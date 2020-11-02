Осень в парках и на Яндекс.Картах

На Яндекс.Картах появились новые панорамы Москвы. На них — популярные у жителей столицы места для прогулок. Съёмочная группа побывала в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», обошла Бульварное кольцо, побродила по закоулкам ВДНХ и навестила сразу несколько городских парков — от парка Горького и Поклонной горы до совсем небольшого Академического.

Гоголевский бульвар

Воронцовский парк

Панорамы снимали в разгар золотой осени, с конца сентября по начало октября 2020 года. В это время в Москве стояла тёплая и солнечная погода, поэтому желтеющая листва на бульварах и в парках выглядела особенно живописно.

Памятник Н. В. Гоголю на Никитском бульваре

Набережная Москвы-реки у Воробьёвых гор

В новой съёмке около семи тысяч фотографий. Они охватывают 103 километра дорог, дорожек и тропинок. Некоторые места отсняли впервые — например, раньше на Картах не было панорам Музейного парка у Политехнического музея, амфитеатра «Яма» на Хохловке или пешеходных дорожек на Бульварном кольце.

Парк «Акведук» в Ростокино

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади

Новые панорамы подскажут, чем заняться в разных местах города, и помогут спланировать прогулку. Скажем, если вы собираетесь устроить в парке фотосессию, с их помощью можно заранее подобрать подходящие локации, а если идёте на прогулку с ребёнком — подыскать интересные детские площадки.

Экотропа на ВДНХ

Дворцовая поляна в Царицыне

Георгиевская церковь в Коломенском

Как снимают панорамы парков

В парках нельзя передвигаться на автомобиле. Ходить пешком операторам тоже не с руки — слишком большие расстояния. Поэтому компания Neq4, которая готовит панорамы для Яндекса, использует для съёмок велосипед.

Велосипед для съёмки панорам Велосипед изготовлен по индивидуальному заказу. Для устойчивости у него три колеса, как у детских моделей, причём два находятся спереди, а одно сзади. К велосипеду прикреплён штатив, на котором установлена «голова» — так называют устройство для фотосъёмки с четырьмя камерами, которые смотрят в разные стороны. Точно такое же можно увидеть на крыше панорамомобилей. Во время поездки оператор сверяется с планшетом. На нём отображается план фотосъёмки и картинка с каждой из четырёх камер — они делают снимки каждые пятнадцать метров. Зелёное «ведро» на багажнике велосипеда — на самом деле чехол, в который можно спрятать «голову» в случае дождя. В него же она убирается во время транспортировки. Перед выездом операторы всегда сверяются с прогнозом погоды. Для съёмок подходят как ясные, так и пасмурные дни — главное, чтобы не было дождя или снега. В непогоду панорамы не снимают, потому что снимки получаются нечёткими.

У павильона «Электрификация» на ВДНХ. В отражении можно увидеть оператора

Парки и бульвары Москвы — не первая съёмка панорам с велосипеда. Так фотографировали пешеходные зоны Питера, стадионы в Минске и улицы Стамбула.