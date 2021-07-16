Будущее близко: стираем языковые границы

С каждым днём в интернете становится всё больше интересного и полезного видео: от развлекательных шоу до образовательных курсов. При этом большая часть материалов выходит на иностранных языках и недоступна пользователям из России из-за языкового барьера. Мы близки к тому, чтобы снять этот барьер, и представляем вам первую версию машинного перевода видео.

Перевод доступен в Яндекс.Браузере. Смотрите сами — вот как выглядят оригинальное и переведённое видео:

Оригинальное видео

Видео, переведённое Яндекс.Браузером. Мы записали скринкаст, чтобы посмотреть можно было в любом браузере

Перевод видео — это большая и сложная задача, для решения которой объединили усилия разные команды. Мы начали с перевода видео на английском языке. Для этого задействовали технологии Яндекс.Переводчика, речевые технологии и биометрию — она помогает определить пол говорящего, что важно и для перевода, и для синтеза речи. Женщин переводит женский голос, мужчин — мужской.

Переведённые реплики нужно наложить на видео. Это тоже не так-то просто — длина одной и той же фразы, произнесённой на разных языках, может отличаться. Например, в русском языке фразы обычно длиннее, чем в английском. Поэтому мы где-то ускоряем, а где-то замедляем речь или делаем паузы. В итоге получается самый настоящий закадровый перевод.