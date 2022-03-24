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Данные, которые мы не уберегли, и уроки, которые мы извлекли

Роман Маресов,
руководитель Яндекс Еды

В конце февраля служба безопасности Яндекс Еды выявила утечку данных. Мы сразу же предупредили пользователей и приняли меры, но было поздно — злоумышленники начали распространять похищенную информацию в интернете.

Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Я пишу этот текст, чтобы рассказать всем, что произошло, что мы делаем сейчас и что планируем делать дальше.

Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация — массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из Яндекс Еды. Это адреса, номера телефонов, имена — в том виде, в каком они указаны в сервисе, — а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности.

Мы решили, что необходимо первым делом предупредить пользователей. На следующий день, 1 марта, команда Еды начала рассылать письма тем, чьи данные оказались скомпрометированы.

22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией — они привязали данные пользователей Яндекс Еды к интерактивной карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные Еды с данными, утёкшими из других компаний.

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает Яндекс Еда. Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, — они недоступны на территории РФ.

Февральская утечка — беспрецедентный случай для Яндекса, который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путём. 

За прошедшие недели команда Еды свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным. Мы уже переносим эти данные в более защищённое хранилище и будем тщательно следить за тем, чтобы они не покидали безопасный контур. Мы закрыли систему, через которую был получен доступ к данным, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще. Да, эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени ещё не придумали.

В скором времени мы подключим Еду к инструменту для управления данными, который Яндекс запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда.

Расследование утечки всё ещё продолжается. Яндекс проводит внутренние проверки и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Если вас затронула утечка и у вас есть вопросы, напишите нам на горячую линию helpme@eda.yandex.ru.

33 комментария
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Влад
сегодня, 12:12
А за новости кто-то извинится? 
Олег Горелкин
сегодня, 12:49
Обнял)
Regies Linkas
сегодня, 12:51
Но у вас де-юре написано, что данные эти были в защищённом хранилище, а оказалось - нет.
Вы пишите, что связались со всеми, чьи данные утекли, но - нет, не со всеми.
Верить ли этим словам ? Нет.
Толк от извинений? Не особо.

Света Чистякова
Сотрудник Яндексасегодня, 13:01
Regies Linkas,
здравствуйте. Письмо разослали всем, кого затронула утечка. Известно, что у некоторых оно попало в спам — проверьте, пожалуйста.
Aleksander P.
сегодня, 12:51
Вы прикалываетесь? Скомпоновали? Я инфу о себе нашел в точности так как она у меня вписана в яндекс.еда. Вплоть до комментариев к заказу.
Обновлено сегодня, 12:54
misha.sarafanof
сегодня, 13:14
Aleksander P.,
А моя инфа была точностью как из VK, а не яндекса)
lukyanov-la
сегодня, 12:51
>> телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее.

Предупредили, ага. Адреса? Засунули в "и так далее". И что предложили пользователем сделать? Сменить адреса? Телефоны?
dwl
сегодня, 12:51
Нет ответа на вопрос, как это произошло.
anvoknez
сегодня, 12:55
Вот к словам "Извините нас, пожалуйста" было бы здорово, например, дать Плюс потерпевшим на год или промокоды какие-нибудь в той же Еде ...
Тимур
сегодня, 13:09
anvoknez,
Ага, я тоже об этом написал им на почту, мне ответили: что плюшек за слив у них не предусмотрено и если что то не нравится обращайся в суд. Вот такая эта компания)
Обновлено сегодня, 13:09
natasha-feliks
сегодня, 12:56
Из-за вашей безалаберности и халатности номер телефона доступен мошенникам и прочим рекламщикам. Которые теперь терроризируют звонками в любое время суток. Хочется показать вам самый длинный палец на кисти. Ваши извинения ни о чем, спустя такое время. 
aleksandrshilovskiy
сегодня, 12:57
Роман, терпения и поддрежки Вам.
Доброго и хорошего дня.

i.m296
сегодня, 12:59
Спасибо ребята. Теперь все рекламщики всякие грязные компашки знают адреса людей, номера телефонов и все контактные данные! 
Такой утечки, такого обширного слива перс. данных еще никогда не было. 
ivan.mezhenko
сегодня, 13:00
"В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности" было в письме
Ни слова об адресе, видимо это техническая информация
Настоящая забота
Яся Истомина
сегодня, 13:01
Всё исправимо🙏🏼
Спасибо за обратную связь, верим в Вас

Твоя любимая
сегодня, 13:03
Извините пожалуйста?))) Вы смеетесь? ЛЮБОЙ человек теперь при желании может узнать обо мне ВСЕ, включая код домофона и номер квартиры. Осталось только отмычку подобрать. "Не дать им распространиться дальше"... Пока вы щелкали клювом, все уже все распространили. И это в стране, где страшно лишнее слово сказать. Где кругом стукачи, жалобщики, провокаторы, ищейки и прочие замечательные люди. Нет вам никакого прощения. Единственной адекватной мерой будет прекращение пользования услугами всех ваших сервисов.
Анастасия
сегодня, 13:04
Это факап, но ничего не смертельно. Крепитесь, развивайтесь, растите и успехов во всём ♥
Родион
сегодня, 13:05
Пытаться сопротивляться распространению данных — бессмысленная борьба. Эффект Стрейзанд работает.
Обновлено сегодня, 13:05
brakonir
сегодня, 13:06
Во время капитализма ваших "сорян, бро" явно недостаточно. Но хотя бы извинились. Ну и что, что почти через месяц?)


Думаю, нужно голосовать только рублём. А вы там с вашими "сорянами" оставайтесь и пусть они вам несут деньги.
brakonir
сегодня, 13:06
Да, и в свете этих событий я на колонку с Алисой посмотрю уже совсем по-другому
Мир
сегодня, 13:06
почему-то тяжело верить во все, когда смотришь в ваши яндекс новости 
gtasta
сегодня, 13:10
Кажется нужно что-то делать с CRM. 
Данные в сливах есть, письма от Еды нет. Совсем нет, перерыл всё, включая "спам" и любые возможные места. 
Из возможно полезного - последнее входящее письмо от любых адресов Еды датировано ноябрём 2021 года, дальше приходили только OFD письма о заказах. Галочка "получать письма и смс" - включена. 
Капитан Очевидность
сегодня, 13:10
Думаю, коллективных исков не избежать. В утечке содержались адреса, включая информацию "Домофон", где часто указан номер квартиры или способ попасть в подъезд.

Это не рядовой инцидент. Это вопрос массовой безопасности граждан.
Kseniia
сегодня, 13:11
Почему вы снова делаете вид, что утечка домашних адресов -- это "и другие данные"? В вашем письме (которое, кстати, не всем пришло, я проверяла спам, у меня его нет), об этом скромно умалчивалось, и вот снова. Зачем вы делаете вид, что это не важно? 
Почему нет извинений за то, что вы недоинформировали людей в своих письмах об утечки, не рассказали им сразу что именно произошло (это не емэл-пароль, телефон, которые достаточно просто сменить. Это домашний адрес!)
Вы думаете, никто этого не замечает? Вы людей за идиотов держите?
Cpt_Whisker
сегодня, 13:11
Много слов и никаких реальных действий по отношению к пользователям, которых затронула эта проблема.
сергей заборников
сегодня, 13:14
Какие же вы жалкие. Встретимся в суде 
Генерал Адмирал
сегодня, 13:14
Блокировка на территории РФ сегодня это смешно, ребят) только хуже делает. мне кажется, реально как там сказано: "предупрежден, значит вооружен". утечка есть утечка - эта информация теперь всегда будет доступна. но хотя бы иметь возможногсть проверить, что именно известно -  поможет противостоять соц. инженерии и принимать другие решения, исходя из этого знания. Так что я бы наоборот как-то отмаркировал утекшие данные и дал средство узнать, какие данные профиля скомпрометированы где-нибудь в админке япаспорта или в той же машинке для управления данными.


Что касается непосредственно еды. Мне, как пользователю технически небезграмотному нужно что: чтобы я как-то мог оценить вашу работу над ошибками и решить, можно ли снова нести вам свои данные и деньги.
Поэтому я бы хотел более подробного (с допустимым уровнем детализации и технического погружения) описания принятых мер и мб технических решений на уровне приложения - можно в виде цикла статей в блоге. Если все будет ок, то я и сам вернусь и всем своим друзьям буду говорить, что можно возвращатья

Андрей
сегодня, 13:15
Верю, что вы все исправите 😗
alexandra.azv
сегодня, 13:21
"Мы сразу же предупредили пользователей и приняли меры, но было поздно — злоумышленники начали распространять похищенную информацию в интернете."
Зачем в статье придумывать для оправдания то, что не соответствует действительности? В почте не вижу ни предупреждения, ни извинений (папку спам проверила).


В поддержке тоже довольно странно ответили: ну ничего, логин и пароль в безопасности. Но как бы ФИО, телефон, адрес и др. - сильно более чувствительная информация.
Ира Пикина
сегодня, 13:29
Привет, ребят, было бы круто, если бы вы оценили и представили, какие возможны риски (причем тут прям по жести, без цензуры) для тех, кто пострадал, и подсказали, как себя обезопасить от них. Прям по шагам, что делать то нам всем=)

Обновлено сегодня, 13:31
Owlsly
сегодня, 13:31
Знаете, вот вы тут расписали целый текст, как вам очень жаль, как вы "пытаетесь" бороться с распространением информации. На всем известном сайте с картой можно скачать эту базу, при минимальных навыках можно собрать оттуда необходимую информацию, 


К моменту написания данного комментария все ваши попытки являются судорожными конвульсиями умирающего зверя, который хоть что-то пытается сделать в последние минуты. Само собой это метафора, у вас наверняка всё впереди, никаких санкций к сервису применено не будет, ведь это же Яндекс. Санкций к лицам, занимающим руководящие посты, и имеющим на себе груз ответственности за данные, которые вы храните, тоже не будут применяться, потому что так не принято. 


В лучшем случае все действия, которые предприняты уже и будут предприняты в последствии приведут только к тому, что никакого результата от них не будет. То что попало в интернет - никогда отсюда не исчезнет. Вспоминаем "Удаленное из интернета фото Бейонсе", прям так и вижу, как его удалили. 


В общем вы знатно так "обтриводномились", а люди, которые в итоге в списке, могут пострадать, не только звонками и надоедливым спамом, но и реальными случаями. Домашние адреса и номера квартир это было самое страшное, что можно было бы ожидать от подобной утечки. Номер поменять можно, почту тоже, пароли и всё остальное, а вот адрес места жительства - нет. Особенно когда это не квартира в аренду... как быть тем, у кого есть какие-то психические заболевания или наклонности к паранойе? Оплатите им терапию после такого? Или например дети, кто даст гарантию, что какой-нибудь нездоровый маньяк будет искать по данной базе людей и зная их адрес может сделать что-то очень нехорошее? А может быть вы хотите всем дать что-то больше, чем просто "извините" и "мы работаем над тем, что бы удалить данные из интернета". 


Все ваши контуры защиты и аудиты и меры по ограничению круга лиц с доступом к данным это конечно хорошо, правильно, но снова ничего не даёт пострадавшим. Нам бы всем собраться и коллективный иск против вас подать, что бы шапки полетели, штрафы и выплаты пострадавшим, а оставшимся наглядный пример, как не стоит делать. 


Доверия больше никакого к вам. Спасибо за слитый адрес.
Дарья Александровна Т.
сегодня, 13:32
Свои извинения можете оставить себе. Если мне ломанут и вынесут хату, что мне делать-то? Мои соц сети пытаются взломать каждый день!  А, ну выж извинились, тогда все норм! Чисто братский подход, профессионально! Взлом - это не проблема того, кто сделал, а проблема всей вашей конторы! Ну а тем, кто это слил - здоровья и побольше вазелина!
Обновлено сегодня, 13:34
V
сегодня, 13:33
Почему не предупредили в оригинальном письме об утечки адресов? Надеялись пронесёт?