Белый пояс по C++

Яндекс и МФТИ запустили на платформе Coursera онлайн-курс «Основы разработки на C++: белый пояс». Он рассчитан на тех, кто владеет базовыми понятиями программирования — знает, что такое переменные, циклы, условные операторы, — но не имеет опыта написания программ на C++. Это вводный курс; за ним последуют более сложные — их мы опубликуем позже. Систему обозначения сложности мы позаимствовали из карате, где ученики двигаются от белого пояса — его носят новички — к чёрному, который вручают настоящим мастерам.

C++ — мощный язык программирования с богатой библиотекой базовых алгоритмов. Это один из основных языков разработки в Яндексе: он используется в поиске, Картах, Браузере, рекламных продуктах. Слушатели курса познакомятся с основами C++ и научатся базовым вещам, с помощью которых можно решать практические задачи. Авторы курса — разработчики Яндекса и преподаватели из Школы анализа данных. C++ быстро развивается, поэтому авторы, составляя программу курса, ориентировались на самые последние стандарты языка.

Вводное занятие: Илья Шишков, старший разработчик поиска Яндекса и один из преподавателей курса, рассказывает, как написать на C++ программу Hello, world!

Курс рассчитан на пять недель. Из них четыре недели отводятся непосредственно на обучение: предстоит слушать видеолекции, изучать текстовые материалы и выполнять практические задания. На пятой неделе слушатели работают над собственным проектом. Базовые материалы курса доступны бесплатно, но чтобы открыть доступ ко всем практическим заданиям и получить по окончании курса сертификат, нужно приобрести полную версию — она стоит 1680 рублей. Тем, кто не может оплатить обучение, Coursera предоставляет финансовую помощь.

«Основы разработки» — не единственный курс по C++, созданный в Яндексе. Два года назад мы запустили курс «Введение в программирование». У него более узкое предназначение — он учит решать с помощью C++ олимпиадные задачи. Курс рассчитан на школьников: чтобы освоить его, требуется знать математику на уровне восьмого класса. Тем, кто интересуется анализом больших данных, мы рекомендуем курс «Введение в машинное обучение» и специализацию «Машинное обучение и анализ данных» — они тоже доступны на Coursera.