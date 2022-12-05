Ещё раз о доступности

Среди пользователей Яндекса есть незрячие люди. Они точно так же ищут информацию в интернете, вызывают такси и заказывают еду, но при этом взаимодействуют с компьютером или смартфоном с помощью вспомогательных технологий. Самые распространённые — брайлевский дисплей и скринридер.

О дисплеях и скринридерах

Брайлевский дисплей выводит текстовую информацию с экрана рельефно-точечным шрифтом. Символы формируются штырьками-пинами, которые выдвигаются из поверхности устройства. Часто дисплей совмещают с шести- или восьмиклавишной клавиатурой — в этом случае его можно использовать не только для вывода, но и для ввода данных.

Брайлевский дисплей с восьмиклавишной клавиатурой — на ней символы вводятся нажатием комбинации клавиш. Фото: Sigmund / Unsplash

Скринридеры, или программы экранного доступа, могут входить в состав ОС (как, например, VoiceOver на айфонах и маках) или устанавливаться отдельно (как NVDA). Скринридер с помощью синтезатора речи зачитывает вслух содержимое экрана, а если к компьютеру или смартфону подключён брайлевский дисплей, то и выводит данные на него. Нажимая клавиши или проводя пальцами по сенсорному экрану, незрячий пользователь перемещается от одного элемента интерфейса к другому, а скринридер озвучивает элемент, который находится в фокусе.

Дисплеи Брайля есть не у всех незрячих пользователей. Кто-то полагается только на озвучку, а кто-то использует дисплей дома, а синтезатор речи — на улице.

Вспомогательные технологии создают дополнительный интерфейс, который накладывается на обычный графический. Благодаря этому интерфейсу возможности сайтов и приложений становятся доступными незрячим людям.

Адаптация интерфейса

Современные интерфейсы содержат много интерактивных элементов: кнопки, которые нужно нажимать, поля, которые нужно заполнять, чекбоксы, в которых нужно ставить галочки. Чтобы программа экранного доступа правильно озвучивала такой интерфейс, при написании кода необходимо учитывать требования доступности — в частности, указывать, как называется каждый элемент и к какому типу относится.

Если интерфейс адаптирован, озвучка будет примерно такой: «Комментарий для водителя, заголовок», «Комментарий для водителя, поле», «Готово, кнопка». Тут всё хорошо — переходя от элемента к элементу, незрячий пользователь понимает, зачем они нужны и какие действия с ними можно совершить.

Если при написании кода не учитывались требования доступности, работать с сайтом или приложением может быть сложно или даже вовсе невозможно. В этом ролике — посмотрите его со звуком, чтобы услышать «голос» синтезатора речи — мы сравнили две версии Яндекс Почты, неадаптированную и адаптированную:

К сожалению, под скринридеры адаптированы не все сервисы Яндекса. Мы несколько раз пытались исправить ситуацию: проверяли ключевые продукты, добавляли в них разметку с подсказками, убеждались, что всё работает правильно, и считали дело сделанным. Со временем выяснилось, что это неверный подход.

Цифровая доступность — не та вещь, которую можно обеспечить раз и навсегда. Этим она отличается от доступности в физическом мире. Например, добротно сделанный пандус прослужит много лет, если осуществлять за ним минимальный уход. В цифровой среде дело обстоит иначе: сайты и приложения постоянно обновляются, в них появляются новые функции, меняется интерфейс. Можно потратить много времени и сил на адаптацию и добиться отличных результатов. Но если не следить за доступностью постоянно, всё сделанное быстро сломается.

Как мы проверяем доступность

Мы решили пересмотреть подход — и начали с того, что собрали отдельную команду экспертов по доступности. Это люди, которые отлично разбираются во вспомогательных технологиях, знают все стандарты и технические спецификации и умеют понятно рассказывать о них другим. Эксперты обучают продуктовые команды Яндекса основам доступности и консультируют по конкретным вопросам.

Люди и интерфейсы. Рассказ незрячего тестировщика о том, как сервисы Яндекса становятся доступнее Среди экспертов есть незрячие люди. Можно отлично знать матчасть и даже завязывать себе глаза на тестах, но всё равно — чтобы в полной мере понимать специфику, нужно пользоваться скринридерами постоянно, не только на работе, но и дома. Пример из жизни: когда-то нам очень хотелось заменить в наших сервисах синтезированный голос скринридера на голос Алисы. Наш незрячий тестировщик Толя отговорил нас от этой затеи. Алиса создана для диалога, она говорит живо и с интонациями. Взаимодействие со скринридером — не диалог, поэтому сухой и бесстрастный голос синтезатора речи нельзя считать недостатком.

Ещё одна большая задача экспертов — регулярно проверять популярные сервисы Яндекса. Они выделяют в каждом сервисе целевой сценарий — например, в Лавке это выбор и заказ продуктов и блюд, а в Почте написание, отправка и получение писем — и при участии незрячих тестировщиков выясняют, насколько он доступен на разных платформах. По итогам проверки составляется внутренний рейтинг.

В рейтинге сервисы распределены по четырём лигам. Сервис попадает в первую лигу, если при его использовании не возникает ощутимых проблем. Во вторую — если проблемы есть, но базовые сценарии в целом выполнимы. В третью — если сервисом можно пользоваться только со зрячим помощником или после долгого выяснения, что к чему. В четвёртую — если пользоваться совсем нельзя.

Рейтинг служит сразу нескольким целям. Прежде всего, он позволяет команде сервиса понять, насколько у них всё плохо — или хорошо — по сравнению с другими. Во-вторых, эксперты не только указывают на недостатки, но и советуют, как их устранить — получается своего рода руководство к действию. Наконец, рейтинг регулярно обновляется. Если в каком-то из уже адаптированных сервисов со временем появятся проблемы, их можно будет вовремя заметить и устранить.

Специальные возможности

Некоторыми сервисами Яндекса можно пользоваться без компьютера или смартфона. Например, Такси можно вызвать по телефону. Нужно ли в этом случае адаптировать сайт и приложение? Мы считаем, что нужно. Во-первых, приложение даёт больше возможностей: можно отслеживать перемещения машины и узнавать, сколько осталось ждать. Во-вторых, если есть выбор — звонить в колл-центр или обойтись без разговоров, то было бы несправедливо лишать его незрячих людей. Правильнее делать сервис, возможности которого будут доступны каждому.

Впрочем, чтобы сделать сервис доступным, иногда необходимо его доработать. Например, в приложении Яндекс с Алисой есть Умная камера. Это очень полезная штука — она умеет озвучивать текст, и с её помощью можно узнать, что написано, например, на этикетке или в объявлении. Но незрячий человек не видит не только текст, но и саму этикетку. Поэтому мы добавили подсказки, которые помогают навестись на объект, а саму Умную камеру научили читать текст вверх ногами.

Сейчас в первой лиге десять сервисов и приложений Яндекса: Такси, Поиск, Яндекс Лавка, Браузер, клиенты Диска для компьютеров и смартфонов, веб-версия Карт, Умная камера, а также приложения Почта, Переводчик и Яндекс с Алисой. Они полностью доступны — это означает, что незрячие люди могут взаимодействовать с ними без посторонней помощи. Мы продолжим расширять список — и заодно следить, чтобы уже адаптированные сервисы оставались доступными и дальше.