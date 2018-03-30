Будьте здоровы: карта пыльцы для аллергиков

На Яндекс.Погоде появилась специальная карта — для тех, у кого аллергия на пыльцу. Она показывает концентрацию в воздухе пыльцы 15 распространённых растений-аллергенов, от амброзии до ясеня. Уровень опасности обозначен цветом: жёлтый — низкая концентрация, оранжевый — средняя, красный — высокая. Серый цвет карты говорит о том, что опасные растения в регионе пока не зацвели.

Карта охватывает европейскую часть России, Молдову, а также отдельные регионы Белоруссии, Украины и Казахстана

Люди, страдающие от аллергии на пыльцу, обычно пользуются таблицами цветения растений. В них, однако, приводятся лишь приблизительные данные. Растения зацветают не строго по календарю, а тогда, когда сложатся подходящие условия. Так, чтобы серёжки берёзы начали интенсивно выделять пыльцу, должна установиться плюсовая температура — в разные годы это происходит в разное время. Время цветения зависит и от региона: на юге раньше, на севере — позже.

На карте есть данные для 15 распространённых растений-аллергенов: это амброзия, берёза, вяз, дуб, ель, злаки, ива, клён, крапива, ольха, орешник, полынь, сорные травы, сосна и ясень. Легенда подскажет, сколько зёрен пыльцы приходится на кубометр воздуха. Карта, в отличие от таблиц, показывает текущую обстановку. На ней также можно посмотреть прогноз распространения пыльцы на семь суток вперёд — он рассчитывается для каждого аллергена с точностью до отдельных районов. При расчётах учитываются ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Скажем, в вашем регионе может появиться пыльца растений, которые здесь не растут, — её приносит ветром из соседних областей. Кроме того, на карте есть долгосрочный прогноз: он составляется на основе статистических данных о климате за последние семь лет.

Концентрация в воздухе пыльцы полыни: прогноз на июль–август

Карта поможет людям, страдающим от аллергии на пыльцу, лучше подготовиться к опасному периоду. Например, можно определить, куда лучше уехать в те даты, когда ожидается пик цветения. Многие препараты, помогающие при аллергии, имеют накопительный эффект — зная, когда именно в воздухе появится «ваш» аллерген, можно заранее начать принимать лекарство.

Карта пыльцы доступна в веб-версии Яндекс.Погоды — её можно просматривать как с компьютеров, так и с мобильных устройств.