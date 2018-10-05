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«Дождь вот-вот начнётся»: как мы устраняли белые пятна на карте осадков

На Яндекс.Погоде есть несколько видов погодных прогнозов: краткосрочные и долгосрочные, в виде традиционной таблички и на специализированных картах. Одна из таких карт — карта осадков. Она показывает перемещения зон дождя и снега в ближайшие два часа с точностью до отдельных кварталов города. Если вы, допустим, собираетесь на работу на велосипеде, карта осадков подскажет, встретится ли вам на пути дождь — и если да, как скоро он закончится.

Карта осадков появилась на Яндекс.Погоде два года назад. Для её составления мы использовали данные с метеорадаров. Так называются радиолокационные станции, которые регулярно делают трёхмерные снимки атмосферы. На снимках видны области, где есть капли воды размером от 100 микрометров. Алгоритм Яндекса на основе нейросетей анализирует последовательность снимков с метеорадара и прогнозирует, как дальше будут двигаться зоны дождя и снега.

Метеорологический локатор в Костроме, фото с сайта Росгидромета

Метеорадары, однако, не могут обеспечить сплошное покрытие большой территории. Они «видят» атмосферу лишь в радиусе 200–250 километров, а расстояние между соседними станциями может превышать тысячу километров. В результате на карте осадков возникают белые пятна. Радары есть далеко не во всех регионах — они сосредоточены в основном в европейской части России. Рядом с некоторыми радарами имеются высотные постройки, которые загораживают обзор. Иногда радиолокационные станции выходят из строя или отключаются на профилактику. Всё это негативно сказывается на качестве прогноза.

Люди наблюдают за погодой с помощью спутников с 1960-х годов, но для так называемого наукастинга — краткосрочного достоверного прогноза погоды — снимки с космических аппаратов начали применяться относительно недавно, когда спутники научились делать снимки с высоким разрешением, а алгоритмы — определять границы облачности и типы облаков.

Этой осенью мы начали использовать для построения карты осадков новый источник данных — спутниковые снимки. Их присылает метеорологический спутник Meteosat 8. Спутник находится на геостационарной орбите, то есть обращается вокруг Земли с той же скоростью, с какой планета вращается вокруг своей оси. Его положение относительно расположенной на Земле принимающей антенны не меняется — для неё аппарат «висит» в одной и той же точке небосвода.

Раз в 15 минут спутник фотографирует Землю и присылает снимки. Они охватывают огромную территорию. Точка стояния Meteosat 8 — 41,5 градуса восточной долготы; в кадр попадают Европа, Африка и часть Азии. Спутник делает снимки как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах, поэтому зоны облачности на них различимы даже тогда, когда эта часть земного шара не освещается солнцем.

Снимки, сделанные спутником Meteosat 8. Изображения с сайта Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT)

Спутниковые снимки обрабатывает нейросетевая модель. Её задача — выявить на изображениях зоны облачности, определить, из каких облаков идёт дождь, а из каких нет, и спрогнозировать дальнейшие перемещения осадков. Справиться с этой задачей помогают дополнительные данные — при расчётах учитываются угол солнца над горизонтом, высота рельефа, сведения об уровне влажности и так далее.

Больше подробностей — на хабре.

Сейчас информация со спутника используется для составления карты осадков наряду с данными с метеорологических радаров. Изображения с Meteosat 8 позволили значительно расширить географию прогноза — карта осадков теперь охватывает территорию от Гамбурга на западе до Саяногорска на востоке, от Кандалакши на севере до Кабула на юге.

Прогноз можно смотреть не только дома, но и на отдыхе: карта работает в Италии, Черногории, Греции, Турции, Грузии и в других популярных у туристов странах.

Карта осадков до и после добавления данных от спутников

Мы продолжаем совершенствовать модель, которая прогнозирует осадки. Умение извлекать информацию о перемещениях зон дождя и снега из спутниковых снимков открывает для Яндекс.Погоды новые перспективы. В космосе находятся десятки метеоспутников — подключая новые аппараты, мы сможем запустить карту осадков в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а в перспективе — и во всём мире.

33 комментария
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dikiy
5 октября 2018, 07:35
Молодцы! :-)
Вайнон
5 октября 2018, 08:18
Здорово!)
gklnsk
5 октября 2018, 11:47
Вы лучшие!
daniilvasilev7307
5 октября 2018, 16:52
Отличная работа! Регулярно пользуюсь сервисом, рад такому прогрессу.
Владислав
5 октября 2018, 17:23
Красавцы 😉
Shokhonov
6 октября 2018, 02:00
Для людей.
mr-steep
7 октября 2018, 02:48
Отлично!
А почему бы вам не попробовать договориться с нашими аэропортами о получении данных с их метеорадаров? Аэропорты есть во всех крупных городах.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 октября 2018, 19:33
Здравствуйте. На самом деле мы уже используем данные с аэропортовских радаров (там, где это возможно).
lev@acs-inc.ru
7 октября 2018, 12:43
Здорово  c дождиками !!

P. S.С картой пыльцы тоже - большая поддержка для аллергиков во время цветения
sgk2005
7 октября 2018, 14:07
Здорово
911
7 октября 2018, 23:39
Главное не забывайте о туристических местах  заграницей, чтобы к конкурентам не уходить)
Petia
8 октября 2018, 11:54
Я все ждал когда расширите зону, а тут зашел и вуа ля, Спасибо. Вы молодцы !!!
agentorange219
8 октября 2018, 12:38
Молодцы, но даже краткосрочный прогноз дает сбои, т.к. на карте вчера вечером (07.10.18) показывало ливень над Минском, а на самом деле было тепло и без дождя. Но в целом неплохо! Развивайте столь полезный проект, тем более, что приложение одними осадками не ограничивается, спасибо!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 октября 2018, 19:25
Здравствуйте. Спасибо!


Неточности действительно иногда случаются. Скоро карту осадков в Минске можно будет смотреть в приложении Яндекс.Погода. В нём есть кнопка «Сообщить, что за окном другая погода». Наш алгоритм учитывает такие сигналы — они помогают сделать прогноз точнее.
Обновлено 8 октября 2018, 19:25
Юрий Юсупов
10 октября 2018, 01:43
Интерпретация полей температуры ( показания датчика спутника) в осадки довольно сложная и неоднозначная задача, поэтому мы видим сейчас, как на картах яндекса в местах , где нет радаров , вдруг возникают «осадки». Это ошибки и довольно существенные. Честнее было бы использовать гидродинамические расчеты.
Гузель Бадретдинова
11 октября 2018, 09:48
Что у вас твориться в выдаче, господа? Новый алго выкатили?
div00
11 октября 2018, 17:42
Ни один прогноз дольше трех дней не будет точным
Владимир
16 октября 2018, 16:41
Спасибо!
Антонина Попова
17 октября 2018, 22:46
Здравствуйте! Исправьте, пожалуйста, подпись к фото с радаром. Правильно - Росгидромет, а не Росгидрометцентр (http://www.meteorf.ru/about/service/).
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 11:22
Упс! Поправили, спасибо большое.
Степан Воеводин
17 октября 2018, 23:33
А в Пензе как были, так и остаются проблемы с точностью прогноза и осадков((
Александр Беликов
27 октября 2018, 19:28
Молодцы! Спасибо, что вы есть!
Alecka
16 ноября 2018, 22:53
А, так вот в чем косяк. С осени ваш прогноз по осадкам врет как заправский политик. Если бы он совпадал, то мой город бы ушел под воду. Осадки он рисует всегда и постоянно. Удивительно, что выглядывая в окно я их не вижу. Обратная связь впрочем тоже не помогает. Сообщите, когда вернетесь к старой модели, я верну Я.Погоду обратно. Пока, извините, но предпочитаю более достоверные прогнозы.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 12:49
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, — ошибается карта осадков или прогноз температуры и осадков на главной странице Погоды? И что за город. Проверим.
asulkaevrais
30 марта, 05:11
ничего не понятно.
Lelik7573
24 мая, 09:55
за окном уже полчаса шпарит ливень, а  Я.ПОГОДА  говорит что  ближайшие два часа осадков не предвидится. да точный прогноз.  с точностью до отдельных кварталов города. только с вероятностью 50 процентов, или будет дождь или нет.
Владислав
24 мая, 18:26
Lelik7573,
нажмите на сообщить о другой погоде, что бы алгоритм подучить на будущее
Lelik7573
25 мая, 08:48
Владислав,
 Где нажать?

Lelik7573
25 мая, 08:56
Владислав,
 Где нажать? на странице я.погоды уже давно нет такой кнопки. наверное убрали, чтобы люди не мешали яндексу работать.
Lelik7573
4 июня, 13:49
вот так и рождаются новые пословицы и поговорки, например -
"Врёшь как Яндекс" .
Kasumiru
18 июля, 15:06
Около когда назад, но после того как Яндекс Погода перешла на Метеум выдача погоды была отличной, я радовался что наконец то наступило будущее с точнейшими прогнозами погоды с точностью до 10 минут. Последние же пол года творится что то просто чудовищное. Яндекс погода настолько сильно стала врать, постоянно! Особенно раздражает фраза "дождь начнется в течении часа", тогда как он уже часа два льет. Сказу поясню - геолокация в норме, Яндекс выдает точное местоположение, время и дата в норме. Это далеко не единичный случай, почти каждый ливень яндекс стал игнорировать. Обещают что дождя вообще не будет - льет не просто дождь, что можно было бы объяснить, нет - льет ливень. И это далеко не один - два раза происходило, почти постоянно последнее время. Юго-запад СПб.
Snegwes
27 июля, 09:30
Более полезного приложения чем яндекс.погода с картой осадков в реальном времени даже представить трудно.  не всегда работает, бывают косяки незначительные, но как же удобно сука! ну хоть что то полезное ребята делают. респект и уважуха вам. да, и реклама ни откуда не лезет что крайне странно. все как в сказке.
Владислав
сегодня, 10:28
Некоторое время назад, дней 10,  заметил, что Яндекс на странице погоды чего-то навешал. теперь комп зависает, браузер Яндекс падает, и может упасть даже комп с экраном смерти. В бы там поосторожнее с вашими скриптами. Погоду на Яндексе теперь не смотрю. Привет оптимизаторам.  