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Инфраструктура Москвы — для жизни и для развлечений

В Москве есть почти все организации, которые могут потребоваться человеку, от детсадов и аптек до баров и пейнтбольных клубов, но они распределены по территории неравномерно. Мы проверили, как обеспечены инфраструктурой разные части города, и выяснили, где удобнее жить, а где — развлекаться.

Административно Москва состоит из более чем сотни районов. Но для изучения инфраструктуры это всё равно слишком крупное деление. Бывает, что в одной части района всё хорошо, а жителям другой части далеко идти до поликлиники или кино.

Мы разделили жилую территорию Москвы на квадраты со стороной 300 метров и вычислили, сколько займёт путь пешком из центра каждого квадрата до различных организаций из базы Яндекс.Карт. Скорость пешехода считали равной пяти километрам в час. Выделили два типа организаций: для жизни (аптеки, школы, и так далее) и для развлечений (бары, театры, музеи и так далее) — всего более ста тысяч.

Результаты наших подсчётов можно увидеть на интерактивных картах. Мы подготовили три карты: одна показывает доступность инфраструктуры для повседневной жизни, вторая — для развлечений, а третья — и то и другое. Нажав на любой квадрат, вы увидите характеристику места: что там есть и чего недостаёт.

Квадраты удобны для анализа, но людям всё-таки проще ориентироваться по районам — поэтому рейтинг районов мы тоже составили. Чем больше на территории района квадратов, удобных для жизни и подходящих для развлечений, тем выше будет его место в топе. Москвичи могут проверить, какое место занял их район, и сравнить свои ощущения со статистикой. Возможно, удастся узнать что-то необычное: например, что Басманный район — лидер по количеству вузов и бань.

Ссылки

«Москва для жизни и для развлечений» — полный текст исследования: карты, рейтинги и подробное описание того, как они составлялись.

10 комментариев
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snrostov
16 февраля 2017, 13:30
Отличная работа! Очень не хватает подобного исследования для загорода. При выборе участка для загородного строительства с прицелом на постоянное место жительство приходилось то же самое исследование проводить вручную. Очень надеюсь что звезды сойдутся в нужном месте и подобный сервис будет встроен в Яндекс.Недвежимость.
sergey.moskalev
16 февраля 2017, 16:11
Очень классно! Спасибо.
WildVano
17 февраля 2017, 12:26
В ГЗ МГУ не хватает садика, школы и ветеринарной клиники. Срочно в полосу. (про то что Ашан в 10 минутах молчим)
Стаc
17 февраля 2017, 14:11
Здорово, выглядит интересно. Вот только ЗелАО тоже является частью Москвы...
dsfds.ewfsf
17 февраля 2017, 21:23
А где Внуково?
dejurin
5 марта 2017, 17:46
Хорошая работа.
oooseverplus
18 марта 2017, 08:08
Спасибо,действительно интересно.
Андрей Сандлер
13 апреля 2017, 13:48
Кажется, что красные и серые квадратики никогда не должны быть по соседству  (если метрика удобности инфраструктуры непрерывная). Тут точно нет ошибки?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 апреля 2017, 15:04
Андрей, здравствуйте. Красные квадратики отличаются от жёлтых тем, что там в пешей доступности есть не только магазины и школы, но и ещё несколько организаций (например, кинотеатр). Поэтому они точно также могут соседствовать с серыми. Допустим, в жёлтом квадратике было близко до пяти организаций, отошли подальше — до всех пяти стало далеко. В красном квадратике было близко до семи организаций, отошли подальше — стало далеко до всех семи.
karsakovay@mcag.moscow
сегодня, 07:45
Что происходит с картами при масштабировании? При увеличении масштаба слой подцвечиваемых квадратов не меняется, а карта не приближается, появляются иконки "неподгруженных" картинок .