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Белый пояс по C++

Яндекс и МФТИ запустили на платформе Coursera онлайн-курс «Основы разработки на C++: белый пояс». Он рассчитан на тех, кто владеет базовыми понятиями программирования — знает, что такое переменные, циклы, условные операторы, — но не имеет опыта написания программ на C++. Это вводный курс; за ним последуют более сложные — их мы опубликуем позже. Систему обозначения сложности мы позаимствовали из карате, где ученики двигаются от белого пояса — его носят новички — к чёрному, который вручают настоящим мастерам.

C++ — мощный язык программирования с богатой библиотекой базовых алгоритмов. Это один из основных языков разработки в Яндексе: он используется в поиске, Картах, Браузере, рекламных продуктах. Слушатели курса познакомятся с основами C++ и научатся базовым вещам, с помощью которых можно решать практические задачи. Авторы курса — разработчики Яндекса и преподаватели из Школы анализа данных. C++ быстро развивается, поэтому авторы, составляя программу курса, ориентировались на самые последние стандарты языка.

Вводное занятие: Илья Шишков, старший разработчик поиска Яндекса и один из преподавателей курса, рассказывает, как написать на C++ программу Hello, world!

Курс рассчитан на пять недель. Из них четыре недели отводятся непосредственно на обучение: предстоит слушать видеолекции, изучать текстовые материалы и выполнять практические задания. На пятой неделе слушатели работают над собственным проектом. Базовые материалы курса доступны бесплатно, но чтобы открыть доступ ко всем практическим заданиям и получить по окончании курса сертификат, нужно приобрести полную версию — она стоит 1680 рублей. Тем, кто не может оплатить обучение, Coursera предоставляет финансовую помощь.

«Основы разработки» — не единственный курс по C++, созданный в Яндексе. Два года назад мы запустили курс «Введение в программирование». У него более узкое предназначение — он учит решать с помощью C++ олимпиадные задачи. Курс рассчитан на школьников: чтобы освоить его, требуется знать математику на уровне восьмого класса. Тем, кто интересуется анализом больших данных, мы рекомендуем курс «Введение в машинное обучение» и специализацию «Машинное обучение и анализ данных» — они тоже доступны на Coursera.

30 комментариев
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Евгений Гризли
16 июня 2017, 22:10
одно хорошо - на русском языке, но всё сотальное в Coursera с навязчивым англ. языком. И только на нём всё что там есть. Это какое-то не уважение и даже оскорбление. Или может унизительное наплевательское отношение к переводу на русский язык всех остальных курсов. Давно привчное оправдание : что языки программирования легче учить с знанием английского языка - это бред. Сам знаю несколько языков программирования и ни где мне не затрудняло их изучение с полным курсом на русском языке. Навязывание английского языка это унизительно и оскорбительно. Почему я в России и могу иметь доступ к обучению только с знанием английского языка? Кто это нам навязывает и прививает во всём?
ЧипДейл
19 июня 2017, 13:49
Евгений Гризли,
Вероятно, проблема связанна с адаптацией на русский. 
Когда я "не знал" программирование, считал, что книги переведенные на русский язык - хорошие. Со временем, понял, что переводы допускают много ошибок и при том, не только в тексте, но и даже на изображениях, схемах и поясняющих картинках. Приходилось к оригиналу обращаться, чтобы получать достоверную информацию. 


Второе это актуальность. Слишком долго приходится ждать пока тот или иной материал будет переведен ( в английском языке книга выходит в 2015, а на русский переводится в 2016 - 2017 годах). Кстати, не все книги переводят на русский. 


За видео материалы говорить не стану, нет времени их смотреть. Предпочитаю книги.  Но уверен желающих поделиться знаниями на английском языке больше, чем на русском. Да и аудитория больше. 
Обновлено 19 июня 2017, 13:50
Евгений Гризли
19 июня 2017, 20:50
ЧипДейл,
даже в ответе есть навязывание и не объективное оправдание использовать английский язык и литературы на этом языке. Я уже писал первоначально, но у Вас проблемы не только с адаптацией, но и с терпением прочитать весь текст и внимательностью - обратить внимание на кажущиеся Вам мелочи. Уже писал, что на русском языке я выучил несколько языков программирования. некоторые из них конечно уже "мёртвые" и не возникало ни каких ошибок понимания. А Вы продолжаете настаивать на своих выводах. Молодость, молодость .. понимаю. Но не терпение к результатам и не терпение к собеседнику это не лучший способ вести диалоги и дискуссии. Вам не хочется заниматься качественным переводом, по Вашему пусть каждый учит как и Вы когда-то по глупости учили язык английский. Считаете он поможет и в будущем. Заблуждение. Но Вы уверены в этом заблуждении. У каждого своё мнение. Однако просто, всё очень просто - СДЕЛАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ КАЧЕСТВЕННО. Просто переведите на РУССКИЙ ЯЗЫК и сделайте доступным всем от мала до велика. Быть может одарённый человек где-то рядом и пока знает только русский язык, а уже может себя проявить и как программист. МЫ В РОССИИ - напоминаю, для тех кто НЕ ХОЧЕТ понимать и относится с уважением к России. Просто сделайте работу качественно - на русском языке. Как для Президента, как для самого лучшего человека в стране РФ. Оставьте свои навязывания английского языка. Просто на время своей работы - забудьте, что он есть или что он нужен (сомнительное утверждение) - просьба проста, но она требует работы со знаком качества - для нас граждан России. Не надо проявлять агрессию и даже не надо опускаться до НЕ уважения ни к гражданам РФ ни даже к себе. С уважением к Вам. Спасибо за ответ.
ЧипДейл
20 июня 2017, 12:15
Евгений Гризли,
Кстати, А вот это идея! 
Я уверен, Вы знаете английский язык и можете помочь одаренным своим переводом английских курсов на родную речь. И книги, побольше книг, пожалуйста! Я так люблю техническую литературу, добротно переведенную на русский язык - такой хочется делиться и всем рассказывать и говорить автору спасибо!


И прошу, сделайте эту работу качественно. Как-никак ведь на русский наш родной язык переводите! 
И, обязательно, займитесь распространением на условиях свободной лицензии. 


послесловие. Но я бы одаренным ленивым ж*пкам не стал помогать) Если он (она) для своего саморазвития не готовы изучить иной язык - то это бездари) 


послесловиепослесловие 
Напоминаю, русский язык считают своим родным не только граждане РФ.


послесловиепослесловиепослесловие

Если что я не сотрудник Яндекса, чтобы не подумали ничего такого)
Евгений Гризли
20 июня 2017, 15:20
ЧипДейл,
Жадность не доводит до Добра. А переводами пусть занимаются те, кто претендует быть Преподавателем и распространять знания. Только вот как-то у них это получается только на словах, а на деле им лень довести всё до логичного конца- сделать всё качественно и правильно. А не как для людей второго сорта от людей третьего сорта- это поколение "NEXT" (проехали, далее) .. здесь у них правильно, а здесь немного не правильно. но сами разберётесь и так далее.. все сделано на перекосяк и выдаётся как Великий труд под обёрткой там такое дерьмо.  как и вся их жизнь ... ничего сами толком не знают, нахватались по верхам и другим такое же дерьмо выдают ... и как оправдание - Ну Вы же должны знать английский язык и потому сами сами там как-нибудь, а то Если Вы этого наглосаксонского дерьма не знаете Вам в жизни будет плохо ... и значит бездарь. Ох и рассуждения. Типичного пофигиста. ))))
ЧипДейл
20 июня 2017, 16:58
Евгений Гризли,
А когда вы выучите язык?
Smoki--Mo
17 июня 2017, 16:28
Спасибо большое!
yutoks
17 июня 2017, 17:35
Интересно стало в мире IT, спасибо Вам!
Владимир
17 июня 2017, 18:56
Почему Coursera, а не stepik? У вас есть курсы и там, и там. Почему остановились на Coursera? Как пользователь скажу, что stepik приятней. 
ЧипДейл
19 июня 2017, 13:51
Владимир,
+1.
Вероятно с монетизацией (1680 рублей) как то связанно. 
dimonru16
17 июня 2017, 21:47
Идея классная, но вот платформа размещения это тихий ужас.
Сергей Б.
19 июня 2017, 14:13
CS50 
Евгений Гризли
20 июня 2017, 15:26
Этот Блог - дерьмо. Не доделка. на половину сделано, а остальное предлагается как устранение недостатков - БЕСПЛАТНО обучим. Это как в старые времена хочешь себе галстук купить, а тебе гантели в нагрузку. Спрашивается зачем? мне только галстук нужен и Вы же очень авторитетная контора... А в ответ, ну Вы как же Вы будете жить без гантелей, сейчас все заниматься должны и для здоровья полезно очень и нельзя быть с галстуком и не заботится о здоровье. Так и хочется сказать .. Да идите Вы лесом и на право и потом прямо прямо ... ничего у Вас нормального нет.. всё обязательно с какой-то недоработкой или припиской или в довесок. Что же Вы за контора такая, что у Вас нет качественного и ЗАКОНЧЕННОГО продукта??? Обязательно найдётся оговорочка.. что всё будет хорошо, но если Вы вот это ещё купите или бесплатно возьмёте. Да не надо мне ничего больше. Дайте нормально и качественно то, что на витрине увидел! Идиотизм и Критинизм какой-то.
Михаил Тарасов
24 июня 2017, 13:21
Приобрести курс: 49$
Как-то не вяжется с 1680 рублями...
cell-24
30 июня 2017, 10:18
Михаил Тарасов,
 Вот вот. Та же ерунда. Хотел купить чуть позже, а они такую подлянку кинули. + это еще и в месяц
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 июня 2017, 14:16
Нет, наш курс стоит 1680 рублей. 49 долларов  (в месяц, кстати) стоит безлимитный доступ к разным курсам Курсеры.


Если вы видите это предложение во всплывающем окне Unlimited access: Free for 7 days, просто нажмите внизу окна ссылку Or прослушать this course.
Обновлено 30 июня 2017, 14:18
cell-24
30 июня 2017, 10:24
Помогите пожалуйста разобраться, как приобрести конкретно ваш курс?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 июня 2017, 14:20
Нужен аккаунт на Курсере: если его нет, зарегистрируйтесь. Далее откройте страницу курса, нажмите  «Зарегистрироваться» или «Регистрация». Появится окно с заголовком Unlimited access: Free for 7 days. В нижней части окна нажмите ссылку Or прослушать this course. Курс появится в вашем личном кабинете.
cell-24
30 июня 2017, 14:32
Света Чистякова,
Да, я уже зарегистрировался, но раньше, у меня была возможность купить этот курс за 1680 рублей, а сейчас Курсера хочет, чтобы я оформил подписку. Нажимая  "Or прослушать this course", слушатели имеют доступ к программе,но они становятся без права отправки на проверку заданий курса. Да, они могут проходить программу самостоятельно, но не более.
Михаил Тарасов
6 июля 2017, 20:10
Света Чистякова,
Захожу в аккаунт через учётку в Фейсбуке, Мои курсы. Открывается этот курс. Нажимаю ссылку "Приобрести курс", открывается одноимённое всплывающее окно. И в нём: "Приобрести курс - 49$ USD".
ЧЯДНТ? 
Danil T.
27 июля 2017, 11:53
Света Чистякова,
Так как же все-таки приобрести курс? После нажатия на "прослушать this course" попадаешь на страницу курса, где можно его просмотреть. Если пытаешься приобрести, то выдается только один вариант: 
"-Unlimited access to 2000+ courses, including this one
-Earn official certificates to add to your LinkedIn profile
-Personalized course recommendations based on your goals
-2 773 ₽ per month to keep learning after 7 days
-Cancel online anytime"
И все.
Мне не нужен доступ ко всем курсам за 3 тыс в месяц, я хочу купить только этот. 
Как это сделать?
Разберитесь, пожалуйста, с Coursera.
Иван Новиков
7 июля 2017, 23:38
У меня болят глаза и душа, когда я вижу такой код HW. Объясню почему.
Да, такой код сразу знакомит с понятием пространства имён, но... не учит руководствоваться здравым смыслом и писать короче. Если мы собрались писать только HW, то логично и разумно не подключать пространство имён целиком, а сделать std::cout - так короче (если мы собираемся писать исключительно hw) и да, тоже знакомит с пространством имён и не только с ним.
LuiKlermonAmbuaz
11 августа 2017, 22:13
Здравствуйте. Вопрос к сотрудникам яндекса. Когда ожидать следующий курс?(Вероятно желтый пояс С++). И какая ожидаемая цена этого курса?
Миша Иванов
24 августа 2017, 20:36
Здравствуйте ,  вопрос не могу приобрести ваш курс на coursera по карте visa
Обновлено 24 августа 2017, 20:37
Алеша Светлов
20 сентября 2017, 15:57
У меня был смешной случай в институте. Парень-студент спросил преподавателя почему вы нас учите не С++, а Pascal. Cмешно. Да ?
WevDeveloper ZBK
11 июля 2019, 06:15
Алеша Светлов,
оборжаться
Кирилл
19 июня 2018, 22:55
Если я начну проходить курс бесплатно (хочу понять, нужно ли оно мне), будет ли у меня в дальнейшем возможность начать курс сначала (уже оплатив его) со всеми заданиями?
mishellr
25 сентября 2018, 17:31
Возможно ли купить курс отдельно? 5 тысяч в месяц - очень дорого для меня. 
Boris Andreev
9 ноября 2018, 17:22
Да, дороговато 5000р в месяц. Есть какая-нибудь возможность купить  отдельный курс?
denkl.bmstu
сегодня, 13:30
Привет из санкционного 2022 года.
А кроме Курсеры этот курс где-нибудь размещен? Если нет, то будет ли размещен и где?