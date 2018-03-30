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Будьте здоровы: карта пыльцы для аллергиков

На Яндекс.Погоде появилась специальная карта — для тех, у кого аллергия на пыльцу. Она показывает концентрацию в воздухе пыльцы 15 распространённых растений-аллергенов, от амброзии до ясеня. Уровень опасности обозначен цветом: жёлтый — низкая концентрация, оранжевый — средняя, красный — высокая. Серый цвет карты говорит о том, что опасные растения в регионе пока не зацвели.

Карта охватывает европейскую часть России, Молдову, а также отдельные регионы Белоруссии, Украины и Казахстана

Люди, страдающие от аллергии на пыльцу, обычно пользуются таблицами цветения растений. В них, однако, приводятся лишь приблизительные данные. Растения зацветают не строго по календарю, а тогда, когда сложатся подходящие условия. Так, чтобы серёжки берёзы начали интенсивно выделять пыльцу, должна установиться плюсовая температура — в разные годы это происходит в разное время. Время цветения зависит и от региона: на юге раньше, на севере — позже.

На карте есть данные для 15 распространённых растений-аллергенов: это амброзия, берёза, вяз, дуб, ель, злаки, ива, клён, крапива, ольха, орешник, полынь, сорные травы, сосна и ясень.

Легенда подскажет, сколько зёрен пыльцы приходится на кубометр воздуха.

Карта, в отличие от таблиц, показывает текущую обстановку. На ней также можно посмотреть прогноз распространения пыльцы на семь суток вперёд — он рассчитывается для каждого аллергена с точностью до отдельных районов. При расчётах учитываются ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Скажем, в вашем регионе может появиться пыльца растений, которые здесь не растут, — её приносит ветром из соседних областей.

Кроме того, на карте есть долгосрочный прогноз: он составляется на основе статистических данных о климате за последние семь лет.

Концентрация в воздухе пыльцы полыни: прогноз на июль–август

Карта поможет людям, страдающим от аллергии на пыльцу, лучше подготовиться к опасному периоду. Например, можно определить, куда лучше уехать в те даты, когда ожидается пик цветения. Многие препараты, помогающие при аллергии, имеют накопительный эффект — зная, когда именно в воздухе появится «ваш» аллерген, можно заранее начать принимать лекарство.

Карта пыльцы доступна в веб-версии Яндекс.Погоды — её можно просматривать как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

42 комментария
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Владимир
30 марта 2018, 16:06
Молодцы, это как раз то что нам всем не хватало !
Как я раньше жил без нее не знаю и как теперь жить то же не понимаю ...


Идей по моему у Вас нет хороших ... 
Как на счет карты плохих дорог ?
Как на счет карты с коррумпированными местами ?
Как насчет карты образованности ?
Как насчет карты толковых мед, проф, уч учреждений ?? С рейтингами и оценками ...


Что дальше ?
Обновлено 30 марта 2018, 16:06
vmarunin
30 марта 2018, 16:56
Владимир,
 То что карта не нужна вам, не значит, что она вообще не нужна. Не редко от пыльцы проще и дешевле уехать чем её лечить.
А для этого надо знать и статистику и реальный прогноз в месте куда вы едете.
Денис
2 апреля 2018, 18:10
Владимир,
есть прекрасный API с помощью которого вы можете сделать карту чего пожелаете.
Вот например карта убитых дорог:  http://dorogi-onf.ru/city/msk/
А вы только разводите холивар
Обновлено 2 апреля 2018, 18:11
Владимир
2 апреля 2018, 19:00
Денис,
Я просто высказал свое мнение ...
Мне уже все равно, пусть хоть мантры тут читают, я иду туда где делают то что нужно пользователю мне, а не то что круто сделали программисты... 
Массовый сервис получиться, карта пыльцы...
Рад за яндекс, что их пыльца волнует....  А то что в ящике полно багов и проблем это не важно... Главное пыльца ...
Обновлено 2 апреля 2018, 19:01
vmarunin
30 марта 2018, 16:53
О! Статистики по аллергенам очень не хватало.
А есть ли планы расширять карту? Очень интересует Средиземноморье, надо бы от полыни летом из Москвы убегать, но куда?
Амалия
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 18:04
vmarunin,
Добрый день, спасибо) В этом году не планируем, на будущее планы есть, следите за новостями.
Михаил
30 марта 2018, 20:14
Ого! Огромное спасибо.


Меньше всего ожидал увидеть такой сервис на Яндексе, но реально за него благодарен. У меня большие нелады с берёзовой пыльцой и бывают приступы, когда в воздухе её много; иметь под рукой такую карту - действительно не лишнее, буду пользоваться.


Конечно, цветение берёзы - довольно предсказуемая штука, но за такое начинание - однозначно большой плюс вам в карму.
Обновлено 30 марта 2018, 20:15
Амалия
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 18:58
Михаил,
Спасибо)
dperf
30 марта 2018, 20:26
А откуда берутся данные? Как часто они берутся ? Этим в Москве вроде занимается только МГУ - так у них только одна ловушка. А тут прям соты.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 21:09
Здравствуйте. Данные предоставляет наш партнёр, компания Aerostate. Информация на карте обновляется раз в сутки.
Драугмот
30 марта 2018, 20:59
Спасибо, очень не хватало — а то и кестиновский проект свернули, и у pollen.club в прошлом году тоже как-то непонятно было.
ifivanova
30 марта 2018, 21:04
Спасибо, полезная штука для людей, страдающих поллинозом... я из их числа...
Но только я живу в Екатеринбурге... Как я смогу воспользоваться специальной картой в моем регионе?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 21:10
Здравствуйте. Екатеринбург карта охватывает.
ifivanova
30 марта 2018, 21:42
Света Чистякова,
Спасибо! Попробую воспользоваться...  Май не за горами....)
chief.rozonov
30 марта 2018, 23:51
А когда будут данные о содержании различных газов и аэрозолей в воздухе? Вроде Aerostate этим как раз и занималась.
solovyova.ee
31 марта 2018, 05:45
Здравствуйте, будет ли охвачен Новосибирск?
massamike
2 апреля 2018, 22:42
Ребята, имейте совесть!! Вас ведь люди смотреть будут - и поверят, не дай бог. Если кого анафилаксис накроет - спать сможете?
Откуда такая карта? Я занимаюсь этой проблемой уже 15 лет: самая широкая модель на сегодня имеет 6 (шесть) типов пыльцы и берет только Европейскую часть, просто потому что НЕТ ДАННЫХ. Ни о типах растительности, ни пыльцовых наблюдений, за очень редкими исключениями. Никаких публикаций о российских успехах в моделировании пыльцы я не видел, а измерения сейчас фактически ведет только группа МГУ с партнерами (у них, кстати, есть ловушки в нескольких городах, не только в МГУ). И PollenClub не случайно "невнятен" - делает, что может, и старается не навредить. Aerostat не говорит ничего о том, где взяли информацию, какие модели гоняют, и, думаю, не случайно. Ну хоть предупреждение повесьте, что ли. Или деньги не пахнут?
Михаил
elmeters
5 апреля 2018, 08:55
Добрый день, странно почему среди аллергенов нет тополя? Когда начинает лететь тополиных пух все алергики вешаются. 
Юджин
17 апреля 2018, 22:41
elmeters,
Аллерген не пух, а пыльца которую он переносит
dperf
10 апреля 2018, 21:24
Карта - профанация. Пыление уже началось. Это и чувствуется и биологи МГУ сообщают о появлении массовой пыльцы ольхи и орешника.  Причем они тоже не понимают с какой-такой божией помощью яндекс вангует данные для карты.
https://allergotop.com/allergoefir/zhizn-bez-allergii/yandeks-pro-pyltsu-voprosy-i-otvety-o-novom-servise
maryjanine
11 апреля 2018, 10:04
Интересно! Тем временем в Калифорнии все используют канабис спреи против аллергии и не парятся
Обновлено 11 апреля 2018, 22:07
ra9cod
26 апреля 2018, 18:50
плохо нет прхноза  осадков урала
stesus85
7 мая 2018, 22:35
По-русски Молдавия, а не Молдова.
norman.86red
21 мая 2018, 14:49
Хоть я не аллергик, но вещь считаю полезной, смотрю в комментах начали писать а что если , да то да се, а если "Вас ведь люди смотреть будут - и поверят, не дай бог" , странно видеть такое, людям для пользы делают, а холивары уже бунтуют .. диванные эксперты ))) спасибо команде  что появляются полезные сервисы! 
p.a.gridin
17 июня 2018, 12:17
А каково назначение карты пыльцы? 
Реклама аллергологов и таблеток? 
По злакам чушь полная, уже зашкаливает в МО 
Irina-Karzanova
15 августа 2018, 09:39
Отличный сервис. Но! внезапно стал недостоверным совершенно. Сейчас огромная концентрация полыни во Владимирской области. На карте показывает, что пыльцы нет СОВСЕМ. Мы окна пооткрывали, доверившись карте, для проветривания ночью, а теперь проблемы. 
vladimir087
10 апреля 2019, 12:23
здравствуйте! а вкладка Пыльца не работает? В блоке Погода на карте не отображается вкладка
nzubkov2017
16 апреля 2019, 20:06
Здравствуйте. Пыльцу убрали из погоды? Жаль, плохо!
Обновлено 16 апреля 2019, 20:06
kvtarasova
20 апреля 2019, 14:57
Карта пыльцы на самом деле вещь очень необходимая, кто бы и что не говорил. Не знаю , как в других городах, а в Москве это жизненно необходимая вещь... Аллергиков с каждым годом все больше.... Мне в прошлом году очень пригодилась карта. Возвращайте сервис, он нужен! На аналогах все глючит и лагает, карты неудобные, ничего непонятно.
С уважением к Вашей команде! Представитель аллергиков.
Aliaksandr Labanouski
23 апреля 2019, 13:29
kvtarasova,
Поддержу, было бы неплохо возвратить
stas-6-8-1986
22 апреля 2019, 15:16
Привет! Почему убрали карту пыльцы? Жаль..
mik844
22 апреля 2019, 15:35
И где карта?

roman-nurg
22 апреля 2019, 16:07
печаль, карту убрали:(
Владимир
22 апреля 2019, 16:16
Более бесполезной и провальной идеи я еще не видел... 
Убрали и слава богу...
Виктор
25 апреля 2019, 07:47
Добрый день. А в 19 году решили отказаться от сервиса? Очень обидно, если так.
asda5252
25 апреля 2019, 20:19
На телефоне не отображается карта пыльцы. Только осадки 
v.kireyeu
26 апреля 2019, 09:52
Ну и где эта карта?
Надежда Миронова
26 апреля 2019, 11:52
ка я думаю ёё тут уже нету сами посмотрите её убрали:

QuietIsland
1 мая 2019, 12:06
Ээээээй! Верните каааарту!
miggi-88
5 мая 2019, 16:02
Для Сибири что-то данных нет.
rogatnev.sergey
7 июля 2019, 16:27
Больше не поддерживаете?
dkhp4236
вчера, 20:35
врете  нет ее там