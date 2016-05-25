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Что ищут люди на разных устройствах

Люди пользуются поиском с разных устройств: компьютеров, телефонов и планшетов. У многих есть все три типа устройств, и они чередуют их в течение дня: например, на работе выходят в интернет с компьютера, в обеденный перерыв — с телефона, а дома на диване — с планшета. Мы исследовали, как отличаются сценарии поведения пользователей на разных устройствах.

С мобильных устройств ищут меньше, чем с компьютеров. По данным Яндекс.Метрики, из всего потока запросов, который обрабатывают поисковые системы, на мобильные устройства приходится около 30%. Это может объясняться тем, что на смартфонах и планшетах люди часто используют мобильные приложения — то есть обходятся без браузеров и поиска по вебу.

На разных устройствах люди интересуются разными темами. Чтобы изучить интересы, мы распределили поисковые запросы по темам. Оказалось, что примерно одинаково популярны на всех устройствах только пять тем — это «Авто», «Досуг», «Электроника», «Литература» и «Транспорт». Остальными на одних устройствах интересуются больше, чем на других.

Посмотреть другие графики и узнать подробности — как люди формулируют поисковые запросы на разных устройствах, какие слова и части речи они при этом используют, какие сайты чаще ищут — можно на странице исследования «Поиск на компьютерах, планшетах и телефонах».

11 комментариев
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denis.v.lysenkov
25 мая 2016, 11:09
Здравствуйте!
Спасибо за статистику. Интересно.
Вопрос: что за компонент вы используете в "Темах запросов на разных устройствах"? Уж очень красивый и хотим тоже его использовать.
Спасибо!
М.
25 мая 2016, 14:18
denis.v.lysenkov,
Добрый день, Денис! Интерактивную графику делаем на JavaScript, для визуализации данных используем библиотеку d3.js.
denis.v.lysenkov
25 мая 2016, 14:49
М.,
Максим, добрый день! Понятно. Спасибо! Красиво получилось. Прозрачно и доступно.
vir2alex
25 мая 2016, 15:57
"как определить облОсть значения функции" - ахаха, классика жанра!
Классная тема! Над такой можно думать бесконечно...
haldeevagalja
27 мая 2016, 01:30
доброй ночи уважаемые сотрудники яндекса .возможно ли сделать какой то форум либо  окошко где люди просматривающие ваши новости могли бы общятся  и высказать свое мнение на тот или иной счет .было бы очень  интересно  за  ранее спасибо .
Света Чистякова
27 мая 2016, 01:40
haldeevagalja,
здравствуйте. Задавать вопросы можно здесь. О проблемах с тем или иным сервисом — писать в службу поддержки. А еще у многих сервисов Яндекса есть собственные клубы и блоги — там тоже много интересного.
XaTuKoXD
4 июня 2016, 16:57
как-выкладывать-своё-фото-в-интернет-с-яндекса?

Света Чистякова
7 июня 2016, 00:00
XaTuKoXD,
попробуйте-яндекс-фото-или-яндекс-диск.
svetlana.popoff1977
9 июня 2016, 00:54
Почему не устанавливаются виджеты россии
Света Чистякова
8 июня 2016, 21:24
svetlana.popoff1977,
здравствуйте. О каком именно виджете идет речь, и куда вы его хотите установить?
iw.anis1moff
сегодня, 21:44
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