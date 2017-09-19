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Автомобили с Яндексом на борту

Яндекс разработал платформу для мультимедийных систем автомобилей — Яндекс.Авто. Это несколько любимых автомобилистами сервисов с единым интерфейсом и управлением голосом. Платформа встраивается в машины при производстве. Первые автомобили с Яндекс.Авто поступят в продажу в октябре.

Когда-то почти в каждой машине был бумажный атлас дорог, а сейчас некоторые водители даже не знают, как он выглядит. Чтобы проложить маршрут, достаточно запустить приложение. Смартфоны помогают решать и другие задачи, с которыми люди сталкиваются за рулём: посмотреть расписание сеансов в кинотеатре по пути, найти цветочный магазин или просто расслабиться под любимую музыку. Но переключение с одного приложения на другое отвлекает от главного — вождения. Надо дотянуться до телефона и найти нужную иконку на небольшом экране.

Многие современные автомобили оснащены мультимедийными системами с сервисами, которые помогают водителю. Экран у таких систем большой, но чаще всего на нём тоже отображается информация только от одного сервиса — поэтому проблема переключения с задачи на задачу остаётся. К тому же такие системы не всегда хорошо адаптированы под российский рынок. Взять ту же навигацию — чтобы люди пользовались ею, нужны качественные карты и понимание местной специфики.

У Яндекса есть несколько сервисов, которые знают и любят российские водители. Мы решили собрать их на экране мультимедийной системы, сделать единый интерфейс и добавить голосовое управление. Для этого была разработана платформа Яндекс.Авто. В ней есть Навигатор, точный прогноз Яндекс.Погоды, а также станции Яндекс.Музыки с треками разных жанров, эпох и под разное настроение. FM-радио и плеер для прослушивания музыки с телефона или с флешки тоже доступны.

Интерфейс Яндекс.Авто устроен так, что на экране можно работать сразу с несколькими сервисами — скажем, в одной части дисплея следить за подсказками Навигатора, а в другой — выбирать радиостанцию. Если сервиса нет на экране, но у него появляется какая-то важная информация, водитель видит сообщение. Так, неактивная Погода предупредит о резком похолодании или сильном ветре, а Навигатор — о камере или лежачем полицейском.

Сервисами можно управлять, не касаясь экрана, голосом. Если в дороге сказать «Слушай, Яндекс, давай заедем на заправку», система перестроит маршрут, а если произнести «Включи радио „Монте Карло“» — запустит соответствующую станцию.

Мы продолжим добавлять в Яндекс.Авто полезные возможности. В планах — предоставлять водителям информацию не только от сервисов Яндекса, но и от автомобиля. Например, система может сообщать, что пора долить масла или записаться на техобслуживание. Тогда автолюбителю не нужно будет листать руководство по эксплуатации, чтобы понять, почему на приборной панели загорелась какая-то лампочка. Автомобиль также сможет послать сигнал о проблеме, для которой на панели нет индикатора. Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с автопроизводителями — без данных от них не обойтись.

Яндекс.Авто встраивается в мультимедийные системы машин при производстве. Платформа сперва появится на борту автомобилей Toyota, а позднее — и в машинах других производителей. Будут выпускаться и машины, в которых на экраны можно вывести отдельные компоненты Яндекс.Авто. Для этого нужно подключить телефон по USB-кабелю. Такая функция, например, будет в машинах Jaguar и Land Rover.

798 комментариев
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Yet another Forrest
19 сентября 2017, 12:14
Здорово! :)
Интернет нужен будет?
Мелёхин Никита
19 сентября 2017, 14:01
Yet another Forrest,
Конечно нужен
partner
19 сентября 2017, 14:11
Мелёхин Никита,
безопасно?)
neosphere
Сотрудник Яндекса19 сентября 2017, 15:25
Yet another Forrest,
Для онлайн-сервисов, конечно, нужен. Но если достаточно FM-радио или музыки с флешки, часов да сопровождения по уже построенному маршруту - то можно и отключить ;)
Yet another Forrest
19 сентября 2017, 19:15
neosphere,
а каким образом подключать? Раздавать со смартфона Wi-Fi или подключать смартфон по USB в качестве модема? Или можно даже беспроводной модем от мобильных операторов вставлять?
Mihnuk
19 сентября 2017, 12:25
Новость супер.
Пожелание, сделайте оболочку или еще лучше выпустите 2дин магнитолу нормальную на андроиде, для тех, кто покупает не новые машины.
an-sok-cheh
19 сентября 2017, 14:11
Mihnuk,
Прям в точку!
neosphere
Сотрудник Яндекса19 сентября 2017, 16:48
Срок обещать не будем, но подумываем про решение для универсальных магнитол с большим экраном.
vv.baskakova
30 декабря 2017, 03:18
neosphere,
да есть уже внешние аппаратные решения (см. "android nav box"),  в них уже решены вопросы интеграции как с aftermarket (Kenwood, JVC, Pioneer etc), так и с OEM  головными устройствами. Один из крупнейших производителей (ссылка на готовую железку) : http://qdis.co.kr/product/navigation.php?ptype=view&prdcode=1705300001&catcode=110000&page=1&catcode=110000&searchopt=&searchkey=
Есть и иные производители
Вам останется только образ собрать под такие устройства 
neosphere
Сотрудник Яндекса1 января 2018, 14:32
vv.baskakova,

Да, конечно, есть и универсальные ГУ, и различные навибоксы. Но единого решения не существует, а значит нужно решить проблему выбора потенциального массового решения. 
Спасибо за ссылку и с Новым Годом!
vv.baskakova
14 января 2018, 13:56
neosphere,
массовое устройство сегодня - это android устройство. Иных,  массово распространенных, с открытой SW/HW архитектурой, к тому же  имеющих  работающие решения по интеграции автомобильными OEM устройствами мультимедиа просто нет.
Anna W.
25 декабря 2018, 10:31
neosphere,
столкнулись с проблемой! Едем на машине TOYOTA RAV4 в Грузию, в роуминге баланс сим карты уйдет в минус? И когда мы вернемся предоплаченный на год тариф уже работать не будет? Как нам отключить яндекс навигацию? можно ли вынуть сим карту? модель навигационной системы RW7MS-42010
Обновлено 25 декабря 2018, 10:32
merkurev.i.s
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 11:37
Anna W.,
Добрый день! Параметры тарифного плана определяет автопроизводитель. Рекомендуем вам обратиться к официальному дилеру Toyota для уточнения вопроса работы трифа за пределами России.


По поводу выключения интернета в роуминге - зайдите в раздел "Общие настройки", там есть подраздел "Настройки мобильной сети" и два чек-поинта
Передача данных
Интернет-роуминг
MakhoninVE
3 января, 21:12
merkurev.i.s,
Здравствуйте с Новым годом. Можно ли самому поменять симку на другого оператора? НИССАН ИКС ТРЕИЛ 18г.
nikolay.sinyov
19 сентября 2017, 12:49
Очень бы хотелось, чтобы не только на новых авто было это доступно.
Хочется, чтобы в продаже появились автомагнитолы с предустановленным "Яндекс.Авто".
Вячеслав Смирнов
19 сентября 2017, 12:52
А еще лучше выложить в google play ,чтобы каждый смог превратить свой смартфон,планшет,в Яндекс Авто.
linichalexey
19 сентября 2017, 14:33
Вячеслав Смирнов,
полностью согласен. как раз сейчас в свое авто устанавливаю и приходится настраивать лаунчер. А по сути использую все яндексовское. Было бы очень удобно просто скачать приложение и ничего не настраивать
neosphere
Сотрудник Яндекса19 сентября 2017, 16:49
Вячеслав Смирнов,
Спасибо, будем думать и о таком решении.
Вячеслав Смирнов
22 сентября 2017, 12:11
neosphere,
Спасибо,будем ждать..
sh2028
25 октября 2017, 09:31
neosphere,
Да-да. думайте скорее. И в App Store тоже.
aleksei.pas300779
26 декабря 2018, 13:27
Вячеслав Смирнов,
У многих стоят гу на андроиде, хотелось бы просто загрузить Яндекс авто и на них
Вячеслав Смирнов
26 декабря 2018, 13:33
aleksei.pas300779,
Об этом и идет речь.
Костиков Кирилл
19 сентября 2017, 12:53
годно, спасибо
risowalka
19 сентября 2017, 13:09
Это круто! Хотелось бы побыстрей увидеть, как это работает на практике)
Обновлено 19 сентября 2017, 13:09
neosphere
Сотрудник Яндекса19 сентября 2017, 16:50
risowalka,
Очень скоро у дилеров можно будет посмотреть. И, я думаю, даже поизучать )
Андросов Алексей
19 сентября 2017, 13:40
Отлично!
ya.darkpony
19 сентября 2017, 14:05
А встройка яндекс.радио в планах есть?
neosphere
Сотрудник Яндекса19 сентября 2017, 16:51
ya.darkpony,
Уже )
Bernard Jean
19 сентября 2017, 14:22
>>а Навигатор — о камере или лежачем полицейском.
Про лежачих вы погорячились. Насколько известно, пока такие данные не собираются.
neosphere
Сотрудник Яндекса19 сентября 2017, 16:53
Bernard Jean,
Погорячились! О камере предупредит Навигатор, а о лежачем полицейском - приложение партнёра. Ведь Яндекс.Авто содержит не только сервисы Яндекса.
Yet another Forrest
19 сентября 2017, 19:13
neosphere,
наверное, пора предоставить этот кейс народным картографам :)
XekPro
19 сентября 2017, 14:58
Полностью поддерживаю тех, кто отписался ниже - надо отдельное приложение в Google Play, чтобы каждый мог использовать сервис даже без большого сенсорного экрана в автомобиле. Например я использую Google Авто на планшете, который всегда у меня в машине. 
mkv-rtf
19 сентября 2017, 15:48
А есть магнитолы с сервисом яндекса?
Виктор
19 сентября 2017, 15:57
Красавцы, так держать.
v2466997
19 сентября 2017, 16:46
Это же прошивка, ее из google play не скачаешь, надо полностью магнитолу шить. Прошивка для магнитолы тоже нужна разная, т.к. магнитолы на разных чипах делают. Яндекс этим не будет заморачиваться, только если найдутся кулибины которые переделают прошивку, но им будут нужны исходники. Возникает другой вопрос, а Яндекс выложит исходники прошивки? -  - Вряд ли. 
Они на это много сил, времени и денег потратили. Это тоже самое что выложить в открытый доступ все данные по "Королеву"))).  
У Яндекса сейчас будет(может уже есть) заказ от МинТранса или что-то подобное, и все машины будут поставляться уже предустановленным Яндекс.Авто, как например сейчас ставиться  "ЭРА-ГЛОНАСС". 
Конечно, можно основываясь на данной прошивки выпустить лаунчер, но имеет ли это смысл? Каждый может накачать себе на магнитолу или планшет, смотря что он использует в качестве ГУ, программы и вывести виджеты на главный экран. 

911
19 сентября 2017, 19:04
Ребят, но самое главное это оффлайн построение маршрута в навигаторе . Представим картину: за МКАДом, ловит только Е и то паршиво. Вот как поехать домой или в другое место? Вывод навигатор не поможет- пользуемся конкурентом . В сам навигатор можно сделать предупреждение о погоде и т.д. , не городить выше крыше программ . В идеале сделать Я.Браузер ( чисто интернет) и программу Яндекс ( сделать все в одном , маршрут , кафе, погоду. Удобнее 1 приложение чем 20 от Яши ). 
Андрей Кузнецов
19 сентября 2017, 20:35
911,
Уверен, что разделение сервисов на множество приложений - оправдано. Разные команды разработчиков, и когда тебе быстро что то надо, то нажать на значок быстрее, чем открыть приложение Яндекс и  в нем искать нужный сервис. 
911
19 сентября 2017, 20:53
Андрей Кузнецов,
По разному . На ходу например удобно все в одном . Когда просыпаешь , открываешь яндекс и он тебе всю инфу
neosphere
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 14:45
911,
Офлайн - важная часть автомобильного (и не только) решения, следите за анонсами )
Андрей Кузнецов
19 сентября 2017, 20:40
Интересна идея лончера Яндекс. Авто, что бы превратить старый планшет в навигатор. Что бы при включении он сразу запускался в режиме авто.
timkoshkin
19 сентября 2017, 21:30
На новую весту кросс уже сделали Яндекс навигатор? 
Сергей
19 сентября 2017, 21:47
Это для новых авто. А про старых забыли? Не все хотят менять машины. Но новые сервисы было бы неплохо иметь в машине. Будь новая или старая. Поэтому надо приложение в гугл плей. Универсальный вариант. Но я думаю меня снова не услышат, так как много чего писал, а воз и ныне там
Обновлено 19 сентября 2017, 21:49
serafim5788
19 сентября 2017, 22:31
А как-же Яндекс.Навигатор через Carplay? Забросили совсем эту идею?
Il-Jeep
10 февраля 2018, 12:13
serafim5788,
ДА! Нам же надо на чем-то СЕЙЧАС ездить, почему яндекс музыку добавили в карплей а навигации нет? Машина предлагает два абсолютных зла - свою навигацию и навигацию эпл - хватит это терпеть! Договоритесь уже с эпл чтобы они тоже инфу получали о перемещениях как и вы - и добавьте уже свой навигатор в карплей! в новой машине за 3-6 миллионов люди ездят с телефоном лежачем на спидометре - ну куда это?!
Дмитрий К
6 марта 2018, 12:57
Il-Jeep,
Яндекс музыки в CarPlay нет.
minicon
20 сентября 2017, 00:44
Выглядит действительно очень круто, на первый згляд UI круче carplay/android auto. Большая хотелка, придумайте какое-то решение для афтермаркет магнитол. Также, есть ли какие-то планы/идеи по интеграции функций телефона? может быть поддержка carplay в каком-то виде для работы с звонками/смс?
d.shtolin
20 сентября 2017, 08:53
У вас большая аудитория пользователей и все технологии уже давно имеются. Полагаю, на данный момент всего достаточно, чтобы собирать информацию от датчиков типа гироскопа и геопозиции для формирования карты с качеством дорог?
Там же наверняка получится и распознавать лежачих полицейских.
neosphere
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 14:50
d.shtolin,
Да, идея обогащать сервисы данными от сенсоров очень правильная.
info@expcenter.pro
20 сентября 2017, 10:23
А можно будет обновить медиа-центр yandex на toyota camry exclusive , которая выпущена в 2016
neosphere
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 14:42
info@expcenter.pro,
Мы работаем над этим.
aleks.grishin82
12 октября 2017, 18:32
neosphere,
Подскажите, у какого дилера Toyota можно обновить Rav 4 на новую Яндекс.Авто? 
support
24 апреля 2018, 21:01
aleks.grishin82,
присоединяюсь к вопросу
slik2313
19 сентября 2018, 02:20
info@expcenter.pro,
Да, почему дилеры не в курсе того, можно ли обновить штатный гу на андроиде Camry exclusive 2017 до Яндекс.Авто ?? 
alexjakovlev2009
21 сентября 2017, 12:35
Яндекс, планируете добавить приложение в Apple Carplay (яндекс карты или навигатор) или Android Auto? Очень многие машины это поддерживают. Я думаю, что это даст мощный толчок и Яндекс.Авто. Или там проблема с тем, что Apple и Google не разрешает это сделать по своим политикам?
neosphere
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 14:42
alexjakovlev2009,
Как только можно будет - сделаем )
Сергей
6 февраля 2018, 18:55
neosphere,
А есть хоть какое нибудь понимание когда это случится? Apple презентовала CarPlay в 2014 году и с тех пор не сильно он измегился в плане доступных приложений. Может имеет смысл начать массово закидывать их письмами с просьбой открыть доступ сторонним навигационным приложениям?
Il-Jeep
10 февраля 2018, 12:15
neosphere,
нафига нам радио когда вместо навигации при подключенном карплее нам предлагают две богомерзости - карты эпл и карты автомобиля? В них нет даже дорог которые год как работают - я уж молчу про динамические маршруты с учетом загрузки дорог
neosphere
Сотрудник Яндекса10 февраля 2018, 12:39
Il-Jeep,
Сами страдаем. Но тут вопрос к "владельцам" карплея, которые не разрешают интеграцию иных навигационных решений...
Дмитрий К
6 марта 2018, 13:00
neosphere,
А через ФАС  нельзя  это вопрос решить?
belokopytov@spets-stroy.com
24 сентября 2017, 12:27
Подскажите, у меня рав4 2017 со штатной магнитолой на Андроиде (которая в комплектации стайл). На нее можно будет поставить яндекс.авто? Самостоятельно или у дилера, например. Ещё, какие автомобильные настройки будут поддерживаться? В текущей версии ничего нельзя настроить и посмотреть, совсем все плохо. Будет ли более полная интеграция?
neosphere
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 14:42
belokopytov@spets-stroy.com,
Самостоятельно - вряд ли. А вот над процедурой обновления у дилера мы работаем
Антон
28 сентября 2017, 14:21
На сайте auto.yandex написано, что «автомобили с Яндекс.Авто уже выпускают на Lada». Пожалуйста, скажите что это новая Vesta SW :)
timkoshkin
1 октября 2017, 23:00
Антон,
 Это скорее всего будет Vesta 2018 года. Я так полагаю 
niceman2711
6 октября 2017, 12:20
Нужна обязательно оболочка как у Android Auto. Вот тогда будем пользоваться на смартфонах.
OCETPA752
7 октября 2017, 20:04
Наконец-то! Просто скажите куда отдать деньги!
Денис Горбань
11 октября 2017, 11:59
Я Не так давно просил о подобном приложении и вот, но не совсем то, но то. Хотелось бы и правда приложение для планшетов и телефонов, как Гугл Авто, чтобы в машине заменялся стандартный лаунчер. 
Паша Волковский
14 октября 2017, 11:19
Можно ли будет подключить Яндекс что к автомобилю на котором стоит андроид авто?
Тимур Кашко
17 октября 2017, 10:23
Уважаемый Яндекс, а для parrot asteroid smart что-то будет?
gorboris
6 ноября 2017, 12:21
Добрый день! Планируется ли внедрение Яндекс.Авто в Volkswagen Tiguan 2016+?
EcoZooNorma
6 ноября 2017, 22:14
Сделайте замену android auto, приходится с Яндекса слезать на Гугл, хочу Яндекс навигатор Киа спорте Дж.
V13-th
11 ноября 2017, 14:49
Возможно будет запустить на ford sync3, автомобиль выпуска август 2017 года? Нужно будет прошить магнитолу у диллера или по шкурку, как android auto?
it78rus
24 ноября 2017, 18:22
Когда сделаете для Hyundai Solaris 2017????
Очень ждем! Штатная хрень на андроид авто - это полное мучение.
И нас больше чем владельцев ягуар и лендровер (вместе взятых )))) )
Vorotnik2
27 ноября 2017, 06:35
Где скачать на свое андроид устройство? 
edu.portal
29 ноября 2017, 15:40
Не знаю, насколькоони полезны в регионах, но в Москве/Питере сервисы Яндекс в разы лучше и удобнее многих сервисов от Google и других разработчиков. На мойвзгляд идея жизнеспособна, новсе зависит от глубины интеграции. Вцелом многие проекты Яндекс мне импонируют.
Dmitry
30 ноября 2017, 23:56
Для windows 10 ( не mobile) будет когда нибудь полноценный навигатор? Или хотя бы к "Картам" голос прикрутите?
понимаю, что из-за единиц пользователей использующих (извините за тавтологию) компьютер на win10 в автомобиле ни кто шевелиться в эту сторону не будет, но все же такие есть и их число увеличивается.   
svetlana8238
9 декабря 2017, 18:57
У меня установлен в rav 4 все нравится, только если диск вставляешь в дисковод все другие функции кроме воспроизведения диска отключаются..неудобно очень...
Zentime
9 декабря 2017, 18:11
Купил   RAV4 STYLE 2 недели назад. НЕ РЕКОМЕНДУЮ Ставить Яндекс.АВТО.
В МУЛЬТИМЕДИА при ЗАПУСКЕ ИНОГДА НЕТ ЗВУКА: в Яндекс Радио, Навигаторе, 
 и т.д., но при этом есть в   FM- радио. Иногда ЕСТЬ при ЗАПУСКЕ авто, иногда НЕТ. В дил. центре пока вернули к заводским настройкам, но проблема вернулась. Будем смотреть дальше. 2)  Система тормозит, работает медленно. 3) Нет тех. поддержки Яндекс.Авто.  4) Руководство по эксплуатации мультимедиа не актуально.   5. Помогите решить вопрос, могу оставить свой сотовый. 
Alex
15 декабря 2017, 08:47
Zentime,
+1. Те же проблемы на новом RAV4. Еще убрали кнопку CAR. Как теперь получить доступ к настройкам автомобиля - неясно. Самое главное, что ни дилер, ни яндекс никакой информации не предоставляют. Будут-ли обновления? Будут устранены существующие косяки? Будет расширяться функционал?
Anton Dudakov
15 декабря 2017, 08:58
Alex,
Zentime@ 
Обновления, конечно же, будут! Соответственно и проблемы будут исправляться, и новые функции появятся! Да ещё какие... ;)
А техподдержка доступна с сайта  https://auto.yandex там внизу страницы :) 
Zentime
15 декабря 2017, 09:09
Alex,
 обращайся к дилеру с заменой магнитолы. Если откажут, обосновывая, что ЭТОТ косяк  с музыкой должен проявится с самом дилерском центре. Записывай видео и делай так:  написать заявление в центральный офис ТМС в России (можно через их сайт toyota.ru в 2 раздела: о дилерском центре и в сервис),(попутно в Союз Защиты Прав Потребителей) зарегистрировать их у ОД и отправить в оф. представительство и Защиту. Также напиши в Яндекс по ссылке выше. 
Мой друг юрист года, если, что подготовим коллективный иск.  Пиши мне на почту. 

neosphere
Сотрудник Яндекса15 декабря 2017, 11:27
Zentime,
Добрый день. Простите, что не ответили раньше.Очень жалко, что мультимедиа не радует (или иногда не радует) - давайте исправим ситуацию.
"Звук то есть, то нет" - проблема неприятная, но не бывает неразрешимых проблем. Если выясним, что проблема с железом - дилер поменяет магнитолу по гарантии. Ну а если вдруг проблемы с ПО - обязательно поправим.
Будем рады помочь - напишите нам на automotive@yandex-team.ru
Alex
15 декабря 2017, 16:43
Anton Dudakov,
Хотелось бы услышать конкретные сроки устранения текущих проблем и сроки выхода обновлений. О новых функциях не спрашиваю, т.к. уже общался с поддержкой яндекс.авто МЕСЯЦ назад, ничего не узнал (секрет). За месяц ничего не изменилось. В целом продукт мне нравится, но если не будет реакции техподдержки, думаю толпы пойдут к дилеру, как советует Zentime.
Zentime
1 января 2018, 13:21
neosphere,
Дилер переставил с нуля ноябрьскую версия яндекс.авто, проездил ровно неделю без этого гемора. Снова начал пропадать звук с сегодняшнего дня.
При этом проблема появилась  как и в первый раз при проигрывании видеоролика через яндекс бразуер на YouTube с вкл. субтитрами. Думаю перегружается КЭШ-память
Жду обновления от яндекс.авто в январе, потом подаю на замену медиа-системы или авто у дилера.
neosphere
Сотрудник Яндекса1 января 2018, 14:29
Zentime,

Здравствуйте, 
Спасибо за подробный рассказ. Проверим работу системы пристальнее с проигрыванием роликов с youtube. Не уверен, что тестировали со включенными субтитрами, поскольку влиять не должно. Но мало ли.


Оставайтесь с нами! С Новым Годом!!!
cherepovets2x2
19 декабря 2017, 08:41
Присоединяюсь к проблемам со звуком в РАВ4 Стайл 2017 с Яндекс.Авто и добавлю еще одну. Черный экран. Подсветка экрана работает. Есть реакция на изменение яркости и отключение подсветки. При этом радио работает. Музыка играет. Помогает перезапуск авто. Включение-выключение магнитолы не помогает. При этом камера заднего вида активируется и изображение на экране с камеры есть. Проявляется 50/50. Зависимость от чего-либо я определить не смог. К ОД при ТО-0 я обращался и они проблему зафиксировали. Ждем решения.
neosphere
Сотрудник Яндекса1 января 2018, 14:22
cherepovets2x2,

Здравствуйте,
Извините за ответ с задержкой. Надеемся, дилер поможет разобраться с ситуацией. Если решение затянется - напишите нам на automotive@yandex-team.ru
cherepovets2x2
23 января 2018, 21:48
cherepovets2x2,
2 недели назад заменили ГУ. Пока все хорошо. 
kuznecov@stsist.ru
28 декабря 2017, 16:45
На Rav4 из салона уже стоит. Очень плохо что платформа не дружит с панелью приборов как оригинальная Тач2, аж хочется снять, поставить Тач2 и докупить блок навигации. А вопрос всего лишь в дооснащении устройства шиной данных. Сыро. Нет возможности устанавливать собственный приложения, из-за чего теряется смысл андроида.
xksm
1 января 2018, 08:27
Присоединяюсь полностью.
Появилась проблема со звуком в ЯН. Он просто пропадает. Думаю это связано с микшированием каналов. Кстати, то что звук навигации выводится на водительский динамик решение может быть удобное, но не для меня. Как изменить этот параметр?
neosphere
Сотрудник Яндекса1 января 2018, 14:12
xksm,

С наступившим Новым Годом!
Активно работаем с обращениями по поводу звука вместе с производителем ГУ. Думаю, в январе выпустим обновление.
По поводу вывода звука навигации - напишите нам в службу поддержки или на automotive@yandex-team.ru, там обязательно помогут. 
neosphere
Сотрудник Яндекса1 января 2018, 14:20
kuznecov@stsist.ru,

Честно говоря, мы тоже хотели бы бОльшей интеграции мультимедиа системы RAV4  с другими системами автомобиля, но пока есть такие ограничения.
Та же ситуация и с другими приложениями - ни один автопроизводитель не разрешит предустанавливать произвольный набор приложений, так как это напрямую влияет на безопасность. Другое дело, что мы не ограничиваем ЯндексАвто текущим набором приложений Яндекса и не Яндекса - AIMP, MapCam. Если есть потребность в других приложениях - пишите нам на automotive@yandex-team.ru. Сразу добавить не обещаем, но если будет много запросов - все возможно.
Спасибо.
cherepovets2x2
11 января 2018, 19:49
xksm,
Присоединяюсь. Такая же ерунда. Звук с одной радиостанции может быть разной громкости и басы скачут. Соушаю обычно на уровне громкости 15. Громкости хватает. Потом ни с того, ни с сего посреди песни или рекламы громкость падает, что еле слышно. И басы так же. То их нет, то стекла дребезжат. 
kavetolga
8 января 2018, 12:29
Та же проблема РАВ4 Стайл ноябрь 2017 с Яндекс.Авто Черный экран. Подсветка экрана работает. Есть реакция на изменение яркости и отключение подсветки. При этом радио работает. Музыка играет. Помогает перезапуск авто. Включение-выключение магнитолы не помогает. При этом камера заднего вида активируется и изображение на экране с камеры есть.
cherepovets2x2
9 января 2018, 08:35
kavetolga,
Меня с этой проблемой пригласили на гарантийную замену ГУ к ОД. Посмотрим, поможет ли.
Alex
8 января 2018, 13:03
Вопрос один. Когда обновление?
merkurev.i.s
6 февраля 2018, 13:17
Alex,
Добрый день! Мы планируем выпустить обновление Яндекс.Авто в текущем месяце. Обновить Яндекс.Авто можно как самостоятельно, так и у официального дилера.
Alex
6 февраля 2018, 13:26
merkurev.i.s,
Неплохо бы, с ноября жду - не дождусь.
kutuzov@techline.pro
4 апреля 2018, 00:37
merkurev.i.s,
А как обновить самостоятельно?
bsm777bsm
9 января 2018, 16:26
Добрый день Уважаемые представители Яндекса! Вопрос: так и не понял можно ли в головное устройство под Вашим управлением (Яндекс.Авто) устанавливать сторонние приложения? Или все ограниченно имеющимся набором в ГУ?
Alex
11 января 2018, 12:42
bsm777bsm,
Я не представитель, но отвечу - НЕТ нельзя. По крайней мере в текущей версии, которая стоит у меня (1.0.1 от 03.11.2017 сборка 196).
merkurev.i.s
25 января 2018, 12:45
bsm777bsm,
Добрый день! «Яндекс.Авто» — мультимедийная, а не операционная система, которая устанавливается в штатное ГУ. Мы стараемся представить в Авто все полезные для водителя и пассажира сервисы, но установка сторонних приложений невозможна, если это не предусмотрено опциями фирменного головного устройства автопроизводителя.
svbalandin1979
10 января 2018, 11:54
Уважаемые разработчики, а не проще ли создать обычное приложение на android и ios, как это реализовано у Google потипу android auto или carplay, чтоб это приложение функционировало на ГУ автомобиля при подключении по USB,  зачем придумывать велосипед?Сейчас пользуюсь android auto, так как у вас нет такого приложения, хотя карты у вас на мой взгляд, лучше и информативней!
merkurev.i.s
24 января 2018, 15:41
svbalandin1979,
Платформа Яндекс.Авто может быть реализована в автомобиле и по такому принципу. Автопроизводитель может встроить авто и как систему полностью заменяющую штатную мультимедийную систему, там и обеспечить поддержку отдельных функций при подключении телефона. Мы фокусируемая на первом варианте, но работаем и над возможностью просто подключать смартфон с Яндекс.Авто к бортовому компьютеру автомобилей. Пока не можем поделиться подробностями, следите за анонсами)
cherepovets2x2
25 января 2018, 15:39
merkurev.i.s,
Подскажите,а почему же созданное вами устройство для помощи водителю не имеет на борту встроенного модема? Это же такая мелочь. Для внешнего модема питания в порту USB на панели приборов питания не хватает,т.к.он не может запустить даже WiFi. Модем новый Huawei 8231. В ПК Все работает. Делаю вывод,что на порт подается менее 0,5А. И тут недоработка.
Dmitry
26 января 2018, 18:16
cherepovets2x2,
Само устройство — "железо", его технические спецификации — определяет и устанавливает автопроизводитель. Яндекс.Авто — это программная составляющая штатной мультимедийной системы. То есть возможность пользоваться интернетом в машине также обеспечивает автопроизводитель. Уточнить, возможно ли установить модем, вы можете у официального дилера марки
svbalandin1979
14 февраля 2018, 13:57
merkurev.i.s,
Зачем завязываться на автопроизводителей и отвечать за их огрехи, если можно просто сделать приложение поддерживающее технологию mirrorlink и завоевать более обширную аудиторию... Считаю Яндекс карты и Яндекс навигатор лучшими продуктами в данном сегменте, если выйдет отдельное приложение, это будет просто "Бомба", оно оставит ваших конкурентов далеко позади!
Alex
11 января 2018, 12:43
Еще из меню приложений пропало MapCam. Ни в боковом меню, ни в меню по ... его нет.
merkurev.i.s
24 января 2018, 10:55
Alex,
Благодарим за обращение. Рекомендуем обратиться к официальному дилеру Toyota для консультации и проведения диагностики.
bsm777bsm
23 января 2018, 13:01
Всем добрый день! Хочу присоединиться к ранее заданным вопросам пользователей: Когда ожидается обновление прошивки и вообще найдена ли причина вышеописанных "зависаний"  и не корректной работы ГУ? 
Спасибо.
Alex
23 января 2018, 13:37
bsm777bsm,
Задавал этот вопрос техподдержке, но если ДАЖЕ ОНИ не могут ответить на этот вопрос, то я вообще уже ничего не понимаю. Наверное скоро все побежим ГУ менять. Их ответ:

Re: [Ticket#18011810000155498] Обновление
Yandex support team
ya-auto@support.yandex.ru
21 янв в 0:20
Вам
Здравствуйте, Александр!
На данный момент ничего не могу сказать Вам по этому поводу.
После того, как обновление будет доступно, Вы увидите это в правом верхнем углу экрана. Я приложила скриншот, на котором видно это наглядно.


С уважением, Диана Шторм
Служба поддержки Яндекса
http://help.yandex.ru/
Обновлено 23 января 2018, 13:39
merkurev.i.s
24 января 2018, 10:56
Alex,
Благодарим за обращение. По поводу зависаний рекомендуем обратиться к официальному дилеру Toyota для консультации и проведения диагностики.
Alex
24 января 2018, 11:08
merkurev.i.s,
Copy+Paste - великая вещь! Обращались уже, говорят ПО такое.
svbalandin1979
24 января 2018, 10:03
ответов я так понимаю не будет!!!
bsm777bsm
26 января 2018, 12:47
svbalandin1979,
По ходу не будет...
"Яндекс" другими делами занят...
Нужно заключить договора и с Другими производителями авто... продвигать свой новый проект каршеринга...
Пусть представительсто Тойота само разбирается что у кого там не работает
Aizabelyash
26 января 2018, 14:59
То же самое с ГУ RAV 4 2017, звука нет ни на одном приложении, работает только радио...
Завтра первое посещения диллера.
Я так понял, что будет зря потраченное время. Видимо сразу буду настаивать на замене ГУ на штатное и требовать вернуть заплаченную за него сумму. С разу подготовлю письма в соответствующие  органы. 
Zentime
26 января 2018, 15:08
Aizabelyash,
Да, два раза мне систему переставляли с нуля до максимального обновления. Максимум 2-3 дня нормально, потом снова проблема появляется.
Обновлено 26 января 2018, 15:09
Aizabelyash
29 января 2018, 08:18
Zentime,
Обновили в субботу, сегодня опять не работает.
Еще 2 раза к ним съезжу - если не устранят верну им обратно машину с этим чудо Яндекс устройством
Zentime
29 января 2018, 08:33
Aizabelyash,
Отпишите потом, как успехи.  Тоже вариант замена медиасистемы или авто 
stels.rf
1 февраля 2018, 20:20
уже успел полазить по этой системе, увы но не какие приложения установить так и не смог
merkurev.i.s
6 февраля 2018, 10:27
stels.rf,
 Добрый день! «Яндекс.Авто» — мультимедийная, а не операционная система, которая устанавливается в штатное ГУ. Мы стараемся представить в Авто все полезные для водителя и пассажира сервисы, но установка сторонних приложений невозможна, если это не предусмотрено опциями фирменного головного устройства автопроизводителя.
Alex
6 февраля 2018, 11:35
merkurev.i.s,
Так старайтесь лучше, исправьте косяки в своем ПО, о которых все пишут несколько месяцев!
Alexander V.
10 января, 10:37
merkurev.i.s,
 Для РАВ4 ГУ с яндексом не является штатным. Его поставляет сторонняя фирма, таже, что и делает колонки Ирбис А, может это делается для увеличения степени локализации. 
Слава К.
2 февраля 2018, 13:18
Какая последняя версия приложения Яндекс Авто? Екатеринбург Тойота Север дилер сказал что обновления никаких нет. Обновить ничего не может. Стоит прошивка от сентября 2017г Можно ли самому сделать обновление?
Zentime
2 февраля 2018, 14:33
Слава К.,
проблемы какие то ?
stels.rf
5 февраля 2018, 09:06
Zentime,
Не могу подключить телефон, флешка запускается через раз,заставка с машиной живёт своей жизнью
merkurev.i.s
6 февраля 2018, 13:16
Слава К.,
Добрый день! Мы планируем выпустить обновление Яндекс.Авто в текущем месяце. Обновить Яндекс.Авто можно как самостоятельно, так и у официального дилера.
ZPkartridg
2 февраля 2018, 17:37
У меня вопрос.НЕ могу установить приложения?ни из плей маркета ни из яндекс стори.ЧТО ДЕЛАТЬ?
merkurev.i.s
6 февраля 2018, 10:26
ZPkartridg,
 Добрый день! «Яндекс.Авто» — мультимедийная, а не операционная система, которая устанавливается в штатное ГУ. Мы стараемся представить в Авто все полезные для водителя и пассажира сервисы, но установка сторонних приложений невозможна, если это не предусмотрено опциями фирменного головного устройства автопроизводителя.
Alex
6 февраля 2018, 11:41
merkurev.i.s,
Так старайтесь лучше, исправьте косяки в своем ПО, о которых все пишут несколько месяцев! Мы тоже copy-paste умеем пользоваться)
Alex
6 февраля 2018, 12:34
merkurev.i.s,
Не морочьте людям голову. На ГУ автопроизводителя установлен Android, А то что вы запретили своим ланчером ставить другие приложения - это отдельный вопрос. Плюс убрали доступ к настройкам авто через ГУ. 
Alex
5 февраля 2018, 09:35
По моему разработчикам совершенно по фигу, что до своего продукта, что до пользователей, которые уже взывают о помощи. 
dokmanspb
7 февраля 2018, 11:04
когда уже выйдет на форд ????
stels.rf
7 февраля 2018, 11:49
dokmanspb,
Не втерпеж геморроя хапнуть??? Всем кому досталось это чудо теперь теперь у дилера сидим ироявляя эти глюки. Я тоже сегодня к дилеру с этим же чудом.
cherepovets2x2
12 февраля 2018, 09:03
Сотрудники Яндекса!.. Идея классная, но реализация страдает. Можно ведь часть негатива закрыть заплатками (микрообновлениями), а не копить исправлений на масштабный релиз. Это только усугубляет отношение конечника к вашему продукту. Далее...Если у вас не получилось (не срослось) интегрировать в систему встроенный модем, так хотя бы решите вопрос с автоматическим восстановлением WiFi соединения при запуске автомобиля. Сделайте,чтобы возобновлялось воспроизведение с Яндекс Музыки, если она была последним источником воспроизведения музыки при завершении работы автомобиля.
Alex
12 февраля 2018, 12:35
cherepovets2x2,
Бесполезно! С ноября пытаюсь достучаться. Не на форуме где-нибудь, а в ОФИЦИАЛЬНОМ блоге яндекса. Такого отношения к пользователям давно не встречал. 
merkurev.i.s
12 февраля 2018, 14:53
cherepovets2x2,
Добрый день! Спасибо за отзыв, мы внимательно следим за пожеланиями пользователей и стараемся учитывать их в обновлениях. Мы уже занимаемся улучшением работы Музыки в мультимедийной системе. Что касается встроенного модема, то Яндекс.Авто – это программная составляющая штатной мультимедийной системы, а сами устройства и его технические спецификации определяет и устанавливает автопроизводитель, в том числе, наличие встроенного модема. В текущей версии Яндекс.Авто уже автоматически подключается к Wi-Fi при запуске. Если Wi-Fi работаем некорректно, рекомендуем обратиться к официальному дилеру.
Alex
12 февраля 2018, 15:58
merkurev.i.s,
яндекс к дилеру, дилер к яндексу. Россия))
cherepovets2x2
14 февраля 2018, 14:50
merkurev.i.s,
"В текущей версии Яндекс.Авто уже автоматически подключается к Wi-Fi при запуске. Если Wi-Fi работаем некорректно, рекомендуем обратиться к официальному дилеру. "
Вот это точно не работает. Автоматом подключается в лучшем случае 1 раз из 3. Считаю, что пора нам с коллегами писать открытое коллективное письмо в штаб-квартиру Тойота. Вполне вероятно, что информация о проблемах с устройством просто не доходит до руководства Тойоты. 
svbalandin1979
13 февраля 2018, 16:50
когда появиться приложение в play market или app store??? Или ждать пока вас купит google?
Обновлено 13 февраля 2018, 16:53
merkurev.i.s
13 февраля 2018, 18:56
svbalandin1979,
Сейчас Яндекс.Авто — это, в первую очередь, комплексная замена встроенной мультимедийной системы автомобиля, которая адаптируется под каждого производителя и конкретную модель. Пока что мы не планируем делать Яндекс.Авто отдельным приложением, распространяемым в Google Play и App Store.
svbalandin1979
14 февраля 2018, 13:43
merkurev.i.s,
Очень жаль! Только не пойму зачем нужно было копировать интерфейс андроид авто, без возможности внедрения технологии mirrorlink?
P/S А где вообще можно установить данный продукт?
Обновлено 14 февраля 2018, 13:45
layki
15 февраля 2018, 15:17
Где скачать инструкцию? Не можем запустить музыку с USB флешки. 
stels.rf
21 февраля 2018, 10:29
layki,
Не всё так просто у меня флешку через раз читает, сегодня сдал по гарантии на перепрошивку
cherepovets2x2
21 февраля 2018, 12:42
layki,
У меня с флешки видео читает, а музыку даже не видит. Надо менять авто на другого производителя. Я разочарован. 
stels.rf
21 февраля 2018, 10:26
 Когда выйдут обновления??? Машина 18 года и уже куча проблем с вашим яндекс авто. Сегодня сдал машину на полную перепрошивку, глюки ежедневные, то звук пропадет, то флешку не видет, телефон через кабель я так понимаю  вообще не подключить как носитель .
Zentime
21 февраля 2018, 10:34
stels.rf,
 ДАВАЙТЕ дружно поменяем АВТО. У кого 2017, хотите  Тойоту 2018 ? 
stels.rf
21 февраля 2018, 10:41
Zentime,
УУ меня 2018
stas-kuzmenko
24 февраля 2018, 12:22
Ну сказать что я доволен не могу потому что это редкостное г... жалею что не взял машино с обычной системой, вечные зависания на яндекс карте постоянная перезагрузка системы у диллера уже был три раза и ничего не могут сделать а и по музыке это вообще беда время идёт а звука нет и так через раз
Обновлено 24 февраля 2018, 12:24
stels.rf
24 февраля 2018, 13:32
stas-kuzmenko,
Такая же беда, уже ререпрошивал у дилера по гарантии, но по-моему толку 0,  Только говорят ждите новую версию прошивки. 
Вообщем все только обещают, даже на вопросы не отвечают
Шарафундинов Владимир
24 февраля 2018, 14:35
stas-kuzmenko,
такая же фигня, если завести машину и сразу включить яндекс-радио, то звука нет, думал только у меня так. пока выход один-после завода дать магнитоле подумать, подключить инет и телефон по блютус
Aizabelyash
27 февраля 2018, 13:30
stas-kuzmenko,
, верните машину салону за полную стоимость и все дела...Есть знакомый на диллере, у них уже из-за этого яндекс Г. 2 машины вернули. Я собираюсь то же самое сделать через месяц.
Zentime
27 февраля 2018, 13:40
Aizabelyash,
 а почему чз месяц?
stas-kuzmenko
27 февраля 2018, 14:27
Aizabelyash,
пока подожду сегодня мне с техподдержки яндекса ответили что в скором времени будет прошивка так что из за одной магнитолы не очень хотелось бы менять машину
Aizabelyash
28 февраля 2018, 13:35
Zentime,
все еще не потерял надежду, что *** из яндекса прошивку нормальную выпустят. Но через месяц думаю надежд не останется. А ездить на авто за 2 мульта без возможности нормально слушать музыку и пользоваться функциями мультимедиа (за которые было переплачено 100 т.р.) - это борщ.
Aizabelyash
28 февраля 2018, 13:35
stas-kuzmenko,
они это уже 3 месяца заливают всем)
stels.rf
6 марта 2018, 13:26
Aizabelyash,
Вышло  обновление, дилер пригласил
Alex
6 марта 2018, 16:09
stels.rf,
Обновляют бесплатно? Мне дилер двояко ответил. И я после всех этих мытарств должен доказывать, что там глюк на глюке и к дилеру переться? Где обещанное обновление онлайн???
Ответ дилера:
Здравствуйте Александр!
- доступна новая версия ПО 1.0.4
- онлайн обновление не предусмотрено производителем
- обновление системы возможно в рамках гарантийного ремонта при наличии подтвержденной неисправности связанной с необходимостью данных работ, либо на платной основе по желанию клиента.
С уважение, Иванов Роман, технический отдел Тойота Шереметьево.
Zentime
6 марта 2018, 16:21
Alex,
 Так можно не обновлять наверное.  У меня 2 раза фиксирована проблема. 
По закону на 3-ий раз можно заменить АВИТО или магнитолу.
Сейчас также все с ошибкой и готово письмо на замену магнитолы или авто. 
У тебя фиксировали проблему 2 раза?
Обновлено 6 марта 2018, 16:22
Alex
6 марта 2018, 16:45
Zentime,
Пока только 1)
stels.rf
6 марта 2018, 18:49
Alex,
Обновляют бесплатно и не только в рамках гарантии! 
Alex
6 марта 2018, 19:27
stels.rf,
Если Москва, какой дилер?
stels.rf
6 марта 2018, 20:02
Alex,
Я из питера
stas-kuzmenko
12 марта 2018, 21:13
stels.rf,
Позвонил сегодня дилеру говорю хочу обновление а они мне говорят это денег стоит я говорю это гарантия сервисный консультант говорит ну это ж ваша просьба значит платно 
stels.rf
12 марта 2018, 21:30
stas-kuzmenko,
Запиши пару глюков на тел. видео и вперёд. Если откажут требуйте письменный отказ.
Я за два своих посещения им так мозг вынес этой алисой, что они всем дилерском центром письмо в Тойота Моторс писали. Ну у меня всё прошло без ругани.  А еще у них распоряжение от Тойоты Моторс и яндекс.авто ставить новую прошивку тем у кого проблемы с прежней версией.
stels.rf
12 марта 2018, 21:37
Zentime,
Поверь авто тебе никто менять не будет, тем более из-за магнитолы. Там тоже не дураки сидят. 
stas-kuzmenko
12 марта 2018, 21:39
stels.rf,
Подготовил притензию поеду сразу с ней если что сразу в суд на третий раз, а ещё дилеры очень бояться обращений в клиентскую службу)) проверено 
Обновлено 12 марта 2018, 21:40
Zentime
13 марта 2018, 12:06
stels.rf,
Чему поверить? Твоему "опыту" в решении этой проблемы через суд, которого у тебя нет? Или закону РФ и своему юристу с огромной практикой. 
stels.rf
13 марта 2018, 12:43
Zentime,
У нас у всех свои юристы с огромной практикой, бла,бла. Я решил проблему и без суда, и судится не собирался. 
stas-kuzmenko
13 марта 2018, 20:46
Короче был сегодня у дилера прошили на 1.0.4 сказали эта версия с февраля вышла первый был кому обновили день ездил вроде то что не устраивало меня исправилось но есть ещё момент слушаешь флешку глушишь машину заводишь а играет радио
stels.rf
13 марта 2018, 20:58
stas-kuzmenko,
У меня переключается на флешку.
Alex
13 марта 2018, 13:39
Меня до сих пор удивляет поведение разработчиков в собственном блоге.
Вам вообще наплевать, что на ваш продукт, что на пользователей?
Где обещанное обновление по воздуху? Почему мы должны из-за вас тратить свое время и переться к дилеру, и еще что-то доказывать для бесплатного обновления? Сделайте элементарную историю версий с описанием изменений на своей промо-странице http://www.auto.yandex. Информации по продукту ноль. Может быть вы там все исправили уже и нового наваяли (в чем я сомневаюсь), а мужики-то не знают.
Смешно уже.
stas-kuzmenko
13 марта 2018, 21:15
Ну вообще странно тогда у меня играла флешка вышел с машины сел обратно а играет радио) ну да ладно фигня это после вечных перезогрузок и зависаний переключение это мелоч а ещё у кого нибудь прога которая фоновый радар не помню точное название Mapcam вроде как работает не могу разобраться
stels.rf
13 марта 2018, 21:26
stas-kuzmenko,
Ставишь в настройках чтобы работала в фоновом режиме и запускалась  при запуске системы. Прога отличная, оформил подписку на год, даже триноги показывает
stels.rf
13 марта 2018, 21:28
stas-kuzmenko,
А чтоб флешка играла попробуй в плеере в настройках, воспроизведение и там тоже галочки можно понатыкать
stas-kuzmenko
13 марта 2018, 21:56
stels.rf,
 Пот поводу проги все поставил но как то странно работает,а по флешке спасибо завтра попробую
stels.rf
13 марта 2018, 22:08
stas-kuzmenko,
В этой проще тоже настроек дофига, надо тебе разбираться, но сложного нечего нету. + оформить подписку, сразу куча возможностей.
Aleks
16 марта 2018, 13:32
Нет ли планов по сотрудничеству с Рено? в частности интересует новый Колеос. Есть вероятность, что в ближайшем будущем можно будет перепрошиться?
merkurev.i.s
17 апреля 2018, 14:57
Aleks,
в настоящее время мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями, но подробностями пока поделиться не можем, следите за анонсами
kutuzov@techline.pro
23 марта 2018, 13:29
Народ, ну как работает ? Все хорошо после обновления ? 

stels.rf
23 марта 2018, 15:19
kutuzov@techline.pro,
Вроде работает, по крайней мере не глючит как раньше.
Alex
23 марта 2018, 15:46
stels.rf,
Какая версия?
stels.rf
23 марта 2018, 16:20
Alex,
1.0.4 от 02.02.18
Свежее нету
stels.rf
23 марта 2018, 16:21
Alex,
 Сборка 292
stas-kuzmenko
5 апреля 2018, 07:20
kutuzov@techline.pro,
За месяц пользования после обновления все радует и стала работать чуть быстрее 
Alex
5 апреля 2018, 07:49
stas-kuzmenko,
В отличие от версит 1.0.1 новое что-нибудь появилось, или только баги поправили?
stas-kuzmenko
5 апреля 2018, 19:29
Alex,
Только баги
Александр
26 марта 2018, 12:32
Вчера попробовал ПО в каршеринговом автомобиле Яндекс.Драйв. В своем собственном а/м использую Android MirrorLink с штатным ГУ. Использую только, чтобы был навигатор на большом экране и вынужден пользоваться онлайн-радио из-за технических особенностей Android MirrorLink. Ваше решение - это готовая оболочка на для автомобильных ГУ и если она написана для Android, то я бы очень просил дать к ней доступ, чтобы такие как я могли поставить ее на свои телефоны и магнитолы и пользоваться вашими сервисами в автомобиле стало еще удобнее.
kutuzov@techline.pro
3 апреля 2018, 19:06
Мужики, а по облаку как-нибудь не обновить ? Или самому? только у дилера? 

stels.rf
5 апреля 2018, 08:22
kutuzov@techline.pro,
Только у дилера
dklyahin
10 апреля 2018, 11:14
Хотелось бы на Peugeot 3008 запустить эту программу, когда это станет возможным? 
merkurev.i.s
10 апреля 2018, 12:33
dklyahin,
В настоящее время мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями, но подробностями пока поделиться не можем, следите за анонсами)
stels.rf
10 апреля 2018, 12:59
merkurev.i.s,
 Когда будет обновление которое уже вышло в феврале доступно по воздуху??? Как обещали.
merkurev.i.s
10 апреля 2018, 15:56
stels.rf,
Вы можете обновить «Яндекс.Авто» до версии 1.0.4 не только у дилера, но и самостоятельно «по воздуху» (через модем или смартфон, подключенный к интернету). Когда обновление 1.0.4 вам будет доступно для загрузки «по воздуху», вы увидите соответствующую иконку в меню «Все приложения». Важно: при скачивании обновления ваш оператор сотовой связи может взимать плату за интернет-трафик согласно условиям вашего тарифа.
Alex
14 апреля 2018, 08:55
merkurev.i.s,
Нет такой иконки. На данный момент версия 1.0.1, модем штатный. Когда появится иконка? Или что для этого нужно сделать?
Alex
25 апреля 2018, 09:33
merkurev.i.s,
Ответьте на вопрос в конце-концов
xksm
26 апреля 2018, 11:15
merkurev.i.s,
Присоединяюсь к вопросу a.sosnenko, никакой иконки нигде не появляется. Платформа ужасно глючит. Самопроизвольно перегружается. Звук пропадает.
neosphere
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 15:21
xksm,

Здравствуйте,
Если у вас проблемы с мультимедиа-системой - нужно обязательно обратиться к дилеру за диагностикой. Если проблема программная - будет установлено обновление. Если аппаратная - будет решена соответствующим способом, согласно регламенту.

kutuzov@techline.pro
10 апреля 2018, 17:39
Подскажите, есть яндекс радио, но нет яндекс музыки... Как ее скачать? Жена подписку купила за 99 руб в месяц
merkurev.i.s
12 апреля 2018, 13:04
kutuzov@techline.pro,
Добрый день! Благодарим за обращение. Мы работаем над расширением мультимедийных возможностей, пока в «Яндекс.Авто» доступен только бесплатный функционал стриминга музыки.
gudalin.73
12 апреля 2018, 12:27
Здравствуйте! Подскажите где ноходится модем. Хочу сменить СИМ карту от другого оператора.
merkurev.i.s
12 апреля 2018, 12:46
gudalin.73,
Добрый день! Благодарим за обращение. Рекомендуем обратиться к официальному дилеру Toyota для консультации по этому вопросу.
stels.rf
17 апреля 2018, 15:45
gudalin.73,
Снимай серебристый планку, затем  панель где раньше были часы и там увидешь
Сергей
17 апреля 2018, 14:18
В лады весты планируете интегрировать?
merkurev.i.s
17 апреля 2018, 14:56
Сергей,
в настоящее время мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями, но подробностями пока поделиться не можем, следите за анонсами
headliner.net
21 апреля 2018, 14:19
Добрый день. У меня пропали навигатор и радио, теперь только к оф дилеру? Может есть версии на флешке? 
headliner.net
21 апреля 2018, 14:45
Оф диллер зарядил 3990р за установку ((
neosphere
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 14:55
headliner.net,

Добрый день,
Напишите нам в поддержку с указанием, какой дилер.
Спасибо. 
xksm
28 апреля 2018, 13:39
Всем здравствовать!


Узнал сегодня от компетентных источников что представляют из себя магнитолы Я.А:
"D200 китайская магнитола, массово устанавливали в тойоту представляя как штатное оригинальное устройство. Яндекс совместно с китаем сделал прошивку. Платформа закрыта, штатная прошивка ужасна во всех случаях. В штатной (т.е. не Я.А) тоже нет магазина гугла."



Можно смело снимать и выкидывать. Ставить альтернативные девайсы. А еще лучше требовать от дилера заменить на нормальный штатный мафон (тач2 в случае если Тойота).


Благодарю за внимание.
stels.rf
28 апреля 2018, 14:02
xksm,
Самоё обидное что заменить на тойотовскую тач 2 не получится!, очень многое менять надо. А по поводу яндекс авто вы правы полный отстой.  И на новых камри уже не ставят. Полный провал Яндекса.
Zentime
28 апреля 2018, 14:27
stels.rf,
Но деваться авто производителям некуда. Или car play или яндекс или гугл. Авто это неизбежно. 
neosphere
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 15:25
xksm,

Заменить на Touch2 вряд ли получится. А какие функции реализованые в Touch2 отстутсвуют в ЯндексАвто? 
stels.rf
28 апреля 2018, 16:12
neosphere,
Как минимум подключение к can шине, а это все настройки автомобиля
neosphere
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 17:26
stels.rf,

Подключение к can - больная тема. 
Работаем над этим, но это оооочень небыстрый процесс
stels.rf
28 апреля 2018, 19:16
neosphere,
 На рынок надо выводить готовый продукт! А тут получается вывели непонятно что и ещё лет 10 дорабатывать будем. Все равно что купить авто а колеса через пару лет привезут. А я вот например хочу свои приложения ставить и что???, и ни чего. Дизайн «ночь» и «день» даже боюсь спросить сколько над этим думали. И т.д.
neosphere
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:41
stels.rf,

Я думаю, в штатные системы автомобиля вы ещё очень долго не сможете ставить свои приложения. Такой возможности сейчас нет нигде. И для того, чтобы получить доступ к данным авто - тоже нужно пройти определенные этапы. 
ЯндексАвто это в первую очередь адаптированные под автомобиль Навигатор, Музыка и голосовое управление. Где ж «непонятно что»?
Продукт есть. А дорабатывать и совершенствовать - будем постоянно и с удовольствием . Все ещё только начинается ;)



stels.rf
28 апреля 2018, 20:21
neosphere,
Покупая авто я надеялся что смогу поставить свои нужные приложения, свой навигатор и т.д. Теперь жалею, надо было брать комплектацию чуть дороже с тойота тач2  .  По сути все тоже самое, да не показывает пробоки и это всё, зато удобнее. Но я пользуюсь другим навигатором, который я не могу к вам поставить.  На Камри уже закончилось и на новом рав через год — полтора тоже , думаю продолжения не будет
Alex
28 апреля 2018, 20:31
neosphere,
Быстрей бы уже началось. Машине пол года, голосовое управление не работает, перезагружается через раз, обновления по воздуху нет и т.д. и т.п. В ответ только и слышно, работаем, ооооочень долго, оооочень сложно. Если что, к дилеру не посылайте, был уже.
stels.rf
28 апреля 2018, 20:45
Alex,
Мне дилер по гарантии перепрошили на новую версию
Alex
28 апреля 2018, 21:40
stels.rf,
У меня по машине вопросов нет, кроме ГУ. А мотаться к дилеру только для прошивки ни времени, ни желания нет. Обещали обновление онлайн!!! Где оно???
neosphere
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 13:17
stels.rf,

Нужен было уточнять, конечно, при покупке. Никто из автопроизводителей не разрешит вам устанавливать в головное устройство свои приложения. Элементарно из соображений безопасности. 
«По сути одно и то же» - ну да, и там, и там коробка с экраном и софтом ;)  В случае с ЯндексАвто- позволяющая получить самые полезные сервисы за рулём.  Знаю о чем пишу, есть автомобиль и с touch2.
neosphere
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 13:22
Alex,

То, о чем вы пишете - ненормальная работа. «Перезагружается, не работает голосовое управление, нет обновлений». Такие проблемы решаются у дилера. 
Если были у дилера и дилер не решил проблему - пишите нам, поговорим с дилером. 



xksm
29 апреля 2018, 15:05
stels.rf,
Как минимум подключение к двум кан-шинам в нашем случае: бортовой и мультимедийной.
xksm
29 апреля 2018, 15:10
neosphere,
Да как так-то? Даже китайцы давно это умеют. Внедрите шпиЁна в RedPower там я не знаю... Они две кан-шины умеют подключать, а вы - ни одной.  За Вас  уже давно все сделано. Причина очевидно в чем-то другом.
xksm
29 апреля 2018, 15:13
Alex,
онлайн обновления так и не нашел. Вчера-таки был у дилера на обновлении. Будем посмотреть.
neosphere
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:05
xksm,

Я пишу о том, что автопроизводитель не даёт доступа к can-шине. Причём тут redpower и прочие «хорошие китайцы»? Здесь же обсуждается решение, которое устанавливается на заводе.


И про две кан шины - ;) ;) ;)
В современном автомобиле их больше. А умеем что с ними делать или нет - можно глянуть ролики с нашим селфдрайвингом, например 
stels.rf
3 мая 2018, 11:20
neosphere,
Функции полезны когда они безупречно работают!, но увы это не про вас, хотя задумка хорошая. Да и у хороших китайцев полезных функций больше с возможностью адаптировать под себя.
neosphere
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 23:34
stels.rf,

А давайте обсудим - какие функции работают небезупречно?
Каких полезных функций не хватает?
Только, чур, без "возможность ставить любые приложения" - это возможно только если сами ставите "хорошего китайца"
stels.rf
8 мая 2018, 06:08
neosphere,
Давайте.
1. Мне не хватает навигации СитиГид
2. Звук в радио, с флешки, и с диска играет с разной громкостью, что очень раздражает.
3. Предупреждения, навигацию хорошо слышно только когда работает радио. Когда флешка или диск приходится прибавлять громкость предупреждений, это очень не удобно.
4. При включенном диске, есть кнопка настройки-объясните для чего?, когда настроек там нет.
5. При воткнутой флешки ,при включении играть начинает именно с неё а не с радио,  хотя в настройках наоборот.
6. Заставка при включении, то есть то нет.
И это увы не все косяки,
Версия прошивки стоит последняя.
Зачем дурить народ  с обновлениями по воздуху а теперь пишите что только через дилера?
neosphere
Сотрудник Яндекса13 мая 2018, 23:58
stels.rf,

Простите, сразу не ответил. Давайте по пунктам.
1. Увы, тут ничем помочь не сможем. Разве что, если автопроизводителю уйдет большое количество запросов на СитиГид, и автопроизводитель решит добавить в поставку СитиГид. Но шансы очень малы. Правда жизни такова, что в решениях, устанавливаемых на заводе не предусмотрена возможность установки приложений пользователем. На самом деле, это такая большая отдельная тема для беседы. У меня есть любимый пример на эту тему - безобидное приложение, стартующее в произвольный момент и просто заливающее экран белым светом на смартфоне вызовет легкий приступ раздражения/удивления. А в автомобиле может привести к трагедии, вплоть до летальной.
2. Абсолютно согласен. Сам пользуюсь - ЯРадио играет тише FM-радио. Про мп3, сделанные или скачанные неизвестно откуда - вообще помолчу. Во всех системах, что проходили через наши руки отсутствует нормальная нормализация (пардон за тавтологию) вывода звука. И ФМ всегда громче. И тут нет иного выхода, как полностью переписывать этот стек. Видимо, ближе к концу года займемся. А пока попробуем подобрать уровни голосовых уведомлений Навигатора так, чтобы они были и не слишком тихими, и не слишком громкими. 
3. О, кстати, в предыдущем абзаце на это ответил.
4. Диск - CD/DVD? на RAV-e? Дойду посмотрю. Если это рудимент какой-то - удалим. Если настройки пропали - вернем.
5. Логика в том, что воткнули флешку - заиграла музыка с флешки. Разве не так должно быть?
6. Головное устройство или "спит" - и тогда оно включается быстро и без заставок, или отключается (как правило через несколько часов сна, чтобы не высадить аккумулятор) - и в этом случае идет полная загрузка с заставкой. Вообще говоря, об этом должны рассказывать при продаже автомобиля, поговорим об этом.

По поводу обновлений - ну вот есть автомобили, и немало, которые обновляются по воздуху без проблем. А есть те,  на которые не приходят обновления. И по фото автомобиля только ясновидящие поймут, почему. Поэтому предлагаем (если не приходит достаточно давно) приехать к дилеру. Дилер решит проблему. Я ж нигде не писал, что обновлений по воздуху теперь не будет, все только через дилера.

А в целом, спасибо за развернутый список. Если будут пожелания, исполнить которые в наших силах - с удовольствием сделаем. Пишите. Можно здесь, можно на automotive@yandex-team.ru
Kalimit
27 июня 2018, 15:24
neosphere,
С пунктом 5. не согласен))) увы))) У меня в ММС флэшка и карты торчат всегда и на них не всегда есть музыкальные или видео файлы. В идеале нужно чтобы накопители были определены и распознаны системой, а воспроизведение  композиций нужно запускать лишь только тогда когда захочет этого пользователь. Но при этом обязательно предусмотреть возможность воспроизводить плейлист (либо файл) с прошлого (последнего) места, откуда было прекращено проигрывание!!! Как то так!)))
Обновлено 27 июня 2018, 15:24
Kalimit
27 июня 2018, 16:23
neosphere,
Так для подключения к can-шине требуется чтобы в ММС был контроллер. Разве он есть в любых ММС (ШГУ)?
Я знаю только две ))) кузовная и моторная.


Киньте ссылку для просмотра ролика с использованием данных из кан! пжлста!))
Kalimit
27 июня 2018, 16:48
neosphere,
Цитата: "Каких полезных функций не хватает?"


Я тут недавно делал опрос пользователей)))) что они хотят видеть в нашей ММС))) и получил ответ.
1. Я.нави
2. Инет.плеер (аудио &видео) в т.ч инет ТВ.
3. Оперу (для трепалики))))
4. Хороший звук.
5. Сопряжения смарта с ММС по воздуху, причем всеми современными способами.
6. ПРАВИЛЬНАЯ тел книга полученная из тел в ММС


Ну и разумеется всё это на халяву!)))
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 01:06
Kalimit,
Спасибо за информацию ;)
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 01:07
Kalimit,
По поводу роликов с использованием данных из can - я имел в виду беспилотники Яндекса. По этим ключевым словам уже достаточно видео в интернете
denisdov71
28 апреля 2018, 18:55
Купил шкоду к которой подключатся гугл - редкое ублюдство! Кастрирован ужасно по всем параметрам. С удовольствием установил бы яндекс, если он работать будет, конечно! Даже денег готов заплатить! но похоже на идее все и закончилось(((
stels.rf
28 апреля 2018, 19:08
denisdov71,
Поверь, не нужен тебе яндекс. Лучше хорошего китайца и всё опции доступны и звук и 4g модем, и тот же плей маркет которого в яндексе просто нету и скачать нечего нельзя.
neosphere
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:45
denisdov71,

Точный срок не назовём, но работаем, чтобы решение было и для Шкоды. 
svbalandin1979
3 мая 2018, 14:40
подскажите пожалуйста когда появится приложение yandex.auto, когда можно будет его скачать в playmarket или appstore?
merkurev.i.s
10 мая 2018, 19:06
svbalandin1979,
Сейчас Яндекс.Авто — это, в первую очередь, комплексная замена встроенной мультимедийной системы автомобиля, которая адаптируется под каждого производителя и конкретную модель. Пока что мы не планируем делать Яндекс.Авто отдельным приложением, распространяемым в Google Play и App Store.
V13-th
4 мая 2018, 19:09
Яндекс навигатор будет работать на андроид авто? Или может Яндекс авто будет работать по шнурку? Готов участвовать в тестировании на ford sync3
Иван
4 мая 2018, 20:54
V13-th,
C версии 2.1.7 AA можно использовать стороннее навигационное приложение и по крайней мере одно приложение уже доступно в АА с лета прошлого года.
Стоит ли ждать хороших новостей от Яндекса или если хочешь Я.Навигатор - пересаживайся на Тойоту или Ладу :)?
V13-th
5 мая 2018, 13:48
Иван,
Это одно стороннее приложение неправильно показывает ограничение скорости на многих дорогах, имеет низкую наполненность баз камерами и самое главное пробки показывает по факту проезда пользователя этого стороннего приложения по пробке, т.е. зачастую данные о пробках очень неточные. 
Зы: да и версия для автомобиля этого стороннего очень глючная и урезанная.
Зызы: если скажите как Яндекс навигатор скормить АА будет супер)
Иван
5 мая 2018, 17:59
V13-th,
Я хотел лишь отметить, что уже больше года, как Google разрешает использование сторонних навигационных приложений в AA. Яндекс раньше говорил, как только Google разрешит, так сразу и появится поддержка Я.Навигатора в АА. Вопрос в том - как долго ждать наступления счастливого "как только"?


P.S.: я пробовал только через MirrorLink, корявенько, но работает. Плюс все сервисы ГУ должны быть заменены аналогами в телефоне (радио, медиапроигрыватель).
V13-th
5 мая 2018, 22:37
Иван,
Ну вэйз Гугл купил, так что это их приложение. А вот для музыки действительно в АА много сторонних приложений.
Яндекс что скажете?
d.zemits
7 мая 2018, 22:35
Добрый день, Сотрудники Яндекса. 
Прочитав все комментарии, так и не нашел четкого ответа про обновление ШГУ от Яндекс.Авто. 
Владею автомобилем Тойота RAV4. Версия Яндекс.Авто 1.0.1, сборка 196. (долгое время ждал уведомления в настройка в основном меню, бесполезно)
Проблема до сих пор насущна, не только для меня, но и для большинства владельцев данного ШГУ.  
Обновление до сих пор не приходят по «воздуху», какими способами я только не пытался решить проблему. Офф. новостей, сервисов, инструкции, ничего нет. Как можно так халатно относится к своему сервису?!
Уважаемые Сотрудники Яндекса, создайте офф. сервис новостей, с пошаговой инструкцией по обновлению загрузки или ссылку для принудительного запроса с ШГУ по обновлению. Как в итоге обновится до нужной версии? Оповестите народ в конце концов, хотя бы в данном блоге. Я уже молчу про обновления самой Андройд платформы. Никакой информации по этому поводу тоже вообще нет. Дилеры молчат, пока сам принудительно не заставишь отправлять все проблемы данной модели ШГУ от Яндекс.Авто.
Нахожусь далеко от офф. дилера, и не каждый владелец готов ради обновления в усранений «багов» проезжать тыс. км, что-бы устранить проблемы Вашей платформы.
Все проблемы известны и идентичны, повторять и расписывать смысла не вижу. 
stels.rf
7 мая 2018, 22:52
d.zemits,
На новых камри уже не ставят это безобразие, а через год-полтора выйдет новый рав на который также это не пойдёт и прощай яндекс авто с проблемными владельцами этого чуда
neosphere
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 23:36
V13-th,

Про андроид авто, равно как и про карплей - пока без перемен. Нет возможности.
А вот с sync3 - скоро будет возможность не только тестировать, но и пользоваться.
neosphere
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 23:37
Иван,

Было бы странно, если бы свой продукт вейз запретили бы размещать в андроид авто.
У Яндекса все еще нет такой возможности, увы (
neosphere
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 23:46
d.zemits,

Вся информация об обновлениях ЯндексАвто доступна только через дилеров. Это текущие "правила игры". Равно как и с другими поставщиками мультимедиа-систем у вас не получится получить обновление напрямую от производителя.
Другое дело, что в новых подключенных системах эти правила нужно адаптировать под реальность - работаем над этим.
Сейчас можем сказать лишь, что актуальная на данный момент версия ЯндексАвто - 1.04, летом планируем выпустить обновление с улучшениями и дополнениями.
neosphere
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 23:47
stels.rf,

следите за анонсами, оставайтесь с нами ;)
Alex
8 мая 2018, 05:38
d.zemits,
Подписываюсь под КАЖДЫМ словом!!! Похоже яндексу глубоко наплевать, что на свой продукт, что на пользователей!
V13-th
8 мая 2018, 07:59
neosphere,
А скоро это когда? Есть какие-то сроки, хотя бы ориентировочные?
Зы: не поверю что нет утвержденного графика работ ;-)
merkurev.i.s
10 мая 2018, 19:11
V13-th,
График работ конечно же есть, но по традиции мы не раскрываем своих планов. Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)
Обновлено 10 мая 2018, 19:12
Сергей Завалов
13 мая 2018, 15:39
neosphere,
 Подскажите пожалуйста, как будет распространяться Яндекс.авто на Sync3 и сроки? 
merkurev.i.s
22 августа 2018, 17:57
Сергей Завалов,
Конкретных сроков мы обозначить не можем, ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями (в т.ч. и с Ford). Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)
stels.rf
22 августа 2018, 18:08
merkurev.i.s,
Вот читаю я вашу чушь, ну хоть бы нового чего написали, за год не чего нового только пустые обещания. Хорошо хоть Тойота от вашего бреда отказалась, последние Рав 4 с этим "чудом человечества"  осьались. 
merkurev.i.s
22 августа 2018, 18:35
stels.rf,
За прошедЗа год у нас состоялось несколько запусков. Яндекс.Авто теперь доступен не только в Toyota RAV4 и Camry, но и в Renault Kaptur Play, а также в Nissan X-Trail и Qashqai. Помимо запусков серийных автомобилей, Яндекс.Авто появился в каршеринге Яндекс.Драйв. В рамках партнёрства с Nissan и Toyota в мае этого года мы представили проект connected cars ближайшего будущего на основе электрокара Nissan Leaf и Toyota RAV4. В настоящее время мы ведем переговоры с большинством участников автомобильного рынка и готовим несколько новых запусков серийных автомобилей плюс работаем над собственным продуктом, чтобы покупка нового автомобиля перестала быть обязательным условием наличия Яндекс.Авто на борту.
stels.rf
22 августа 2018, 18:52
merkurev.i.s,
В новой Камри слава богу вас уже нет, так же как и в новом Рав 4 (2019) вас тоже не будет.
sergeypuzin
8 мая 2018, 12:53
Оценил систему в вашем каршеринге. Есть ли планы по установке платформы на Kia? Можно ли самостоятельно установить платформу на какие-либо магнитолы?
merkurev.i.s
10 мая 2018, 19:06
sergeypuzin,
По поводу самостоятельной установки: «Яндекс.Авто» адаптируется под каждую модель автомобиля, учитывая все технические возможности «железа». Мы не можем гарантировать стабильную работу системы со всеми разновидностями головных устройств, поэтому возможности свободной установки системы нет.


По поводу планов: В настоящий момент вы ведем переговоры с большинством участников автомобильного рынка, все запуски мы будем анонсировать. Следите за новостями)
sergeypuzin
11 мая 2018, 14:53
merkurev.i.s,
Я требую пуш-уведомление! :-)
А можно только на ваши новости подписаться, а не на весь блог Яндекса?
merkurev.i.s
14 мая 2018, 10:42
sergeypuzin,
Мы готовим новую версию сайта Яндекс.Авто, где планируем публиковать все новости)
Alex
14 мая 2018, 10:55
merkurev.i.s,
Наконец-то. Сообщите о дате начала работы
shura911ya
12 мая 2018, 15:49
Здравствуйте. Машина - рав4. Последняя прошивка от февраля/марта 2018 года. Как в ней можно обновить установленные приложения, а точнее «Яндекс.навигатор», чтобы была последняя версия навигатора, а не верстя того года?
neosphere
Сотрудник Яндекса14 мая 2018, 00:00
shura911ya,

Нужно дождаться очередного обновления, оно готовится. Будет включать в себя в том числе и последнюю версию навигатора. В целом, приложения будут обновляться чаще, начиная с этого лета.
shura911ya
14 мая 2018, 15:56
neosphere,
Только вот дилер просит за обновление по 2-4 тысячи и платить их каждый раз за обновление версии навигатора я считаю не гуманным! Ввели бы вы автообновления или чтобы сам пользователь мог обновить приложения, которые установлены в системе...
V13-th
14 мая 2018, 16:16
shura911ya,
а разве обновление прошивок блоков, мультимедии, навигации, карт и прочего в период гарантийного срока не бесплатное? о_0
shura911ya
15 мая 2018, 11:20
V13-th,
В тойоте за все просят деньги и если все работает, то просят с тебя их, но есть варианты сказать, что система глючит, но некоторые дилеры просят снять это на видео где будут указаны: пробег, вин номер и как глючит...
xksm
15 мая 2018, 11:32
shura911ya,
Именно так и делал: снял аж два видео. При посещении дилера скинул им.
shura911ya
15 мая 2018, 11:41
xksm,
Я нашел дилера, где поверили на слово, хотя видео было на всякий случай)) но вообще где-то читал, что должны бесплатно обновлять...
kutuzov@techline.pro
19 мая 2018, 12:36
Яндекс, при переключении радио в режиме навигации не отображается название станции, исправьте пожалуйста
ekolesni4enko
1 июня 2018, 12:16
kutuzov@techline.pro,

Добрый день! Речь идет о FM радио? Не отображается даже если открыть боковую панель (повторное нажатие на иконку навигатора)? 
kutuzov@techline.pro
6 июня 2018, 12:10
ekolesni4enko,
В усеченном режиме показывает, это я хочу чтоб до идеала система была допилена )) 
При езде по Навигатору во весь экран я переключаю радио и чтоб понять, какая волна(станция) - приходится переходить в половинчатый экран.
Zlobon
25 мая 2018, 05:00
Раз в день,сама перезагружается.
Постоянные проблемы с отсутствием звука в плеере aimp.
Слетают плейлисты в плеере.
Каждый раз при запуске авто,играет радио,а не то что было когда глушили машину.



ekolesni4enko
1 июня 2018, 15:32
Zlobon,

Добрый день!
Какая версия Я.Авто у вас установлена? 
При отсутствии звука в AIMP рекомендуем проверить, какой плейлист выбран для проигрывания. 
"Каждый раз при запуске авто,играет радио,а не то что было когда глушили машину"- на данный момент это то, как работает головное устройство
Alex
26 мая 2018, 13:03
Разработчики, ответьте на вопрос! Скинул клемму аккумулятора, при включении в FM-радио нет звука! Если включить Яндекс-радио и вернуться на FM, звук появляется. Прошивка последняя 1.0.4
merkurev.i.s
30 мая 2018, 10:51
Alex,
Напишите, пожалуйста, этот вопрос в нашу службу поддержки на automotive@yandex-team.ru
alukar2
30 мая 2018, 00:31
Когда же уже наконец на новых форд будет доступно? Очень хочу обновить встроеные сервисы гугла и заменить на яндекс. По крайней мере музыка просто необходима. Стандартный Sinc 3 даже не хочет треки с руля переключать если приложение яндекс музыки играет по блютусу - сразу закрывает яндекс музыку и запускает гугл плеер...
merkurev.i.s
30 мая 2018, 10:50
alukar2,
Мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями, но по традиции не раскрывает своих планов. Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)
V13-th
16 июня 2018, 12:00
merkurev.i.s,
На фордах sygic даже уже смог договориться, работает напрямую с синком без АА или СР, у вас компания явно побольше и посерьезнее. И какие-то ответы "следите за новостями, мы вам ничего не скажем", складывается впечатление что и сказать то нечего
flysky79
30 мая 2018, 21:09
Купил TOYOTA rav4 26 мая комплектации престиж с вашим головным устройством. Так вот на нем регулярно возникают проблемы:
1) самоперезагрузка
2) сбой плейлиста в плейре 
3) потеря сети
4) зависание и самопроизвольная перезагрузка при попытке запустить яндекс.радио


Пока решаю через дилера. Но хотелось бы услышать комментарии представителей Яндекс.


А также вопрос: в случае если подключён интернет по симкарте и одновременно вай-фай: чей интернет будет использоваться? Или по другому спрошу: хочу использовать в поездках интернет своего iPhone посредством раздачи его через вай-фай, но когда в таком режиме загружал карты в яндекс.навигаторе после закачки 0,5 ГБ понял что потрачен трафик не вай-фай , а сотового оператора симки.
kutuzov@techline.pro
6 июня 2018, 12:03
flysky79,
Я обновлял до 1.0.4 версии у Дилера, получше работать стало. Но сеть периодически пропадает.   
poloutenkov
2 июня 2018, 14:27
А будет ли это лаунчером, для народа а то ягуар как-то слишком
merkurev.i.s
28 июня 2018, 11:02
poloutenkov,
Сейчас Яндекс.Авто — это, в первую очередь, комплексная замена встроенной мультимедийной системы автомобиля, которая адаптируется под каждого производителя и конкретную модель. Пока что мы не планируем делать Яндекс.Авто отдельным приложением, распространяемым в Google Play и App Store.


Также мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями. Например, не так давно Nissan анонсировал модели X-Trail и Qashqai c Яндекс.Авто на борту.
NuzhdinAV37
4 июня 2018, 11:07
Вчера у официального диллера установил Yandex Навигатор на ШГУ Honda CR-V.
При запуске программы пропадает звук в левом канале аудио системы. Не работает голосовой ввод данных.
NuzhdinAV37
4 июня 2018, 20:44
Кроме того, при движении автомобиля навигатор стабильно выключается после первой же голосовой подсказки. Периодически подвисает.
NuzhdinAV37
4 июня 2018, 22:03
При помощи специализированного программного обеспечения для процесса Яндекс.Навигатор установил параметр "SoundInterruptMute" в значение "OFF". Аудио система при работающем навигаторе звучит из обоих каналов. Команды навигатора попрежнему звучат в левом канале.
После перезагрузки ШГУ приложение работает стабильно. Однако маршрут без подключения к Интернет не строит, при этом необходимые карты загружены.
Буду изучать дальше.
 
shura911ya
27 июня 2018, 10:24
NuzhdinAV37,
Расскажите поподробнее, как это можно сделать?
NuzhdinAV37
13 июля 2018, 12:23
shura911ya,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155520.msg916891.html#new
Vlad Pat
5 июня 2018, 14:02
Я рад этому проекту Яндекса. Но без возможности у покупателя приобрести в розничной продаже т.н. aftermarket автомобильные устройства (хотя бы стандарта 2 DIN, с переходной рамкой под свой штатный вариант) с предустановленным сервисом ЯндексАвто, значительная их часть будет вынуждена обращаться к продуктам  с подобной начинкой от конкурентов. Необходимо что-то предпринять и в этом направлении. Ну, и как вам уже известно, конкурирующие платформы уже начали взаимодействие со смартфонами водителей по беспроводному соединению. 
Давид
6 июня 2018, 18:00
Дорогой Яндекс, прошла презентация Apple, теперь сторонние разработчики могу добавлять свои навигаторы в Apple CarPlay.
Скажите, как скоро яедекс навигатор появится там?
Обновлено 6 июня 2018, 18:01
sergeyoffice1
15 июня 2018, 19:37
Поддерживаю вопрос от Давида. Хотелось бы использовать Яндекс Навигатор в CarPlay. 
Нави от других производителей крайне примитивные, 99% Российских пользователей перейдут на Яндекс Навигатор, тем более с "Алисой"!!!
Обновлено 15 июня 2018, 19:41
DarkLogan
25 июня 2018, 14:05
Давид,
Полностью поддерживаю, но хотелось бы увидеть 2 сервиса: Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор, приложения практически идентичные, но душа лежит к Яндекс.Картам
tda.nk
7 июня 2018, 00:59
Камри 2017г.в яндекс.авто самой первой версии, с жуткими недоработками.
Кнопки ,,обновить,, до актуальной версии нету. ехать к оф диллеру и платить ему деньги за очередную нестабильную версию?
1.все чаще самопроизвольно перезагружается.
2.подвисает интерфейс. Звук +-, переключение треков или радио при этом работает.
3.обновить предустановленные программы (тот же я.навигатор) не предоставляется возможным. Просто нету кнопки обновить.
4.все удобно и хорошо, когда оно работает.......

stels.rf
7 июня 2018, 07:45
tda.nk,
 Записывай всё на видео и к дилеру, тогда они перепрошьют по гарантии, будет чуть лучше.  А яндекс тебе не чем не поможет!!!
stas-kuzmenko
5 июля 2018, 15:09
tda.nk,
У меня было тоже самое выше все описывал к дилеру тебе надо
vonamorya
15 июня 2018, 15:06
А на автомобилях skoda когда появится?
merkurev.i.s
15 июня 2018, 15:21
vonamorya,
Конкретных сроков мы обозначить не можем, но ведем активную работу, чтобы наше решение стало доступным максимальному количеству автовладельцев
vonamorya
15 июня 2018, 22:50
merkurev.i.s,
может помочь? написать в книгу жалоб автосалона например? ((=
chelvchde18
20 июня 2018, 21:29
как настроить сам звук в магнитоле?
повысить низкие частоты и т.п.?

gudalin.73
22 июня 2018, 09:15
chelvchde18,
Нажми на правую крутилку. Меню " Настройка медиа"
sanoend
27 июня 2018, 09:29
Уже на вторую машину ставлю китайские магнитолы на андройд и они во много раз лучше и удобней штатных устройств, однако требуют доработки "напильником" и т.д. от сюда два вопроса:
1. Нету ли у яндекса в планах выпуска качественного устройства стандартного формата 2DIN?
2. Не будет ли яндекс выпускать свой Лаунчер для магнитол в виде отдельного приложения (пусть даже платного или по подписке, или с монетизацией его платой за яндекс музыку и т.д.)?





merkurev.i.s
28 июня 2018, 11:05
sanoend,

1. Есть планы в этом направлении, но конкретных сроков мы обозначить не можем. Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)

2. Пока что мы не планируем делать Яндекс.Авто отдельным приложением/лаунчером. Сейчас Яндекс.Авто — это, в первую очередь, комплексная замена встроенной мультимедийной системы автомобиля, которая адаптируется под каждого производителя и конкретную модель.
Kalimit
29 июня 2018, 09:21
merkurev.i.s,
Вижу некоторые нестыковки в ответах. У Вас в потребителях указана марка авто LADA. На текущий момент они комплектуются ММС с windows CE 6.0.  Но для данной ОС Я.Навигатор-а нет. Как это понять? Вы планируете делать лаунчер в этой системе ОС и соответственно дорабатывать свой навигатор под существующую? Или на ВАЗе должны будут менять ММС с какой-то другой системной?
gridnev
28 июня 2018, 10:51
Добрый день. Пользуюсь Яндекс.Авто на Камри. В установленных программах есть Яндекс.Радио, но нет Яндекс.Музыка. Есть ли в планах добавление этого приложения в Яндек.Авто? Ведь оформив подписку на Яндекс.Музыку можно было бы скачивать треки на ГУ и слушать их не расходуя интернет трафик. Да и онлайн доступ к любимым трекам не помешает.
merkurev.i.s
9 июля 2018, 13:10
gridnev,
Да, такие планы есть, но конкретных сроков мы обозначить не можем
HectorVanZane
30 июня 2018, 11:41
На KIA будет предустанавливаться?? Или корейцы сопротивляется?? 
stels.rf
30 июня 2018, 11:51
HectorVanZane,
Чтож вы все так хотите этот яндексавто? Я уже с ним столкнулся теперь жалею.
V13-th
30 июня 2018, 13:54
stels.rf,
Собственно большинству нужен яндекс навигатор на штатной голове.
HectorVanZane
30 июня 2018, 14:21
V13-th,
Совершенно верно!! 
merkurev.i.s
9 июля 2018, 13:11
HectorVanZane,
Мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями (в т.ч. и с KIA), но по традиции не раскрываем своих планов. Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)
Сергей Заостровных
4 июля 2018, 11:09
ТАК БУДЕТ ЛИ Яндекс.Авто НА LADA? или это только обещания были?
merkurev.i.s
9 июля 2018, 13:04
Сергей Заостровных,
Мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями (в т.ч. и с Lada), но по традиции не раскрывает своих планов. Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)
V13-th
9 июля 2018, 08:03
Уже июль, будут новости про Яндекс авто на sync3?
merkurev.i.s
9 июля 2018, 13:03
V13-th,
Конкретных сроков мы обозначить не можем, ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями. Как только появятся актуальные новости — мы обязательно обо всем расскажем :)
Алексей П
9 июля 2018, 14:56
Стал владельцем RAV4 с мультимедийной системой ЯНДЕКС Авто. Все прекрасно, отличная система. Но есть один МИНУС, нет приложения YouTube.
Очень хотелось чтобы в следующем обновлении вы его добавили! Зная что в других китайских магнитолах есть YouTube приложение, становится как то грустно, верю что Яндекс способен договориться с тойота или еще с кем, и установить данное приложение в Яндекс Авто.
merkurev.i.s
10 июля 2018, 15:16
Алексей П,
В текущей версии Яндекс.Авто возможен просмотр видео через Яндекс.Браузер. В будущем мы планируем расширять мультимедийные возможности Яндекс.Авто интегрируя другие сервисы компании.
Алексей П
11 июля 2018, 14:29
merkurev.i.s,
Через Андройд приложение Youtube пользоваться намного удобней чем через браузер. Оно максимально заточено, на минимальное количество нажатий на экран чтобы запустить нужное видео. Для пользовании в машине это очень важно!!!!


Так же хочу отметить что когда заходишь на YouTube через Яндекс.Браузер, то по умолчанию всегда включены субтитры при каждом просмотре видео их в ручную надо отключать (жутко не удобно). И самое главное, что из за этих субтитров у меня тормозит видео! 
Читая эту ветку я понял что тормозит не только у меня, значит это програмная недоработка, надеюсь вы прислушаетесь к моим пожеланиям и замечаниям:
1. по субтитрам чтобы были отключены по умолчанию.
2. по андройд приложению YouTube добавить в яндекс авто.
kutuzov@techline.pro
10 июля 2018, 14:43
Яндекс, добрый день!
1. когда следующая стабильная прошивка, после 1.0.4 ? 
2. можно ли будет по воздуху обновиться ? 
3.Как перезагрузить голову если уже едешь , а интернета так и нет ? не останавливаться же и перезапускать двигатель ?
anatolij.lemets
11 июля 2018, 08:15
А могу ли я на свой автомобиль установить Яндекс.Авто? у меня КИА
merkurev.i.s
11 июля 2018, 09:32
anatolij.lemets,
По поводу самостоятельной установки: «Яндекс.Авто» адаптируется под каждую модель автомобиля, учитывая все технические возможности «железа». Мы не можем гарантировать стабильную работу системы со всеми разновидностями головных устройств, поэтому возможности свободной установки системы нет.


По поводу планов: В настоящий момент вы ведем переговоры с большинством участников автомобильного рынка (в т.ч. и с KIA), все запуски мы будем анонсировать. Следите за новостями)
anatolij.lemets
11 июля 2018, 10:10
merkurev.i.s,
Спасибо за ответ. но меня в большей степени интересует где в Москве можно установить  «Яндекс.Авто», что бы всё работало стабильно и без сбоев, то есть не самому, а в специализированной организации.
merkurev.i.s
11 июля 2018, 11:04
anatolij.lemets,
Пока нигде, но повторюсь, мы ведем активную работу, чтобы наше решение стало доступным максимальному количеству автовладельцев. Все запуски мы будем анонсировать. Следите за новостями)
dmitry.kobychenko
11 июля 2018, 18:40
Добрый день! Планируется ли внедрение Яндекс.Авто в Volkswagen Tiguan 2016+? может можно установить в текущую комплектацию перепрошивкой?
Zentime
16 июля 2018, 22:26
dmitry.kobychenko,
 Лучше без этого куска говна, поверь.
merkurev.i.s
17 июля 2018, 09:47
dmitry.kobychenko,
Мы ведем активную работу по расширению модельного с разными автопроизводителями (в т.ч. и с Volkswagen), но по традиции не раскрывает своих планов. Как только появятся актуальные новости про Volkswagen— мы обязательно обо всем расскажем :)
badger9
12 июля 2018, 17:31
Купил Рав я Яндексом. Даже не знаю как выразить литературно и конструктивно все мои негативные эмоции. Сегодня был на сервисе. Я такой не один.  Придется менять голову на что-нибудь менее тормозящее и менее сырое.
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 00:46
badger9,
Здравствуйте, негативные эмоции - это плохо ( 
Напишите, что работает не так - попробуем помочь. Лучше в службу поддержки или на autonitive@yandex-team.ru
slavadoroshuk
12 июля 2018, 22:57
Доброго дня. Тоже осчастливил себя приобретением равки с этим девайсом. Пока беспокоят два момента.
1) Управление голосом: после ответа система не отключается а продолжает оставаться в ждущем режиме. В режиме навигации это может приводит к сбоям, когда система воспринимает случайные слова как новую точку маршрута. Пытались разобраться в дилерском центре, ни чего лучшего не придумали как после ответа говорить "спасибо" и слушать от системы "всегда пожалуйста". Этакие "уроки вежливости" от разработчиков.
2) В приложениях установлен видеоплеер, но при проигрывании видео на весь экран черный баннер с надписью не смотреть видео во время движения. При этом без разницы стоит машина или движется, экран закрыт и только звук из динамиков. В чем прикол таких приложений я так и не понял.
Или все же это глюки?
Может я не один такой?
ozeroa
13 июля 2018, 12:41
Аналогично, приобрёл РАВ4 с этим нелепым ШГУ и Яндекс авто. Наредкость отвратительная китайская поделка и безответственное отношение разработчиков от Яндекса. Бесконечные глюки, трижды дилер Тойоты делал перепрошивки, толку - ноль. Парни из Тойоты разводят руками, говорят, что ничего поделать не могут, так как разрабы от Яндекса кормят только обещаниями того, что выпустят кардинальное обновление, улучшение и прочие плюшки. По факту ничего нет. При этом в этом блоге вразумительных ответов тоже от яндексаине получить.
stels.rf
13 июля 2018, 14:29
ozeroa,
А некоторые которые не сталкивались с этим г.. (когда на Киа, когда на форде, ну какда же на тигуане и т.д.)  Ребята да малите бога чтоб не когда. Вы даже не представляете что вы просите.... А яндекс на все поклал,  тока обещания, уже с января за ними слежу, так как тоже вляполся в сеё чудо бл...
Алексей П
13 июля 2018, 15:18
stels.rf,
Хочу отметить, что у меня работает все отлично, и голосовое управление и просмотр видео на ходу в Ютубе. Есть что мне не нравится ( писал выше - нет Yotube приложения отдельного ) , но  надеюсь в следующей версии они его добавят и тогда будет твердая 5, а пока ставлю в целом оценку 4 из 5!!!
stels.rf
13 июля 2018, 15:28
Алексей П,
Я за вас рад. Надейтесь и они вас услышат
stels.rf
13 июля 2018, 15:33
Алексей П,
Я к сожалению машины столько не держу чтобы  ждать пока они что-то добавят, а за 8 месяцев они не добавили не чего. Да, было обновление, стало по меньше глюков и всё. 
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 00:50
slavadoroshuk,
В ряде случаев голосовой помощник действительно ожидает продолжения диалога и точно не во всех случаях. Напишите нам, на какие команды система реагирует неправильно. Проверим, в случае необходимости, откорректируем.
Спасибо )
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 00:54
ozeroa,
Здравствуйте 
Про бесконечные глюки - напишите нам, пожалуйста, постараемся разобраться в ситуации. Лучше в службу поддержки или automotive@yandex-team.ru, так как скорее всего потребуется дополнительная информация.
Что касается обновлений - в этом году запланировано два плановых обновления системы в целом. Кроме того, начнем чаще обновлять компоненты - Навигатор и прочее.
Установить можно будет по воздуху.
azb-art.msk
24 июля 2018, 23:28
ozeroa,
Я нахрен выбросил эту балалайку китайскую из машины, какого хрена вообще пустили этих жукоропов в нормальные авто. Вон пусть на тазах тренируются!
slavadoroshuk
13 июля 2018, 18:15
Привет всем.
Путем проб и ошибок удалось решить проблему черного экрана при проигрывании видео. Оказалось все просто: надо поставить машину на ручник и о чудо - это "чудо" заработало.
Мануал явно сырой....
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 00:56
slavadoroshuk,
Спасибо.
Проверим руководство пользователя, согласен что такая информация должна быть включена в мануал.
iganskozlov
14 июля 2018, 19:32
Яндекс. АВТО ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ НАПОДОБИЕ АНДРОЙД АВТО ОТ ГУГЛ? 
merkurev.i.s
17 июля 2018, 09:44
iganskozlov,
Сейчас Яндекс.Авто — это, в первую очередь, комплексная замена встроенной мультимедийной системы автомобиля, которая адаптируется под каждого производителя и конкретную модель.
Zentime
16 июля 2018, 22:23
Никому не рекомендую ставить это гавно. Не давно излечился от пропадания звука, как возник белый экран на левой панели управления-- теперь нажимаю вслепую чтобы выбрать радио или открыть браузер
neosphere
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 01:14
Zentime,
Я вас попрошу птичку нашу не обижать (с). Тут же дети могут быть.
Судя по описанию - похоже на дефект оборудования. Более точно можно сказать, если пришлёте фото дефекта.
azb-art.msk
24 июля 2018, 23:26
Zentime,
Полностью согласен. Эта балалайка - откровенное говно, чистейшее наигралово. И не понятно, кому на голову надеть эту хрень, дилеру или яндексу!
Genchik.L
17 июля 2018, 09:13
Добрый день!
Скажите когда появится возможность использовать Яндекс навигацию в Андроид Авто? Или хотя бы ведутся ли работы в этом направлении?
А то Гугло навигация отстой полный. Проверено на собственном опыте.

merkurev.i.s
8 августа 2018, 10:34
Genchik.L,
Сейчас Яндекс.Авто — это, в первую очередь, комплексная замена встроенной мультимедийной системы автомобиля, которая адаптируется под каждого производителя и конкретную модель.
Genchik.L
11 августа 2018, 22:52
merkurev.i.s,

Понятно. Жаль. Значит гугло навигация.
merkurev.i.s
22 августа 2018, 18:25
Genchik.L,
У Яндекса есть несколько сервисов, которые знают и любят российские водители. Мы решили собрать их на экране мультимедийной системы, сделать единый интерфейс и добавить голосовое управление. Для этого была разработана платформа Яндекс.Авто. В ней есть Навигатор, точный прогноз Яндекс.Погоды, а также станции Яндекс.Музыки с треками разных жанров, эпох и под разное настроение. FM-радио и плеер для прослушивания музыки с телефона или с флешки тоже доступны.