Доктор на связи

Мы обновили приложение Яндекс.Здоровье. Теперь с его помощью можно не только записаться на приём к врачу, но и получить онлайн-консультацию квалифицированного специалиста. С апреля эта услуга работала в тестовом режиме, а с сегодняшнего дня стала доступна всем пользователям.

Зачем нужны онлайн-консультации

Если со здоровьем что-то не так, не всегда понятно, что именно предпринять. Стоит ли обращаться к врачу — и если да, то к какому? Как облегчить симптомы? Можно ли чесать, мочить, прикладывать лёд, мазать зелёнкой? Надо ли спорить с бабушкой, которая уверена, что от всех болезней помогает чеснок?

За ответами на такие вопросы многие идут в интернет. Это, пожалуй, худший выход из положения. Во-первых, вы, скорее всего, найдёте у себя симптомы всех болезней сразу — не самое приятное в мире ощущение. А во-вторых, в сети можно встретить не только бесполезные, но и откровенно вредные советы.

Онлайн-консультация позволяет получить чёткий алгоритм действий от квалифицированного врача в тот момент, когда это необходимо. Не нужно брать талончики и стоять в очередях — проконсультироваться с доктором можно даже дома в кресле или в кровати под одеялом.

Как проходит консультация

Обратиться за консультацией можно в любое время — врачи находятся на связи круглые сутки. От вас потребуются лишь знание русского языка и доступ в интернет. Ответа не придётся долго ждать — доктор в большинстве случаев выходит на связь в течение нескольких минут.

Общение с врачом начинается в текстовом чате: вы описываете свои жалобы и задаёте вопросы. В чат также можно прислать изображение, например фотографию высыпаний на коже или скан результатов анализов. Доктор уточнит у вас детали и предложит позвонить вам по видеосвязи.

При желании от видеозвонка можно отказаться — если, например, у вас плохой интернет или вы находитесь в людном месте и не хотите посвящать окружающих в свои медицинские проблемы. В таком случае доктор продолжит разговор в чате. Но в целом говорить по видеосвязи, конечно, удобнее, чем печатать.

Когда врач уяснит картину, он расскажет, что делать дальше. По окончании консультации вы получите подробный отчёт, в котором будут перечислены все рекомендации. Отчёт можно в любое время просмотреть в приложении Яндекс.Здоровье — он сохраняется в разделе «Медкарта».

Сколько стоит консультация

К оплате принимаются карты, выпущенные российскими и европейскими банками, а также банками Беларуси и Казахстана. Первая консультация обойдётся в 99 рублей, а последующие — в 499 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой. Списание денег происходит в момент получения отчёта. Если выяснилось, что вам нужна не амбулаторная, а экстренная помощь, врач посоветует срочно вызвать скорую и не возьмёт платы.

О врачах

Консультации ведут терапевты и педиатры. В поликлиниках эти врачи часто выполняют роль «маршрутизаторов»: осмотрев пациента, они советуют, к какому специалисту обратиться. Пройдя консультацию, вы сможете пропустить этот шаг — врач назовёт вам специалиста, к которому стоит обратиться с вашими симптомами.

Все консультанты — опытные врачи из московских клиник со средним стажем семь лет. Каждый из них прошёл специальный курс подготовки. За работой докторов следит врачебная комиссия: она выборочно оценивает качество консультаций.

Это вообще легально?

В России пока не принят закон о телемедицине, поэтому онлайн-консультации — это не медицинская, а информационная услуга. Она не отменяет необходимость похода к врачу: по действующему законодательству, врач может поставить диагноз и назначить лечение только на очном приёме.