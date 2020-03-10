И говорит Браузер человеческим голосом

Яндекс.Браузер научился озвучивать тексты. В роли диктора выступает Алиса — она зачитывает вслух то, что написано на веб-страницах.

Озвучивание пригодится в разных ситуациях. Например, можно слушать статью о путешествиях и рассматривать в соседних вкладках карты и фотографии. Можно заниматься домашними делами, пока Алиса читает свежий материал из любимого интернет-издания. А можно использовать Браузер в качестве аудиогида в музее: у вас перед глазами — картина, а в наушниках — её описание из «Википедии».

Алиса умеет озвучивать страницы целиком или их фрагменты. Озвучивание целиком работает на страницах, для которых доступен режим чтения. В этом режиме Браузер убирает со страницы всё лишнее: баннеры, элементы навигации и так далее. Остаётся только текст — его и читает Алиса. Озвучивание фрагмента работает на любой странице: достаточно выделить нужную часть текста.

Как озвучить текст Озвучивание есть в Яндекс.Браузере для Windows и для Android. Если Алиса может прочитать страницу целиком, вы увидите на экране кнопку с наушниками. На компьютере она отображается в адресной строке, а на смартфоне — поверх веб-страницы. Чтобы сделать паузу, в мобильном Браузере ещё раз нажмите на ту же кнопку, а в десктопном — воспользуйтесь пультом на боковой панели. На компьютерах озвучивание также можно включить голосом. Просто скажите: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Чтобы Алиса зачитала не весь текст, а его часть, выделите нужный фрагмент на странице и выберите пункт «Озвучить» или «Алиса, прочитай» в контекстном меню.

За озвучивание текста отвечает разработанная в Яндексе технология синтеза речи. Синтетический голос отличается от живого, но мы проделали большую работу, чтобы Алиса звучала как можно естественнее: правильно ставила ударения в словах, выдерживала интонации, делала паузы в нужных местах. Технология постоянно совершенствуется, поэтому со временем Алиса читает всё лучше и лучше.

Если вы пользуетесь функцией озвучивания, расскажите о своих впечатлениях. Мы читаем все отзывы и по возможности стараемся учесть пожелания.