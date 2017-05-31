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Иду по приборам: Яндекс.Такси испытало беспилотный автомобиль

В середине мая Яндекс.Такси провело испытания беспилотного автомобиля. Это не означает, что машина без водителя приедет на ваш вызов уже в ближайшее время. Пока проект только в начале пути, но технологии, которые позволяют создавать такие машины, уже существуют — и есть в распоряжении Яндекса.

Автомобили

В испытаниях приняли участие два беспилотных автомобиля. Это рабочие прототипы: их ещё предстоит усовершенствовать, но они уже умеют самостоятельно передвигаться по заданному маршруту, определять и объезжать препятствия, в том числе другие автомобили и людей. Если препятствие объехать нельзя, машина останавливается и возобновляет движение, когда это становится возможно.

Один из прототипов — тот, который стал героем ролика, — сделан на базе Toyota Prius. Второй прототип основан на Kia Soul. На самом деле, модель машины не очень важна. Самое главное — это установленный в автомобиле программно-аппаратный комплекс: датчики, которые собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке, и программное обеспечение — оно обрабатывает данные с датчиков и определяет, как именно должна двигаться машина.

Датчики

Машины оснащены камерами, которые смотрят в разных направлениях. По картинке с камер программное обеспечение может установить, где находятся другие машины, люди и объекты, выявить границы проезжей части, распознать знаки и разметку. Стереокамеры позволяют определить расстояние до объектов.

На крыше автомобиля установлен лидар кругового обзора. Он с помощью лазерного излучателя сканирует окружающее пространство. На основе информации об отражениях лучей составляется трёхмерная карта — с её помощью вычисляются точные расстояния до тех или иных объектов вокруг машины.

3D-карта окружающего пространства, построенная с помощью лидара

Помимо данных с камер и лидара, используются показания радара — он определяет расстояние до объектов с помощью радиоволн. У радара более узкий, чем у лидара, угол обзора, но зато он способен «видеть» на большее расстояние — это особенно важно на высоких скоростях.

Машина также оборудована датчиками, которые определяют её местоположение, скорость и направление движения. Это приёмники GPS/GLONASS, блок инерциальных измерителей и сенсоры, которые измеряют одометрические данные машины — например, скорость вращения отдельных колёс.

Обработка данных

Любой движущийся автомобиль находится в сложной среде: во-первых, он перемещается сам, во-вторых, постоянно меняется обстановка вокруг. С помощью информации, которую собирают датчики, сложный алгоритм строит виртуальную модель окружающего мира.

Прототипы беспилотных автомобилей

На основе модели алгоритм принимает решения о том, как должна двигаться машина. Система использует различные технологии Яндекса, в первую очередь — компьютерное зрение. Поскольку данных очень много, они поступают постоянно, а реагировать на любые изменения нужно немедленно, системе требуются мощные вычислительные ресурсы.

Что дальше

Первые испытания машин мы провели на закрытой территории — в Москве, недалеко от главного офиса Яндекса. Они показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Следующий шаг — это проверка в условиях, приближенных к «боевым», то есть на дорогах общего пользования. Этот этап требует дополнительной подготовки — мы запланировали его на 2018 год.

48 комментариев
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Георгий
31 мая 2017, 20:51
Вперёд, к будущему, ребят! Я верю в вас.
nochnoy
31 мая 2017, 20:53
Вы молодцы! Не сомневался, что работаете над этим.
Gimme Shelter
31 мая 2017, 21:23
Наконец-то) Жаль, только, что таких компаний, как ваша, в России немного. Но вы действительно к будущему идёте, красавцы :D
sergeyp0
31 мая 2017, 21:34
Как достаточно "заядлый" пользователь Яндекс-такси, очень, очень жду!
vmsunh
22 июня 2017, 16:14
sergeyp0,
Огромное количество муджаидов в ЯнТ. убивает
Smoki--Mo
1 июня 2017, 07:22
Молодцы!
Leto Oren
1 июня 2017, 15:22
Ребята, главное не забывайте, что дети это тоже люди. И животных тоже нехорошо давить.
coolirbis
2 июня 2017, 18:08
Замечательно ! Даешь наши инновации !!! Молодцы!!!
partner
7 июня 2017, 18:41
Конечно же терпения и удачи в Ваших начинаниях :)
Наше старе село
7 июня 2017, 21:44
Это как робот-водитель из фильма "Вспомнить всё"
AlphaBravo
8 июня 2017, 11:00
Молодцы! Может хоть тут не отстанем от остального мира. 
zaharo8
8 июня 2017, 19:49
Круто! Скоро тысячи людей потеряют рабочие места или подработку в качестве таксиста! Тем кто сейчас в этом варится, нужно думать об этом сейчас.
С другой стороны: Ты не привязан к своему автомобилю. Дешево, безопасно, комфортно перемещаешься по городу. Вообще имеет ли смысл иметь свой авто?
Спасибо ребята!
slk170489
8 июня 2017, 21:55
Горжусь вами, парни. Удачи
tazg
8 июня 2017, 22:29
вау
dikiy
13 июня 2017, 14:27
Судя по видео, пока что робот рулит довольно нервно. :-) А вообще - молодцы. Не ожидал.
Обновлено 13 июня 2017, 14:27
yaliks2
18 июня 2017, 08:44
Освоение беспилотных автомобилей - это дело весьма близкое. С этим надо смириться. Интересно в какой стране оно появиться первым?
vmsunh
22 июня 2017, 16:13
Непонятно почему запустили ЯндексТакси в Кисловодске, а в соседнем Пятигорске нет. Хотя он больше и по населению и по емкости, особенно с пригородами.
rickkk
28 июня 2017, 14:36
Замечательно!
zoooru
3 июля 2017, 11:24
Прикольно, не плохо. Но не очень безопастно. Я думаю вы это итак видите))

Робот рулить при движении по прямой туда сюда, забавно наблюдать.

С грузовиком и людьми было опасно, в реальных условиях грузовик мог бы не остановиться, люди могли пойти не в ту сторону....
ООО "Нива" Слаук Н.В.
13 июля 2017, 11:15
почта нам нужны смартфоны эполгимс
ООО "Нива" Слаук Н.В.
13 июля 2017, 11:17
и планшеты
Ястреб
21 сентября 2017, 21:06
Хорошая электронная идея. Дай бог чтобы не довала никаких сбоев. Только вот считаю что  беспилотный автомобиль ЯНДЕКС необходимо дополнить деталью автостопа (типа стоп-крана) для пасажиров и разработать под этот атомобиль ПДД. Удачи Вам!  :)
Обновлено 21 сентября 2017, 21:08
sofyamokrova
22 сентября 2017, 21:15
Баба Яга все таки дождалась современной ступы )))
Можно сделать переносную электронную медицинскую карту.
yaliks2
22 сентября 2017, 22:01
"Лихо закручен сюжет"?! Непонятная форма оценки...
sofyamokrova
23 сентября 2017, 15:15
yaliks2,
Такая технология очень подойдет для пожилых людей. Я для мамы своей всегда такую хотела.Очень рада,что такая технология появилась.
mult-sms
23 сентября 2017, 09:08
Честно говоря Яндекс меня напрягает переизбытком рекламы и своими дебильный баннерами с вопросами, добавить, установить, по этому пользуюсь Гуглом.
Яндекс только в качестве карты и диска более менее устраивает, но так же много минусов.


Цены на такси адовые, 565р за 5-6км?! Любой частник отвозит за 250-300р.


Что касается беспилотного автомобиля, вам ещё далеко!
Во первых что я вижу: авто с кучей техники, как бы это все не сперли в подворотне. Во вторых стоимость авто с начинкой, оправдана ли она, обслуживание?
В третьих по видео видно что авто едет максимум 20-25км/ч, к боевым условиям он явно ещё не готов. Объезд препятствий вообще умора.
Как поведёт себя автомобиль в плотном потоке, на узких улочках. Какова его реакция на скорости больше 60км/ч.
yaliks2
23 сентября 2017, 11:49
Этот процесс уже давно невозможно остановить. Такие вещи, как искусственный интеллект и робототехника является ее детищем, то есть беспилотный автомобиль. Я посмотрел много зарубежной и нашей техники в этой области и я постоянно отстаю от новостей в этой области, я просто не успеваю.

В году 2020 вы сами удивитесь, как утром у вашего дома тихонько затормозит беспилотное такси...
mult-sms
23 сентября 2017, 14:20
yaliks2,
Ну в 2020 это уж врядли. Интеллект ещё не тот...
yaliks2
23 сентября 2017, 16:18
Если не интеллект,  то по крайней мере послушный робот...
akir2004
28 сентября 2017, 09:53
Думаю, правильнее поставить некие стационарные маячки сеткой (расстояние регулируется)- взаимодействие с автомобилями - полная обработка = оставить только руль :)
akir2004
28 сентября 2017, 10:32
akir2004,
и, конечно, взаимодействие автомобилей между собой. На данных рабочих станций (маячков).  В первую очередь на данных самих автомобилей.
akir2004
28 сентября 2017, 10:40
akir2004,
в первую очередь за пешеходами и т.д наблюдают рабочие станции. Сразу отработка на автомобили.
akir2004
28 сентября 2017, 10:46
akir2004,
на вероятно прогнозируемые события.
rynic
3 декабря 2017, 01:42
Про снег и про другие помехи давно говорили, ну по любому апгрейдить дороги надо, что стоит сделать разметку в другом свечении! Хотя да, вы же не ищете легкий путей!
yaliks2
3 декабря 2017, 06:27
rynic,
Особо интересны беспилотные авто с точки зрения погоды и качества дорог! Эти условия особенно сложны для конструкторов беспилотных авто.
Игорь
13 декабря 2017, 13:52
Я надеюсь, что в связи с объединением Яндекс-такси и Убер, вы объедините усилия по разработке беспилотных такси, и Россия станет одной из первых стран, где такси будет приезжать на вызов без водителя :) 
yaliks2
13 декабря 2017, 16:05
Игорь,
Да, конечно! Это было-бы здорово!
savarez
16 февраля 2018, 15:55
Кто бы ещё в нашей стране разрешил самодвижущиеся повозки…
aa11335577
18 февраля 2018, 14:00
savarez,
У нас в стране ЗА ХОРОШИЙ  ОТКАТ  даже маму родную бросят под беспилотный тягач с фурой в 30 тонн,  а подпись разрешительную черкнуть  ЗАПРОСТО!
aa11335577
18 февраля 2018, 14:06
savarez,
Вот тебе дорогой  и подпись  читай   ВДУМЫВАЙСЯ  СТРАШНО  и ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО  но  вот подпись   https://echo.msk.ru/blog/kulikovnikita/2078854-echo/  
Тигран
24 февраля 2018, 01:40
все лучше чем с узбеками ехать
roman.ur13
7 июня 2018, 01:08
Беспилотный автомобиль в Росии это ваще огонь, с нашими текущими технологиями. Команда Яндекса вам респект.


Но.. настоящий огонь, хайп, то что в мире не кто не делал это беспилотный гоночный автомобиль. Ведь именно гонки изменили автомобили, сделали их такими какие они есть сейчас. Я считаю в данное время нужно именно этим направлением заниматься, ведь когда робот обгонит человека на трассе, тогда он и станет безопасным (так будут считать все). 


Если сделаете гоночный автомобиль с роботом, позовите, пожалуйста, меня. Очень хочу на это посмотреть :)


В данный момент это лучший проект у Яндекса.
trt
21 июня 2018, 11:53
Вы молодцы
Удалённый пользователь
27 сентября 2018, 11:31
Яндекс у меня ассоциируется с отличный сервисом и передовыми технологиями. Успехов во всех начинаниях. 
mirosckin.pawel
12 февраля, 14:38
Ну сделаете беспилотник и что????? И главное зачем? В Москве и в Питере может и будет это такси, а в России?? У нас в году 2 месяца разметка на дорогах. И самое главное как это поможет улучшить жизнь в России??????? 
yaliks2
12 февраля, 15:10
mirosckin.pawel,
Оспаривать это просто неразумно. Рано или поздно, такая профессия, как водитель будет исчезать. Дело только в том, как скоро это наступит... 
Александр Шаиров
21 июня, 21:57
А зачем такие дорогие автомобили, почему тойоты, а не лады?
Из-за коробки автомат? У ваза есть и с роботом и с автоматом
Тимур Зуев
сегодня, 00:55
Как его вызвать через приложение яндекс такси?