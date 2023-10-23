Лето в «айтиобщаге»

Этим летом Яндекс открыл «айтиобщагу». В ней жили ребята, которые приехали на стажировку в наши московские офисы из других регионов. «Айтиобщага» приняла первых стажёров в начале июля и проработала до конца сентября. Окончание сезона летних стажировок — хороший повод ещё раз вспомнить, как всё было.

С чего всё началось

Самый стажёрский сезон в Яндексе — лето, когда у студентов каникулы, а самый стажёрский город — Москва. Стажировки идут и в других городах, например в Питере, Екатеринбурге или Новосибирске. Но в столице сидит больше всего команд, и здесь особенно много вакансий для стажёров. Поэтому, когда отбор на стажировку проходят ребята из регионов, где нет офисов Яндекса, мы предлагаем им приехать в Москву — и оплачиваем дорогу и проживание.

Стажёры, приехавшие в Москву из других городов, живут в хостеле. В столице много хостелов — команда, которая организует стажировки, изучает варианты и выбирает самый чистый, удобный и уютный.

Мы всегда стремились к тому, чтобы стажировка в Яндексе запомнилась не только рабочими моментами. Например, четыре раза в год, каждую зиму, весну, лето и осень, мы проводим праздник под названием День стажёра — на нём стажёры из разных команд могут ближе познакомиться друг с другом и с Яндексом. В этом году у нас родилась идея на лето превратить стажёрский хостел в нечто большее, чем просто место, куда приходят отдохнуть. Так появилась «айтиобщага» — универсальное пространство для жизни, учёбы и развлечений.

«Айтиобщага» изнутри

Мы выбрали под «айтиобщагу» один из лучших хостелов Москвы. Он находится у метро «Римская» — это одна остановка от кольцевой линии. Оттуда удобно добираться до всех офисов Яндекса: дорога на метро займёт не больше получаса. Хостел мы сняли целиком, чтобы стажёрам не пришлось пересекаться с другими постояльцами, и договорились с владельцами о переобустройстве.

В хостеле уже были отлично оборудованные жилые комнаты — с личными шкафчиками и удобными кроватями, санузлы и кухня. Мы обустроили ещё несколько зон, которые могут понадобятся стажёрам.

Чтобы новичкам было проще сориентироваться, мы развесили указатели

Во-первых, мы сделали зону для тихих занятий, или «боталку», — в ней можно почитать или спокойно посидеть за ноутбуком. Во-вторых, выделили зоны отдыха с диванчиками и пуфиками. Здесь необязательно соблюдать тишину и можно собираться большими компаниями: например, отметить день рождения или поиграть в «Свою игру» — это стало у стажёров традицией. Ещё в «айтиобщаге» появились уголок со спортивными снарядами, игровая зона c PlayStation 5 и холл со сценой — для встреч, концертов и других мероприятий.

Зона отдыха

Холл, где проходили концерты и встречи с сотрудниками Яндекса

Жилые комнаты мы оснастили умными розетками и Яндекс Станциями. В общей зоне круглосуточно работал вендомат с готовой едой: можно выбрать что нравится и разогреть. А по понедельникам решили устраивать для стажёров общий ужин с традиционным общажным блюдом — пельменями.

Жизнь в «айтиобщаге»

Первые стажёры заехали в «айтиобщагу» в начале июля. На пике сезона летних стажировок в ней проживало около 130 человек из 50 городов России, Беларуси и Казахстана.

Жители «айтиобщаги» работали в разных командах и даже в разных офисах и на стажировке почти не пересекались друг с другом. Чтобы ребятам было проще подружиться, мы предлагали им провести свободное время за каким-нибудь совместным занятием. Например, в одни из июльских выходных организовали в Серебряном бору волейбольный турнир, а на рабочей неделе устраивали вечера настольных игр. В квизах, спортивных соревнованиях и кинопросмотрах участвовали не только жители общаги, но и другие стажёры — они регулярно приходили в гости.

Акустический концерт ZOLOTO на открытии «айтиобщаги»

Вечерние настолки

Мы всегда подчёркиваем, что стажировка — отличная возможность посмотреть на компанию изнутри и познакомиться с теми, кто делает Яндекс. В офисах для стажёров регулярно проводятся встречи с руководителями сервисов. Такие встречи проходили и в «айтиобщаге» — в формате совместного завтрака. Гость приезжал в хостел, пил со стажёрами кофе, рассказывал о своей работе и отвечал на вопросы.

Завтрак с Катей Серажим, руководителем отдела качества Поиска

«Питчеринка»: стажёров учат составлять питчи — короткие презентации продукта или разработки

На выходных мы приглашали стажёров на экскурсии. Они побывали даже там, где доводилось бывать не каждому штатному сотруднику Яндекса: в гараже, где собирают роботакси и роверы, и в нашем дата-центре во Владимире.

Экскурсия в гараж роботакси

Стажёрская регата в честь окончания летней стажировки

Если вам интересно взглянуть на «айтиобщагу» от первого лица, советуем посмотреть влог, который снял этим летом наш стажёр Глеб. Он приехал из Екатеринбурга, стажировался в команде Яндекс Еды и жил в хостеле. А если вы тоже хотите стать стажёром, подавайте заявку — стажировки у нас идут круглый год. Тем, кто живёт не в Москве, дорога и проживание в хостеле — за наш счёт.