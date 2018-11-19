Сегодня Яндекс представил «Андромеду» — большое обновление поиска. «Андромеда» объединяет более тысячи новшеств, которые мы внедрили за последний год. В этом посте мы расскажем о трёх ключевых направлениях: это быстрые ответы, помощь в решении сложных задач и сохранение находок.

Быстрые ответы

Люди часто обращаются к поиску, чтобы уточнить тот или иной факт — узнать [высоту геостационарной орбиты] или выяснить, [где говорят на йоруба]. На такие запросы Яндекс уже давно даёт ответ прямо на странице результатов поиска.

За минувший год спектр вопросов, на которые можно получить такой ответ, сильно расширился. Сейчас Яндекс отвечает фактами на запросы в среднем 13 миллионов раз в день — и каждый шестой факт при этом показывается впервые.

Быстрые ответы теперь можно использовать не только для короткой справки, но и для решения повседневных задач. Поиск сообщит, что сейчас идёт в кино, поможет подыскать гостиницу, расскажет, где пообедать. Сделать выбор помогут подробности: фотографии, цены, данные о загруженности, отзывы посетителей.

Следить за спортивными событиями тоже можно прямо на поиске. Например, в ответ на запрос [чемпионат испании по футболу] Яндекс покажет турнирную таблицу, новости, записи уже сыгранных матчей и календарь предстоящих игр Ла Лиги. Если вы боитесь пропустить важную игру, поставьте напоминание, и за несколько минут до начала трансляции вам придёт уведомление.

Бывают ситуации, когда короткого ответа недостаточно, — нужно объяснение. Само собой, хочется, чтобы объяснили понятно, по-человечески. В этом году мы запустили сервис Яндекс.Знатоки — это сообщество специалистов в разных областях, которые отвечают на вопросы пользователей. Скажем, студент МИФИ объяснит, [почему электроны не падают на ядро], а сотрудники портала «Чердак» расскажут, [как появляются звёзды]. Лучший ответ попадает в результаты поиска.

Решение сложных задач

Есть запросы, на которые нельзя дать однозначный ответ. Они подразумевают исследование темы: поиск даёт источники, а человек их изучает. Чем более качественными будут источники, тем быстрее пользователь решит задачу.

Мы обновили алгоритм ранжирования: теперь качество сайта существенно влияет на его позицию в выдаче. Качество алгоритм определяет по нескольким параметрам. Во-первых, он обращает внимание на то, насколько хорошо сайт решает текущую задачу пользователя. Во-вторых, оценивает долгосрочную полезность ресурса — насколько велика у него доля лояльной аудитории. Наконец, учитывается баланс полезного и навязчивого контента на сайте и индекс качества по результатам попарного сравнения с другими ресурсами по этому же запросу.

Некоторые параметры сайтов Яндекс теперь показывает прямо на странице результатов поиска в виде значков-подсказок. Они помогают сориентироваться в потоке информации. Значки присваивает специальный алгоритм: он помечает ими сайты, которые могут оказаться особенно полезными в контексте данного запроса.

Значок «Популярный сайт» алгоритм выдаёт ресурсам с высокой посещаемостью и постоянной аудиторией. Это, например, «Википедия» или YouTube. Значок «Выбор пользователей» похож на «Популярный сайт» по смыслу — но разница в том, что его могут получить и нишевые проекты. По сравнению с гигантами вроде «Википедии» посещаемость таких ресурсов может быть невелика, но они хорошо решают задачи людей и имеют постоянную лояльную аудиторию.

Третьим значком — синего цвета — помечаются официальные сайты организаций по данным Яндекс.Справочника, официальные сайты банков по данным ЦБ РФ, а также государственные сайты, например gosuslugi.ru и гибдд.рф.

Коллекции

Самые удачные находки хочется отложить, чтобы они всегда были под рукой. Новый поиск позволяет в один клик сохранять найденное — статьи, фотографии, видео, фильмы, места — на сервисе Яндекс.Коллекции. Личную коллекцию можно собрать на любую тему — например, «Идеи для ремонта квартиры».

В Яндекс.Коллекциях есть рекомендательная система. В ней используются технологии Яндекса: компьютерное зрение и искусственный интеллект. Система на основе ваших подборок советует материалы, которые сохранили себе в коллекции другие пользователи. Это упрощает поиски: вам становятся доступны открытия, которые уже сделали люди с похожими вкусами.

Личную коллекцию можно сделать приватной — в этом случае она будет доступна только вам — или публичной: тогда на неё смогут подписаться другие пользователи. Лучшие публичные коллекции Яндекс показывает в результатах поиска.

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«Андромеда» — одно из самых масштабных обновлений поиска. Подобно созвездию, которое объединяет множество звёзд, «Андромеда» объединяет множество новшеств, появившихся за последний год на сервисах Яндекса. О новых возможностях, которые даёт пользователям поиск, читайте на сайте «Андромеды».