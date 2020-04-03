Чему учат в Школе

Мы открыли Яндекс.Школу. В ней можно учиться и учить, не выходя из дома, через интернет. Школьникам 5–11 классов Яндекс.Школа предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам, от алгебры и геометрии до истории и обществознания. Выпускникам — занятия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Педагогам — сервис для онлайн-трансляций и общения с классом. Родителям и учителям младших классов — занимательные задания по математике, русскому и окружающему миру.

Яндекс открыл Школу совместно с московским Центром педагогического мастерства. Он координирует проведение самых известных школьных олимпиад, от Турнира Ломоносова до разных этапов всероссийской олимпиады школьников. Педагоги из ЦПМ помогли сформировать расписание уроков и определили, какие сервисы и инструменты требуются учителям, школьникам и их родителям.

Видеоуроки

По будним дням в Школе идут видеоуроки. У каждого класса, с 5-го по 11-й, своё расписание. Например, пока пятиклашки учатся сравнивать десятичные дроби, девятиклассникам на уроке химии рассказывают про свойства кремния. Расписание уроков на неделю составляется заранее — мы публикуем его на сайте Школы.

Уроки транслируются в Яндекс.Эфире. Для учёбы не нужно настраивать сложный софт. Нужен только компьютер или смартфон с доступом в интернет. Школа работает в привычном для детей и их родителей графике: занятия начинаются в девять часов утра и заканчиваются в середине дня, между уроками — перемены.

Занятия ведут учителя из московских школ, в том числе авторы учебников и методических пособий и эксперты ЕГЭ. В общей сложности со Школой сотрудничают более ста педагогов. Они записывают свои уроки в студиях Яндекса, где есть всё необходимое: компьютеры, хорошие камеры, фон и доски для записей. Видеоуроки в Яндекс.Школе можно смотреть, если обычная школа пока не работает — сейчас многие учебные заведения находятся в процессе перехода на дистанционный режим. Или их можно сочетать с занятиями со своими учителями: скажем, смотреть только физику, пока школьный педагог по этому предмету болеет.

Многие занятия будут интересны всей семье. Это, в первую очередь, научно-популярные видеолекции — они тоже есть в программе Яндекс.Школы. Например, на этой неделе пятиклассникам на примере «Майнкрафта» рассказывали, как сделаны природа и рельеф Земли в компьютерных играх. Если вы пропустили занятие, ничего страшного — по пятницам мы будем выкладывать записи всех видеоуроков и лекций за неделю.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

В расписании девятых и одиннадцатых классов часть уроков посвящена подготовке к выпускным экзаменам. На таких занятиях педагоги разбирают с детьми задания ОГЭ и ЕГЭ: например, учат решать задачи из практической части теста по математике или рассказывают, как подготовиться к аудированию на английском. Закрепить знания можно на сервисе Яндекс.Репетитор. Там собраны тренировочные варианты тестов ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам и ответы с разборами. Каталоги заданий обновляются каждую неделю, так что тренироваться можно практически в режиме нон-стоп — насколько хватит сил.

Сервис для видеотрансляций

В Яндекс.Учебнике появился сервис для видеотрансляций. С его помощью педагоги могут проводить уроки у своих классов в онлайне: объяснять материал по видеосвязи и отвечать на вопросы детей в чате. Чат поддерживает обмен файлами — например, можно выслать ученикам рисунки, схемы или презентации к уроку. Трансляция ведётся от учителя к ученику: дети видят педагога, но не видят одноклассников. Так ребята меньше отвлекаются. Кроме того, урок не придётся начинать с разбирательств, почему у Коли не работает камера, а у Маши нет звука. Трансляции защищены паролем — в виртуальный «класс» нельзя входить посторонним. Во время урока учитель может демонстрировать содержимое своего экрана. Скажем, рассказывая про рельеф Среднего Урала, можно показать детям карту и фотографии горы Ослянка.

Задания для малышей

Для учеников 1–5 классов в Яндекс.Учебнике подготовлено более 50 тысяч занимательных заданий по математике, русскому языку и окружающему миру. Их могут использовать не только учителя, но и родители — чтобы занять ребёнка, пока он дома. По окружающему миру, помимо заданий, доступен полноценный видеокурс с объяснениями учителя и анимационными роликами — его разработали преподаватели из ЦПМ.

Яндекс.Школа открылась 31 марта. В первую неделю она работала по московскому времени, а в следующий понедельник, 6 апреля, мы запустим трансляции для всех часовых поясов. Видеоуроки будут идти ежедневно по будням вплоть до конца учебного года. Школа совершенно бесплатна и открыта для всех желающих — смотрите расписание и подключайтесь к трансляциям.