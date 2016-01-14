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Как дата-центр Яндекса город обогрел

В прошлом году Яндекс открыл новый дата-центр. Он находится в Финляндии, в небольшом городке Мянтсяля неподалёку от Хельсинки. Для нас это не совсем обычный проект. Многие дата-центры Яндекса размещаются в уже готовых строениях — например, в корпусах бывших заводов. Стройку в Мянтсяля мы вели с нуля и поэтому смогли спроектировать не только «содержимое» дата-центра, но и само здание и его инфраструктуру.

Одним из важнейших компонентов дата-центра является система охлаждения. В ходе работы серверы выделяют много тепла, которое необходимо отводить во избежание перегрева. Система охлаждения, которая применяется в нашем дата-центре в Мянтсяля, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов. Поставляя городу тепло, Яндекс получает возможность возместить часть трат на электроэнергию — одну из самых крупных для дата-центра статей расходов.

Дата-центр Яндекса в МянтсяляПлан дата-центра Яндекса в Мянтсяля

Обычно в дата-центрах работают так называемые чиллеры — машины промышленного кондиционирования, в которых в качестве охлаждающего агента используются жидкости или газы. Такой системе для функционирования требуется много электрической или тепловой энергии. В Мянтсяля мы отказались от чиллеров: вместо этого сервера круглый год охлаждаются естественным способом — воздухом с улицы. В жаркие дни — а их в Финляндии немного — в воздух добавляется распылённая влага, которая снижает температуру. Воздух, проходя через серверную зону, нагревается и с помощью вентиляторов нагнетается в огромные камеры — теплообменники, куда подаётся вода из городской сети Мянтсяля.

Температура воды на выходе из теплообменника составляет, в зависимости от сезона, от 30 до 45 градусов. Этого недостаточно, чтобы подавать воду напрямую в краны и батареи — поэтому по договорённости с администрацией Мянтсяля на территории дата-центра построили станцию донагрева. В ней вода с помощью тепловых насосов доводится до стандартной температуры и оттуда уже поступает в городскую сеть.

Теплообменник в дата-центре Яндекса в МянтсяляТеплообменники в дата-центре Яндекса в Мянтсяля

Население Мянтсяля составляет чуть более 20 тысяч человек; около половины горожан живут в домах с центральным теплоснабжением. Изначально для отопления новых районов город собирался построить котельную — но подсчёты показали, что использовать тёплую воду из дата-центра и доводить её до стандартной температуры на станции донагрева дешевле, чем сооружать котельную и греть воду в ней.

Коммунальные службы Мянтсяля рассчитали, что благодаря «серверному» теплоснабжению в 2016 году стоимость отопления для жителей Мянтсяля сократится на 5%, потребление газа для обслуживания городской сети — вдвое, а выбросы CO2 (параметр, которому в европейских странах уделяют особое внимание) — до сорока процентов. А Яндекс, продавая городу тепло, рассчитывает снизить расходы на электроэнергию до 30%. Кроме того, дата-центр в Мянтсяля введён в эксплуатацию не полностью: сейчас работает только один корпус из запланированных четырёх. Открывая новые корпуса, мы сможем поставлять городу ещё больше тепла.

Мы продолжаем совершенствовать систему охлаждения серверов уличным воздухом. Она может использоваться не только в странах с холодным климатом, но и в более тёплых регионах. Яндекс рассчитывает задействовать систему в дата-центре, который мы начали строить во Владимирской области. Тепло, выделяемое серверами, можно применять для обогрева не только жилых и общественных зданий, но и промышленных предприятий или, например, теплиц и парников. Подробнее о системе охлаждения и дата-центре в Мянтсяля читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

34 комментария
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Медиа Лаб
14 января 2016, 15:06
Крутотень:)
Роман
14 января 2016, 15:20
А хотя бы пару слов о том почему выбрана Финляндия а не РФ для расположения, можно комментарий?
Никита Кобылин
14 января 2016, 15:30
Роман,
+1
Дмитрий Браверман
14 января 2016, 15:47
Хотел спросить сам, но коли уже есть топик, то удваиваю.
Почему не обогревать жителей Карелии, хотя бы?
Андрей Потолов
14 января 2016, 15:59
Роман,
Возможно потому что нужен был дата-центр именно в Финдляндии, для быстрого доступа к данным из Европы (из Германии например). Пинг до Карелии будет идти дольше.
Света Чистякова
14 января 2016, 16:04
Роман,
здравствуйте. Когда мы выбирали место для постройки дата-центра, надо было учесть очень-очень много факторов. Холодный климат — это только один из них. Нужны и стабильная энергосеть, и высокоскоростные оптоволоконные линии, и специалисты, которые этот центр будут обслуживать, — много чего нужно, в общем. Тогда по совокупности факторов выбрали Финляндию. Сейчас очередной дата-центр строится в России, во Владимирской области.
Роман
14 января 2016, 16:53
Света Чистякова,
Спасибо за ответ! (=
super.kirukato
20 января 2016, 14:27
Света Чистякова,
Угу, в Карелии конечно хуже чем в Финляндии. Специалистов нет (а кто готов был бы поехать работать и жить там как то не рассматривали), климат там не такой как в финляндии (хотя граница с финами) и т.д. и т.п.

Все понятно, бабло зашибаем тут, а живем где то подальше.
xksvkvadrate
21 января 2016, 23:22
super.kirukato,
поддерживаю Вашу позицию, кратко и правильно написано
Victoria Klepets
21 августа 2017, 16:59
Света Чистякова,
Добрый день! Мне как раз до этого места ехать 20 минут. И как раз я ищу работу...а тут оно, родное болото ;0) Ну вдруг Яндексу нужны там ответственные, порядочные, организованные сотрудники. Все подробности, CV и т.д и т.п., конечно же, смогу выслать. 
zheka0783
2 августа 2018, 18:01
Света Чистякова,
помоему все это есть в Карелии или на худой конец в лен области, все таки вкладывать в экномику стран которые проти нас вводят санкции не ясна, даже если вы руковдствуетесь не совестью, а прибылью, все равно в лен области было бы логичней
blinikar
22 сентября 2018, 09:35
zheka0783,
Хочу заострить ваше внимание, что в России интернет крайне нестабилен, для того чтобы его стабилизировать необходимы огромные вложения
yn123
14 января 2016, 17:17
Светлана, добрый день.
Ваш опыт весьма интересен. Экономия энергоресурсов в два раза при возможности автоматизации котельных весьма перспективное направление. Готов ли Яндекс совместно с профильным инвестором в области теплоснабжения рассматривать реализацию проектов оптимизации систем энергопотребления городов при строительстве дата-центров в России? Есть ли у вас план такого развития дата-центров помимо Владимирской области?
Света Чистякова
14 января 2016, 19:11
yn123,
здравствуйте. Подробные планы мы, по традиции, не раскрываем (а дата-центры — это вообще штука такая, довольно секретная).

Можем сказать, что ДЦ во Владимирской области планируется охлаждать так же, как в Финляндии, — наружным воздухом. Поэтому тема поставок тепла нам интересна, да.

Если у вас есть вопросы или предложения, можно обсудить их с Алексеем Жумыкиным: azhumykin@yandex-team.ru.
superik
14 января 2016, 18:05
класс! а минилабораторию по исследованию (термофильных) теплолюбивых микроорганизмов не хотите сделать в пристроечке? :) А если серьезно, то это можно было бы объединить с какой-нибудь биотехнологией...
ozonuku
18 января 2016, 15:53
На фотографии точно теплообменник?

По тексту получается, что вентиляторы на фото гонят горячий воздух на вот эту трубу, нагревая воду в ней до 45 градусов.
Алексей
20 января 2016, 16:56
ozonuku,
Теплообменник расположен левее за трубой и выглядит как стена серого цвета. Технически он аналогичен радиатору в автомобиле. Только в авто, проходя по пластинам, вода охлаждается, а в нашей системе - нагревается.
frees03
19 января 2016, 06:40
Предательством родины попахивает ) почему такие технологии не применить в России?
nikolai.drobyazko
20 января 2016, 16:59
Мурманская область рядом. Почему не там? Есть приличные города. Специалисты помогут если нужно будет. Наш народ теплее. Нацизмом никогда не пахло. Drobyazko.
Татьяна Степанова
21 января 2016, 16:11
да, неприятно, что Яндекс вкладывается в развитие других стран, а не нашей.. всегда выбирала Яндекс именно за то, что он наш, российский.. осадочек какой-то остался после этой информации.. мдя..
aleksshhur
23 января 2016, 20:20
Татьяна Степанова,
Я всегда как то яндесу не доверял, уж очень нахальные и наглые,а эта инфа еще добавила дёгтю
dyomin.rus
26 января 2016, 21:31
здорово, хотелось что-бы и у нас такое было.
Комментарий удалён
dayx0000
19 февраля 2016, 12:41
Потому что "у нас" этих ДЦ уже пять.
Антон Высоцкий
2 февраля 2016, 13:55
Вы бы так о россиянах заботились, как о финнах.

Яндекс мог бы улучшить жизнь людей в своей стране, если бы его дата-центр находился в России и помогал какому-нибудь российскому городку. Но вместо этого он решил деньги из России выводить и вкладывать в другую страну. И еще этим хвастается...

Прочитал в комментариях, что Яндекс строит новый дата-центр во Владимирской области, надеюсь, что скоро он нам расскажет, как помогает не только финнам, но и россиянам.
Артем
4 февраля 2016, 14:40
Антон Высоцкий,
в россии забор без бумажки и конверта не построить, а вы о дата-центре и заботе.
только представьте сколько всего надо разрешений, какой канал надо протащить, это десятки министерств и каждому дай.
ну прям первый день тут живете
RST.0
7 февраля 2016, 15:35
Артем,
Согласен на все 100%. При этом придет какой ни будь урод и СЭС и закроет его из-за тухлого бутерброда в общем холодильнике на кухне, дней так на 90. Вести бизнес у нас можно, пока на тебя не обратили внимание.
Антон Высоцкий
10 февраля 2016, 02:46
Артем,
на Западе бюрократии не меньше, а где-то даже и больше, чем в России.
RST.0
7 февраля 2016, 15:36
Яндекс, ты молодец!
Комментарий удалён
smorman
1 марта 2016, 00:26
Постоянно мимо проезжаю...
Но название центра и щит рекламный видно только при движении к Мянтсяля со стороны Риихимяки, т.е. центр слева получается...
А со стороны Порвоо, справа по ходу, вообще не видно, что это дата-центр Yandex.
А приятно бы было, чтобы финны видели и с этой стороны, а мы б ещё больше гордились!
Кирилл Чаплин
10 марта 2016, 21:39
афигеть
Олександр Тимко
18 марта 2016, 21:45
Сколько тут, однако, путающих патриотизм с идиотизмом выше отметилось! Никто, по-видимому, в полной мере «фишку не рубит». С российскими законотворцами, любой дата-центр – ходьба по минному полю: сегодня работает себе и работает, а завтра кому-то что-то померещилось, законодатель подсуетился, скреативил и… нагрянуло, глядишь, «маски-шоу» с изъятиями. Площадка в Суоми, таким образом, для Я – разненсение рисков, сверх того не более. А клеймить позором, развешивая ярлыки – удел зашоренных агитпропом.
seva.terscky
7 июля 2016, 16:17
Парадокс. Был на Новой Земле. Климат холодный, но есть паровое отопление. В серверной нужен кондиционер.
lwashere
13 октября 2017, 21:00
молодцы!)
JhS
вчера, 23:26
А Яндекс молодец. и комменты не модерирует