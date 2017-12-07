Фото без счёта

Перебирать старые фотографии всегда интересно. Изучая собственные детские фото в альбомах или на диапозитивах, мы не просто вглядываемся в лица, но и рассматриваем вещи, одежду, интерьеры — просто потому, что сейчас мир выглядит по-другому. Чем больше времени проходит, тем важнее становится каждая деталь на снимках. Главное — не растерять с годами личный фотоархив.

В современном мире люди фотографируют в основном на смартфоны. Снимки и видеозаписи хранятся в памяти аппарата. Но смартфон может сломаться или потеряться — или у него может кончиться место. Яндекс.Диск уже несколько лет умеет автоматически загружать новые фото и видео со смартфона в облако. Даже если с аппаратом что-то случится, кадры останутся в целости и сохранности.

Теперь, составляя и пополняя фотоархив, можно не беспокоиться о том, сколько места в облаке он занимает. Яндекс.Диск начал бесплатно предоставлять неограниченный объём пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Нет важных и неважных кадров — поместится всё: и отпускные фотографии, и селфи, и видео с детского утренника.

Чтобы получить безлимитное пространство, включите автозагрузку фото в приложениях Диска для iOS или Android. После этого все новые кадры, сделанные на телефон, будут автоматически сохраняться в облаке. Их можно просмотреть в разделе «Все фото»: в веб-версии Диска или в мобильном приложении. Если не хочется расходовать трафик, выберите автозагрузку только по Wi-Fi.

С годами легко забыть, когда и где был сделан тот или иной снимок. Диск поможет вспомнить подробности. В разделе «Все фото» снимки разложены по годам, месяцам и местам — так что восстановить цепочку событий удастся даже много лет спустя.