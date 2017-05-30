Как искусственный интеллект изменит мир медиа

Ежедневно мы десятки раз достаём мобильный телефон из кармана, чтобы проверить — нет ли чего интересного? Традиционные и новые медиа борются за наше внимание на экранах смартфонов. Именно смартфоны определяют сегодня развитие мира медиа. Все большую роль в этом играет программная начинка смартфонов — искусственный интеллект.

Сегодня команда Яндекс.Дзена запускает платформу для создания и дистрибуции контента. К этому запуску мы подготовили несколько прогнозов: в них — наше видение того, как будет меняться мир медиа в эпоху искусственного интеллекта.

Дмитрий Иванов,

руководитель Yandex Discovery*

Искусственный интеллект станет для медиа главным механизмом дистрибуции

Как поисковые системы лучше традиционных справочников решили задачу поиска информации, так и рекомендательные алгоритмы лучше людей справятся с проблемой выбора: «что почитать» и «что посмотреть». Уже сейчас рекомендации искусственного интеллекта — неотъемлемая часть интерфейса смартфона. Они присутствуют в браузерах, персональных помощниках, соцсетях и других приложениях. Конечно, мы продолжим сами искать что-то интересное и прислушиваться к советам друзей, но всё чаще будем следовать рекомендациям смартфона.

Медиа будут присутствовать на многих платформах

Интернет разделится на платформы. Платформами сегодня становятся не только операционные системы, но и социальные сети, мессенджеры, браузеры и прочие универсальные приложения, куда каждый день приходят миллионы людей. Платформы будут инвестировать в технологии и конкурировать друг с другом, стараясь предоставить авторам лучшие условия. Традиционный веб останется, но фактически станет одной из платформ. Издания, бренды и авторы будут работать одновременно на разных платформах. Иметь собственный сайт будет необязательно.

Будут успешны медиа, которые рассказывают интересные истории

Искусственный интеллект рекомендует публикации, а не издания в целом, поэтому конкуренция за аудиторию будет идти на уровне конкретных материалов. Чем ярче история, чем выразительнее средства, тем больше шансов привлечь аудиторию. Сторителлинг становится одним из главных трендов. Успех ждёт тех, кто поставит на поток рассказывание интересных историй в современных мобильных форматах. Медиа будут вкладываться в вертикальные видео, онлайн-трансляции, дополненную реальность, интерактивные тесты, нарративы и другие форматы.

Искусственный интеллект превратится в соавтора

Технологические платформы будут помогать создавать интересные истории. Возникнут новые инструменты производства контента. Например, искусственный интеллект сможет порекомендовать автору темы, о которых стоит сегодня написать, и спрогнозирует читательский интерес к тексту ещё до его публикации.

Искусственный интеллект совершает революцию в медиапотреблении — следующую после изобретения печатного станка, интернета и социальных сетей

Реклама станет интересной

Реклама станет контентом, а контент — рекламой. Нативная реклама будет повсеместной. В состав редакций войдут креативные агентства, которые производят рекламу в виде тех же самых интересных историй. Одновременно люди всё больше будут покупать в интернете, а процесс покупки станет простым и прозрачным. Медиа обзаведутся функциями интернет-магазинов. Понравилась рубашка главного героя видео? В один клик положи её в корзину!

Бренды станут медиа

Ничего не мешает бренду самому стать медиа. Все крупные бренды начнут самостоятельно производить контент, который будет распространять на разных платформах. Граница между брендами и медиа будет стираться. Бренды станут нанимать сторителлеров в штат и работать с сторителлинговыми агентствами, рынок которых будет стремительно расти.

Каждый журналист сможет стать «сам-себе-медиа»

Раньше авторы взаимодействовали с аудиторией только при посредничестве редакций и издательств. Сегодня газеты со столетней историей и подростки-видеоблогеры имеют доступ к одним и тем же каналам дистрибуции — а значит, любой журналист может начать работать с аудиторией самостоятельно. У автора будет выбор: работать на чужой медиабренд или попробовать построить свой.

Тематические и локальные медиа найдут своего читателя

Искусственный интеллект отыщет аудиторию даже для самых нишевых медиа. Связи между специализированным контентом и людьми с соответствующими интересами будут устанавливаться автоматически — как только человек заинтересуется той или иной темой. Это позволит развивать бизнес не только большим, но и совсем маленьким тематическим и локальным медиа.

Профессиональных блогеров будет на порядки больше

Социальные сервисы дали возможность всем желающим делиться своим творчеством, что привело к взрывному росту количества сетевых авторов. Как правило, это творчество для самовыражения, без оплаты. Лишь немногим блогерам удалось стать профессионалами. В будущем все авторы получат возможность зарабатывать на своем хобби, а профессиональных блогеров станет на порядки больше. Главными источниками заработка будут нативная реклама и микроплатежи.

Реакция аудитории станет частью медиа

Искусственный интеллект решит проблему мусорных комментариев. Реакция аудитории станет полезной и будет влиять на бизнес медиа. Например, возможно, что заработок авторов будет напрямую зависеть от лайков аудитории.

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* Yandex Discovery — экспериментальное подразделение Яндекса, в рамках которого разрабатывается Яндекс.Дзен [↑].