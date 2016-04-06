Как это устроено: покупка билетов на Яндекс.Афише

Всем, кто бывает в театрах, кино или на концертах, наверняка случалось бродить по сайтам разных продавцов в поисках подходящих билетов. В одной кассе остались только дорогие билеты, в другой есть места подешевле, но сцену с них видно хуже, на третьем сайте уже всё разобрали. Схемы залов у всех нарисованы по-разному, приходится держать их открытыми в нескольких вкладках и сравнивать — в общем, всё это не очень удобно. Не говоря уже о том, что лучшие билеты, вполне возможно, остались у четвёртого продавца, к которому вы просто забыли заглянуть.

Мы придумали, как сделать покупку билетов проще. Яндекс.Афиша получает информацию сразу от нескольких крупных продавцов и отображает доступные места на схеме. Сравнить предложения, подобрать подходящие билеты и сделать заказ можно на одном сайте. Чтобы выбрать было проще, сервис автоматически выделяет в каждом ценовом диапазоне два лучших места — при этом он учитывает, хорошо ли видно сцену и сколько стоит билет. Схемы всех залов наши дизайнеры рисовали сами — они опирались на данные, которые мы получили от площадок.

Светлана Перловская,

руководитель Яндекс.Афиши: «Когда-то у меня был свой метод поиска билетов. Сначала я находила схему зала и распечатывала её. Потом смотрела, что предлагают на сайтах продавцов, и разными цветами отмечала на схеме места, которые подходили по цене и расположению. Дело осложнялось тем, что иногда схемы залов у продавцов были разными: например, на одном сайте сцена была сверху, а на другом снизу. Помучившись какое-то время, я поняла, что хочу сделать сервис для людей, которым, как и мне, неудобно выбирать билеты».

Яндекс.Афиша выступает посредником между продавцами и пользователем — при этом билеты на сервисе продаются по ценам партнёров, без дополнительной комиссии. Когда человек выбирает место, Яндекс.Афиша резервирует его, а получив оплату, выкупает билет и передаёт пользователю. За билетом не нужно никуда ехать — он окажется в вашем электронном ящике сразу после покупки. Вам останется только распечатать билет или сохранить код на телефоне. Если же выкупить билет по какой-то причине не удалось (например, на стороне продавца произошёл технический сбой), Яндекс сразу же вернёт деньги.

На Яндекс.Афише можно приобрести билеты в кинотеатры большинства крупных городов России. Найти и купить билеты на концерты и спектакли сервис помогает пока только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Но бывают и исключения. Например, у нас продавались билеты на все концерты недавнего тура Земфиры «Маленький человек», от Владивостока до Калининграда. Ещё один особенный проект — продажа билетов на гонки российского этапа «Формулы-1», который пройдёт в Сочи в конце апреля.

Вместе с организаторами концертов Яндекс.Афиша проводит специальные события для поклонников. Фанатам Slayer мы устроили автограф-сессию с музыкантами, любителям Linkin Park показали фильм о группе в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького в Москве, а недавно разыграли приглашения на встречу с Адамом Ламбертом перед его концертом в «Крокус Сити Холле» 18 апреля.