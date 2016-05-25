Что ищут люди на разных устройствах

Люди пользуются поиском с разных устройств: компьютеров, телефонов и планшетов. У многих есть все три типа устройств, и они чередуют их в течение дня: например, на работе выходят в интернет с компьютера, в обеденный перерыв — с телефона, а дома на диване — с планшета. Мы исследовали, как отличаются сценарии поведения пользователей на разных устройствах.

С мобильных устройств ищут меньше, чем с компьютеров. По данным Яндекс.Метрики, из всего потока запросов, который обрабатывают поисковые системы, на мобильные устройства приходится около 30%. Это может объясняться тем, что на смартфонах и планшетах люди часто используют мобильные приложения — то есть обходятся без браузеров и поиска по вебу.

На разных устройствах люди интересуются разными темами. Чтобы изучить интересы, мы распределили поисковые запросы по темам. Оказалось, что примерно одинаково популярны на всех устройствах только пять тем — это «Авто», «Досуг», «Электроника», «Литература» и «Транспорт». Остальными на одних устройствах интересуются больше, чем на других.

Посмотреть другие графики и узнать подробности — как люди формулируют поисковые запросы на разных устройствах, какие слова и части речи они при этом используют, какие сайты чаще ищут — можно на странице исследования «Поиск на компьютерах, планшетах и телефонах».