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Как это устроено: покупка билетов на Яндекс.Афише

Всем, кто бывает в театрах, кино или на концертах, наверняка случалось бродить по сайтам разных продавцов в поисках подходящих билетов. В одной кассе остались только дорогие билеты, в другой есть места подешевле, но сцену с них видно хуже, на третьем сайте уже всё разобрали. Схемы залов у всех нарисованы по-разному, приходится держать их открытыми в нескольких вкладках и сравнивать — в общем, всё это не очень удобно. Не говоря уже о том, что лучшие билеты, вполне возможно, остались у четвёртого продавца, к которому вы просто забыли заглянуть.

Мы придумали, как сделать покупку билетов проще. Яндекс.Афиша получает информацию сразу от нескольких крупных продавцов и отображает доступные места на схеме. Сравнить предложения, подобрать подходящие билеты и сделать заказ можно на одном сайте. Чтобы выбрать было проще, сервис автоматически выделяет в каждом ценовом диапазоне два лучших места — при этом он учитывает, хорошо ли видно сцену и сколько стоит билет. Схемы всех залов наши дизайнеры рисовали сами — они опирались на данные, которые мы получили от площадок.

Светлана Перловская,
руководитель Яндекс.Афиши:

«Когда-то у меня был свой метод поиска билетов. Сначала я находила схему зала и распечатывала её. Потом смотрела, что предлагают на сайтах продавцов, и разными цветами отмечала на схеме места, которые подходили по цене и расположению. Дело осложнялось тем, что иногда схемы залов у продавцов были разными: например, на одном сайте сцена была сверху, а на другом снизу. Помучившись какое-то время, я поняла, что хочу сделать сервис для людей, которым, как и мне, неудобно выбирать билеты».

Яндекс.Афиша выступает посредником между продавцами и пользователем — при этом билеты на сервисе продаются по ценам партнёров, без дополнительной комиссии. Когда человек выбирает место, Яндекс.Афиша резервирует его, а получив оплату, выкупает билет и передаёт пользователю. За билетом не нужно никуда ехать — он окажется в вашем электронном ящике сразу после покупки. Вам останется только распечатать билет или сохранить код на телефоне. Если же выкупить билет по какой-то причине не удалось (например, на стороне продавца произошёл технический сбой), Яндекс сразу же вернёт деньги.

На Яндекс.Афише можно приобрести билеты в кинотеатры большинства крупных городов России. Найти и купить билеты на концерты и спектакли сервис помогает пока только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Но бывают и исключения. Например, у нас продавались билеты на все концерты недавнего тура Земфиры «Маленький человек», от Владивостока до Калининграда. Ещё один особенный проект — продажа билетов на гонки российского этапа «Формулы-1», который пройдёт в Сочи в конце апреля.

Вместе с организаторами концертов Яндекс.Афиша проводит специальные события для поклонников. Фанатам Slayer мы устроили автограф-сессию с музыкантами, любителям Linkin Park показали фильм о группе в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького в Москве, а недавно разыграли приглашения на встречу с Адамом Ламбертом перед его концертом в «Крокус Сити Холле» 18 апреля.

64 комментария
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Михаил Александрович
6 апреля 2016, 09:04
Поиском бы лучше занимались, чем все онлайн бизнесы под себя подминать. В выдаче одно гумно
Shevchenko Igor
6 апреля 2016, 23:00
Михаил Александрович,
Так может ты и ищешь гумно, раз оно тебе выдает?
Михаил Александрович
7 апреля 2016, 07:14
Shevchenko Igor,
попробуйте найти аренду спецтехники в каком либо крупном городе даже. Либо снять квартиру и найти что то кроме агрегаторов живущих своей жизнью и содержащих несуществующие объекты... примеров множество.
Зато сдвинули еще на 20 пикселей естественную выдачу гарантией директа... молодцы че
Алексей
7 апреля 2016, 14:08
Михаил Александрович,
поддерживаю, очень часто то что не находит яндекс, по тому же запросу у гугла в первых строках, и это по рунету.
JOYFUN.RU
18 апреля 2017, 09:36
Михаил Александрович,
Не согласен! По крайней мне, Яндекс выдаёт только актуальную инфу.
Дмитрий Андреев
10 апреля 2016, 09:32
Попробовал купить билет на чнмпионат мира по хоккею. Либо билетов нет, либо сервис не работает. Показывает только описание, место проведения и дни недели. Никаких ссылок нет
LED421234567891
21 апреля 2016, 16:32
хорошо
LED421234567891
21 апреля 2016, 16:33
супер
Анастасия Ткачева
21 марта 2017, 16:29
Купила билеты в театр. пришло письмо об отмене мероприятия, предложили вернуть билеты, это все быстро, ок.. написали ,что вернут номинальную стоимость, я платила без комиссии, цену билета только. Но при возврате денег удержали 10%! на вопрос почему вернули меньше денег чем было потрачено на билеты, сказали удержана комиссия, сервисный сбор, но оплата была без него, на это ничего не ответили.
 К тому же возврат совершен не по моей инициативе, а в связи с отменой мероприятия, возможности поменять билет на другое время нет, получается с людей ни за что просто удержали деньги! 10% от стоимости билета! это нормально?? грабеж!
Номер заказа: 4944446
> Название мероприятия: 3D шоу-мюзикл "#ДЖУМЕО"(#JUMEO)
> Место проведения мероприятия: Русская песня Олимпийский просп., 14, м. Достоевская, Проспект Ми
> Дата мероприятия: 26 марта в 14:00
> Причина возврата: данный показ отменён
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 марта 2017, 20:16
Анастасия, здравствуйте. Яндекс.Афиша  — это агрегатор, где отображаются предложения разных продавцов. В вашей ситуации стоит обратиться непосредственно к организации, которая продала билет, —  её название и контакты должны быть указаны на билете.
travel.toys
30 сентября 2017, 02:12
Анастасия Ткачева,
Так что в итоге, разницу вернули? 
Denis Wolf
14 ноября 2018, 17:01
travel.toys,
нефига они не возвращают, м*даки.
buh.e7852191
4 апреля 2017, 14:36
В Москве многие театр сами продают электронные билеты и, между прочем, без комиссии. Покупать гораздо удобнее и дешевле.. 
Алиса Шмелёва
3 июля 2017, 21:18
Хотела купить билет на Хертс, на схеме показана стоимость 3000 р. но как нажимаю купить появляется 300 рублей коммисии. Это как? Вы же говорите что комиссии нет

logoshenko.ap
15 июля 2017, 18:59
Покупала билеты на Депеш Мод через сервис яндекс. Выдал предложение "лучшие места" которые по факту оказались худшими на данном секторе. Крайние у пластиковой ограды, в которой отражаются трибуны и не видно сцену. Обзор закрыт на 100%. "Спасибо" Яндексу за испорченный вечер!
logoshenko.ap
17 июля 2017, 09:56
В дополнение к моему комментарию. После письма в службу поддержки яндекс-афиши, проблема была решена в течение часа, нас оперативно пересадили на места с нормальным обзором в той же ценовой категории. Так что спасибо Яндексу за оперативность!
Обновлено 17 июля 2017, 09:56
vla2407
1 августа 2017, 09:55
Куда дели 220 рублей от 08.06.2017 года. Я по этому вопросу уже обращался. Ответа нет до сих пор.
arsen.tokaev
4 сентября 2017, 17:11
что значит эта звездочка 
arsen.tokaev
4 сентября 2017, 17:11
arsen.tokaev,
?
devon1010
29 сентября 2017, 14:05
После отмены концерта Робби Уильямса получила не получила деньги в полном размере. 10% оставили себе, очень удобно. Спасибо за грабеж, всего хорошего
travel.toys
30 сентября 2017, 02:02
Яндекс Афиша нарушает права потребителя и занимается мошенничеством! 
После отмены концерта Робби Уильямса в Москве (мероприятие должно было состояться 10 сентября 2017 в 19.00)мне пришло смс с текстом : "Вынуждены сообщить, что концерт Робби Уильямса отменен. Подробную информацию о порядке возврата денежных средств в скором времени мы отправим вам на почту." Смс пришло 5 сентября. На следующий день (6 сентября)  пришло  письмо на почту от Яндекс.Афиша : "Здравствуйте!
Сообщаем вам, что концерт Robbie WILLIAMS, намеченный в СК «Олимпийский» 10 сентября 2017 года, ОТМЕНЕН.
Вчера мы получили извещение от менеджмента артиста о внезапном ухудшении здоровья и госпитализации Робби, и, соответственно, об отмене концерта.
Организатор ведет переговоры с менеджментом Robbie WILLIAMS о переносе концерта на более поздние даты. Однако, пока не ясно состояние здоровья артиста. Информацию о возможном переносе концерта, по мере её появления, мы пришлем вам дополнительно.
Согласно решению организатора концерта мы вернем вам денежные средства в размере номинала за приобретенные билеты с 27 по 29 сентября 2017 года. Сроки зачисления денег на ваш счет зависит от работы вашего банка и в среднем составляет 7 рабочих дней.
Организатор просит покупателей с пониманием отнестись к тому, что данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур.
В случае отмены мероприятия возврату подлежит только номинал билета. К сожалению, мы не можем отступить от этого правила. Но в качестве утешительно подарка от сервиса Яндекс.Афиша мы пришлем вам промокод после 27 сентября, номинал которого будет покрывать сервисный сбор.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, напишите в нашу службу поддержки.





Служба поддержки
Звоните 8 800 555 5176 (бесплатно) или обратитесь в нашу службу поддержки" То есть понимаете, да, деньги ждать ровно 3 недели. Тем временем в правилах возврата денежных средств Яндекс помощь гласит : "Когда и как вернутся деньги
По закону «О защите прав потребителей» продавец должен вернуть вам деньги в течение 10 дней после того, как согласует возврат. Этот срок не зависит от места и способа покупки.
Деньги вернутся на ту банковскую карту или тот счет Яндекс.Денег, с которых вы оплачивали заказ." Ну ладно думаю, паниковать не буду, подожду не 10 дней, а 3 недели. Всё таки концерт отменили ситуация неприятнейшая ни для самого артиста, ни для покупателей, ни для организаторов, ни для посредников Яндекс.Афиша, так сказать вошла в положение и без задних мыслей ждала 27-29 сентября. Забыла сказать что купила два билета, стоимость одного билета составляла на момент покупки 4200₽ (8400₽ соответственно за два билета). Комиссия составляет 10%. На каждом из билетов указана сумма билета 4620 руб (включая комиссию 420 рублей). То есть общая сумма составляет 9240 рублей с учётом всех комиссий. Уже морально приготовилась, жду 8400 руб когда вернут, утешительные их призы неизвестно буду использовать или нет, которые в виде каких-то бонусов должны быть, но лучше уж так. 29 сентября приходит на почту письмо: "Ваш заказ 487 935 3 отменён.
Сумма возврата 7 560 р." Вопрос к модераторам, операторам или как ваша профессия называется, поправьте меня, 7560 — это что? На билете, грубо говоря квитанция о совершении покупки, одна сумма, вернуть вы мне собираетесь другую абсолютно. Полторы тысячи как с куста! И это билеты у меня далеко не самые дорогие, а на остальных, извините, как наварились? Только не надо сейчас передёргивать и говорить это не наша вина, обратитесь к кому-то там кто билеты продал, как ответила ваша сотрудница Яндекс Светлана Чистякова Анастасии Ткачевой 21 марта в 20:16. 
Билеты я покупала на Яндекс.Афише, а не на посторонних сайтах, ни на какие другие сайты меня не перебрасывало, работала только с вами и деньги перечисляла только вам. Кому вы их там направляете, у кого билеты перекупаете - это уже ваша работа и ваша забота. Не надо с больной головы на здоровую перекладывать. И будьте добры отвечайте, раз уж горазды комиссию драть и иметь наглость стоимость билета возвращать меньше номинала. 



Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 октября 2017, 17:55
Здравствуйте. Служба поддержки свяжется с вами по почте. Спасибо!
miss-kassya
4 октября 2017, 11:54
У меня такой же вопрос, как и у выше отметившихся относительно концерта Робби Уильямса. Почему Яндекс.Афиша считает возможным нарушение прав потребителей  и оставляет за собой право удерживать сервисный сбор, хотя  в законодательстве четко прописано, что при отмене концерта обязаны вернуть не только номинал билета, но и сервисный сбор! Время возврата денег тоже очень порадовало —вместо 10 дней, прописанных у вас на сайте и по закону, 3 недели!!! 3 недели вы "крутили" деньги пользователей как хотели, а потом вернули. А за получение личной выгоды за пользование средствами потребителей вообще-то тоже грозит наказание. Лучше бы не позорились и вернули сервисный сбор, а то отправляете к организаторам концерта, мол, вы даже и не при чем, а организатор четко говорит, что деньги за сервисный сбор получил сервис Яндекса. Промокод на другие мероприятия мне ни к чему - вы же забрали у меня деньги, а не промокод!
yunikos
16 октября 2017, 22:04
"Яндекс.Афиша выступает посредником между продавцами и пользователем — при этом билеты на сервисе продаются по ценам партнёров, без дополнительной комиссии." - это в тексте блога.
Ставлю эксперимент.
Фильм "Салют-7" 3D на 18-е октября 19.10 Реутов-Парк
На Яндекс-Афише цена билета 370 руб. без покупки очков.
На сайте Каро-фильм цена билета 333 руб. за те же места.
Прошу объяснить, что такое "без комиссии"?
Обновлено 16 октября 2017, 22:08
yunikos
17 октября 2017, 23:21
yunikos,
А-а-а, я всё понял!!!
Это всё без дополнительной комиссии!
А обычная комиссия в полный рост присутствует, тут не поспоришь.
Ну что ж, удачной коммерции, Яндекс.Афиша! Даёшь новые тонны лапши!!!
Дураков на Руси на сто лет припасено (с)
Bart
29 октября 2017, 22:34
>>Яндекс.Афиша выступает посредником между продавцами и пользователем — при этом билеты на сервисе продаются по ценам партнёров, без дополнительной комиссии


привет из 2017, 10 процентов наценка на концертный билет 
shvetsova.lara2014
14 ноября 2017, 09:59
Жалею,что раньше не прочитала отзывы.Случайно купила билет в театр на Яндекс Афиша,деньги списали,а билет не прислали-сказали -техническая ошибка!!!  Пообещали деньги вернуть,естественно,БЕЗ КОМИССИИ,буду ждать....Не связывайтесь с этим сервисом!!!!!!!
Dima Subbotin
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 18:02
shvetsova.lara2014,
действительно при покупке билетов произошла ошибка и мы не смогли вам сразу отправить электронный билет. Разобрались с билетным партнёром, что пошло не так, и билеты вам отправили. 

Если бы билеты вам так и не пришли, то мы бы вернули вам полную сумму, включая сервисный сбор. Здесь, к сожалению, вам предоставили неверную информацию. Извините нас :( Постараемся так больше не делать.

Пожалуйста, всегда обращайтесь в таких случаях в нашу службу поддержки. Ребята вам оперативно помогут: yandex.ru/support/afisha
Обновлено 22 ноября 2017, 18:02
shvetsova.lara2014
22 ноября 2017, 23:11
Dima Subbotin,
Спасибо за ответ,действительно,оч приятно.Билеты мне выслали,правда,вместо заказанного 1 ряда получила 18....но ,думаю,это уже не ваша вина.

temia-krus
21 ноября 2017, 00:19
Мне так и вовсе деньги за отмененный концерт не вернули, хотя заявку на возврат одобрили. Жду с середины сентября. Служба поддержки обещала разобраться почему возврат не пришел и пропала. На мои письма больше никто не отвечает. 
Ещё раз покупать билеты через Яндекс? Нет уж.
Dima Subbotin
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 17:56
temia-krus,
нам, правда, очень-очень жаль, что получилась такая ситуация :( С ней мы разобрались и деньги вам вернули. Пожалуйста, не обижайтесь на Афишу. Мы, правда, делаем всё для того, чтобы покупка билетов была для вас максимально комфортной.
temia-krus
22 ноября 2017, 21:03
Dima Subbotin,
деньги вернули, это правда. Я рада тому, что ситуация наконец разрешилась. Но досадно потратить столько времени на это. Буду надеяться на улучшение сервиса. 
a.fainberg
17 декабря 2017, 11:43
Интересная ситуация: на отдельные места билеты только на Яндексе и с 10% наценкой (сервисным сбором). В сервисах без наценки выбор мест сильно меньше. Это имеем дело с "эксклюзивной" перепродажей? Или есть иное объяснение?
esfirabeledi
17 декабря 2017, 16:58
Не покупайте билеты на этом сервисе. Он абсолютно не рабочий. Сегодня пыталась купить билет на спектакль. Нажала купить, ввела свои данный, высветилась сумма. Потом сервис временно недоступен, а билета моего в продаже уже нет. Толи он зарезервирован на меня, толи купил кто-то другой. Догадайся сама. Никаких телефонов, куда обращаться непонятно. 2 часа расследовала, что теперь делать. Позвонила  в театр, там информации нет. Вроде бы мой билет выкуплен, но кем неизвестно. Дали телефон партнеров, которые выкупили. У них тоже информации нет. В общем, если хотите испортить себе вечер, обращайтесь в Яндекс афишу.
dyuldinks
8 января 2018, 19:52
esfirabeledi,
Такая же проблема, во время оплаты происходит длительная загрузка заказа, и в итоге - ошибка: "сервис временно недоступен". Места при этом блокируются на период оплаты (обычно 15 минут), и если оплата не проходит, становятся доступны вновь. Вполне возможно, что Ваш билет по истечении 15 минут купил кто-то другой. И, насколько я успел заметить, сервис недоступен на протяжении уже полутора месяцев.
vertus19
30 декабря 2017, 23:42
Здравствуйте. Я вчера купил билеты, и сегодня отменил, пришло уведомление о том что мне придется ждать до 5 дней. Из-за того что я передумал и хочу купить билеты в другом кинотеатре. Можно ли переоформить билет в другой кинотеатр. Я доплачу. Номер операции (RRN): 736387964797.
support@petsdiscount.ru
16 января 2018, 13:13
Добрый день
Заказ: 7247953,пришло только смс.На почту никаких билетов не получил.Куда  писать,звонить?
shateeaaa
6 февраля 2018, 19:48
Купили через Яндекс.Афиша билеты в кино (Казань, ТЦ Южный), но из-за снегопадов не смогли выбраться из дома. Успели по срокам вернуть билеты (по телефону, сайт не обработал заявку). Итог - прошло уже полторы недели, возврата денег нет, техподдержка хамит и даже не выслушивает, просто механическими голосами по типу "ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии еще сутки-двое" отмахивается. Спасибо за бесценный опыт, воздержусь с Вами иметь дело, проинформирую о ситуации всех, до кого дотянусь, через все возможные социальные сети. Заказ 280890973042. Реагируйте. 
zoy1968
21 февраля 2018, 12:41
Заказала билеты на концерт В. Зинчука 3.03.2018 в джаз-клубе, на сайте яндекс-афиша, выбрала места, оплатила с карты 4400 р. (немало, на мой взгляд), и моя электронная почта была уже известна, а билетов как не было, так и нет. Не знаю, что я сделала не так, но билетов на моей почте нет. Не хочу возвращать деньги - хочу попасть на концерт. И ведь я их уже, получается, купила, но не смогу доказать, что это именно я их оплатила. Как быть, куда мои деньги ушли? Пожалуйста, помогите разобраться. не молчите.
Александра Нигматуллина
23 февраля 2018, 13:55
zoy1968,
Посмотрите, может они в спаме
mi777ka
25 февраля 2018, 17:26
Не получил билеты на концерт, заказанный через Яндекс. Заказ 5427323.
mi777ka
26 февраля 2018, 15:36
Что на яндекс-афише не принято отвечать на письма?
Алёна Кочкина
27 февраля 2018, 17:57
Яндекс.Афиша - сервис, которым я больше никогда не воспользуюсь.


Воспользовались данным сервисом при покупке билетов на Notre dame de paris, заказ оформили 28 января, на почту пришли билеты. Казалось бы, ничего не предвещало беды.


Но, 26 февраля, спустя месяц(!) после покупки билетов (спасибо, что не в день мероприятия!) пришло сообщение следующего содержания:
"Мы допустили ошибку в вашем заказе билетов на мероприятие «Notre Dame de Paris»: вам были проданы не те места, которые вы выбрали. Все билеты с такой ошибкой аннулированы билетным партнером."
При этом, в электронном билете, который пришел мне на почту, указаны именно те места, которые я заказывала.


Отдельного внимания заслуживает работа тех.поддержки в решении данного вопроса.
Которая пыталась мне доказать, что "в результате вы получили билеты на места Партер Правая сторона, а заказывали Партер Середина".
Тот факт, что заказывала я билеты в Амфитеатр, и получила именно их с удивительным упорством игнорировался.
На мои вопросы: "Причем здесь вообще Партер? У меня на почте билет в Амфитеатр" девушка оператор, как заведенная, твердила одну и ту же фразу "Вы получили билеты на места Партер Правая сторона. Ничем не можем Вам помочь".


Ну и не могу оставить без внимания компенсацию-извинение в размере 500 рублей. Учитывая, что на момент написания отзыва почти все билеты на мероприятие распроданы, а те, что имеются в наличии, стоят в 2 раза дороже. Разницу в цене Ваша компенсация не покрывает даже на 5%.


В итоге, благодаря Яндекс.Афиша мы остались без билетов и возможности их купить за адекватную стоимость.
Уж лучше я буду "бродить по сайтам разных продавцов в поисках подходящих билетов", чем еще раз воспользуюсь Вашими услугами.


Спасибо за потраченные нервы и испорченный отдых. 
Обновлено 27 февраля 2018, 18:01
ivleva293408
26 марта 2018, 17:09
Добрый день! Купила сегодня билеты в Сатирикон, сразу после оплаты пришло сообщение, что билеты отправлены на почту. Деньги списаны, билетов нет!!! Номер заказа 12913 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 17:35
Здравствуйте. На всякий случай проверьте папку «Спам» — бывает, что письмо с билетом попадает туда. Если билет не нашёлся, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Афиши.
hwanir
28 декабря 2018, 10:41
Света Чистякова,

Купила билет 1 декабря 2018 года на шоу голос, на вашем сайте, не выслали билет, деньги до сих пор не вернули. Обращалась в службу поддержки, сотрудники все валят на ваших партнёров. Билет я покупала у вас вы и должны вернуть деньги, а не искать кучу партнеров которые продают билет. Много сотрудников хамят. Чек выслали, есть переписка в почте. Надоело выяснять  когда же мне вернут мои же деньги. Пишу в прокуратуру. Удачи. 
Не покупайте билет через яндексафишу. 

Обновлено 28 декабря 2018, 10:42
nadezhdababachenko
4 апреля 2018, 05:53
Купила билеты на 22.04.18г в театр.пришел номер заказа  ряд места билетов сняли деньги написали билеты отправлены вам на почту. На почту билеты не пришли что делать?
Бари Усманов
18 июля 2018, 19:47
А как с помощью яндекс денег билеты купить
Диана Попова
25 июля 2018, 14:08
Купила билеты на вашем сайте на концерт imagine dragons, чек прислали, а билеты нет. Позвонила в службу поддержки, сказали, что произошла ошибка и билеты не были сформированы, ждите возврата денежных средств. Будьте добры, скажите, пожалуйста, в течение какого времени вернутся деньги?
veronikaporushonkova
14 сентября 2018, 07:45
Скажите пожалуйста, когда покупаешь билет на концерт билеты сразу распечатывать надо? 
svezhenin.s
21 октября 2018, 20:55
     Написано без комиссии, по цене партнёра, а выходит, что нет. 
     Нашелся нужный билет быстро, это плюс, оплата и доставка билетов на почту и ввиде ссылке на я.диск моментально, то же плюс. Увидел партнёра, у которого Яндекс приобрел билет, проверил цену там. В итоге у партнёра сервисный сбор 5%, а в Яндексе 10%. 
     Урок усвоен, осадочек остался.
     
s.bakshaev
26 октября 2018, 11:37
Хотел купить билеты на "Несокрушимый" на данном ресурсе и решил почитать отзывы. После прочитанного сделал для себя вывод не пользоваться услугами " Яндекс-афиша"!
miss.olga-chupina
29 октября 2018, 17:04
ЗЗдравствуйте.  Мне приходят  смс об оплате с яндекс афиша,хотя я ничего не заказывала. Что такое? Почему? Вчера вообще 900 рублей с карты сняли. 
c.bykov
1 декабря 2018, 17:32
miss.olga-chupina,
С меня сняли 2.210 руб. не известно за что. Самое главное откуда они узнают номера карт ? Я уже был в банке и оформил заяву на замену карты и в полицию. Звонил в тех поддержку....бес толку.
svetik1967latypova
7 декабря 2018, 19:02
Хочу тоже описать свою ситуацию , которая произошла 23 ноября 2018 года. Я  из города Казани. 21 ноября приобрела 2 билета в театр на сайте театра на 2 декабря 2018 года. Билеты пришли на электронную почту, вопросов никаких нет, покупала через платежную систему КИВИ."23 ноября 2018 года положила на карту деньги  в сумме 5000 рублей для  покупок в магазинах, и стоило мне войти в личный кабинет КИВИ вечером как на глазах у меня стали уходить деньги, 4 платежа , общая сумма на 3500 рублей , хочу заметить, что кода подтверждения  по смс не приходило!!!!!! Деньги уходили на сервис яндекс афиша. Что я была в маленьком шоке, это ничего не сказать, я ничего не заказывала, и не оформляла!!!!!  Естественно я позвонила в службу поддержки КИВИ, они ответили подавайте заявление в полицию.  Я обратилась в службу поддержку яндекс. афиши , вот их ответ  -----

Здравствуйте!
Мы видим, что с вашей карты действительно сделано несколько покупок через наш сервис. Вероятно, данные вашей карты скомпрометированы, и мошенники используют вашу карту для совершения покупок. Рекомендуем вам как можно скорее обратиться в банк и правоохранительные органы. Мы, со своей стороны, готовы предоставить по официальному запросу все необходимые им для расследования данные.                                                                      В полицию я не пошла. Будьте бдительны, когда покупаете через интернет. с уважением Светлана.
pudovckinasvet
8 декабря 2018, 19:42
По запросам с вашего сайта какая то мошеница пытается совершить покупку с моей уже заблокированной карты .данные попытки продолжаются .в дальнейшем буду обращаться в правоохранитьные органы.
KimAkiHyung
22 декабря 2018, 11:14
почему  я не могу оплатить яндекс.деньгами? Пишут что недостаточно средств, хотя там даже останется денег. хелп ми
inna.solovyeva
2 января, 22:27
Никогда больше не буду пользоваться услугами яндекс.афиши и другим не советую. Приобрела через них билеты в театр, оплатила картой, решила сделать возврат - дудки. На третьи сутки после заполнения формы на возврат (и звонка оператору я.а, который меня уверял, что деньги вернутся) мне пришло письмо от яндекса о том, что вернуть деньги мы не можем, обратитесь к партнеру. То есть брать деньги вы можете, а возвращать нет. Все затрудняется тем, что в разгаре новогодние праздники... Словом, полное разочарование, чувствую себя обманутой, яндекс.афиша - МОШЕННИКИ И НЕГОДЯИ и никто меня не переубедит в обратном!
kapron-losengels
5 марта, 14:08
Не советую пользоваться данным сервисом. Мало того, что берется комиссия (ни за что) в 10% от заказа, так еще и физически получить билет нельзя. Услуга "Билет в подарок" совершенно не подходит, если вы решили преподнести билет в подарок лично. Благодаря "супер" сервису в вашем распоряжении останется только лист А4 со штрих кодом. У других продавцов (у которых яндекс и покупает билеты) идут на встречу и печатают билеты при обращении. При обращении в сервисный центр оператор повторил 3 раза, что меня не слышит и бросил трубку. Даже в театре пошли на встречу и связались со своим менеджером из яндекса.


Раз уж берете комиссию, будьте ориентированны на клиента.
julia-sav2008
7 марта, 09:55
Разочарован в сервисе Яндекс.Афиша. Дважды берут комиссионные сбор - при покупке билета 10%, и при возврате (даже если концерт отменен) - опять 10%. Т.е. и на концерт не сходил - и комиссию 20% отдал.. Я понимаю, что такие у Я.Афиши хитрые правила, но впредь буду покупать билеты в другом месте. 
iceshowadv
5 апреля, 20:46
Как настроить сквозную аналитику с виджетом яндекс по продаже билетов на мероприятия? 
darinaguc
19 мая, 14:34
Сейчас столько сервисов и официальных сайтов мероприятий, что покупать билет С КОМИССИЕЙ может только полный идиот
Olgun Ooo
17 июня, 23:15
покупала уже несколько раз билеты на концерты и всегда берут сбор 10%, на каком основании, в каком законе это прописано? 
nataliapanfilenko
вчера, 11:33
Пожалуйста,  или отправьте билеты, купленные мной сегодня  почти час назад, т.к. концерт сегодня,  или верните деньги, по-вашему  номеру горячей линии 88006009090 никто не отвечает. Это какой-то беспредел и мошенничество!