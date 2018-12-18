Дом, который построит Яндекс

Яндекс заселился в свою нынешнюю штаб-квартиру на улице Льва Толстого в 2010 году. Тогда в компании было чуть больше полутора тысяч человек. В стенах «Красной Розы» — так называется квартал, где находится кампус — случилось много важного. Здесь родились продукты, без которых сейчас невозможно представить Яндекс, — Музыка, Такси, Диск, Браузер. Здесь придумывали технологии, без которых не было бы ни Алисы, ни беспилотных автомобилей. Здесь, в конференц-зале «7.Небо», мы смотрели прямую трансляцию из Нью-Йорка, когда Яндекс выходил на IPO. Отсюда мы шагнули за пределы постсоветского пространства: начали создавать сервисы и приложения, которые работают по всему миру.

Сейчас только в московском Яндексе работают больше шести тысяч человек. Чтобы нашим сотрудникам было где разместиться, мы построили ещё один корпус на Льва Толстого и открыли второй офис — в бизнес-центре «Аврора» на Павелецкой. Но в какой-то момент стало ясно: мы совсем выросли. Пора присматривать что-то новое.

Отыскать в Москве место, которое бы подходило Яндексу по всем параметрам, не так-то просто. Мы рассмотрели более пятидесяти вариантов в разных районах и сегодня рады сообщить, что поиски наконец закончены. Штаб-квартира Яндекса переедет — и будет располагаться в Юго-Западном административном округе, на улице Косыгина, 15. Это совсем недалеко от нынешнего кампуса Яндекса — в трёх с половиной километрах по прямой. При выборе участка мы оценивали не только размеры площадки, доступность коммуникаций и прочие практические аспекты. Нам хотелось подобрать место, которое бы соответствовало духу Яндекса.

Вид с улицы Косыгина на комплекс «Лужники» и небоскрёбы «Москвы-Сити»

Вид с улицы Косыгина на Воробьёвский пруд и главное здание МГУ

Гагаринский район, по которому проходит улица Косыгина, — один из главных научных кластеров столицы. На его территории находятся президиум Российской академии наук и многочисленные институты РАН. От площадки, где появится наш кампус, открывается вид на главное здание МГУ, а непосредственно к участку прилегает парк Дворца пионеров и школьников на Воробьёвых горах.

Наконец, именно в этом районе когда-то началась наша история. В съёмной квартире в «сталинке» на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания «Аркадия». В Институте общей генетики на улице Губкина снимала помещение компания CompTek, из которой вырос Яндекс. А Вычислительный центр РАН на улице Вавилова, куда Яндекс в составе 60 человек въехал в 2001 году, стал нашим первым настоящим офисом и первым дата-центром.

Первый офис Яндекса в Вычислительном центре Академии наук на улице Вавилова, 40 Мы верим, что открытие кампуса позволит сделать среду вокруг ещё удобнее для работы, для учёбы и для жизни. Рядом с офисами Яндекса быстро складывается инфраструктура из магазинов, кафе, бытовых служб, фитнес-центров и других объектов, открытых для сотрудников и для местных жителей. Наш кампус — это не только рабочее пространство, но и площадка для разнообразных образовательных проектов. В штаб-квартире Яндекса действует Школа анализа данных, где студенты и выпускники технических специальностей могут познакомиться с современными областями компьютерных наук. Каждый год проходит набор в бесплатные школы для разработчиков, менеджеров и маркетологов. Еженедельно в Яндексе проводятся открытые лекции, семинары и мастер-классы. А в этом году мы открыли в офисе музей старых компьютеров.

В одночасье перевезти большую компанию из одного места в другое невозможно — впереди ещё много работы. Мы будем держать вас в курсе событий и позже обязательно подробнее расскажем про то, каким будет наш новый дом.