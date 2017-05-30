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Доктор на связи

Мы обновили приложение Яндекс.Здоровье. Теперь с его помощью можно не только записаться на приём к врачу, но и получить онлайн-консультацию квалифицированного специалиста. С апреля эта услуга работала в тестовом режиме, а с сегодняшнего дня стала доступна всем пользователям.

Зачем нужны онлайн-консультации

Если со здоровьем что-то не так, не всегда понятно, что именно предпринять. Стоит ли обращаться к врачу — и если да, то к какому? Как облегчить симптомы? Можно ли чесать, мочить, прикладывать лёд, мазать зелёнкой? Надо ли спорить с бабушкой, которая уверена, что от всех болезней помогает чеснок?

За ответами на такие вопросы многие идут в интернет. Это, пожалуй, худший выход из положения. Во-первых, вы, скорее всего, найдёте у себя симптомы всех болезней сразу — не самое приятное в мире ощущение. А во-вторых, в сети можно встретить не только бесполезные, но и откровенно вредные советы.

Онлайн-консультация позволяет получить чёткий алгоритм действий от квалифицированного врача в тот момент, когда это необходимо. Не нужно брать талончики и стоять в очередях — проконсультироваться с доктором можно даже дома в кресле или в кровати под одеялом.

Как проходит консультация

Обратиться за консультацией можно в любое время — врачи находятся на связи круглые сутки. От вас потребуются лишь знание русского языка и доступ в интернет. Ответа не придётся долго ждать — доктор в большинстве случаев выходит на связь в течение нескольких минут.

Общение с врачом начинается в текстовом чате: вы описываете свои жалобы и задаёте вопросы. В чат также можно прислать изображение, например фотографию высыпаний на коже или скан результатов анализов. Доктор уточнит у вас детали и предложит позвонить вам по видеосвязи.

При желании от видеозвонка можно отказаться — если, например, у вас плохой интернет или вы находитесь в людном месте и не хотите посвящать окружающих в свои медицинские проблемы. В таком случае доктор продолжит разговор в чате. Но в целом говорить по видеосвязи, конечно, удобнее, чем печатать.

Когда врач уяснит картину, он расскажет, что делать дальше. По окончании консультации вы получите подробный отчёт, в котором будут перечислены все рекомендации. Отчёт можно в любое время просмотреть в приложении Яндекс.Здоровье — он сохраняется в разделе «Медкарта».

Сколько стоит консультация

К оплате принимаются карты, выпущенные российскими и европейскими банками, а также банками Беларуси и Казахстана.

Первая консультация обойдётся в 99 рублей, а последующие — в 499 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой. Списание денег происходит в момент получения отчёта. Если выяснилось, что вам нужна не амбулаторная, а экстренная помощь, врач посоветует срочно вызвать скорую и не возьмёт платы.

О врачах

Консультации ведут терапевты и педиатры. В поликлиниках эти врачи часто выполняют роль «маршрутизаторов»: осмотрев пациента, они советуют, к какому специалисту обратиться. Пройдя консультацию, вы сможете пропустить этот шаг — врач назовёт вам специалиста, к которому стоит обратиться с вашими симптомами.

Все консультанты — опытные врачи из московских клиник со средним стажем семь лет. Каждый из них прошёл специальный курс подготовки. За работой докторов следит врачебная комиссия: она выборочно оценивает качество консультаций.

Это вообще легально?

В России пока не принят закон о телемедицине, поэтому онлайн-консультации — это не медицинская, а информационная услуга. Она не отменяет необходимость похода к врачу: по действующему законодательству, врач может поставить диагноз и назначить лечение только на очном приёме.

26 комментариев
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Варлашин Михаил
31 мая 2017, 13:33
Да здравствует платная медицина!!  ... а последующие — в 499 рублей - окей!  



smirn.vik
31 мая 2017, 22:20
хорошо
Pas 4181
31 мая 2017, 22:24
А как насчёт жителей СНГ, а точнее Молдовы, консультируете? Или как?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса1 июня 2017, 14:46
Здравствуйте. Обратиться за консультацией можно из любого места, где есть интернет. А вот насчёт того, принимает ли Здоровье карты вашего банка, лучше уточнить у службы поддержки: support@health.yandex.ru.
Pas 4181
1 июня 2017, 15:09
Света Чистякова!
А с Яндекс кошелька, или QIWI, я могу расчитаться за консультацию?
А то у меня забот хватает и без того, чтобы переписываться, и отвлекать службу поддержки.
Ваш ответ, был похож на бюрократический футбол.
К людям надо чутче, а на вопросы отвечать, ширше...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса1 июня 2017, 15:34
Сейчас можно только с банковской карты. Служба поддержки работает для того, чтобы её отвлекали :)
Pas 4181
2 июня 2017, 05:42
Будем ждать, когда возможности расширятся.
Комментарий удалён
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 июня 2017, 23:09
Здравствуйте. Нет, никакие «анализы по зрачку»  не производятся. Врач в ходе онлайн-консультации выслушивает жалобы и рекомендует алгоритм действий, который уместен в вашей ситуации.


Заказывать лекарства через приложение пока нельзя. Более того, врач не имеет права выписывать рецепты — закон о телемедицине в России пока не принят. Тот или иной рецептурный препарат вам могут назначить только на очном приёме.
Alexei Morosnikov
17 июня 2017, 07:10
ДА НЕТ
balkon
9 августа 2017, 19:33
а последующие — в 499
Для Москвы это копейки с их зарплатой, для многих из регионов это дневной заработок.
 Надо бы сделать консультации хотя бы за любую половину выше названой, и народ потянется к вам, может быть.
raisia87
30 августа 2017, 16:22
Добрый день! где можно подробно  узнать о вакансиях врачей-консультантов на Яндексе?  
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 августа 2017, 19:57
Здравствуйте. Яндекс.Здоровье работает не с врачами напрямую, а с клиниками, поэтому вакансий врачей у нас нет.
a.podkina
28 октября 2017, 15:59
Света Чистякова,
Здравствуйте, скажите пожалуйста, с какими клиниками работает Яндекс. Здоровье ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 00:05
Здравствуйте! Список клиник-партнёров есть на сайте Здоровья.
ekaterinaisoyan
23 сентября 2017, 19:40
Я врач-педиатр.хочу консультировать.как начать?
a.podkina
28 октября 2017, 15:57
Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли свободная вакансия на должность Акушер-гинеколог,Детский и подростковый гинеколог в приложении Яндекс- "Доктор на связи" ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 00:06
Здравствуйте. Яндекс.Здоровье сотрудничает с клиниками и не занимается наймом врачей.
plegacheva.kristina
20 декабря 2017, 11:44
Как доктору попасть в Яндекс Здоровье, чтобы осуществлять свои консультации?
visotolya
6 апреля 2018, 20:07
Как попасть к вам на работу? Есть  возможность и ресурсы. Стаж практикующим врачом 14 лет
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 19:02
Здравствуйте. Пока способ только один: устроиться на работу в клинику, которая является партнёром Яндекс.Здоровья. 
znn-aurum
14 июня 2018, 12:14
Здравствуйте! Как стать вашим консультантом? Врач акушер-гинеколог, стаж работы 10 лет.
Обновлено 14 июня 2018, 12:15
Mswc
28 октября 2018, 04:03
Как стать врачом-консультантом на яндекс-здоровье? 
ekaterinabliznina
29 апреля, 12:59
Какой смысл в этой консультации, если врач не может выписать рецепт?!

efremov.ko5tya
3 мая, 22:38
вот вам без платный вопрос от хобола можно излечится 

Сергей Баранов
1 июня, 17:15
Доброго времени суток. Я сосудистый хирург. Кмн. Высшая категория. Хотел бы работать онлайн консультантом у Вас. Возможен выезд на дом. Живу в Рязани. 
Заранее признателен. 
С уважением Баранов Сергей. 
dr.super-gagarin
сегодня, 12:16
Я врач, как начать сотрудничать?