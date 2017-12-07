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Фото без счёта

Перебирать старые фотографии всегда интересно. Изучая собственные детские фото в альбомах или на диапозитивах, мы не просто вглядываемся в лица, но и рассматриваем вещи, одежду, интерьеры — просто потому, что сейчас мир выглядит по-другому. Чем больше времени проходит, тем важнее становится каждая деталь на снимках. Главное — не растерять с годами личный фотоархив.

В современном мире люди фотографируют в основном на смартфоны. Снимки и видеозаписи хранятся в памяти аппарата. Но смартфон может сломаться или потеряться — или у него может кончиться место. Яндекс.Диск уже несколько лет умеет автоматически загружать новые фото и видео со смартфона в облако. Даже если с аппаратом что-то случится, кадры останутся в целости и сохранности.

Теперь, составляя и пополняя фотоархив, можно не беспокоиться о том, сколько места в облаке он занимает. Яндекс.Диск начал бесплатно предоставлять неограниченный объём пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Нет важных и неважных кадров — поместится всё: и отпускные фотографии, и селфи, и видео с детского утренника.

Чтобы получить безлимитное пространство, включите автозагрузку фото в приложениях Диска для iOS или Android. После этого все новые кадры, сделанные на телефон, будут автоматически сохраняться в облаке. Их можно просмотреть в разделе «Все фото»: в веб-версии Диска или в мобильном приложении. Если не хочется расходовать трафик, выберите автозагрузку только по Wi-Fi.

С годами легко забыть, когда и где был сделан тот или иной снимок. Диск поможет вспомнить подробности. В разделе «Все фото» снимки разложены по годам, месяцам и местам — так что восстановить цепочку событий удастся даже много лет спустя.

174 комментария
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londar.alexander
7 декабря 2017, 13:07
загружаемые файлы будут сохранены в исходном качестве? или как у конкурента?))
rusinov.ya
7 декабря 2017, 13:18
londar.alexander,
В исходном! 
londar.alexander
7 декабря 2017, 13:33
rusinov.ya,
Отлично!!!
Михаил Крылов
7 декабря 2017, 13:44
rusinov.ya,
вот это весомый плюс! Ка бы только старые фото и видео перенести из гуглфото в яндексдиск... наверное это невозможно.
kamuzon
8 декабря 2017, 08:58
rusinov.ya,
Хотелось бы понять, это официальный ответ Яндекса (про исходное качество фоток) или ответ одного из пользователей. Шильдика "сотрудник яндекса" не наблюдаю.
В официальном анонсе про это тоже нет ни слова. Хотя это огого, какой сильный шаг и конкурентное преимущество.
Такое ощущение, что сами испугались, что сделали такой шаг. И теперь опасаетесь лавинообразного притока пользователей.
И в итоге. И вроде анонсировали и уже запустили кнопку в яндекс.диске. А вроде и нет (не до конца да).
Фёдор
8 декабря 2017, 13:31
Михаил Крылов,
через google takeout
Андрей Пилотов
7 декабря 2017, 13:35
То есть неограниченной по размеру становится папка Фотопленка, которую я вижу в ЯД на компутере? А если я буду фотки из Фотопленки раскидывать по создаваемым фотоальбомам или папкам - эти операции уже будут учитываться в выделенном мне ограниченном объеме ЯД?
rusinov
7 декабря 2017, 13:59
Андрей Пилотов,
В фотоальбомах фотографии не будут занимать места. в отдельных папках - будут. у нас так же есть планы развития фотокамеры в целом, но пока не можем их рассказывать. 
Ильвир
8 декабря 2017, 00:37
rusinov,
что-то я не понял, если фотография хранится например в папке: Я.Диск\2017 она будет занимать место?
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:09
Ильвир,
Будет. Не будет занимать только в разделе "все фото", загруженная автозагрузкой. 
ChervonenkoSergey
21 декабря 2017, 11:19
rusinov,
планы вы никогда не открываете, но уж очень надеюсь, что таки сделаете возомжность открывать все (!) альбомы сразу по ссылке. В Я.Фоках этот функционал есть  (https://fotki.yandex.ru/users/username) А в Я.Диске приходится на каждый альбом давать отдельную ссылку
Hmelyov
23 апреля, 07:14
rusinov,
у меня очень даже занимают место файлы с фото
GT
7 декабря 2017, 13:37
а что толку, если андроид версия не показывает эскизы и вечно вылетает. и не предлагайте мне писать в багрепорт, я уже писал, толку меньше нуля
rusinov
7 декабря 2017, 14:00
GT,
Мы бы  все-таки постарались бы найти ваш репорт, если у вас сохранился номер тикета. 
Михаил Крылов
7 декабря 2017, 13:44
Эх, какое замечательное обновление, жаль что я уже год пользуюсь такой же услугой вашего известного конкурента, нет ли у вас функционала как то переехать к вам чтобы все фото мои из прошлого перетащить? При этом не утратив хронологии?
rusinov
7 декабря 2017, 14:00
Михаил Крылов,
Мы подумаем над таким решением :) 
Кирилл Варнаков
7 декабря 2017, 14:11
rusinov,
еще с фликера перенос сразу запилите )
ChervonenkoSergey
21 декабря 2017, 11:21
Кирилл Варнаков,
G.Photo & Flick импорт - ждём :)
Кирилл Варнаков
21 декабря 2017, 14:00
ChervonenkoSergey,
Не дождемся )
rd7113333
7 мая 2018, 13:41
Кирилл Варнаков,
в свете новых событий с блокировкой IP - эта возможность нужна как никогда ранее :)) 
Hmelyov
23 апреля, 07:17
Михаил Крылов,
по времени можно только самому врукопашную рассортировать, есть много программ, и потом закинуть в таком виде.
dikiy
7 декабря 2017, 14:17
Добрый день. А файлы хранятся в зашифрованном виде или как есть в облаке?
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 14:18
И наверное есть изящный импорт фотоальбомов из Яндекс.Фотки?
А Г
7 декабря 2017, 14:54
Как насчет превью для raw-файлов(DNG и прочих)? Фотки в оригинале, так фотки в оригинале, но когда их нельзя посмотреть в облаке, такое себе удовольствие.
Денис Ермолаев
7 декабря 2017, 15:12
А Г,
А у вас телефон снимает в RAW формате? 
Andrey
7 декабря 2017, 15:13
А Г,
Для .NEF и .CR2 превью показывает, а вот фуджиковский .RAF в пролёте
А Г
7 декабря 2017, 15:19
Денис Ермолаев,
Телефон — нет. Снимаю на зеркалку в DNG.
Вопрос даже не сколько в безлимитном, сколько в хранении с превью вообще.
Vanyan-ne
7 декабря 2017, 15:20
Денис Ермолаев,
Мой телефон снимает в RAW у меня Xiaomi Mi5s, а ещё флагманы Sony последние года 2.
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 15:27
А Г,
мы поддерживаем многие raw форматы для создания превью. но даже DNG бывают разные. 
Robertini
7 декабря 2017, 15:12
Отличная новость, Yandex =)
Спецом хотел купить Pixel за безлимит для фото/видео. А тут такая новость...что можно и подумать над другим аппаратом.
C7S
7 декабря 2017, 15:17
Чем хороши китайцы? да тем что у них безлимит на все файлы)))
andreykharchenko
7 декабря 2017, 16:53
C7S,
это как?

C7S
7 декабря 2017, 18:37
andreykharchenko,




Как то так.


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Обновлено 7 декабря 2017, 18:41
edgi
15 марта 2018, 12:00
C7S,
лавочку давно прикрыли. )) еще в 2017м
C7S
15 марта 2018, 19:41
edgi,
На время написания поста, все работало. кстати и сейчас работает
Hmelyov
23 апреля, 07:19
C7S,
некорректная реклама. Ничего не работает.
C7S
23 апреля, 21:06
Hmelyov,
 на момент написания все работало
ladadaladna
7 декабря 2017, 15:28
Осталось только ui подправить и будет хорошо, а именно чтобы функционал переехал вниз. Диагонали 5.5" - 6.0" победили и держа девайс одной рукой, свайпать и нажимать удобнее в нижней части тача. Метро, карты и прочий я.софт уже перенес основной функционал вниз, только диск ждет чего-то. Увеличится объем загрузок - увеличится время юзера в приложении, следовательно его надо допиливать по части интерфейса.
Много лет назад я приносил в Я эскизы я.метро с навигацией снизу, тогда мне сказали, что я не подхожу в я. дизайнеры и это выглядит не очень. (эскизы тех лет и вроде даже письмо осталось). Тут вот что-то похожее, по-моему. Хотя тут еще не сказали нет)
Алексей Москалёв
7 декабря 2017, 15:31
А что насчёт видео?
Никита
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 19:04
Алексей Москалёв,
автоматически загруженное видео с телефон не будет занимать место на Диске.
Ivanhafizov
7 февраля 2018, 00:55
Никита,
 подскажите пожалуйста, а как это видео или фото обнаружить на десктопной версии потом? Папки «все фото» не наблюдается...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 февраля 2018, 10:11
Иван, здравствуйте. Сейчас в десктопной версии Диска раздел со всеми фотографиями называется просто «Фото». Попробуйте открыть его по вот этой ссылке: https://disk.yandex.ru/client/photo.
GantZul
2 августа 2018, 19:06
Света Чистякова,
вы дали ссылку на онлайн-версию на компьютере, а не на десктопную версию (как приложение на компьютере). вопрос открыт.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 19:37
В клиенте для компьютеров раздела со всеми фотографиями нет. Его можно открыть в мобильном приложении или в веб-версии Диска.
Hmelyov
23 апреля, 07:20
Никита,
не будет. Вы забыли добавить "может быть, возможно, наверное"
Hmelyov
23 апреля, 07:22
Света Чистякова,
а без клиента, через браузер? В конце концов, через виртуальную машину?
Сергей
7 декабря 2017, 15:45
А отдельное приложение для фотоальбома будет? Или пока все в диске?
Никита
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 19:05
Сергей,
все в Диске.
Vta2310
11 декабря 2017, 14:03
Сергей,
как это делают?
lists
7 декабря 2017, 16:14
На смартфоны фотографируют в основном сиюминутное. Фотографии семьи и из путешествий снимают на фотоаппараты, и именно эти снимки ценны и важны спустя годы.


Сегодняшнее предложение, увы, не для меня. И как назло, возможность расширить пространство при помощи друзей закрыли этой весной. Ладно, пока хватает, а потом и что-то новое в мире появится.
ChervonenkoSergey
21 декабря 2017, 11:27
lists,
 за нечто ценное и важное - можно и заплатить :)
a-mima
7 декабря 2017, 17:00
Пара вопросов.
1. Я делаю очень много дублей. Эти дубли будут сразу заваливаться в облако. После того как я удалю дубли в телефоне, удалятся ли они из облака? Если я удалю дубль из облака, то он заново зальется с телефона? Как устроена синхронизация?
2. Дублей много, а ноутбук один. Файлы будут физически выкачиваться на жесткий диск ноутбука через десктопное приложение или фотографии с телефона будут доступны "лениво" (не будут занимать место на диске пока их не перенесут в другую папку), а другие файлы через то же самое десктопное приложение будут физически хранится на жестком диске?
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 17:56
a-mima,
Чтобы фотки удалились из облака их надо удалять в приложении Яндекс.Диск. Фотки из безлимита не будут выкачиваться на компьютер автоматом. Из десктопного приложения есть ссылка, которая ведет в веб, в дальнейшем приложение научиться скачивать файлы из безлимита локально, при желании и настройке. 
nikartol
8 декабря 2017, 21:45
rusinov,
по-первых "научится", без "ь". Просто задавайте вопрос - "что сделает?" или "что сделать?".
Во-вторых - о таких вещах, как отмена синхронизация с десктопной версией, нужно предупреждать в первом же предложении.
Вот скажите, например, как теперь моя жена сможет делиться ("что делать?", да-да) фотографиями детей со мной?
У вас появились общие альбомы? И уведомление о фото с определенным человеком? Или может "всё фото" может быть разделено с кем-то ещё?
Зачем вообще выпускать сырой продукт, который только ухудшает отношение к сервису?
Если вы планируете сделать что-то новое, то для начала убедитесь что-то это новое не портит старое или может быть отключено.
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 23:36
nikartol,
Простите за ошибки, некоторая перегрузка. Что касается отключения, оно скоро будет в приложении, сейчас это можно сделать через поддержку.  В остальном продукт многим более чем интересен. Все прежние возможности в Диске остались и никуда не делись. 
Raivo Ristinen
8 декабря 2017, 23:49
rusinov,
да, очень в целом нужный и ожидаемый функционал безлимитного хранилища. Явно торопились с запуском, но бывает. Я сейчас перегоняю в хранилище фотки из Фоток, и уже вижу потенциал для новых удобств и возможностей. Надеюсь, не забросите развитие.
nikartol
10 декабря 2017, 18:39
rusinov,
да, простите за резкость. Понимаю вас. Надеюсь, что развитие платформы действительно будет происходить быстро. Особенно в части формирования альбомов, в частности - совместных альбомов. А также правильного подхвата и редактирования мета-данных (дата съёмки, место съёмки). В целом идея правильная и нужная. Успехов вам в развитии!
c01nd01r
7 декабря 2017, 17:27
>Чтобы получить безлимитное пространство, включите автозагрузку фото в приложениях Диска для iOS или Android.
А можно загружать фото через WebDAV или веб-интерфейс? 
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 17:57
c01nd01r,
Безлимит работает только для автозагрузки из приложений Яндекса. 
Антон
7 декабря 2017, 17:29
Круто, надеюсь это не какая-то акция на определенное время?
Никита
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 19:06
Антон,
нет, безлимит на фото с телефона не пропадет. 
Vta2310
11 декабря 2017, 14:04
Никита,
а если акция
James.Devivan
7 декабря 2017, 17:45
А все ранее загруженные фото теперь перестали занимать место на диске, или надо их туда перекачивать?
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 17:57
James.Devivan,
Безлимит работает только для новых загружаемых фотографий. 
James.Devivan
7 декабря 2017, 18:42
rusinov,
Спасибо за ответ. А как узнать, сколько сейчас весит моя папка с фотографиями? Нигде в интерфейсе не нашёл никаких свойств.
hristoforich
8 декабря 2017, 14:05
James.Devivan,
выберите папку и на панели справа наведите курсор мышки на папку, тогда покажется размер папки и число файлов в ней.
Microl
7 декабря 2017, 18:12
O_O. I am in extaz
Виталий
7 декабря 2017, 18:12
Это хорошо. Теперь бы сделали программу по типу гугл.фото. 
Rasskazov Stanislav
7 декабря 2017, 18:16
Почему приложение начало загружать мои фотографии в облако, а место на диске параллельно с закачкой так же уменьшается?
rusinov.ya
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 18:28
Rasskazov Stanislav,
Напишите пожалуйста в поддержку. Такого быть никак не должно. Убедитесь так что у вас стоит последняя версия мобильного приложения. 
user416
7 декабря 2017, 18:29
А приложение, по-прежнему, копирует все файлы картинок в облако? Нельзя указать, что только файлы изображений из определённой папки?
И также переименовывает все файлы изображений?
Никита
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 18:36
user416,
Да, при копировании изображения остаются на Диске. Если копировать, фото, которое не занимает место, в папку, тогда файл начнет учитываться в общем месте на Диске. 
Переименовывать можно все файлы, кроме фото и видео, которые не занимают место.
haageduard
7 декабря 2017, 18:33
Наверное нейронную сеть собрались обучать )
ladadaladna
7 декабря 2017, 19:30
haageduard,
а очень удобно по сути. Любое фото грузится автоматически (не, ну а что, бесплатно же и безлимитно), распознается, данные gps уже и так в exif, делать практически ничего не надо. Только отлаживать алгоритмы и показывать покупателям директа положительную динамику роста количества переходов) Привет и поклон Пелевину.
Max
7 декабря 2017, 19:18
А для Windows Phone будет реализована такая возможность? 
Никита
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 19:34
Max,
к сожалению нет, так как Windows Phone на данный момент мы не поддерживаем официально. 
Max
7 декабря 2017, 19:49
Никита,
 Надежда умирает последней :)
san39b
8 декабря 2017, 17:15
Никита,
ну вот, сначала майкрософт нас кинул, теперь яндекс!
evgeniy@iloverunning.ru
7 декабря 2017, 19:28
Ребят, эта фича только со смартов работает? У меня на жёстком диске куча фото, которые я бы выгрузил в облако. Как это можно сделать? Может быть получится через приложение Яндекс.Диск на macOS? 
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:11
evgeniy@iloverunning.ru,
Безлимит именно для автозагрузку с Мобильных :) 
traveller7
7 декабря 2017, 19:36
Замечательно!
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 19:58
Для переноса загруженных ранее фото в безлимитное облако достаточно создать во внутренней папке телефона в директории Pictures например подпапку "CloudTeleport" (например) и в эту папку просто скинуть файлы ранее загруженных фотографий.
Клиент Яндекс.Диска сам закинет их в безлимитное облако, после чего CloudTeleport можно удалить.
Это достаточно просто и быстро, тем более для разовой миграции.
n.zamal
7 декабря 2017, 21:38
Если фото, не занимающие место распределять по папкам внутри папки фотокамера, будут ли они занимать место?
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 23:31
n.zamal,
Да, они не занимают места  пока лежат только "во все фото" 
vicF
19 февраля 2018, 17:45
rusinov,
Привет, Володя! :)
А расшарить фото из "все фото" как нибудь можно? Поделиться ссылкой? 
Что то не нашел там такой же возможности как у папки. 
vicF
19 февраля 2018, 17:58
rusinov,
А, я уже нашел как через альбом. А целиком все фото можно расшарить? С членами семьи, скажем? 
cranberry-n-sugar
7 декабря 2017, 22:46
Как это отключить? Меня не устраивает то, что новые фото грузятся не в папку фотокамера (где все прошлые лежат) и то что они перестали синхронизироваться с компьютером (ради чего синхронизация мной и подключалась изначально). 
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 23:31
cranberry-n-sugar,
Отлючили, в ближайшее время включать выключать можно будет внутри приложения. А новое десктопное приложение диска сможет скачивать локально фотографии из безлимита тоже. 
cranberry-n-sugar
7 декабря 2017, 23:38
rusinov,
спасибо,подожду обновления
E440M
9 декабря 2017, 20:32
rusinov,
Пожалуйста, мне тоже отключите "безлимит". Купился на баннер, хотя у меня куча места на локальном диске и в облаке. Главная претензия в команде Яндекса: ничего про то, что файлы перестанут синхронизироваться с Десктопом, при переходе на "безлимит" не предупредили. В итоге потерял потерял кучу времени пока понял в чем проблема. Так нельзя!!! 
dengil
14 декабря 2017, 03:10
rusinov,
отключите мне тоже, плз! совершенно неудобно без этого "тумблера " в программе... не руками же фотки теперь из "все фото" в "фотокамеру" переносить... или можно сделать так, чтобы и туда и туда фотки загружались?)
chief.rozonov
7 декабря 2017, 23:19
А удобный поиск по большой медиатеке есть/будет как у google photo?
rusinov
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 23:31
chief.rozonov,
Точно будем работать в эту сторону 
alex-khokhlov
8 декабря 2017, 00:50
А Live Photo с iPhone будут сохраняться в оригинальном виде? Или только still image?
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:12
alex-khokhlov,
Пока да, но мы работаем над этим и обязательно сделаем. Физически это картинка и mov, что конечно не важно пользователю, просто для информации. 
reutovgroup
8 декабря 2017, 05:06
Хорошая попытка товарищ майор)))))
Артём
8 декабря 2017, 09:38
- Не удобно. Чтоб скачать файлы надо их сначала скопировать в обычные папки а только потом можно увидеть файл. Либо по одному качать.
- Не понятно как отключить это.
- Не помечаются файлы которые лежат в папках и которые лежат в облаке "безлимите".
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:21
Артём,

Спасибо за репорт. 

Можно скачать в разделе "последние файлы", выделив нужны файлы и выбрав "скачать". 

Отключить можно обратившись в поддержку, через неделю эта настройка будет в мобильном приложении.

Помечать файлы будем (только не закрывая изображение) сейчас это можно понять по пути к файлу в вебе. 
zs78
8 декабря 2017, 09:44
Вы, конечно, не ответите, но хочется понять, в чем для Яндекса профит? Тут высказывали идеи про обучение нейросетей на больших массивах и последующий показ релевантной рекламы. Если только это, то ок. Надо почитать лицензионное соглашение.
Vta2310
11 декабря 2017, 14:07
zs78,
подскажить  что лудше айфон или смарфон
Marik
8 декабря 2017, 12:49
А зачем жмёте видео FHD до 720p ? Написали же, что будет хранится в исходном качестве? А как организовать сортировку всего залитого?
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:21
Marik,
мы не жмем видео, но наш онлайновый стриминг ограничен 720p, если вы скачаете файл обратно то увидите что он оригинальный. 
Комментарий удалён
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:23
listochka12,
не совсем удалось понять что вы сделали, было бы идеально обратиться в поддержку.  Так же почитайте хелп про автозагрузку, возможно ответ есть там https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html 
milaylisa
8 декабря 2017, 18:14
Добрый день.  В папке не видно видео.   Еще не загрузились просто?  Можно ли разделить ПАРКК стандартную на вилео и фото.  Например мне нужнее синхроницация видео. 
emilio585
8 декабря 2017, 19:02
Я установил приложение на айфон 6, включил автозагрузку, фото с телефона начали выгружаться. Уже пол дня прошло, но объём Диска как был 256 Гб так и остаётся таким же. Что не так я сделал?)))
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:23
emilio585,
Все правильно - автозагруженное с телефона не считается в лимите. Подробности можно почитать тут: https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html 
Обновлено 8 декабря 2017, 20:23
chiwell
8 декабря 2017, 19:32
Если автозагрузка фотографий в телефоне через «Яндекс», трафик учитывается, да?
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:24
chiwell,
Если вы говорите про интернет трафик, то это вопрос только к вашему провайдеру интернета/оператору. 
chiwell
8 декабря 2017, 20:41
rusinov,
нет, я не так выразился :) Я про автозагрузку через другое приложение вашей компании, будут ли фотографии, загруженные через него, занимать место
https://i.imgur.com/M4vIUBe.png
rusinov
Сотрудник Яндекса8 декабря 2017, 20:57
chiwell,
Пока да, но там безлимит тоже обязательно появится. 
Комментарий удалён
Vta2310
11 декабря 2017, 14:07
akokachev,
 что?
Андрей Попов
9 декабря 2017, 10:28
Надеюсь, все это не значит грядущее закрытие сервиса Я.Фотки? или уже пора сваливать?
ChervonenkoSergey
21 декабря 2017, 11:49
Андрей Попов,
IMHO, значит. Смотрите внимательно: Я.Ф не развивается вообще за последние годы. Только интерфейс главной страницы изменили. 
Антон
9 декабря 2017, 14:06
Скажите, если с мобильника удалить фото, то в яндекс диске оно тоже удалится? Можно сделать, чтобы на Я.диске они всегда оставались?
listochka12
9 декабря 2017, 19:23
Антон,
после загрузки на диск можешь удалять смело из памяти телефона :)
VadimOpium
9 декабря 2017, 22:12
нахрена вообще эта папка, фотокамера папка отлично работала, лучше б ее сделали безлимитной 

sounddummies2017
10 декабря 2017, 05:30
Удалил с диска папку "Мои фото".А все фото с нее все рано отображаются на вкладке все фото? Оно их берет просто с ленты телефона или все таки где то хранить? Iphone X
Виктор Остапенко
10 декабря 2017, 15:51
Как сделать так , чтобы  фото хранилось только на яндекс диске , а не наустройстве?
Алексей
10 декабря 2017, 18:04
У меня слов нет, теперь фотки не синхронизирует с диском на компе. И как вернуть назад непонятно.  
klock-aquaria
9 апреля 2018, 14:44
Алексей,

Именно!
Возмущён, нет слов!!!
ЯНДЕКС, сделайте кнопку "Вернуть как было"!!!
iz6.ru
10 декабря 2017, 18:42
Классно. Неужели.. Вот думал, думал на этот счет. Ведь уже более 7 гигов фото накопилось, а девать некуда и удалять жалко. Сотрудники Яндекса, Вы красавчики, я из-за одной Алисы уважаю, а тут еще вон как сделали!
Обновлено 10 декабря 2017, 18:43
sounddummies2017
11 декабря 2017, 07:45
Ochen mudro vipustit bezlimit i zabit sdelkat vovremya sinchronizaciyu s pc
I za4em togda eto vse?

stels-kir
11 декабря 2017, 15:11
"Их можно просмотреть в разделе «Все фото»"  
Т.е. все, что я сейчас в разделе "все фото" вижу - потеряло вес и "не тарифицируется" яндексдиском? Но эти мои фото были сделаны фотоаппатратом, а не андроид- планшетом. И они при этом "потеряли вес"? Достаточно ли просто положить фото в любую папку на диск? И она окажется в безразмерном ресурсе "все фото" ?
igoreck74
11 декабря 2017, 16:43
Подскажите, есть ли возможность вернуть все как было, я готов покупать место, но мне нужно чтобы фото синхронизировались с папкой на компьютере
klock-aquaria
9 апреля 2018, 14:42
igoreck74,

Аналогично! Было очень удобно, что фотки автоматом с телефона попадали в папку "Фотокамера", и сразу же САМИ закачивались на все три моих синхронизированных с Яндекс-диском компьютера. А теперь фотки попадают в непонятно куда, через ВЭБ-интерфейс их видно, а через программу "Яндекс-диск" в папке "Яндекс-Диск" их нет нигде! А нужны...
vs3941
11 декабря 2017, 22:06
Сделайте пожалуйста нормальную пошаговую инструкцию. Я запуталась совсем. У меня комп, фотки с компа не грузятся во "Все фото". Ничего не понятно. Диск на комп скачала. Ничего не происходит. Про автозагрузку вообще не понятно, где искать и куда нажимать. ((( Хотела видео загрузить, опять же во "Все фото"- место на диске сразу тратится. Сделайте инструкцию для обычных людей.
meteozond
11 декабря 2017, 22:37
Не понимаю, я пропустил что ли эту акцию или что-то делаю не так? Фотки заливаются с телефона, а место все убывает и убывает https://gyazo.com/9627b44dcff97523c77d2d8daca60a2c.png

Правда ios 9-ка. Может быть в этом дело?
edu.portal
12 декабря 2017, 17:50
однажды я случайно удалил свой диплом. и теперь нет у меня моего диплома (из корзины тоже), но это мой косяк, а не яндекс.диска
Compuster
14 декабря 2017, 07:26
Безлимит - идея крутая, но чёт у меня не получилось.
Переименовал папку фотокамера(так как там были с прошлого телефона).
приложение тут же пообещало создать новую папку фотокамера. Этого не произошло. ок вручную создал папку фотокамера(сначала сказал что уже есть однако я её не вижу среди остальных папок). со второй попытки получилось.
Заново включил автозагрузку. фотки начинают появляться в разделе все фото, нов папке фотокамера также пусто...

ЧТО делать?
xiaomi redmi 4 PRO
ya.disk.0
30 декабря 2017, 15:45
Compuster,
так файлы залитые в "безлимит" не будут попадать в папки. Они лежат в облаке и видны только в "все фото". И чтобы их скачать нужно по одной фотке скачивать или сделать альбом из фото которые залиты в "безлимит" и только тогда скачать. Либо скопировать их на яндекс. диск  но тогда нужно будет куча места (и будет куча дублей, т.к. яндекс их скопирует но не удалит из облака "безлимита"), значит приходится покупать платную версию.  
А вы хотели чтоб яндекс вам дарил гигабайты? Наивные )
Эрнст
15 декабря 2017, 21:01
а как выбирать в мобильном приложении в каких папках приложение автоматически загружает на Диск? (ну по аналогии с Г.Фото и Облаком М.ру)
Обновлено 15 декабря 2017, 21:04
SVaMpIr312♫
16 декабря 2017, 18:09
Здравствуйте. У меня такой вопрос: 
У меня много фотографий и все они разбросаны по папкам. Можно ли их также папками загрузить как-нибудь? 
ya.disk.0
30 декабря 2017, 15:41
♫SVaMpIr312♫,
только в платной версии. безлимит только с телефона
murow86
19 декабря 2017, 09:21
спасибо, конечно, но блин, почему нельзя скачать сразу то что мне надо из раздела все фото? прежде чем скачать мне приходится копировать куда-нить к себе, исправьте это! 
https://yadi.sk/i/vPaUQ_kg3Qjpn6


khasanova.roseheys
20 декабря 2017, 00:29
Люблю Яндекс диск! Но к вам огромная просьба : начните загружать не только фото, которые на самом телефоне, но и те, что на айклауде. После добавления гигов на айфоне появилась проблема с тем, что не могу через автозагрузку все остальные фото перекинуть.
ChervonenkoSergey
21 декабря 2017, 11:57
Интересует возможность - очистки памяти смарфона от фото, уже загруженных в диск. Чтобы делать это не вручную, а система сама анализировала и предлагала очистить память.
Кирилл Варнаков
21 декабря 2017, 14:04
Я бы перешел, если бы было что то типа семейного хранилища. Чтобы все фото было видно что одного диска что другого на одном устройстве.
ailjushkin
22 декабря 2017, 20:54
Прошу сообщить физическое расположение фотографий, загруженных "бесплатно" в Яндекс Диск.
ya.disk.0
30 декабря 2017, 15:39
ailjushkin,
 Нигде. В облаке. И для скачивания нужно их каждый файл выбрать руками и только тогда можно будет скачать. Крайне удобно :)
Я решил эту проблему сделав альбом общим и скачал одним архивом. Удобство в яндексе на высоте :)
Catsys
7 марта 2018, 17:56
ailjushkin,
дата-цент яндекс (как не странно). дальше гугл в помощь
Presents87
25 декабря 2017, 17:07
иди ты сосвоей лентой

ya.disk.0
30 декабря 2017, 15:38
Все красиво написано НО
1) уже год пишу в тех поддержку по поводу того что не видно больше половины видео файлов в разделе "все фото". Файл есть но он не в ленте. и пишу целый !!!  ГОД  !!! и мне до сих пор отвечают что решают проблему. В гугле и мэил эти файлы прекрасно отображены в ленте. В яндексе или забили на меня или руки болят допилить систему. Разочаровывает.
2) не понятно как отличить файлы которые в безлимите и которые просто в папке кроме как смотреть свойства файлов. Удобство в яндексе на высоком уровне. Т.е. чтобы вернуть фото нужно часами сидеть и искать что в папке а что в облаке безлимита. Очень удобно господа...


У вас большие планы на галерею? Много планов? Читайте то что люди пишут в сапорт. Но в итоге сидит там один Федя который всем рассказывает что "все делаем" годами но результата никакого. Смешно, целый год не сделать отображение видео файлов. У вас косяков куча, а вы все новое делаете. Так и зарыться можно уже.
К сожалению у конкурентов и функционал лучше и все файлы видно. Какой толк в вашем безлимите если видео с телефона надо в папках искать вместо ленты "все фото" где они не отображаются.
Вам вообще на тестирование сырого функционала надо бесплатно все сделать.

serega-ace
25 января 2018, 16:10
как мне удалить аккаунт яндекс? не помню секретный ответ
vadimpaj
29 января 2018, 23:56
А можно как-нибудь убрать синхронизацию определенных папок? а то кроме фоток еще скриншоты и прочие ненужные папки синхронизируются. например там какой-нибудь файлик .nosync в папку закинуть, или еще что-нибудь?
Raivo Ristinen
30 января 2018, 00:25
vadimpaj,
+1
Очень мешает, что летят скриншоты и Instagram
e-cov
10 февраля 2018, 12:46
vadimpaj,
+1 
Непонятно зачем сохраняются все картинки с телефона, очень раздражает.
dmitri.matkovsky
12 февраля 2018, 16:16
привет. Спасибо!
я скопировал фото из Фоток в папку на яндекс диск и вот уже 5 мин. жду, когда же я их смогу увидеть у себя на компьютере. т.е. в вебстранице я их там вижу, но на своем проводнике их нет, хотя весь остальной яндеск диск я вижу!
может то, что мне надо можно сделать быстрее? Обьясню
я обычно делаю по 2-3 фото одного и того же кадра, вдруг рука дрогнет или что...
потом внешним редактором делаю сравнение и стираю ненужные файлы. 
теперь мне приходится из Фоток копировать их себе на яндекс диск - отбирать - стирать их с Фоток, чтобы не было дублей и заливать обратно.
Вы можете посоветовать как это делать проще?
Рытикова Людмила
15 февраля 2018, 06:45
Очень полезно. Только у меня не получается все правильно настроить почему-то. А нельзя со скриншота объяснить как настроить автозагрузку?
ekaterina.pankratova95
26 февраля 2018, 08:36
Как увидеть, сколько фото на Яндекс.Диске? Количество 
Catsys
7 марта 2018, 17:43
Яндекс, давно не пользовал ваш диск, вы очень удивили, молодцы. пока в верном направлении пилите диск. Задам пару вопросом т.к. для меня больным местом являются общие альбомы
1. На телефоне вкладка все фото отображает все фото якобы рассортированные по магии яндекс. Но мне это не нужно. эта магия сортирует не правильно для меня, например я часто фотографируюсь дома и у подъезда на алейке, затем на пляже каждый выходной по паре фоток. Сортировка определит что место одинаковое и рассортирует по дате, а мне нужен альбом "дом" и "пляж".
2. мне нужно расшарить эти альбомы на жену и ребенка что бы все фоты лежали в одном месте и были доступны без поисков на всех телефонах "а кто это снимал". 
Руслан Каримов
8 апреля 2018, 01:46
Почемуто загруженые фото с телефона автозагрузкой занимают место на диске((
klock-aquaria
9 апреля 2018, 13:39
Простите, я что-то не понял, а как этой папке "Все фото" синхронизацию включить? До декабря 2017 года все фотографии загружались в папку "Фотокамера", и на всех компьютерах, где этой папке была включена синхронизация, эти фотки автоматом скачивались в физическую директорию /YandexDisk/ каждого из этих компов. А теперь папку "Все фото" не видно, включить ей синхронизацию не получается. Нельзя ли где-то что-то переключить в настройках, чтобы у меня опять стало как раньше, и автозагрузка шла в физическую папку /YandexDisk/Фотокамера/ ?
Места на Яндекс.Диске у меня много. Я не хочу его экономить за счёт дополнительных неудобств! Раньше было удобно: Сфотографировал на телефон - и эта фотография САМА побежала и на домашний комп в папку "Фотокамера" и на рабочий комп в такую же папку, и на ноутбук в такую же папку. Сама скачалась на всех трёх компах и сама там легла на HDD в нужное место. А теперь так нельзя. :( Хочу вернуть это удобство обратно!




Обновлено 9 апреля 2018, 13:43
Наймушина Анна
8 июня 2018, 22:07
klock-aquaria,
обнаружили ответ на этот вопрос. в приложении яндекса на телефоне в разделе "автозагрузка" надо отключить "белимитная автозагрузка", тогда фотки грузятся как раньше в папку "фотокамера"
klock-aquaria
8 июня 2018, 23:48
Наймушина Анна,

Анна, большое спасибо!
eidzo89
12 апреля 2018, 08:22
Безлимит относится к автозагрузке из другого вашего приложения - "Яндекс"?
Никита
14 апреля 2018, 08:36
Все классно и замечательно, но проблемы с загрузкой видео. когда выгружаю то, что на фоткал за последние допустим 5 дней на я.диск - фотки распределяются по датам а все видео кучей лежат, как будто сегодня сняты. Пробовал проводником WIN менять дату сьемки видео, не помогает. Как я.диск определяет дату видео? как ее изменить?
Lyasnv
17 апреля 2018, 09:59
Интересно, если я закину на айфон старые фото, затем зайду в яндекс.диск (автозагрузка включена), загрузятся ли фотографии?
gray@xaker.ru
23 апреля 2018, 17:57
Не понимаю восторга многих! Да, сервис фотки с убогим интерфейсом давно себя изжил и Я.Диск здесь новее и удобнее, плюс кроме фото можно грузить и видео, но!!!
Все "нововведения" для юзеров скрывают под собой всё же главным образом то, что Яндексу стало трудно/дорого предоставлять пользователям безлимитное хранилище и под красивым предлогом они постепенно нас этого лишают - так было с диском Народ.ру, так стало и с сервисом Фотки... Загрузка фото с телефона - полная чушь, это помойка, в которой ничего в будущем не найти, если не знать дату загрузки фото на диск, который переименовывает фото и затирает дату съёмки/создания файла, меняя датой загрузки на сервер. Опять же - домашний фотоархив у меня структурирован примерно так:
...
2014
---2014.01.01 - Новый год у друзей
---2014.01.07 - Рождество вместе с ....
---2014.02.03 - Событие 3
---2014.08.06 - Событие 4... и т.д.
2015
2016
2017
---2017.03.01 - Событие 1
---2014.03.08 - Событие 2, отмечаем 8 марта, и т.п...
2018
........
Как можно подобную удобную иерархию с подписями событий в названиях альбомов перенести в предлагаемую "помойку"? Всю чушь, которую я временно снимаю на телефон (расписание занятий ребёнка, царапину на авто и т п.) - грузится на диск. Потом надо сидеть с ПК удалять лишнее, сортировать по коллекциям...
Я конечно понимаю то, что дай людям безлимитный вечный диск - они завалят его мусором, горой фильмов и т.п., но лично я храню только домашнее фото и видео детей и места в диске мало, а платить ежегодно за доп.место - проще собственный внешний диск купить.
Яндекс, подумайте над иерархией папок в данном сервисе. Было бы удобно загрузить ранее сделанные и отсортированные по папкам фото как на обычный диск, только чтобы они "не занимали места". Возможно поставить фильтры только для jpg, mp4 и т.п. мультимедии, чтобы народ не грузил всякие ехе, rar, dll и прочее... Просто фотоХронология теперь начинается с момента включения автозагрузки в приложении, а то, что я каталогизировал раньше не попадает в этот массив. Мне уже из загруженных фото с телефона через автозагрузку пришлось недавно искать один снимок, но я не помнил в какой день (дату) я его сделал, а за несколько лет когда накопятся фото - найти будет не реально. Нужна иерархическая структура папок/альбомов!!! Удачи в развитии!
Павел
28 апреля 2018, 11:51
gray@xaker.ru,
поддерживаю +1
megaprofi
10 сентября 2018, 16:55
gray@xaker.ru,
 зачем дают безлимитное пространство? Очевидно же, что для обучения искусственного интеллекта распознавать объекты на фотографиях и видео.
Этот сервис не столько для пользователей, сколько для Яндекса. Это нужно понимать и перестать возмущаться что «сервис какой-то недоделанный».
Sergray
10 сентября 2018, 18:02
megaprofi,
Тогда этому сервису не нужно заявлять о том, что он для пользователей. Не только для обучения ИИ, любым файловым хостингам обычно выгодно, чтобы фотографиями или файлами делились, а не хранили их для личного просмотра и при просмотре можно выводить рекламу. Суть в том, что можно сделать так чтобы удобно было как пользователям так и самому Yandex'у. Не уверен, что спустя долгое время можно будет пролистать фотографии в ленте до самых первых автозагруженных. Ещё не факт что их будут хранить действительно вечно. Я уже однажды хранил фотоархив на бесконечном хостинге narod.ru, даже написал собственную программу удобно для загрузки архивов переименования и удобной каталогизации альбомов на этом сервисе. Ну что потом стало нам известно.
Обновлено 10 сентября 2018, 18:06
megaprofi
12 сентября 2018, 20:49
Sergray,
Делиться фотографиями не выгодно никому. Скажу вам больше, строительство и поддержка сетей для доставки контента очень дорогое удовольствие.
Был бы это фотохостинг, довели бы до ума Яндекс.Фотки, а не это недораумение, что сейчас.
primaira1
11 мая 2018, 13:46
Супер!!!
natali.flora21
4 июня 2018, 15:40
Как запретить переименование файлов  при автоматической загрузке через мобильное приложение? Жутко неудобно потом разбирать и сравнивать фотки. Даты создания файлов тоже прибиты зачем то. Для синхронизации хоть названия файлов подошли бы.
Обновлено 4 июня 2018, 15:45
catindanger
14 июля 2018, 13:52
Все прекрасно за исключением одного - в гугл фото я могу выкачать все свои фотки. Здесь же фотки обитают в своем сферическом вакууме и скачать их все не представляется возможным.
geliosoleg
6 августа 2018, 11:06
Не могу разобраться. При открытии фото в браузере из раздела "Все фото" фотография открывается в разрешении 1280х720. Думал что происходит сжатие фотографий, но нет, при  скачивании фотографии она открывается в оригинальном размере. Как я понимаю, это так задумано? И в мобильном приложении раздел "Все фото" пуст, якобы отключена синхронизация, но на самом деле всё включено, видимо какой-то баг...
ev.trishina95
12 августа 2018, 14:15
Что будет с фотографиями на Яндекс.Диск, если удалить аккаунт Яндекс.Почта? 
ph911rus
7 января, 15:47
Яндекс предлагает иногда удалить с телефона загруженные файлы и оставить файлы за последний месяц. Как найти эту функцию и самому инициировать удаление?
Dima Boloshov
3 мая, 05:43
https://yandex.ru/blog/company
elizavetakarzova
24 июня, 10:37
Если удивляешь фото с галереи,они остаются на яндекс диске?
edgi@optkzn.ru
17 июля, 16:24
в IOS приложении нет кнопки "Освободить место" удалить те фото и видео которые загрузились в облако. как это сделать? нигде не написано. в ручную удалять? почему не делаются приложения одинаковыми и на андроиде и на ios.
Svetlana330322
8 августа, 22:03
edgi@optkzn.ru,
Как-то удалось решить данный вопрос? Подскажите.... такая-же беда на ios, нет возможности удалить все фото с телефона одним махом
sarrahansanamyan
20 июля, 19:20
Только начала пользоваться ЯД , но почему-то не все фото с галереи сохранились автозагрузкой на диске ( , а только 1/3. Это можно как-то исправить ? 
SVoloshin88
29 августа, 14:25
На счет исходного качества, спорно...изображения можно открыть в исходном качестве, что безусловно плюс, но изначально фото показываются в сильно урезанном разрешении. И с компа можно открыть исходник, а с телефона, похоже, нет.