Спиннер, вейп, свитшот: как Яндекс.Переводчик учит «хайповые» слова

Язык постоянно пополняется новыми словами. Одни остаются в лексиконе надолго, другие быстро забываются. Благодаря интернету освоение новых слов происходит стремительно: сначала неологизм появляется в речи блогеров, затем его подхватывают журналисты, телеведущие и чиновники. Очень скоро слово начинает звучать в эфире, мелькать в новостях и соцсетях, использоваться в переписке. Раз неологизм вошёл в язык, пусть даже ненадолго, Яндекс.Переводчик должен понимать, что он означает, — и уметь его правильно переводить.
Почему автоматическим переводчикам сложно быстро выучивать новые слова
Розеттский камень — самый известный пример параллельных текстов. Изображение с сайта Британского музея.
Многие системы автоматического перевода, включая наш Переводчик, обучаются с помощью параллельных текстов. Это тексты, одинаковые по содержанию, но написанные на разных языках. Совокупность таких текстов называют параллельным корпусом. Корпус регулярно пополняется: в него можно добавлять, например, книги, статьи, новости — все эти материалы часто выходят на разных языках.
В параллельных текстах встречаются неологизмы. Проблема в том, что обновление корпуса занимает много времени. Во-первых, тексты могут слегка различаться по смыслу. Перед добавлением в корпус их необходимо «выровнять»: найти соответствия между предложениями, фразами и отдельными словами. Во-вторых, после добавления новых текстов нужно заново подсчитать для всего корпуса коэффициенты вероятности переводов. Корпус — это огромный массив текстов, поэтому подсчёт идёт довольно долго.
Получается, что переводить новые слова система начинает лишь спустя месяцы после их появления. Для неологизмов, которые умирают так же быстро, как и рождаются, это недопустимо долгий срок.
Новые слова в поиске
Чтобы Переводчик быстрее реагировал на появление новых слов, мы начали использовать дополнительный источник данных — поиск. Услышав новое слово в теле- или радиоэфире или встретив в интернете, люди уточняют его значение в поиске. Слова, которые мало искали (или вообще не искали) раньше и стали много искать сейчас, — кандидаты на роль неологизмов.
Далеко не все кандидаты — действительно неологизмы. Всплеск интереса вызывают и премьеры фильмов, и герои новостей, и сезонные темы: на Пасху ищут куличи, а в преддверии Нового года спрашивают про ёлки. Чтобы отсеять лишнее, мы используем лингвистические фильтры: проверяем, является ли слово именованной сущностью и можно ли определить его грамматические признаки. Поскольку неологизмы часто ищут с целью узнать их значение, в запросах с ними нередко встречаются уточнения: [хайп что это значит], [блокчейн что это такое простыми словами]. Их тоже можно использовать как признак.
В результате фильтрации большая часть кандидатов в неологизмы отсеивается. Например, из 78 тысяч кандидатов, которых мы получили в первом полугодии 2017 года, после фильтрации осталась только тысяча.
Как получить перевод
Составить список вероятных неологизмов — лишь полдела. Необходимо научить Переводчик их правильно переводить. Около 85% новых слов — заимствования, в основном из английского языка. Обычно они получаются в результате записи кириллицей чего-то похожего на произношение иностранного слова. Запись при этом далеко не всегда соответствует нормативной транскрипции — как, например, в случае со словом «свитшот» [ˈswetʃɜːrt].
Яндекс.Переводчик может работать в двух режимах: переводчика и машинного словаря. Если вы введёте в поле фразу или текст, вы получите перевод, а если одно слово или устойчивое выражение — словарную статью. В машинном словаре накопилось много слов-заимствований и их готовых переводов. Мы создали модель, которая обучается на этих примерах и выдаёт несколько возможных вариантов перевода нового заимствованного слова. Например, для слова «свитшот» вероятными переводами будут «sweatshirt», «sweetshot», «sweetshirt».
Вероятные переводы ранжирует классификатор на основе метода машинного обучения CatBoost. Он составляет список вариантов, где вверху находятся наиболее вероятные переводы, а внизу — наименее вероятные.
Словарная статья должна содержать не только перевод слова, но и грамматическую информацию, а также примеры использования. Здесь на помощь опять приходят данные из поиска. В поисковых запросах одно и то же слово, как правило, встречается в разных формах. Проанализировав их, можно выявить, к какой части речи оно принадлежит.
Примеры использования — это фразы из поисковых запросов. Они могут быть информативными и неинформативными. Скажем, к слову «хайповый» хорошим примером будет «хайповый шмот», а неудачным — «хайповый что это». Неудачные примеры отбрасывает автоматический фильтр.
Перевод неологизма, грамматические пометы и примеры использования составляют черновик словарной статьи. Она поступает на финальную проверку, которую проводят сотрудники Яндекса. После проверки слово добавляется в базу Переводчика. С этого момента сервис будет верно переводить неологизм в текстах и показывать для него словарную статью. Поскольку новые явления моментально находят отражение в поиске, Переводчик выучивает неологизмы очень быстро — спустя несколько дней после того, как о них начали спрашивать у Яндекса.