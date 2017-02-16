Инфраструктура Москвы — для жизни и для развлечений

В Москве есть почти все организации, которые могут потребоваться человеку, от детсадов и аптек до баров и пейнтбольных клубов, но они распределены по территории неравномерно. Мы проверили, как обеспечены инфраструктурой разные части города, и выяснили, где удобнее жить, а где — развлекаться.

Административно Москва состоит из более чем сотни районов. Но для изучения инфраструктуры это всё равно слишком крупное деление. Бывает, что в одной части района всё хорошо, а жителям другой части далеко идти до поликлиники или кино.

Мы разделили жилую территорию Москвы на квадраты со стороной 300 метров и вычислили, сколько займёт путь пешком из центра каждого квадрата до различных организаций из базы Яндекс.Карт. Скорость пешехода считали равной пяти километрам в час. Выделили два типа организаций: для жизни (аптеки, школы, и так далее) и для развлечений (бары, театры, музеи и так далее) — всего более ста тысяч.

Результаты наших подсчётов можно увидеть на интерактивных картах. Мы подготовили три карты: одна показывает доступность инфраструктуры для повседневной жизни, вторая — для развлечений, а третья — и то и другое. Нажав на любой квадрат, вы увидите характеристику места: что там есть и чего недостаёт.

Квадраты удобны для анализа, но людям всё-таки проще ориентироваться по районам — поэтому рейтинг районов мы тоже составили. Чем больше на территории района квадратов, удобных для жизни и подходящих для развлечений, тем выше будет его место в топе. Москвичи могут проверить, какое место занял их район, и сравнить свои ощущения со статистикой. Возможно, удастся узнать что-то необычное: например, что Басманный район — лидер по количеству вузов и бань.

Ссылки

«Москва для жизни и для развлечений» — полный текст исследования: карты, рейтинги и подробное описание того, как они составлялись.