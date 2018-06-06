Браузер на страже батарейки

Если у вас есть ноутбук, вы наверняка замечали, что порой он разряжается быстрее, а порой медленнее. Это вполне объяснимо — время автономной работы определяют десятки факторов. На то, сколько протянет компьютер на одном заряде, влияют и яркость экрана, и тип подключения к интернету, и даже температура воздуха. Но почти всегда главные потребители энергии — запущенные программы.

Основная программа на компьютере — браузер. В нём можно делать что угодно: читать, играть, общаться, слушать музыку, смотреть кино. Браузер постоянно открыт, поэтому от него напрямую зависит время автономной работы ноутбука. Теперь пользователи Яндекс.Браузера смогут обходиться без розетки гораздо дольше — мы добавили в Браузер режим энергосбережения.

В режиме энергосбережения Яндекс.Браузер уменьшает нагрузку на ресурсы компьютера. Для этого используется целый комплекс мер. Браузер снижает активность фоновых вкладок, выключает анимацию фона и интерфейса, обновляет картинку не 60, а 30 раз в секунду, и использует для воспроизведения видео видеокарту — чтобы разгрузить центральный процессор.

Для пользователя эти меры практически незаметны — внешне всё работает как обычно, — но они дают ощутимый прирост во времени автономной работы.

Контрольные замеры Чтобы протестировать режим и сравнить результаты разных браузеров, мы написали специальную программу. Она ведёт себя как пользователь: открывает вкладки, прокручивает страницы, включает видео. Программу запускали на одном и том же ноутбуке в паре с разными браузерами и смотрели, на сколько хватит батареи. С Яндекс.Браузером, в котором было включёно энергосбережение, компьютер продержался дольше всего. В издании IXBT.com воспроизвели тест на другом ноутбуке и получили схожие результаты — лидером тоже оказался наш Браузер.

Режим энергосбережения включается автоматически, когда ноутбук отсоединяют от электросети. Нажмите на значок с батарейкой в правом верхнем углу экрана, и Браузер подскажет, на сколько хватит заряда ноутбука, а заодно подсчитает выигрыш во времени. Если режим энергосбережения не нужен — например, вы не планируете далеко отходить от розетки, — его можно отключить.