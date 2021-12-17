Большое обновление московских панорам

Мы обновляем панорамы Москвы каждый год. Обычно панорамомобили объезжают отдельные участки, например окрестности новой станции метро. В этом году мы пересняли почти весь город — обновилось 95% панорам столицы.

Вызвавшая много споров скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной

Теперь на снимках представлены самые новые достопримечательности Москвы. Можно прогуляться по реконструированным набережным острова Балчуг, побывать у дома культуры «ГЭС-2», который разместился в здании одной из старейших московских электростанций, или осмотреть парк, разбитый перед Павелецким вокзалом — это место больше 10 лет было закрыто забором.

Площадь перед Павелецким вокзалом

Панорамы Москвы рассматривают не только жители и гости города, но и те, кто делает здесь пересадку. Поэтому при сьёмках столицы мы уделяем особое внимание транспорту: вокзалам, станциям метро, крупным автотрассам.

Восточный — самый новый вокзал Москвы. Его открыли в мае 2021 года

Новый участок Северо-Восточной хорды в районе станции «Ростокино»

Съёмки панорам начались в апреле и продолжались до зимы. Территорию Новой Москвы снимали в основном осенью, когда открылись новые автодороги от Середнево до Десны и от метро «Филатов Луг» до Московского. А наземные вестибюли новых станций БКЛ сфотографировали в ноябре–декабре.

Дорога от станции метро «Филатов луг» до города Московский, Новая Москва

Транспортно-пересадочный узел «Мичуринский проспект»: здесь можно пересесть с жёлтой ветки на БКЛ

В общей сложности за год наш панорамомобили отсняли почти 330 тысяч панорам. Они охватывают свыше восьми тысяч километров московских дорог. Яндекс.Карты хранят весь архив панорам — можно сравнить новые снимки со фотографиями прошлых лет и проследить, как постепенно меняется город.