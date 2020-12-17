«Алиса, измени меня»: как стать эльфом или орком

У Алисы появился новый навык — теперь она умеет изменять внешность людей на фотографиях. Алиса может вас состарить или, наоборот, омолодить, поменять вам пол, сделать из вас героя аниме или превратить вас в эльфа, орка или вампира. Просто скажите: «Алиса, измени меня» или «Алиса, преврати меня в эльфа» и покажите фото — такое, чтобы на нём было хорошо видно лицо.

Один из разработчиков навыка Юрий Вязовецкий в роли самого себя, женщины, старика, эльфа, орка и героя аниме

Как это работает Ещё несколько лет назад пририсовать себе усы можно было разве что в графическом редакторе. Сейчас появились десятки сервисов, которые выполняют такие трансформации автоматически, с помощью нейросетей. Но универсального способа менять внешность на фото не существует — есть набор методов, на основе которых каждый придумывает собственное решение. Так поступили и мы. В нашем случае за преобразование фотографий отвечает нейросетевая модель, которая получает на вход снимок, а на выходе выдаёт его модифицированную версию. Чтобы модель научилась выполнять трансформации, ей нужны примеры. Найти их в реальной жизни довольно сложно — например, для превращения мужчин в женщин потребовалось бы множество фото разнополых близнецов. Поэтому модель обучали на искусственных лицах. Их сгенерировали с помощью нейросети с архитектурой StyleGAN2, разработанной в компании Nvidia. Изображения, которые выдаёт сеть, крайне реалистичны: взглянув на картинку, вы вряд ли заподозрите, что такой человек никогда не существовал в действительности. Мы подобрали параметры таким образом, чтобы сгенерировать много фотопар: «ребёнок — взрослый», «мужчина — женщина» и так далее. Из наших экспериментов родился не только новый навык для Алисы, но и научная статья — из неё, если вы владеете английским, можно узнать все подробности.

Алиса доступна в приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере для iOS и Android. У нашего голосового помощника много умений, связанных с обработкой фотографий. Например, Алиса может распознать на снимке текст, перевести его на другой язык или рассказать, что за предмет изображён на фото.