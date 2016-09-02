КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Дополнения в мобильном Браузере

Компьютерные браузеры умеют многое, но часто хочется обучить их чему-то ещё. Это можно сделать с помощью дополнений — мини-программ, которые добавляют в браузер новые возможности. Первые дополнения появились в обозревателе Internet Explorer в 1999 году, а сейчас их поддерживают почти все браузеры. Дополнений — их ещё называют расширениями — очень много, и среди них легко найти инструменты для любых нужд, от создания VPN до вставки смайликов в соцсети.

Каталог дополнений Opera Addons

Долго считалось, что дополнения нужны исключительно компьютерным браузерам, а на мобильных аппаратах они ни к чему. Смартфоны менее производительны, и пользователи часто воспринимают их как второстепенные устройства, предпочитая делать всю серьёзную работу на компьютере. Но со временем смартфоны стали мощней, а пользователи — мобильней, и мы решили, что пора добавить дополнения в Яндекс.Браузер для смартфонов.

У нас было два пути. Можно было сделать специальные мобильные дополнения — такие, которые бы работали только на смартфонах и планшетах. Этот вариант мы не рассматривали: это было бы неудобно и разработчикам дополнений, и пользователям. Мы остановились на втором варианте — научили мобильный Яндекс.Браузер запускать дополнения, написанные для компьютерных браузеров. Это очень непростая задача — дополнения совсем не рассчитаны на то, что с ними будут работать на мобильных устройствах. О том, как мы её решали и с какими трудностями столкнулись, можно узнать в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

С сегодняшнего дня альфа-версия Яндекс.Браузера для Android поддерживает дополнения, написанные для браузеров на базе Chromium. Теперь вы можете использовать в мобильном браузере те же инструменты, к которым привыкли на компьютере, — например, менеджеры паролей или сервисы сохранения ссылок. Дополнения, кроме того, помогают сэкономить место на телефоне — они зачастую весят меньше, чем полноценные приложения для Android.

Дополнения можно загрузить из каталога Яндекс.Браузера или из любого магазина для браузеров на Chromium — скажем, из Opera Addons. Важно понимать, что пока мы только в начале пути, и некоторые дополнения могут не работать или работать с ошибками. Поэтому мы рекомендуем устанавливать альфа-версию Браузера тем, кто любит экспериментировать и считает себя опытным пользователем интернета.

Мы будем рады выслушать ваши отзывы и предложения: их можно оставлять в комментариях или присылать на адрес mbrowser-beta@support.yandex.ru.

26 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Арх
2 сентября 2016, 11:32
Добро. 


P.S. Скажите, пожалуйста, вы не забросили идею с реализацией на десктопной версии браузера "режима чтения"?
Тимур
2 сентября 2016, 12:26
Арх,
думаем над такой идеей. Но пока деталей нет. 
Евгений Лукьянов
2 сентября 2016, 12:09
"Чаты в Telegram никогда не будут прежними: теперь у нас есть стикеры Яндекс.Музыки, чтобы выразить всё, что мы думаем, с помощью музыкальных мемов. Звучит неплохо, выглядит отлично: http://telegram.me/addstickers/YandexMusic. Спасибо, Яндекс.Музыка​, за украшение наших чатов."


Сейчас только прочитал! И стикер с Шуфутинским - 3е сентября! Яндекс - Вы лучшие!!!
rvtis
2 сентября 2016, 12:23
Установил. Но, странно, раздела "Дополнения", как у вас на скриншоте, у меня в настройках нет. Разделы настроек идут в таком порядке:
1) Синхронизация
2) Режим Турбо
3) Поиск и т. д...
У вас же на скриншоте, перед разделом "Поиск" идет раздел "Расширения".
Тимур
2 сентября 2016, 12:27
rvtis,
в альфе эта штука подтягивается не сразу. Попробуйте закрыть полностью браузер (убив процесс через диспетчер открытых приложений) и запустите заново. 
rvtis
2 сентября 2016, 12:37
Да, есть, Тимур! Спасибо, всё появилось!
Дмитрий
2 сентября 2016, 15:03
Спасибо. Для пары дополнений найдется применение.
Илья
2 сентября 2016, 17:32
На wondows phone вообще когда-нибудь планируется браузер?
Тимур
2 сентября 2016, 17:49
Илья,
именно windows phone – нет. Но мы наблюдаем за более новыми версиями этой платформы. 
Илья
2 сентября 2016, 18:04
Тимур,
ну, т.е есть для десятки - "может быть, когда нибудь", остальное - нет?
Владислав
9 сентября 2016, 13:56
Илья,
Да, на Windows Store что то действительно забили. Тем более он щас уневерсален. Глупо!
Batman Jokero
5 сентября 2016, 18:33
Для windows phone не будет?
Ольга
5 сентября 2016, 20:02
Здравствуйте!

Я НЕ могу зайти в приложение почты. Все время пишет "неизвестная ошибка" или "ошибка чтения ответа сервера". С интернетом все в порядке. Что делать? И самое главное как вам вообще сейчас можно написать в поддержку? Везде только частые вопросы и ответы на них.
сергей салавьёв
16 сентября 2016, 20:54
Крута попробуем

Удалённый пользователь
19 сентября 2016, 15:06
отлично
Максим С.
28 сентября 2016, 16:28
Добрый день, я правильно понимаю, что расширение - Adguard, в Яндекс.Браузера для Android пока нет возможности установить?
Птица Единорог
12 октября 2016, 08:02
Чтожь... Осталось только веб апликации добавить... И будет полноценный браузер для мобильных платформ...


А раз так... То вопрос возник...


А нельзя-ли добавить возможность включать-запускать мобильный интерфейс на десктопе (есть люди для которых такой интерфейс предпочтителен и на десктопах)?


Либо просто его, туда, портануть наравне с десктоп версией (скажем для Linux-ов в рамках одного пакета два варианта (можно с этаким лончером первого запуска с выбором варианта); а для Windows 8-10 в виде, классического настольного, и Metro-UWP варианта)...
Птица Единорог
12 октября 2016, 08:06
Также, такое, будет актуально при установки Linux-а на планшет...
Антон Крымский
9 ноября 2016, 11:03
Хотел спросить, а Дзен работает на планшетах ? Купили дочке планшет, я ей поставил Яндекс Браузер, а там Дзена нет. Обыскал все настройки и не могу найти. Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T350 16Gb.
Никита Хомутов
19 декабря 2016, 17:59
Круто! Видно, что браузер реально продвигается, его поддерживают. Возможно в недалеком будущем, он даже сможет конкурировать с другими крупными браузерами, вроде Microsoft Edge и Google Chrome.

Было бы круто, если бы выпустили Яндекс.Браузер для Windows 10 mobile, платформа сейчас активно продвигается, так что захватить любовь пользователей очень легко, ведь достойных браузеров на этой платформе очень мало.


Николай Каргин
7 января 2017, 13:51
Никита Хомутов,
скорее всего, что там нет просто адекватных средств для разработки полноценного браузера, но не могу точно говорить, ибо не интересовался API данной платформы. 
Sanya Milash
30 апреля 2017, 14:51
Подскпжите, а есть аддоны для загрузчиков?
mikhailbak
26 апреля 2018, 05:47
Тимур, а как же с приложением яндекс.диск? Чтоб с интернета картинки сохранять туда?
karkadel
19 августа 2018, 13:10
А поставить расширение из Opera Store (как на десктопе) - нельзя?
Удалённый пользователь
8 июня 2019, 21:40
Скачал с плей маркета яндекс,нету дополнения на сейвфром.нэт,и каталогово дополнений тоже нет в разделе дополнения!И что же делать?
Дим Кардашьян
вчера, 23:52
Перестали работать расширения для Яндекс браузера на планшете, я крайне опечален. Хотя не удивлён что Яндекс пошел на такую подлость и запретил возможность ставить блокировщики рекламы