Автомобили с Яндексом на борту

Яндекс разработал платформу для мультимедийных систем автомобилей — Яндекс.Авто. Это несколько любимых автомобилистами сервисов с единым интерфейсом и управлением голосом. Платформа встраивается в машины при производстве. Первые автомобили с Яндекс.Авто поступят в продажу в октябре.

Когда-то почти в каждой машине был бумажный атлас дорог, а сейчас некоторые водители даже не знают, как он выглядит. Чтобы проложить маршрут, достаточно запустить приложение. Смартфоны помогают решать и другие задачи, с которыми люди сталкиваются за рулём: посмотреть расписание сеансов в кинотеатре по пути, найти цветочный магазин или просто расслабиться под любимую музыку. Но переключение с одного приложения на другое отвлекает от главного — вождения. Надо дотянуться до телефона и найти нужную иконку на небольшом экране.

Многие современные автомобили оснащены мультимедийными системами с сервисами, которые помогают водителю. Экран у таких систем большой, но чаще всего на нём тоже отображается информация только от одного сервиса — поэтому проблема переключения с задачи на задачу остаётся. К тому же такие системы не всегда хорошо адаптированы под российский рынок. Взять ту же навигацию — чтобы люди пользовались ею, нужны качественные карты и понимание местной специфики.

У Яндекса есть несколько сервисов, которые знают и любят российские водители. Мы решили собрать их на экране мультимедийной системы, сделать единый интерфейс и добавить голосовое управление. Для этого была разработана платформа Яндекс.Авто. В ней есть Навигатор, точный прогноз Яндекс.Погоды, а также станции Яндекс.Музыки с треками разных жанров, эпох и под разное настроение. FM-радио и плеер для прослушивания музыки с телефона или с флешки тоже доступны.

Интерфейс Яндекс.Авто устроен так, что на экране можно работать сразу с несколькими сервисами — скажем, в одной части дисплея следить за подсказками Навигатора, а в другой — выбирать радиостанцию. Если сервиса нет на экране, но у него появляется какая-то важная информация, водитель видит сообщение. Так, неактивная Погода предупредит о резком похолодании или сильном ветре, а Навигатор — о камере или лежачем полицейском.

Сервисами можно управлять, не касаясь экрана, голосом. Если в дороге сказать «Слушай, Яндекс, давай заедем на заправку», система перестроит маршрут, а если произнести «Включи радио „Монте Карло“» — запустит соответствующую станцию.

Мы продолжим добавлять в Яндекс.Авто полезные возможности. В планах — предоставлять водителям информацию не только от сервисов Яндекса, но и от автомобиля. Например, система может сообщать, что пора долить масла или записаться на техобслуживание. Тогда автолюбителю не нужно будет листать руководство по эксплуатации, чтобы понять, почему на приборной панели загорелась какая-то лампочка. Автомобиль также сможет послать сигнал о проблеме, для которой на панели нет индикатора. Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с автопроизводителями — без данных от них не обойтись.

Яндекс.Авто встраивается в мультимедийные системы машин при производстве. Платформа сперва появится на борту автомобилей Toyota, а позднее — и в машинах других производителей. Будут выпускаться и машины, в которых на экраны можно вывести отдельные компоненты Яндекс.Авто. Для этого нужно подключить телефон по USB-кабелю. Такая функция, например, будет в машинах Jaguar и Land Rover.