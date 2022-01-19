ФАС, Яндекс и интернет-компании договорились закончить спор мировым соглашением

Андрей Стыскин,

директор бизнес-группы Поиска, рекламных и облачных сервисов

Почти год назад обогащённые ответы в поиске Яндекса стали не только сервисом, улучшающим пользовательский опыт, но и предметом для спора с нашими партнёрами по отрасли. Спор оказался в поле зрения регулятора — Федеральной антимонопольной службы.

Я рад сообщить, что сегодня мы договорились о заключении мирового соглашения и прекращении антимонопольного дела.

Обычно разногласия бизнеса не приносят ничего хорошего ни одной из сторон конфликта. Однако спор «о колдунщиках» показал, что конструктивный диалог с регулятором и отраслью, а также готовность слушать друг друга могут дать действительно прорывные результаты.

Помимо завершения антимонопольного дела, результатом этого диалога стали новые форматы работы с нашими партнёрами: нам удалось проинтегрировать более 50 различных интернет-сервисов в поиск.

На этой неделе Яндекс опубликовал политику, условия и технические требования интеграции партнёров в нашу поисковую выдачу. Это также результат нескольких месяцев тесного взаимодействия с нашими коллегами по отрасли, за что мы им очень благодарны. Для нас было важно сделать эти новые правила максимально прозрачными и удобными для всех. Поэтому мы будем проводить ежегодный независимый аудит непредвзятости поискового ранжирования, а также предоставим ФАС сведения, необходимые для регулярного мониторинга работы поисковой системы. В результате мы впервые представляем настолько глубокую интеграцию в поиск Яндекса.

Вот как теперь выглядят партнёрские интеграции в поиске Яндекса:

Правила интеграции в равной степени применимы ко всем сервисам Яндекса. С их помощью в поиске уже представлены десятки крупных и тысячи небольших компаний.

Для того чтобы интеграция в поиск Яндекса приносила пользу всем участникам отрасли, мы решили пойти дальше, открыв дополнительные возможности и для компаний малого бизнеса.

Яндекс внесет 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий. Новая программа будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики.

Спасибо Федеральной антимонопольной службе, история закончилась хорошо для всех участников: российская интернет-отрасль сделала важный шаг на пути к зрелости и умению самостоятельно решать свои вопросы — через саморегулирование. Главным же итогом этой истории стал ещё один шаг в развитии интернета для пользователей.