рассказать сказку или поставить мультфильм. Но даже если взрослый и ребёнок задают один и тот же вопрос — скажем, «Что такое хлорофилл?», — ответ на него может быть разным.

Теперь Алиса умеет определять, кто к ней обращается, взрослый или ребёнок, — и учитывает это при составлении ответа. К примеру, если включить музыку попросит взрослый владелец колонки, Алиса запустит его персональное радио — с тяжёлым роком, хип-хопом, драм-н-бэйсом или другой музыкой по вкусу. Если с той же просьбой к Алисе обратится маленький ребёнок, она поставит ему детские песенки.

Как это работает У каждого человека свой голос, но есть общие черты, по которым можно отличить женские голоса от мужских или взрослые от детских. Именно на эти черты обращает внимание Алиса. Иными словами, она улавливает разницу между взрослыми и детьми, но не отличает голос одного ребёнка от голоса другого ребёнка. Детскими Алиса считает голоса, принадлежащие людям в возрасте до 10–12 лет.

Алиса подстраивается под детей не только в отношении музыки. Ребёнок слышит, как с колонкой взаимодействуют взрослые, и порой повторяет их просьбы. Если малыш попросит поставить ему подкаст, она выберет что-нибудь для младшего возраста: рассказы о разных странах из «Урубамбы» или познавательные истории из аудиоэнциклопедии «Чевостик». Если ребёнок захочет послушать новости, Алиса включит детский выпуск с «Радио Disney».

Отвечая на вопросы детей, Алиса стремится подобрать понятные им объяснения. Для этого она обращается к сервису Яндекс.Кью. На Кью есть раздел «Детский вопрос»: в нём взрослые, хорошо разбирающиеся в той или иной теме, дают ответы на популярные вопросы детей — так, чтобы было понятно даже дошкольникам.

Когда Алиса понимает, что к ней обращается ребёнок, она автоматически включает семейный режим. В этом режиме блокируется взрослый контент — например, нецензурная лексика. В дополнение к семейному мы внедрили ещё один, более строгий, режим — безопасный. В этом режиме Алиса воспроизводит только тот контент, который создавался для детей: аудиосказки, детские песенки и так далее. Режим можно выбрать в настройках приложения Яндекс, в разделе «Аккаунт».

Запросы, заданные детьми, не влияют на рекомендации для взрослых. Алиса не включит вам по дороге на работу сказку про Машу и медведя, даже если ребёнок накануне слушал её весь день. Только если специально попросите.