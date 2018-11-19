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Большое обновление поиска

Сегодня Яндекс представил «Андромеду» — большое обновление поиска. «Андромеда» объединяет более тысячи новшеств, которые мы внедрили за последний год. В этом посте мы расскажем о трёх ключевых направлениях: это быстрые ответы, помощь в решении сложных задач и сохранение находок.

Быстрые ответы

Люди часто обращаются к поиску, чтобы уточнить тот или иной факт — узнать [высоту геостационарной орбиты] или выяснить, [где говорят на йоруба]. На такие запросы Яндекс уже давно даёт ответ прямо на странице результатов поиска.

За минувший год спектр вопросов, на которые можно получить такой ответ, сильно расширился. Сейчас Яндекс отвечает фактами на запросы в среднем 13 миллионов раз в день — и каждый шестой факт при этом показывается впервые.

Быстрые ответы теперь можно использовать не только для короткой справки, но и для решения повседневных задач. Поиск сообщит, что сейчас идёт в кино, поможет подыскать гостиницу, расскажет, где пообедать. Сделать выбор помогут подробности: фотографии, цены, данные о загруженности, отзывы посетителей.

Следить за спортивными событиями тоже можно прямо на поиске. Например, в ответ на запрос [чемпионат испании по футболу] Яндекс покажет турнирную таблицу, новости, записи уже сыгранных матчей и календарь предстоящих игр Ла Лиги. Если вы боитесь пропустить важную игру, поставьте напоминание, и за несколько минут до начала трансляции вам придёт уведомление.

Бывают ситуации, когда короткого ответа недостаточно, — нужно объяснение. Само собой, хочется, чтобы объяснили понятно, по-человечески. В этом году мы запустили сервис Яндекс.Знатоки — это сообщество специалистов в разных областях, которые отвечают на вопросы пользователей. Скажем, студент МИФИ объяснит, [почему электроны не падают на ядро], а сотрудники портала «Чердак» расскажут, [как появляются звёзды]. Лучший ответ попадает в результаты поиска.

Решение сложных задач

Есть запросы, на которые нельзя дать однозначный ответ. Они подразумевают исследование темы: поиск даёт источники, а человек их изучает. Чем более качественными будут источники, тем быстрее пользователь решит задачу.

Мы обновили алгоритм ранжирования: теперь качество сайта существенно влияет на его позицию в выдаче. Качество алгоритм определяет по нескольким параметрам. Во-первых, он обращает внимание на то, насколько хорошо сайт решает текущую задачу пользователя. Во-вторых, оценивает долгосрочную полезность ресурса — насколько велика у него доля лояльной аудитории. Наконец, учитывается баланс полезного и навязчивого контента на сайте и индекс качества по результатам попарного сравнения с другими ресурсами по этому же запросу.

Некоторые параметры сайтов Яндекс теперь показывает прямо на странице результатов поиска в виде значков-подсказок. Они помогают сориентироваться в потоке информации. Значки присваивает специальный алгоритм: он помечает ими сайты, которые могут оказаться особенно полезными в контексте данного запроса.

Значок «Популярный сайт» алгоритм выдаёт ресурсам с высокой посещаемостью и постоянной аудиторией. Это, например, «Википедия» или YouTube. Значок «Выбор пользователей» похож на «Популярный сайт» по смыслу — но разница в том, что его могут получить и нишевые проекты. По сравнению с гигантами вроде «Википедии» посещаемость таких ресурсов может быть невелика, но они хорошо решают задачи людей и имеют постоянную лояльную аудиторию.

Третьим значком — синего цвета — помечаются официальные сайты организаций по данным Яндекс.Справочника, официальные сайты банков по данным ЦБ РФ, а также государственные сайты, например gosuslugi.ru и гибдд.рф.

Коллекции

Самые удачные находки хочется отложить, чтобы они всегда были под рукой. Новый поиск позволяет в один клик сохранять найденное — статьи, фотографии, видео, фильмы, места — на сервисе Яндекс.Коллекции. Личную коллекцию можно собрать на любую тему — например, «Идеи для ремонта квартиры».

В Яндекс.Коллекциях есть рекомендательная система. В ней используются технологии Яндекса: компьютерное зрение и искусственный интеллект. Система на основе ваших подборок советует материалы, которые сохранили себе в коллекции другие пользователи. Это упрощает поиски: вам становятся доступны открытия, которые уже сделали люди с похожими вкусами.

Личную коллекцию можно сделать приватной — в этом случае она будет доступна только вам — или публичной: тогда на неё смогут подписаться другие пользователи. Лучшие публичные коллекции Яндекс показывает в результатах поиска.

***

«Андромеда» — одно из самых масштабных обновлений поиска. Подобно созвездию, которое объединяет множество звёзд, «Андромеда» объединяет множество новшеств, появившихся за последний год на сервисах Яндекса. О новых возможностях, которые даёт пользователям поиск, читайте на сайте «Андромеды».

30 комментариев
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Вячеслав Смирнов
19 ноября 2018, 14:39
Отлично :)

seolift
19 ноября 2018, 14:44
В новый, долгий путь)

demonich2
19 ноября 2018, 14:53
Андромеда - большое скопление звезд-колдунщиков и пара-тройка черных-дыр-сервисов.
Захар Кокорин
19 ноября 2018, 14:57
А Алиса будет поддерживать Андромеду?
alefar613
19 ноября 2018, 15:23
Как часто обновляется стата по значкам?

alefar613
19 ноября 2018, 16:24
Еще подскажите плиз. Рекламные блоки относятся к навязчивому контенту? Какой процент блоков оптимально в теле статьи (помимо блоков в шапке и сайдбаре)?
maestro431
19 ноября 2018, 16:46
Вот по поводу рекламы - верно! Задолбала она!!! Сделайте поменьше рекламы, а лучше уберите ее вообще! Кому нужно - сами могут включить!
sshashokin70
12 марта, 23:31
maestro431,
 Как ты не можешь понять, что на рекламе делаются деньги ,от которых они не откажутся!!! И вот эти пресловутые антибаннеры и всякого рода блокировщики рекламы, это туфта и  тоже выкачивание денег с тех людей ,которые на это покупаются!  
Обновлено 12 марта, 23:32
bpm812
19 ноября 2018, 21:05
А Яндекс может запомнить (хотя бы на неделю) что я не хочу устанавливать Яндекс Браузер? Еще и кнопки "установить" и "отменить" постоянно меняет местами. Типа рано или поздно ты промахнешься. Нереально бесит.
Начиб Одинабеков
20 ноября 2018, 13:33
Классссс  пожалуйста ските н полоний презентация на это почта 
Najib.Vafobek9187@yandex.com
Пожалуйста ребят  
Лу
21 ноября 2018, 10:53
Алгоритм поиска настолько въедлив, что отыскал отмененный штраф трехгодичной давности и выдал его за неоплаченный, сделайте что-нибудь 
irina.borovko
21 ноября 2018, 11:46
ещё хуже поиск стал
Федор Иванов
22 ноября 2018, 14:47
прекрасно
Андрей Пилотов
23 ноября 2018, 10:51
Сразу найдена ошибка андромеды. По поиску "губернатор петербург" справа от списка результатов поиска выдается фото и описание БЫВШЕГО губернатора Питера - Полтавченко. А ведь там уже с 3 октября другой, Беглов. 
Дезинформируете!
citilink
27 ноября 2018, 18:08
Нужно понимать значимость продукта, его ценность и понимание завершенности результата. Что от вашего алгоритма ждет пользователь!? Непредвзятый анализ запроса и выдача всего что подходит по условию в ранге от первого места (наиболее подходящее запросу) и до бесконечности, сколько есть документов найденных в сети с содержанием запроса (хоть в виде "пометки на полях").
Что видим в реале - остатки "подкованных пользователей" уходят к лидеру поиска и это к сожалению не Яндекс. Уходят они из-за того что алгоритм Яндекса политизируется (цензура, самоцензура),  коммерциализируется (уже даже "слепым" понятно  что чтобы увидеть результат выдачи надо идти на вторую страницу выдачи потому на первой 99% реклама).
Почему это происходит - заработок дороже репутации. Цели хороших разработчиков (верю что они есть на Яндексе) идут в разрез с коммерческими интересами, в итоге клиент приходит к Вам за результатом поиска, а получает прошедший отсев цензуры, с сильным коммерческим влиянием "кусочек" результата ожидаемого!
На фоне таких, без преувеличения глобальных проблем, читаю о 1000+  новшествах, где ключевые:
1) Быстрые ответы - были уже итак давно внедрены. Что убило множество мелких справочников (сервисов) которые более подробно описывали ответы, но теперь за неимением аудитории закрылись и теперь подробности посмотреть негде.  
2) Решение сложных задач. По сути  дали понять что алгоритм у себя немного сменил понимание того что является качественным ресурсом или контентом (т.е. ранее оценка была видимо "пальцем в небо") Учимся реагировать на значки!?
3) Коллекции. Очередной бесполезный сервис который итак есть в любом браузере. 


советов два: 1) Изолируйте маркетинг продукта от продажников (так и вижу что под покровительством ваших комерсов да Винчи бы витрувианскому человеку всучил в руки большой плакат местной булочной, а чтоб все что булочнику надо, на нем поместилось, то руки пришлось бы увеличить). 
2) Нужно уходить под юрисдикцию той страны которая наименьшим образом мешает реализации самой идеи проекта. Ваш продукт будет никому не нужен, если он будет проходить "обкомовскую" цензуру. У лидера рынка например - таких проблем нет!
sshashokin70
12 марта, 23:54
citilink,
 Отлично обрисовал всю деятельность яндекса!!!!!!! Молодец!!!!!!!!
Обновлено 12 марта, 23:55
Magyar84
6 декабря 2018, 21:49
Сделайте значки или пометки: электронная библиотека, магазин, каталог, соцсеть и так далее. Очень не хватает. И пора блокировать всякие сайты-сборщики телефонов и загрузчики zip архивов. 
seochebspec
12 декабря 2018, 20:47
Представители компании или коллеги! Подскажите пожалуйста какой метод lazy load для картинок использовать для правильной индексации и ранжирования. Дайте пожалуйста ссылку.


PS было бы замечательно если бы вы (Яндекс) опубликовали здесь в блоге отдельный пост о lazy load и какой способ правильный для его реализации, чтобы поисковик видел изображения и учитывал их в ранжировании тоже
Обновлено 12 декабря 2018, 20:49
elena petropavlovskaja
16 декабря 2018, 13:01
мне нужно восстановить компьютер и сделать браузером  яндекс а не гугл
Pavlov Alexandr
16 декабря 2018, 22:39
elena petropavlovskaja,

вот, инструкция по браузеру - https://www.softsalad.ru/articles/instructions/kak-sdelat-yandeks-brauzer-brauzerom-po-umolchaniyu
а восстановить компьютер это индивидуально у каждого
sshashokin70
12 марта, 23:43
elena petropavlovskaja,
 А чем гугл хром хуже яндекса? На мой взгляд гугл лучше. В яндексе фишек понатыкали , которые путью не работают. Плюс ко всему яндекс частенько тормозит и при в ходе в браузер приходиться ждать когда он соблаговолит открыть своё личико. В большинстве недовольны что Mail.ru пытается везде пролезти и пропихнуть свои продукты , но давайте посмотрим на яндекс! Куда не глянь то яндекс предлагают скачать то алису установить. В Гугле я такого не замечаю!

sholohovaanfisa
22 декабря 2018, 09:23
Круто
Андрей Ярошенко
1 января, 00:01
ГГуд!!!! С новым годом!!! 
nick.oksana
19 февраля, 15:04
GGudbay!!!!!! s novam  godom!!!!!!!!!!!!!
sid.anderson
4 марта, 16:39
Я не могу сохранять png-шки в поиске картинок.
Это нормально или вы вслед за всратым гугл поиском?(
Обновлено 4 марта, 16:39
sshashokin70
12 марта, 23:49
sid.anderson,
 Что то не понятно куда ты их сохранить не можешь?

Обновлено 12 марта, 23:50
unixanet
27 марта, 21:06
Нихт изменений для владельцов сайтов. Как получал годами вперед нерелевантный траффик на свой любимый https://www.ostrovbali.net/так и получаю.. Уже устал, и больше не обращаю внимание на трафф от Яндекса...
Обновлено 27 марта, 21:07
iury.covaleov
7 июля, 13:57
где скачать андромеду?
sshashokin70
7 июля, 14:22
iury.covaleov,
вот здесь качай на здоровье https://yandex.ru/andromeda/
Обновлено 7 июля, 14:24
MineForce
сегодня, 19:02
А разве всего этого не было?