КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

«Алиса, измени меня»: как стать эльфом или орком

У Алисы появился новый навык — теперь она умеет изменять внешность людей на фотографиях. Алиса может вас состарить или, наоборот, омолодить, поменять вам пол, сделать из вас героя аниме или превратить вас в эльфа, орка или вампира. Просто скажите: «Алиса, измени меня» или «Алиса, преврати меня в эльфа» и покажите фото — такое, чтобы на нём было хорошо видно лицо.

Один из разработчиков навыка Юрий Вязовецкий в роли самого себя, женщины, старика, эльфа, орка и героя аниме

Как это работает

Ещё несколько лет назад пририсовать себе усы можно было разве что в графическом редакторе. Сейчас появились десятки сервисов, которые выполняют такие трансформации автоматически, с помощью нейросетей. Но универсального способа менять внешность на фото не существует — есть набор методов, на основе которых каждый придумывает собственное решение. Так поступили и мы. В нашем случае за преобразование фотографий отвечает нейросетевая модель, которая получает на вход снимок, а на выходе выдаёт его модифицированную версию. Чтобы модель научилась выполнять трансформации, ей нужны примеры. Найти их в реальной жизни довольно сложно — например, для превращения мужчин в женщин потребовалось бы множество фото разнополых близнецов. Поэтому модель обучали на искусственных лицах. Их сгенерировали с помощью нейросети с архитектурой StyleGAN2, разработанной в компании Nvidia. Изображения, которые выдаёт сеть, крайне реалистичны: взглянув на картинку, вы вряд ли заподозрите, что такой человек никогда не существовал в действительности. Мы подобрали параметры таким образом, чтобы сгенерировать много фотопар: «ребёнок — взрослый», «мужчина — женщина» и так далее. Из наших экспериментов родился не только новый навык для Алисы, но и научная статья — из неё, если вы владеете английским, можно узнать все подробности.

Алиса доступна в приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере для iOS и Android. У нашего голосового помощника много умений, связанных с обработкой фотографий. Например, Алиса может распознать на снимке текст, перевести его на другой язык или рассказать, что за предмет изображён на фото.

28 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Роман Ф
17 декабря 2020, 15:09
Эльф прикольно. Дед Мороз будет?
Обновлено 17 декабря 2020, 15:09
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 декабря 2020, 14:37
Роман, здравствуйте. Мы начали с эльфов, орков и вампиров, потому что это персонажи с довольно однородной внешностью. Ребята продолжают экспериментировать, поэтому в будущем, возможно, добавим кого-нибудь ещё.
Ростовский
23 декабря 2020, 01:17
Как закачать приложение (Алиса измени меня
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 декабря 2020, 14:32
Здравствуйте. Алиса есть в приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере.
vad1mych .
20 июля 2021, 17:53
Света Чистякова,
Реклама с тупыми программами - просто достала (или для малышей или для уродов...
Ю
23 декабря 2020, 23:23
А куда делись "мои виджеты" с главной страницы? И в настройке блоков тоже пропали. Положите на место. 
Сон Флинн
29 декабря 2020, 08:50
Алиса до сих пор не работает на линуксах? Год назад не получалось что-то заставить её работать)
ergashovamaria
31 декабря 2020, 15:56
полная жопа
Sister Vey
4 января 2021, 13:04
Я за деда Мороза:D

Karinochka Nizamova
24 января 2021, 20:13
а как сделать чтоб  она изменила меня

Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 января 2021, 02:01
Запустите Алису на смартфоне и скажите ей: «Алиса, измени меня»
galkinazabalueva
1 февраля 2021, 22:19
Света Чистякова,
Запустите Алису на смартфоне и скажите ей: «Алиса, измени меня
flatcher321
1 марта 2021, 03:35
Karinochka Nizamova,
Запустите Алису на смартфоне и скажите ей: «Алиса, измени меня»
ozerovmaksim69
26 января 2021, 18:48
а где зомби я в рекламе видел 
Тамара Лимонова
12 февраля 2021, 19:01
Тома
arisoff.maksim
22 февраля 2021, 20:04
и что мне не дали себя изменить просто на этот сайт перекинуло сайт бесполезен

Виталий Поволоцкий
23 февраля 2021, 11:36
arisoff.maksim,
согласен
Виталий Поволоцкий
23 февраля 2021, 11:35
я ещё не делал так но кажеться прикольным
Кирилл Баринов
8 марта 2021, 13:03
Измини меня

valerkajan
11 марта 2021, 13:59
Так Алиса сможет скоро и мультфильм нарисовать.Самому погеройствовать и знакомых забавно будеть увидеть по новому.
govor.evangelina
12 марта 2021, 14:54
прикольно! спасибо 

Елизавета Гришина
18 марта 2021, 09:48
Жаль на компьютере нельзя (((
alexs2011smirnov
10 апреля 2021, 17:45
👑Testing the new KVD APPLE 🍏 BALM FOUNDATION in asmr
☀️Like my asmr videos?? Want more of them that are NOT on YouTube? Check out my patreon! Link is right below👇🏻🦋 I do more personal video about my life, and my past. They’re in asmr of 
aizaabdimitalipova
3 июня 2021, 11:46
Аниме
dorozautlo
21 июня 2021, 15:11
PPora отбой а то глючит
renat.reva
29 июня 2021, 06:34
Измени меня
vad1mych .
20 июля 2021, 17:49
Хочется быть собой-сделайте что либо полезное,а вы разводите монстров или хотя бы отдельное приложение...
P.S.поэтому я пытаюсь не пользоваться вашими приложениями
gilfanovalina1979gilfanova
сегодня, 05:17
Gilfanovalina1979@gmail.com 