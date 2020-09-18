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Алиса для детей

Умные колонки с Алисой — устройства для всей семьи. Ими пользуются как родители, так и дети, но их просьбы, адресованные Алисе, обычно отличаются. Взрослые интересуются новостями и пробками, уточняют факты, спрашивают про биржевые котировки. Дети просят Алису спеть песенку, рассказать сказку или поставить мультфильм. Но даже если взрослый и ребёнок задают один и тот же вопрос — скажем, «Что такое хлорофилл?», — ответ на него может быть разным. 

Теперь Алиса умеет определять, кто к ней обращается, взрослый или ребёнок, — и учитывает это при составлении ответа. К примеру, если включить музыку попросит взрослый владелец колонки, Алиса запустит его персональное радио — с тяжёлым роком, хип-хопом, драм-н-бэйсом или другой музыкой по вкусу. Если с той же просьбой к Алисе обратится маленький ребёнок, она поставит ему детские песенки.

Как это работает

У каждого человека свой голос, но есть общие черты, по которым можно отличить женские голоса от мужских или взрослые от детских. Именно на эти черты обращает внимание Алиса. Иными словами, она улавливает разницу между взрослыми и детьми, но не отличает голос одного ребёнка от голоса другого ребёнка. Детскими Алиса считает голоса, принадлежащие людям в возрасте до 10–12 лет.

Алиса подстраивается под детей не только в отношении музыки. Ребёнок слышит, как с колонкой взаимодействуют взрослые, и порой повторяет их просьбы. Если малыш попросит поставить ему подкаст, она выберет что-нибудь для младшего возраста: рассказы о разных странах из «Урубамбы» или познавательные истории из аудиоэнциклопедии «Чевостик». Если ребёнок захочет послушать новости, Алиса включит детский выпуск с «Радио Disney».

Отвечая на вопросы детей, Алиса стремится подобрать понятные им объяснения. Для этого она обращается к сервису Яндекс.Кью. На Кью есть раздел «Детский вопрос»: в нём взрослые, хорошо разбирающиеся в той или иной теме, дают ответы на популярные вопросы детей —  так, чтобы было понятно даже дошкольникам. 

Когда Алиса понимает, что к ней обращается ребёнок, она автоматически включает семейный режим. В этом режиме блокируется взрослый контент — например, нецензурная лексика. В дополнение к семейному мы внедрили ещё один, более строгий, режим — безопасный. В этом режиме Алиса воспроизводит только тот контент, который создавался для детей: аудиосказки, детские песенки и так далее. Режим можно выбрать в настройках приложения Яндекс, в разделе «Аккаунт».

Запросы, заданные детьми, не влияют на рекомендации для взрослых. Алиса не включит вам по дороге на работу сказку про Машу и медведя, даже если ребёнок накануне слушал её весь день. Только если специально попросите.

15 комментариев
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Владислав
18 сентября 2020, 11:48
Класс. Сделайте теперь что бы Алиса различала все голоса и узнавала по голосу того кто к ней говорит.
А.
18 сентября 2020, 13:33
Круто)) А ведь реально последний месяц Алиса стала узнавать детей и понимать, что они просят, очень удобно. Мой трехлетний сын раньше очень переживал, что она его часто не понимала.
Timon
18 сентября 2020, 16:01
Ещё весной мой сын игрался с колонкой и я немного обалдел, когда она на его "Алиссаааа" ответила "Да, мой зайка", явно поняв, что с ней разговаривает ребёнок. Тогда мне сказали, что это результат работы нейросетей и услышанное мной скорее случайность, нежели селекция голосов домочадцев Алисой. Зная, как Яндекс скрывает свои новейшие наработки и втихаря их тестирует, возможно, истории по распознаванию детских голосов значительно больше времени, чем "с сегодня" :)
coth
21 сентября 2020, 06:58
Сделали бы чего-нибудь с Яндекс.Районом. Превратился в спам площадку с тоннами репостов в районы не имеющие к ним отношения.
osusova
22 сентября 2020, 03:26
да было бы круто супер
osusova
22 сентября 2020, 03:26
osusova,
яндекс круть
georgekharitonov
24 сентября 2020, 11:18
Здорово! Но нужна функция по отмене этого режима. Моя младшая сестра любит метал, а ей 7. Она часто слушает иноязычный метал с матом, если из-за этой функции она теперь не сможет этого делать, то будет обидно. Прошу расширить выбор режимов для детского голоса
Владислав
25 сентября 2020, 10:28
georgekharitonov,
Можно отключить функцию "Понимать детей"
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 сентября 2020, 21:08
Владислав прав, функция отключается в настройках приложения Яндекс. 


Устройства > Аккаунт > Понимать детей.
Popov.13.serg
21 октября 2020, 19:26
Света Чистякова,
Окей
Popov.13.serg
21 октября 2020, 19:24
Неплохой логотип или логин
Олег
14 декабря 2020, 19:13
Popov.13.serg,
что ты мелешь?
Елена М.
10 ноября 2020, 21:12
Я купила дочке часы с Алисой
Олег
14 декабря 2020, 19:13
Елена М.,
держи нас в курсе
krasivayalizi
20 декабря 2020, 21:56
у меня маленькой дочке алиси предложила посмотреть порнуху, вот думаю либо Алисе нарушает законодательство либо дочь уже не маленькая 