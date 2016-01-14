Как дата-центр Яндекса город обогрел

В прошлом году Яндекс открыл новый дата-центр. Он находится в Финляндии, в небольшом городке Мянтсяля неподалёку от Хельсинки. Для нас это не совсем обычный проект. Многие дата-центры Яндекса размещаются в уже готовых строениях — например, в корпусах бывших заводов. Стройку в Мянтсяля мы вели с нуля и поэтому смогли спроектировать не только «содержимое» дата-центра, но и само здание и его инфраструктуру.

Одним из важнейших компонентов дата-центра является система охлаждения. В ходе работы серверы выделяют много тепла, которое необходимо отводить во избежание перегрева. Система охлаждения, которая применяется в нашем дата-центре в Мянтсяля, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов. Поставляя городу тепло, Яндекс получает возможность возместить часть трат на электроэнергию — одну из самых крупных для дата-центра статей расходов.

План дата-центра Яндекса в Мянтсяля

Обычно в дата-центрах работают так называемые чиллеры — машины промышленного кондиционирования, в которых в качестве охлаждающего агента используются жидкости или газы. Такой системе для функционирования требуется много электрической или тепловой энергии. В Мянтсяля мы отказались от чиллеров: вместо этого сервера круглый год охлаждаются естественным способом — воздухом с улицы. В жаркие дни — а их в Финляндии немного — в воздух добавляется распылённая влага, которая снижает температуру. Воздух, проходя через серверную зону, нагревается и с помощью вентиляторов нагнетается в огромные камеры — теплообменники, куда подаётся вода из городской сети Мянтсяля.

Температура воды на выходе из теплообменника составляет, в зависимости от сезона, от 30 до 45 градусов. Этого недостаточно, чтобы подавать воду напрямую в краны и батареи — поэтому по договорённости с администрацией Мянтсяля на территории дата-центра построили станцию донагрева. В ней вода с помощью тепловых насосов доводится до стандартной температуры и оттуда уже поступает в городскую сеть.

Теплообменники в дата-центре Яндекса в Мянтсяля

Население Мянтсяля составляет чуть более 20 тысяч человек; около половины горожан живут в домах с центральным теплоснабжением. Изначально для отопления новых районов город собирался построить котельную — но подсчёты показали, что использовать тёплую воду из дата-центра и доводить её до стандартной температуры на станции донагрева дешевле, чем сооружать котельную и греть воду в ней.

Коммунальные службы Мянтсяля рассчитали, что благодаря «серверному» теплоснабжению в 2016 году стоимость отопления для жителей Мянтсяля сократится на 5%, потребление газа для обслуживания городской сети — вдвое, а выбросы CO2 (параметр, которому в европейских странах уделяют особое внимание) — до сорока процентов. А Яндекс, продавая городу тепло, рассчитывает снизить расходы на электроэнергию до 30%. Кроме того, дата-центр в Мянтсяля введён в эксплуатацию не полностью: сейчас работает только один корпус из запланированных четырёх. Открывая новые корпуса, мы сможем поставлять городу ещё больше тепла.

Мы продолжаем совершенствовать систему охлаждения серверов уличным воздухом. Она может использоваться не только в странах с холодным климатом, но и в более тёплых регионах. Яндекс рассчитывает задействовать систему в дата-центре, который мы начали строить во Владимирской области. Тепло, выделяемое серверами, можно применять для обогрева не только жилых и общественных зданий, но и промышленных предприятий или, например, теплиц и парников. Подробнее о системе охлаждения и дата-центре в Мянтсяля читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».