Дополнения в мобильном Браузере

Компьютерные браузеры умеют многое, но часто хочется обучить их чему-то ещё. Это можно сделать с помощью дополнений — мини-программ, которые добавляют в браузер новые возможности. Первые дополнения появились в обозревателе Internet Explorer в 1999 году, а сейчас их поддерживают почти все браузеры. Дополнений — их ещё называют расширениями — очень много, и среди них легко найти инструменты для любых нужд, от создания VPN до вставки смайликов в соцсети.

Каталог дополнений Opera Addons

Долго считалось, что дополнения нужны исключительно компьютерным браузерам, а на мобильных аппаратах они ни к чему. Смартфоны менее производительны, и пользователи часто воспринимают их как второстепенные устройства, предпочитая делать всю серьёзную работу на компьютере. Но со временем смартфоны стали мощней, а пользователи — мобильней, и мы решили, что пора добавить дополнения в Яндекс.Браузер для смартфонов.

У нас было два пути. Можно было сделать специальные мобильные дополнения — такие, которые бы работали только на смартфонах и планшетах. Этот вариант мы не рассматривали: это было бы неудобно и разработчикам дополнений, и пользователям. Мы остановились на втором варианте — научили мобильный Яндекс.Браузер запускать дополнения, написанные для компьютерных браузеров. Это очень непростая задача — дополнения совсем не рассчитаны на то, что с ними будут работать на мобильных устройствах. О том, как мы её решали и с какими трудностями столкнулись, можно узнать в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

С сегодняшнего дня альфа-версия Яндекс.Браузера для Android поддерживает дополнения, написанные для браузеров на базе Chromium. Теперь вы можете использовать в мобильном браузере те же инструменты, к которым привыкли на компьютере, — например, менеджеры паролей или сервисы сохранения ссылок. Дополнения, кроме того, помогают сэкономить место на телефоне — они зачастую весят меньше, чем полноценные приложения для Android.

Дополнения можно загрузить из каталога Яндекс.Браузера или из любого магазина для браузеров на Chromium — скажем, из Opera Addons. Важно понимать, что пока мы только в начале пути, и некоторые дополнения могут не работать или работать с ошибками. Поэтому мы рекомендуем устанавливать альфа-версию Браузера тем, кто любит экспериментировать и считает себя опытным пользователем интернета.

Мы будем рады выслушать ваши отзывы и предложения: их можно оставлять в комментариях или присылать на адрес mbrowser-beta@support.yandex.ru.