КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Браузер на страже батарейки

Если у вас есть ноутбук, вы наверняка замечали, что порой он разряжается быстрее, а порой медленнее. Это вполне объяснимо — время автономной работы определяют десятки факторов. На то, сколько протянет компьютер на одном заряде, влияют и яркость экрана, и тип подключения к интернету, и даже температура воздуха. Но почти всегда главные потребители энергии — запущенные программы.

Основная программа на компьютере — браузер. В нём можно делать что угодно: читать, играть, общаться, слушать музыку, смотреть кино. Браузер постоянно открыт, поэтому от него напрямую зависит время автономной работы ноутбука. Теперь пользователи Яндекс.Браузера смогут обходиться без розетки гораздо дольше — мы добавили в Браузер режим энергосбережения.

В режиме энергосбережения Яндекс.Браузер уменьшает нагрузку на ресурсы компьютера. Для этого используется целый комплекс мер. Браузер снижает активность фоновых вкладок, выключает анимацию фона и интерфейса, обновляет картинку не 60, а 30 раз в секунду, и использует для воспроизведения видео видеокарту — чтобы разгрузить центральный процессор.

Для пользователя эти меры практически незаметны — внешне всё работает как обычно, — но они дают ощутимый прирост во времени автономной работы.

Контрольные замеры

Чтобы протестировать режим и сравнить результаты разных браузеров, мы написали специальную программу. Она ведёт себя как пользователь: открывает вкладки, прокручивает страницы, включает видео. Программу запускали на одном и том же ноутбуке в паре с разными браузерами и смотрели, на сколько хватит батареи.

С Яндекс.Браузером, в котором было включёно энергосбережение, компьютер продержался дольше всего. В издании IXBT.com воспроизвели тест на другом ноутбуке и получили схожие результаты — лидером тоже оказался наш Браузер.

Режим энергосбережения включается автоматически, когда ноутбук отсоединяют от электросети. Нажмите на значок с батарейкой в правом верхнем углу экрана, и Браузер подскажет, на сколько хватит заряда ноутбука, а заодно подсчитает выигрыш во времени. Если режим энергосбережения не нужен — например, вы не планируете далеко отходить от розетки, — его можно отключить.

16 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
rvtis
6 июня 2018, 18:15
Это в стабильной версии, в бета-версии нет?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 июня 2018, 19:40
Здравствуйте. В  бета-версии есть с марта: https://browser.yandex.ru/blog/chto-novogo-v-beta-versii-yandeks-brauzera-18-3-1
Artemonim
6 июня 2018, 19:40
Предлагаю также включать этот режим, если Браузер замечает, что ему не хватает производительности системы.
Artemonim
6 июня 2018, 19:41
А почему Браузер по умолчанию не использует GPU для видео?
Liza.Objedalova
6 июня 2018, 20:42
Мне интересно это только iOS или для Windows?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 июня 2018, 22:20
Здравствуйте. На мобильных пока нет, только в Браузере для компьютеров.
Taatshi
7 июня 2018, 00:10
Как убрать этот значок с панели браузера? В настройках все отключено, а он все равно висит!
DK
8 июня 2018, 22:22
Taatshi,
Правой кнопкой мыши по значку :)
Taatshi
8 июня 2018, 22:29
DK,
Ясен пень, я первым делом это и попробовала. Не работает у меня на значке правая кнопка.
DK
8 июня 2018, 22:39
Taatshi,
Настройки -> Показать дополнительные настройки -> Энергосбережение -> флажок "Показать иконку энергосбережения"
Taatshi
8 июня 2018, 23:01
DK,
Нетути) 
https://clip2net.com/s/3UIzny3
Обновлено 8 июня 2018, 23:02
DK
9 июня 2018, 05:21
Taatshi,
Тогда не подскажу, у меня другой браузер, где такой пункт есть )
DK
11 июня 2018, 15:52
имею ввиду последнию версию Яндекс.Браузера
Обновлено 11 июня 2018, 15:54
Taatshi
9 июня 2018, 05:37
Шикарно. Нововведение яндекса работает нормально везде, кроме браузера яндекса.  
Обновлено 9 июня 2018, 05:40
Денис
27 апреля 2019, 09:59
Сколько раз не переустанавливал, не хочет у меня в Яндекс Браузере работать режим энергосбережения. Значка попросту нет. В настройках пункт "режим энергосбережения" отсутствует. Очень печально :(
hlebosolnikiforovo
вчера, 16:25
"Режим энергосбережения включается автоматически, когда ноутбук отсоединяют от электросети. " - всё понятно. Только непонятно, зачем этот режим на десктопе, где отродясь батареи не было?