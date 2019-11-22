Граммофон, радиошляпа и Яндекс.Носок: что меняли на Станцию Мини

У многих дома сохранилась старая аудиотехника: от ламповых радиол размером с небольшой комод и переносных транзисторов до бумбоксов из девяностых. Порой она стоит просто «для мебели» — в наши дни грампластинки, иглы для проигрывателей, бобины да и просто аудиокассеты стали редкостью.

30 октября, в день начала продаж Яндекс.Станции Мини, мы провели акцию — предложили бесплатно обменять устаревшие или ненужные аудиоустройства на нашу умную колонку с голосовым управлением. В Станции Мини живёт Алиса. Она не только включает музыку и радио и рассказывает детям сказки, но и заводит будильник, напоминает о делах, сообщает о погоде и пробках и управляет умным домом — чего, согласитесь, сложно ожидать от бабушкиной радиолы.

Мы зарезервировали для акции тысячу Станций Мини и получили в обмен 1083 старых устройства. (Некоторые участники акции взяли с собой сразу два или три устройства, но по правилам мы выдавали строго одну Станцию в руки.) Самым популярным устройством для обмена оказались портативные колонки — их принёс практически каждый второй участник. Также было много недорогих компьютерных колонок, кассетных магнитофонов и музыкальных центров.

Впрочем, среди устройств попадались и интересные экземпляры. Некоторые настолько нам понравились, что мы решили сделать тем, кто их принёс, ещё один подарок — большую Яндекс.Станцию. Заодно мы попросили людей рассказать историю своей техники и поделиться впечатлениями от умных колонок.

Марк Витков,

принёс радиолу «Урал-112»

Радиола много лет простояла в гараже. Я вспомнил о ней, когда прочитал об акции в телеграм-канале Яндекса. Формально радиола принадлежит дедушке — я спросил, можно ли обменять её на современную умную колонку, и оказалось, что дедушка не против. Я изучаю программирование и прохожу курс по data science на онлайн-платформе Skillbox, поэтому мне интересны все новые технологии, в том числе Станция Мини. Планирую выпустить для Алисы свой навык — о том, как их делать, я узнал в «Школе Алисы» на YouTube.



Антон Болбенков,

принёс граммофон His Masterʼs Voice

Мой граммофон рассчитан на старые пластинки на 78 оборотов. Такие пластинки обычно делали из шеллака. Шеллачная пластинка толще виниловой и гораздо более хрупкая — если уронить её на пол, она, скорее всего, разобьётся. В наши дни такие пластинки относительная редкость. Я находил их на барахолках, но часто — со следами износа. Всё дело в том, что их когда-то проигрывали на граммофонах со стальными иглами. Иглы из стали, по сути, одноразовая штука: прослушал одну сторону пластинки — меняй иглу. Если этим правилом пренебрегали, пластинка покрывалась царапинами и становилась непригодной для прослушивания. Настоящего фаната ретропластинок, впрочем, из меня не вышло. Когда я узнал про акцию Яндекса, то поймал себя на мысли, что в последний раз заводил граммофон больше года назад, когда в гости приходили друзья.



В Станции Мини меня привлекают небольшой размер и управление жестами. Интересен и сам форм-фактор колонки — до этого я общался с Алисой только на телефоне. Ещё хочется попробовать умный дом. У меня уже есть робот-пылесос — благодаря Мини я смогу включать его голосом. Теперь думаю купить ещё лампочку и розетку.



Дмитрий Косоруков,

принёс магнитофон-бумбокс в тематическом оформлении

Сначала я планировал принести банку-колонку и раскладной радиоприёмник, но в последний момент подумал, что это слишком банально. Идея взять старую магнитолу и превратить её в Яндекс.Магнитофон пришла в голову накануне акции. За дело я взялся в семь часов вечера: выпотрошил внутренности, очистил корпус, покрасил. Из-за спешки краска не успела толком высохнуть, поэтому кое-где остались подтёки. Зато устройство в рабочем состоянии — можно слушать радио! До знакомства со Станцией Мини никакими голосовыми помощниками я не пользовался. Теперь, естественно, буду пользоваться Алисой.



Денис Пешехонов,

принёс катушечный магнитофон «Комета МГ-201М»

Магнитофон я купил на «Авито» незадолго до акции. Была мысль его переделать: поместить в старый корпус новую начинку. Но сейчас у меня мало свободного времени, и я понимал, что если и возьмусь за этот проект, то нескоро. Решил, что Станция Мини мне нужнее — я много пользуюсь Алисой, пишу для неё навыки и даже дважды выигрывал премию Алисы. У меня уже есть красная Станция, купленная по подписке. В Мини меня привлекают музыкальный режим с жестами и небольшой размер — в самый раз, чтобы поставить на кухне.



Никита Красечков,

принёс радиоприёмник Radiotehnika Abava РП-8330

За приёмником я специально съездил на малую родину, в Саратов. Приёмник принадлежал покойному дедушке. Он дважды что-то в нём перепаивал, чтобы улучшить качество звука. Обмен стал для меня символом перехода к новым технологиям. Я постоянно пользуюсь Алисой на смартфоне — можно сказать, что без неё я как без рук. В Станции Мини меня больше всего впечатлило изменение громкости с помощью взмахов ладони — будущее наступило!



Арсалан Ухинов,

принёс радиоприёмник «ВЭФ-317»

Приёмник долго пылился дома. Родители ещё в девяностых купили ему на смену менее громоздкий, а со временем необходимость в радиоприёмнике совсем отпала. Когда-то «ВЭФ» отдали для игр моим троюродным братьям и сёстрам — с тех пор на нём остались переводные картинки, — а потом он вернулся к нам, и с ним играл уже я. Менять его на Станцию Мини было не жалко. На смартфоне я давно пользуюсь Алисой, потому что она в разы умнее помощников других компаний. Голосовые ассистенты уже вошли в обиход, и иногда обойтись без них сложно. Я уверен, что со временем они будут играть в нашей жизни всё более важную роль.



Николай Л.,

принёс радиошляпу

Внутри у моего устройства плата радиоконструктора, который я собрал больше 13 лет назад. Помню свой восторг, когда услышал первую мелодию через приёмник, сделанный своими руками! Узнав об акции, я вспомнил про плату. Увидел в магазине упаковку лапши быстрого приготовления и превратил её в корпус — получилась радиошляпа. Расставаться с приёмником было сложно, он много для меня значил. Но когда я достал его из пакета, передал сотрудникам Яндекса и увидел их улыбки, все сомнения отпали.



Михаил Ткаченко,

принёс Яндекс.Носок

Я студент ЯГТУ, занимаюсь ремонтом мобильной техники и компьютеров и сейчас пишу диплом, тема которого связана с умным домом. Яндекс.Носок — это устройство, которое я сделал специально к акции из старой блютус-колонки. Основой корпуса служит пенопласт — он прочный, лёгкий и его легко обработать. Я достал из колонки динамик и плату, разметил на пенопласте будущее устройство, вырезал отверстия, запаял провода, заменил старый мёртвый аккумулятор на свежий и добавил пластину для беспроводной зарядки. У меня нет 3D-принтера, на котором можно было бы напечатать корпус, поэтому я решил обтянуть колонку тканью — носок оказался в самый раз. Надпись «Яндекс.Носок» вышила моя девушка. Она же сделала шильдик с буквой Я, как у Станции Мини.



Александр Меньков,

принёс электрофон «Россия-325С-1»

Электрофон «Россия» мама с бабушкой купили в начале девяностых в одном из магазинов Нижнего Новгорода. Дома уже был чемоданчик «Юность-301», спутник домашних праздников и маминых школьных дискотек. И тут такая удача, два устройства в одном: и проигрыватель, и магнитофон. Красивый, современный и громкий — в комплекте с ним шли колонки. Конечно, он украшал комнату и был гордостью в эпоху дефицита. Но мама закончила школу и уехала учиться, а бабушка по-прежнему слушала старенькую «Юность-301». Получилось, что «Россия-325» стояла в комнате только для красоты. При переезде в Москву мама всё же взяла с собой оба проигрывателя. Этот пылился на антресолях, потом в гараже. Когда мы узнали про акцию Яндекса, сразу решили — меняем. А вот чемоданчик «Юность-301» мы продолжаем хранить — это память о бабушке, уж очень она его любила.



Как-то давно на выставке я видел управление жестами в одном прототипе портативной акустики. Это выглядело безумно круто. Я до сих пор не понимаю, почему устройство так и не вышло на рынок. И тут Яндекс — бум! — выпускает такое чудо. И ведь не только громкость менять можно и треки смахивать, но и терменвокс добавили! Ну как таким не обзавестись, а?



Устройства, которые имеют историческую ценность, мы выставили в Музее Яндекса. Например, там можно увидеть тифломагнитофон «Легенда П-405Т», портативные радиоприёмники «Сокол» и «Селга», стереомагнитофон «Парус М-213С» и другую аппаратуру. Самодельные устройства тоже останутся в Яндексе.

Остальная техника отправилась на переработку, чтобы получить новую жизнь. Пластик и провода уехали на заводы в Зеленограде — пластик пойдёт на вставки для стеклопакетов, а из проводов извлекут медные жилы для медеплавильных заводов. Металлические части передали компаниям, занимающимся заготовкой лома. Из электронного лома на заводе в Подольске получат металлоконцентрат — он поступит на аффинажный завод для извлечения полезных драгоценных металлов.