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Дом, который построит Яндекс

Яндекс заселился в свою нынешнюю штаб-квартиру на улице Льва Толстого в 2010 году. Тогда в компании было чуть больше полутора тысяч человек. В стенах «Красной Розы» — так называется квартал, где находится кампус — случилось много важного. Здесь родились продукты, без которых сейчас невозможно представить Яндекс, — Музыка, Такси, Диск, Браузер. Здесь придумывали технологии, без которых не было бы ни Алисы, ни беспилотных автомобилей. Здесь, в конференц-зале «7.Небо», мы смотрели прямую трансляцию из Нью-Йорка, когда Яндекс выходил на IPO. Отсюда мы шагнули за пределы постсоветского пространства: начали создавать сервисы и приложения, которые работают по всему миру.

Сейчас только в московском Яндексе работают больше шести тысяч человек. Чтобы нашим сотрудникам было где разместиться, мы построили ещё один корпус на Льва Толстого и открыли второй офис — в бизнес-центре «Аврора» на Павелецкой. Но в какой-то момент стало ясно: мы совсем выросли. Пора присматривать что-то новое.

Отыскать в Москве место, которое бы подходило Яндексу по всем параметрам, не так-то просто. Мы рассмотрели более пятидесяти вариантов в разных районах и сегодня рады сообщить, что поиски наконец закончены. Штаб-квартира Яндекса переедет — и будет располагаться в Юго-Западном административном округе, на улице Косыгина, 15. Это совсем недалеко от нынешнего кампуса Яндекса — в трёх с половиной километрах по прямой. При выборе участка мы оценивали не только размеры площадки, доступность коммуникаций и прочие практические аспекты. Нам хотелось подобрать место, которое бы соответствовало духу Яндекса.

Вид с улицы Косыгина на комплекс «Лужники» и небоскрёбы «Москвы-Сити»
Вид с улицы Косыгина на Воробьёвский пруд и главное здание МГУ

Гагаринский район, по которому проходит улица Косыгина, — один из главных научных кластеров столицы. На его территории находятся президиум Российской академии наук и многочисленные институты РАН. От площадки, где появится наш кампус, открывается вид на главное здание МГУ, а непосредственно к участку прилегает парк Дворца пионеров и школьников на Воробьёвых горах.

Наконец, именно в этом районе когда-то началась наша история. В съёмной квартире в «сталинке» на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания «Аркадия». В Институте общей генетики на улице Губкина снимала помещение компания CompTek, из которой вырос Яндекс. А Вычислительный центр РАН на улице Вавилова, куда Яндекс в составе 60 человек въехал в 2001 году, стал нашим первым настоящим офисом и первым дата-центром.

Первый офис Яндекса в Вычислительном центре Академии наук на улице Вавилова, 40

Мы верим, что открытие кампуса позволит сделать среду вокруг ещё удобнее для работы, для учёбы и для жизни. Рядом с офисами Яндекса быстро складывается инфраструктура из магазинов, кафе, бытовых служб, фитнес-центров и других объектов, открытых для сотрудников и для местных жителей.

Наш кампус — это не только рабочее пространство, но и площадка для разнообразных образовательных проектов. В штаб-квартире Яндекса действует Школа анализа данных, где студенты и выпускники технических специальностей могут познакомиться с современными областями компьютерных наук. Каждый год проходит набор в бесплатные школы для разработчиков, менеджеров и маркетологов. Еженедельно в Яндексе проводятся открытые лекции, семинары и мастер-классы. А в этом году мы открыли в офисе музей старых компьютеров.

В одночасье перевезти большую компанию из одного места в другое невозможно — впереди ещё много работы. Мы будем держать вас в курсе событий и позже обязательно подробнее расскажем про то, каким будет наш новый дом.

36 комментариев
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sperelup1967
18 декабря 2018, 10:51
Успеха!
Vova Veshkelskij
6 января, 15:08
sperelup1967,
;jgf
RistiCore
18 декабря 2018, 11:06
Может в новом офисе вы сделаете синхронизацию контактов смартфона и Почты. Удачи!
thenot1
25 декабря 2018, 08:26
RistiCore,
Полностью согласен. А еще лучше резервное копирование контактов в Яндекс диск.
Eco Nom
27 декабря 2018, 13:36
thenot1,
+1 !!!
Денис
26 августа, 11:51
RistiCore,
+1
п.с. ахахахаа
nickfyodorov
18 декабря 2018, 12:07
Отличные новости. Удачи!
Комментарий удалён
cyberbonus
22 декабря 2018, 08:40
kalisto74,
ты бы погуглила про знаки препинания...
Лиза Объедалова
18 декабря 2018, 23:00
Удачи вам!))

alexartukov
19 декабря 2018, 13:55
Хорошая статья. Духовитая :)

Frolin
19 декабря 2018, 22:30
Вы построите там новое здание или перестроите гостиницу Орлёнок? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса20 декабря 2018, 14:21
Здравствуйте! Про детали проекта рассказывать пока рано. Впереди ещё много работы: согласования, получение разрешений и так далее. Как только появится возможность — обязательно расскажем.
ZvezdinaS
18 апреля, 14:56
Света Чистякова,
Здравсвуйте, будем рады помочь в реализации проекта в качестве консультантов по строительству. Буду благодарна за обратную связь svetlana.zvantsova@turntown.com
Тигр Тигр
21 декабря 2018, 22:06
Запустите навигатор в карплей!!!
kuma
1 января, 17:03
Тигр Тигр,
на данный момент они не заинтересованы в интеграции навигатора в CarPlay, т.к. развивают свою мультимедийную систему «Яндекс.Авто»
muromskiy05
22 декабря 2018, 10:13
удачи вам всем. Яндекс.
rezident-81
23 декабря 2018, 18:51
поздравляю
vladimir06868
24 декабря 2018, 02:02
Не к месту но верните в браузере кнопку "недавно закрытые" туда где она была )) 
phenix20007
24 января, 13:56
vladimir06868,
Сочетание клавиш Ctrl+Shit+T Вам в помощь.
gexkom
27 января, 06:12
phenix20007,
kom
d4vivanoff
24 декабря 2018, 12:02
класс стройте по быстрей !!!

rostelecom.adv
26 декабря 2018, 15:45
от этого рабский труд не станет другим
oparintest
4 января, 13:19
Удачи
Vova Veshkelskij
6 января, 15:08
я хочу чтобы  вы давали безплатный wi-fi
robloxinard.start
6 января, 18:44
Молодцы!
computer.tula
10 января, 16:05
когда же мы будем вместо погугли, говорить пояндексируй?!
KV100
14 января, 15:00
computer.tula,
Наверно никогда. С этим ничего не поделать. Да и слово какое-то труднопроизносимое, должно быть проще, что-то типа пояндекси что-ли. Слово вряд ли куда денется важнее чтоб оно перестало ассоциироваться с самой компанией. Как ксерокопия с компанией xerox, или фен, скотч, кеды, акваланг. Да в общем много что еще.
Farhaz
27 января, 21:41
KV100,
поиндекси ведь яндекс от слова индекс
o.kabalin
30 апреля, 06:51
computer.tula,
Я давно уже говорю яндексить вместо гуглить. И семью свою приучил уже.
Egolarus
13 января, 13:54
То что офис планируется строить на склоне Воробьевых гор - крайне неблагопрятном с точки зрения геологии месте Яндекс видимо не волнует. С одной стороны оползневой склон, с другой песчано-илистые грунты заключенной в трубу речки Кровянки. Да и история места не блещет радостями . До революции 1917 года тут располагалась живодерная слобода. Да и исторический опыт советских строителей на Воробьевых горах тоже не волнует Яндекс. Перенос здания МГУ на 500 метров вглубь от склона, перенос памятника Князю Владимиру с воробьевых гор, ломавшаяся уже 3 раза новая канатная дорога... и тд. Примеров много. Но Яндексу, наплевав на мнение жителей уже сложившегося тихого района, видимо не страшно со своими 6000 сотрудниками сползать по слону на глинистых отложениях юрского периода с их огромным офисом в Москва реку в будущем.... 
KaluginaSA
13 января, 16:36
Нынешний офис покрасивее будет(
mpanchurina
15 января, 06:18
лол
Petia
15 января, 15:28
Посмотрим что получится .... удачи ....
admin@sierge.ru
17 января, 16:38
Помню рекламу с Тёмой "Огоньку не найдется?")) Удачи!
t.kish1981
23 января, 16:44
Супер! Поздравляю! Предлагаю в ваш новый офис офис отличные полы, каучуковые, или ковровые.
danermashov
23 января, 17:27
оо