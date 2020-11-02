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Осень в парках и на Яндекс.Картах

На Яндекс.Картах появились новые панорамы Москвы. На них — популярные у жителей столицы места для прогулок. Съёмочная группа побывала в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», обошла Бульварное кольцо, побродила по закоулкам ВДНХ и навестила сразу несколько городских парков — от парка Горького и Поклонной горы до совсем небольшого Академического.

Гоголевский бульвар

Воронцовский парк

Панорамы снимали в разгар золотой осени, с конца сентября по начало октября 2020 года. В это время в Москве стояла тёплая и солнечная погода, поэтому желтеющая листва на бульварах и в парках выглядела особенно живописно.

Памятник Н. В. Гоголю на Никитском бульваре

Набережная Москвы-реки у Воробьёвых гор

В новой съёмке около семи тысяч фотографий. Они охватывают 103 километра дорог, дорожек и тропинок. Некоторые места отсняли впервые — например, раньше на Картах не было панорам Музейного парка у Политехнического музея, амфитеатра «Яма» на Хохловке или пешеходных дорожек на Бульварном кольце.

Парк «Акведук» в Ростокино

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади

Новые панорамы подскажут, чем заняться в разных местах города, и помогут спланировать прогулку. Скажем, если вы собираетесь устроить в парке фотосессию, с их помощью можно заранее подобрать подходящие локации, а если идёте на прогулку с ребёнком — подыскать интересные детские площадки.

Экотропа на ВДНХ

Дворцовая поляна в Царицыне

Георгиевская церковь в Коломенском

Как снимают панорамы парков

В парках нельзя передвигаться на автомобиле. Ходить пешком операторам тоже не с руки — слишком большие расстояния. Поэтому компания Neq4, которая готовит панорамы для Яндекса, использует для съёмок велосипед.

Велосипед для съёмки панорам

Велосипед изготовлен по индивидуальному заказу. Для устойчивости у него три колеса, как у детских моделей, причём два находятся спереди, а одно сзади.

К велосипеду прикреплён штатив, на котором установлена «голова» — так называют устройство для фотосъёмки с четырьмя камерами, которые смотрят в разные стороны. Точно такое же можно увидеть на крыше панорамомобилей.

Во время поездки оператор сверяется с планшетом. На нём отображается план фотосъёмки и картинка с каждой из четырёх камер — они делают снимки каждые пятнадцать метров.

Зелёное «ведро» на багажнике велосипеда — на самом деле чехол, в который можно спрятать «голову» в случае дождя. В него же она убирается во время транспортировки. Перед выездом операторы всегда сверяются с прогнозом погоды. Для съёмок подходят как ясные, так и пасмурные дни — главное, чтобы не было дождя или снега. В непогоду панорамы не снимают, потому что снимки получаются нечёткими.

У павильона «Электрификация» на ВДНХ. В отражении можно увидеть оператора

Парки и бульвары Москвы —  не первая съёмка панорам с велосипеда. Так фотографировали пешеходные зоны Питера, стадионы в Минске и улицы Стамбула.

7 комментариев
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strannick-ru
2 ноября 2020, 11:51
А есть ли какие-то камеры, используя которые, можно публиковать панорамы в яндексе?
Ну вот, например, у google сертифицирована Ricoh Theta V, планируется ли что-то подобное в яндексе?
А то я около Байкала живу, тоже наснимал бы (про "Зеркала" знаю, отличный сервис, но хочется и 360° тоже).
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 ноября 2020, 14:16
Здравствуйте. На Карты можно загружать свои панорамы — снятые хоть на фотоаппарат, хоть на телефон.
Вот тут есть инструкция: https://yandex.ru/support/maps-pano/
А загрузить можно здесь: https://pano.maps.yandex.ru/
Обновлено 2 ноября 2020, 14:16
strannick-ru
4 ноября 2020, 15:23
Света Чистякова,
спасибо!
Сергей Мещерин
1 декабря 2020, 00:29
А где Измайловский? Походу снимали только хипстерские местечки
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса1 декабря 2020, 23:41
Пешеходные и велосипедные, как в этом случае, съёмки — довольно трудоёмкий процесс. Москва большая, и одним махом снять сразу все парки не получается. Но надеемся, что до Измайловского тоже дело когда-нибудь дойдёт.
Обновлено 1 декабря 2020, 23:41
Ras
20 января, 21:28
Блин, что вы сделали с панорамами в картах? Они стали какими-то заторможенными, вот только что!
Михаил Дмитриенко
27 февраля, 06:21
Ну-ну... А вот панорамы улиц Алма-Аты на Яндекс Картах древние, как мамонты. 5-летней давности... и это не предел... дома снесли, перестроили, кафе сгорело, но Яндекс Карты - машина времени, отправляет в прошлое... а ведь по этим картам в Алма-Ате работает Яндекс Такси... дикость!