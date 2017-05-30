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Как искусственный интеллект изменит мир медиа

Ежедневно мы десятки раз достаём мобильный телефон из кармана, чтобы проверить — нет ли чего интересного? Традиционные и новые медиа борются за наше внимание на экранах смартфонов. Именно смартфоны определяют сегодня развитие мира медиа. Все большую роль в этом играет программная начинка смартфонов — искусственный интеллект.

Сегодня команда Яндекс.Дзена запускает платформу для создания и дистрибуции контента. К этому запуску мы подготовили несколько прогнозов: в них — наше видение того, как будет меняться мир медиа в эпоху искусственного интеллекта.

Дмитрий Иванов,
руководитель Yandex Discovery*

Искусственный интеллект станет для медиа главным механизмом дистрибуции

Как поисковые системы лучше традиционных справочников решили задачу поиска информации, так и рекомендательные алгоритмы лучше людей справятся с проблемой выбора: «что почитать» и «что посмотреть». Уже сейчас рекомендации искусственного интеллекта — неотъемлемая часть интерфейса смартфона. Они присутствуют в браузерах, персональных помощниках, соцсетях и других приложениях. Конечно, мы продолжим сами искать что-то интересное и прислушиваться к советам друзей, но всё чаще будем следовать рекомендациям смартфона.

Медиа будут присутствовать на многих платформах

Интернет разделится на платформы. Платформами сегодня становятся не только операционные системы, но и социальные сети, мессенджеры, браузеры и прочие универсальные приложения, куда каждый день приходят миллионы людей. Платформы будут инвестировать в технологии и конкурировать друг с другом, стараясь предоставить авторам лучшие условия. Традиционный веб останется, но фактически станет одной из платформ. Издания, бренды и авторы будут работать одновременно на разных платформах. Иметь собственный сайт будет необязательно.

Будут успешны медиа, которые рассказывают интересные истории

Искусственный интеллект рекомендует публикации, а не издания в целом, поэтому конкуренция за аудиторию будет идти на уровне конкретных материалов. Чем ярче история, чем выразительнее средства, тем больше шансов привлечь аудиторию. Сторителлинг становится одним из главных трендов. Успех ждёт тех, кто поставит на поток рассказывание интересных историй в современных мобильных форматах. Медиа будут вкладываться в вертикальные видео, онлайн-трансляции, дополненную реальность, интерактивные тесты, нарративы и другие форматы.

Искусственный интеллект превратится в соавтора

Технологические платформы будут помогать создавать интересные истории. Возникнут новые инструменты производства контента. Например, искусственный интеллект сможет порекомендовать автору темы, о которых стоит сегодня написать, и спрогнозирует читательский интерес к тексту ещё до его публикации.

Искусственный интеллект совершает революцию в медиапотреблении — следующую после изобретения печатного станка, интернета и социальных сетей

Реклама станет интересной

Реклама станет контентом, а контент — рекламой. Нативная реклама будет повсеместной. В состав редакций войдут креативные агентства, которые производят рекламу в виде тех же самых интересных историй. Одновременно люди всё больше будут покупать в интернете, а процесс покупки станет простым и прозрачным. Медиа обзаведутся функциями интернет-магазинов. Понравилась рубашка главного героя видео? В один клик положи её в корзину!

Бренды станут медиа

Ничего не мешает бренду самому стать медиа. Все крупные бренды начнут самостоятельно производить контент, который будет распространять на разных платформах. Граница между брендами и медиа будет стираться. Бренды станут нанимать сторителлеров в штат и работать с сторителлинговыми агентствами, рынок которых будет стремительно расти.

Каждый журналист сможет стать «сам-себе-медиа»

Раньше авторы взаимодействовали с аудиторией только при посредничестве редакций и издательств. Сегодня газеты со столетней историей и подростки-видеоблогеры имеют доступ к одним и тем же каналам дистрибуции — а значит, любой журналист может начать работать с аудиторией самостоятельно. У автора будет выбор: работать на чужой медиабренд или попробовать построить свой.

Тематические и локальные медиа найдут своего читателя

Искусственный интеллект отыщет аудиторию даже для самых нишевых медиа. Связи между специализированным контентом и людьми с соответствующими интересами будут устанавливаться автоматически — как только человек заинтересуется той или иной темой. Это позволит развивать бизнес не только большим, но и совсем маленьким тематическим и локальным медиа.

Профессиональных блогеров будет на порядки больше

Социальные сервисы дали возможность всем желающим делиться своим творчеством, что привело к взрывному росту количества сетевых авторов. Как правило, это творчество для самовыражения, без оплаты. Лишь немногим блогерам удалось стать профессионалами. В будущем все авторы получат возможность зарабатывать на своем хобби, а профессиональных блогеров станет на порядки больше. Главными источниками заработка будут нативная реклама и микроплатежи.

Реакция аудитории станет частью медиа

Искусственный интеллект решит проблему мусорных комментариев. Реакция аудитории станет полезной и будет влиять на бизнес медиа. Например, возможно, что заработок авторов будет напрямую зависеть от лайков аудитории.

Перейти на страницу Яндекс.Дзена для издателей, брендов и авторов

* Yandex Discovery — экспериментальное подразделение Яндекса, в рамках которого разрабатывается Яндекс.Дзен [].

63 комментария
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sosnin.alexander
30 мая 2017, 12:50
Например, искусственный интеллект сможет порекомендовать автору темы, о которых стоит сегодня написать, и спрогнозирует читательский интерес к тексту ещё до его публикации.
- Мечта каждого журналиста
seogaal
30 мая 2017, 16:37
Всё это, конечно же, очень интересно. Но ребятаааа... в свете последних нововведений (баден-баден я имею в виду), читать эту статью ну просто невозможно. Вы серьезно говорить о качественных текстах без переспама, да? Да - http://shot.qip.ru/00RGCK-21049Pl9Ez/?
w2
30 мая 2017, 18:39
seogaal,
ой лол зачётный скрин
dmitry.galas.work
31 мая 2017, 10:18
seogaal,
это лайк!)
Игорь Корниенко
30 мая 2017, 17:04
Мне нужен ключ срочно я не знаю как его получить
anton@frolow.ru
31 мая 2017, 01:35
Уважаемая пресс-служба Яндекса, новый проект отличный! Но есть два вопроса .
1) Что нужно для появления собственных публикаций в ленте? Написали новый пост на вашей платформе, его еще никто не прочел - как искусственный интеллект поймет, что его надо показывать, и кому? Каким образом продвигать публикацию, чтобы ее увидело больше людей?
2) Как подписаться на чьи-либо публикации? Если я хочу кого-то читать всегда, вне зависимости от искусственного интеллекта?
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 10:34
Добрый день!
После создания публикации ИИ нужно время, чтобы проанализировать контент. После этого она появится в ленте рекомендаций. Продвижение может заключаться разве что в создании интересных, уникальных тематических постов. Дальше алгоритм сам найдёт ЦА для каждой публикации, исходя из интересов каждого читателя.


Подписаться на канал можно, зная прямую ссылку на него. Или если, например, какая-то публикация из канала была подмешан алгоритмом в ленту рекомендаций, можно подписаться на канал автора. Со временем мы сделаем более удобный способ поиска новых каналов и подписки.
anton@frolow.ru
31 мая 2017, 14:03
Весёлый котик,
по поводу публикаций в Дзене понятно, спасибо. тогда еще вопрос по ЖЖ.

В Дзен попадает много публикаций оттуда, однако почему-то от тех пользователей, которых я читаю каждый день (захожу в ленту ЖЖ и напрямую) ничего не попадает,а от других, к которым вообще не захожу, постоянно вижу контент. Есть какие-то требования к блогу в ЖЖ, чтобы Дзен его брал в показы? И есть ли способ проверить, что пост проиндексировался и хоть кто-то его видел, а также отследить заходы из него в Яндекс.Метрике?

Да, и еще насчет уникальности. Если собственный пост опубликован сначала в ЖЖ, потом в Дзене, его не отфильтруют как копипасту?
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 15:21
В Дзен из ЖЖ сейчас попадает всё, что есть в большом поисковом индексе Яндекса. Можно, кроме всего прочего, подключить самостоятельно RSS, улучшая таким образом полноту и скорость попадания постов в ленту Дзена. https://yandex.ru/support/zen/publishers/publication.html#rss-on

В Метрике действительно можно увидеть переходы на ваш сайт из Дзена: среди источников нужно искать zen.yandex.com.


Если вы скопировали содержимое собственного поста из ЖЖ, публикация не будет забанена, но в случае жалобы на нарушение какой-либо публикацией авторского права третьего лица по процедуре https://yandex.ru/legal/zen_copyright_complaint/ публикация может быть заблокирована. 
Vadimslim
31 мая 2017, 07:51
Информация может быть региональной, тематической или своевременной. Как такие данный ИИ будет учитывать?
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 10:38
Добрый день!
Если канал предназначен для совсем небольшой группы людей, то лучше дать подписчикам прямую ссылку на него. Но в целом учитываются именно интересы пользователя: если он читает много местных изданий, то их (и похожие) ему и будут подсказывать.
Vadimslim
31 мая 2017, 11:01
Весёлый котик,
Получается что бы свой канал распиарить мне нужно ссылки раздать на него??? Или он по такой де тематике будет показываться рандомно???
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 15:17
Вы можете распространять ссылки через свой сайт или иным способом, и это, возможно, повлияет на его популярность, но в целом сервис устроен таким образом, что дополнительного продвижения не нужно. С одной стороны, ИИ анализирует содержимое ваших публикаций, чтобы определить тематику и прочие параметры, а с другой — исследует поведение пользователя, чтобы понять его интересы, и в соответствии с этими интересами уже порекомендовать в том числе ваши публикации, если они могут понравиться пользователю. Это не совсем случайный выбор, но влиять на продвижение на данный момент невозможно. 
Vadimslim
31 мая 2017, 17:10
Весёлый котик,
Будет ли возможным по API подключить определенную тематику на сайт к себе для блока с Новостями. 
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 18:09
Вы имеете в виду добавить несколько разных тематик в Дзен? Можно для этого создать несколько каналов или скормить сервису через нашу службу поддержки несколько разных тематических RSS. 
C возможностью встраивать сам Дзен куда-либо на сторонние сайты сложнее, потому что при рекомендациях мы ведь опираемся на знание пользователя, некоторые в том числе авторизационные куки, что отдавать на внешние домены нежелательно. 
Или вы хотите именно свой канал, размещённый на Дзене, транслировать у себя на сайте? 
Vadimslim
31 мая 2017, 19:08
Весёлый котик,
Я хотел каналы на которые подписан, транслировать в блоке на своем сайте....
К примеру отобрать каналов пять о рыбалке и разместить данную трансляцию у себя на сайте ...
on-hit.ru
1 июня 2017, 20:31
Спасибо!
Комментарий удалён
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса5 июня 2017, 18:57
Конечно же, мы учитываем дату и время публикаций, чтобы предлагать более актуальный контент. Старые неактуальные материалы вряд ли будут показаны пользователю, потому что на сервисе постоянно появляются всё новые публикации и материалы со сторонних сайтов. 
Комментарий удалён
vitkor62
13 июня 2017, 01:20
petermura,
Присоединяюсь к вопросу про актуальность. Классика - это старое, остающееся и актуальным, и перспективным. Если запихивать в архивы классику, читатель все время будет дилетантом, не понимающим основ, а авторам придется каждый раз начинать с царя Гороха.
Надо помнить, что перспективное, как правило, не является актуальным, по определению (за исключением редкости, попадающей в классику, да и то, не всякая классика изначально была актуальной для своего времени).
Гоняясь за актуальностью, есть риск утерять перспективу и превратиться не в практика, а в "суетика", того, кто суетится, а не движется в нужном направлении.
ИИ научится различать перспективное (то есть, то, что станет актуальным в будущем) от "актуального", т.е. того, что краткосрочно-модно?
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 14:50
Искусственный интеллект анализирует и сопоставляет. При формировании ленты рекомендаций учитывается очень много параметров: и тематики, и время, и гео, и лайки/дизлайки, и тематики, которые лайкали те же люди, которые лайкали данный материал. В одну большую таблицу набивается постоянно масса различных критериев с разным «весом», благодаря которому потом машина понимает, может ли та или иная публикация понравиться данному конкретному читателю. 
kwert777
5 июня 2017, 13:21
- Где можно почитать о будущих форматах Видео и Нарратив? Когда ожидается их введение? 
- Где можно посмотреть статистику канала (хотя бы количество подписавшихся, не говорю уже о трафике)? Это так и задумано что сейчас эта информация недоступна? Так всегда будет?
- Будет ли возможность для "профессионального ведения блогов" (несколько тематических каналов на одном акаунте)? 
- Будет ли возможность отложенного постинга? Или в механизме работы Дзена вообще не важно если разом залить 100 материалов? Или если "В Дзен сейчас попадает всё, что есть в большом поисковом индексе ", то дублировать старые записи в Дзен вообще не имеет смысла? 
- Где можно узнать хоть какой нибудь демографический срез пользователей Дзена (возраст интересы и т.д.)? Допустим у меня есть 10 проектов, какой мне начинать дублировать в Дзен? Я ведь не могу сейчас даже несколько каналов сделать (как это давно реализовано в Фейсбуке, ОК, ВК и т.д.) чтобы посмотреть что интересует юзеров. Всё подряд что ли пихать в один канал? Это не нужно ни мне, не юзерам.
- Почему подключение RSS ленты только в ручном режиме? Так всегда будет? 
- При вставке публикации из соц.сетей (Фейсбук, Вконтакте, Ютуб)  thumbnail для ленты приходится отдельно загружать потому что он не формируется автоматически и он потом ещё присутствует на странице материала, часто дублируя контент. Так всегда будет? 


Подведём небольшой итог: сейчас "блоггерам" предлагается вручную копировать свои материалы или генерировать уникальные  материалы для Пустоты (неизвестной публики)
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса5 июня 2017, 17:38
Добрый день! 


1. О нарративе можно пока что узнать только на нашей промо-странице https://zen.yandex.ru/media. Нарративы дорабатываются и тестируются с ограниченным числом партнеров. Вы можете прислать нам заявку на участие в тестировании.


2. На данный момент под каждой публикацией в Редакторе можно увидеть количество переходов в публикацию и лайки/дизлайки. В будущем мы, конечно, доработаем статистику по подписчикам. Какую информацию о трафике вы хотели бы видеть? 


3. В дальнейшем мы сделаем возможность на одном логине заводить несколько каналов, но пока не могу обещать никаких сроков реализации этой возможности, к сожалению. 


4. Над отложенным постингом подумаем. Актуальность публикаций важна. Лучше публиковать материалы по мере их создания. Публикация всего подряд одновременно зависит от ваших целей. В целом: если вы хотите приводить пользователя на ваш сайт, то всё происходит автоматически, через поисковый индекс (разве что можно подключить RSS для гарантированной доставки контента в индекс). Если же вы хотите зарабатывать прямо в Дзене, то нужно публиковать контент, используя редактор Дзена. В любом случае имеет смысл публиковать интересные пользователям материалы. Насколько старые записи являются таковыми — это уже на ваше усмотрение.


5. Демография совпадает с пользователями Яндекс.Браузера (десктопного и мобильного), визуальных закладок для Firefox, Yandex.Launcher для Android, приложения Yandex для Android, да даже главной страницы Яндекса — то есть по характеристикам аудитория очень широка за счёт очень близкого к пользователю расположения сервиса. При этом сам сервис создан ровно для того, чтобы за вас находить целевую аудиторию. С одной стороны, искусственный интеллект изучает поведение пользователя в интернете (в том числе, по данным Крипты). С другой — определяет по содержимому публикаций и множеству других параметров тематику вашего контента. На выходе получается совпадение: публикация должна показываться именно тем пользователям, которые будут заинтересованы её открыть и прочитать. Чем дольше живёт публикация, и чем больше людей её читали, лайкали или дизлайкали, тем точнее становится портрет того пользователя, которому публикация будет показываться в дальнейшем, потому что все эти данные отправляются в Матрикснет на анализ. 


6. Это временно. Мы уже работаем над тем, чтобы RSS можно было добавлять через удобный интерфейс. 


7. Мы подумаем, как лучше автоматически подтягивать информацию из внешних источников. Спасибо за это замечание! 
Обновлено 5 июня 2017, 17:39
resepts.prav.pit
5 июня 2017, 21:53
хотелось бы узнать, когда допилят подписки на каналы, потому что в нынешней генерации нет простой и понятной подписки.
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 14:51
Сейчас уже можно подписываться на канал со страницы каждой отдельной публикации. Понравилась публикация — здесь же и подписался. В дальнейшем мы сделаем аналогичную кнопку на странице канала. Кроме того, планируем экспериментировать с предложением подписки похожих по тематике каналов после лайка какой-то карточке прямо в ленте. 
Финансовая Грамотность
6 июня 2017, 11:02
Если я публикую уникальный контент в качестве ежедневной рубрики (допустим подборку с фото определенного автомобиля — "АВТО ДНЯ"), и какие-то посты "АВТО ДНЯ" в один день получают максимум просмотров, допустим, 5000 и 10000  + большое кол-во лайков, а следующие ежедневные посты с заголовками "АВТО ДНЯ" собирают не больше 100 просмотров (хотя при этом контент не сильно поменялся, это все та же подборка с фото одного определенного авто). Контент, который собрал 10000 просмотров не был "в тренде по поиску", точно такой же пост как и остальные.
Такой вопрос:

1) С чем может быть связана такая большая разница в  просмотрах? 
2) Может вместо свежих постов пользователям предлагает та самая одна запись на 10000 просмотров (которую целевая аудитория уже видела) и тем самым падают просмотры у новинок???
3) Какой тогда смысл публиковать ежедневно новые посты, если пользователям предлагаются старые (вполне возможно уже не актуальные, к примеру если сегодня пятница, а аудитории подсовывают "Сегодня понедельник и мы предлагаем вам подборку фото супер-пупер Мустанга")?
Хотелось бы подробнее понять, как это работает. Спасибо.
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса6 июня 2017, 11:20
К сожалению, объяснить, почему один неизвестный пост показывается лучше другого неизвестного поста — сложно :) Лучше такое разбирать через службу поддержки с примерами.


> Какой тогда смысл публиковать ежедневно новые посты, если пользователям предлагаются старые

Вы же не удаляете в социальных сетях старые посты каждый день? И их продолжают смотреть пользователи. Тут смысл примерно такой же. Кому-то старая публикация ещё не показалась. Больше одного раза одну и ту же карточку не показываем. И не в ущерб новинкам, конечно. Время публикации тоже учитывается при ранжировании. 
Финансовая Грамотность
6 июня 2017, 11:36
Весёлый котик,
"Кому-то старая публикация ещё не показалась. Больше одного раза одну и ту же карточку не показываем. И не в ущерб новинкам, конечно. Время публикации тоже учитывается при ранжировании."
Спасибо за разъяснение! Теперь понятно хотя бы :) Может это стоит добавить в Помощь? Я думаю у многих людей, возникает похожий вопрос по принципу работы и тому как показываются публикации.
diamand07
9 июня 2017, 12:40
Весёлый котик,
Здравствуйте, у меня на главной странице яндекса появился Дзен, вот как это выглядет https://s.mail.ru/GTW4/QqzRvfGKD. Как его убрать? В настройках ничего нет, он мне очень мешает, отвлекает. Да и новости к тому же там такие желтушные, не знаю для блондинок наверное.
Обновлено 9 июня 2017, 12:40
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 14:53
В правом верхнем углу блока с Дзеном должен быть крестик для закрытия этого блока. 
proga16666
6 июня 2017, 22:49
Идея хорошая ,Человеческий разум это порожденье бога высшего разума,.Искуственый интелект это порождение  человеческого разума. А суть то в чем а суть в морали.Гении может быть ,добрым или злым.(или быть посредником в чьих то руках).Мы живем в век большого информационного прорыва и большой духовной деградации,где человеческая сущность обезличивается истановится маленькой программкой большого програмного обеспечения и как эта программа написана и будет зависеть результат.........
vas.crilov2018
7 июня 2017, 11:27
Верное бизнес-решение - лоу и медиум-сегменты самые объемные. Пожалуй, прикуплю немного Яндекса. Хотел только сказать, что Яндекс проигрывает ненавистному Хрому по лояльности аудитории. Причем даже профи (дизайнеры и прочие) не могут толком объяснить, чем таки Хром лучше Яндекса. Тут чисто психологическая обработка, имхо. Яндексу надо бы поучиться у Хрома промывать мозги. Удачи!
Обновлено 7 июня 2017, 11:28
coth
9 июня 2017, 02:44
Слушайте, зачем в Яндекс Новостях, да ещё и на первой полосе в Науке и технологиях низкосортное бульварное чтиво?

http://imgur.com/OaLO0sz
kwert777
9 июня 2017, 09:32
А функционал "тегов" не планируется? Хотя бы для материалов внутри канала как в ОК.
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 14:57
Суть Дзена несколько иная. Сам искусственный интеллект определяет тематику и другие параметры материала и сопоставляет с теми критериями, которые находятся в приоритете у каждого отдельного пользователя (и это не только тематика материала). Мы думаем, чтобы добавить возможность указания тематики или тегов в момент создания публикации, но это в любом случае будет лишь одним из множества факторов ранжирования, а не гарантией. 
diamand07
9 июня 2017, 11:18
Здравствуйте, у меня на главной странице яндекса появился Дзен, вот как это выглядет https://s.mail.ru/GTW4/QqzRvfGKD. Как его убрать? В настройках ничего нет, он мне очень мешает, отвлекает
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса2 ноября 2017, 18:21
Об этом можно прочитать в помощи
Обновлено 2 ноября 2017, 18:21
zillizpro
10 июня 2017, 21:02
да, что уж там, пускай искусственный интеллект сам истории сочиняет, сам и читает, смотрит рекламу. Да и вообще останется только Яндекс,  остальные вообще не нужны, что уж скромничать. Мне например не нравится что за мной постоянно следят и подсовывают рекламу, хоть бы Яндекс делился тогда с пользователями "микроплатежами"))) за просмотр, с барышей-то можно. Слабо? А вообще с какой стати Яндекс требует мобильный номер? А, если человек глухонемой и телефоном не пользуется? Такому человеку даже Яндекс-почтой нельзя пользоваться?
vitkor62
13 июня 2017, 01:23
zillizpro,
+1. Респект.
Когда пишем в сеть, а не простое бумажное письмо, то уже пишем не для людей, а для алгоритмов, чтобы они поняли и оценили написанное. И уже "экскременты" после алгоритмов поисковиков попадают на глаза людям. Читаю тексты в Интернете и превращаюсь в ИИ. :-).
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 14:59
Яндекс.Почтой можно свободно пользоваться, не указывая мобильный телефон. Даже при регистрации можно нажать «у меня нет мобильного телефона» и свободно продолжить регистрироваться и пользоваться сервисами Яндекса. 
С другой стороны, в современном интернете мы все настолько часто указываем мобильный телефон в мессенджерах, социальных сетях и других местах, что это уж точно не то о чём стоит беспокоиться в первую очередь. 
PEOPLETALK
30 января 2018, 12:22
Действительно Zen-Top.ru
zillizpro
30 июня 2017, 19:06
Хотел посмотреть как выглядит и что из себя представляет Дзен, несколько часов уже потратил, перечитал кучу статей как это круто и здорово, но так и не понял как попасть на ленту Дзен... хоть бы одним глазком взглянуть что это за чудо такое
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса30 июня 2017, 20:22
zen.yandex.ru
Обновлено 30 июня 2017, 20:23
maxpayne5
1 июля 2017, 19:51
На мой взгляд неудачная штука. Судя по ленте бред какойто. Он же, вроде, на телефоне андройд, в хроме, под быстрыми ссылками. Не читаю.
Vadim
30 августа 2017, 13:44
Предлагаю добавить
-вызов дзена вместо самопроизвольного запуска;
-возможность запомнить дзен, чтобы впоследствии его воспроизвести и прочитать
esqwy
19 сентября 2017, 02:11
Спасибо, интересная информаци.
Touche
16 октября 2017, 10:40
Здравствуйте. Имеется ли возможность отключить показ этой "радости" в профиле ? Конкретно мне совершенно не нужны "лайфхаки о бюдгаджетах" и "сплетни суперзвёзд" с "шокирующими факторами". Почти все содержимое  плиток этого  "дзена" далеко от моего мировоззрения, выглядят, как навязчивая реклама в стиле "ШОК!!!! ВИДЕО!!!111"и конкретно раздражают. По-моему "шокирующих" публикаций и так достаточно в блоке "новостей" из пяти строчек-ссылок вверху.



"Будут успешны медиа, которые рассказывают интересные истории" - интересные кому?


Яндекс! Пожалуйста, не портись!
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса19 октября 2017, 14:52
Отключить, конечно, можно, но ведь всегда лучше подизлайкать шокирующие факторы, чтобы они пропали из рекомендаций, а лента стала приятная и полезная. Кроме того, если зайти на zen.yandex.ru с мобильного телефона, там в настройках сервиса можно указать пару интересных вам по тематике источников, чтобы Дзен рекомендовал больше похожих на указанные материалов.
metro.fox
1 ноября 2017, 18:47
Это конечно здорово, что вы утверждаете. Подобный последний вброс кажется был примерно год назад. Вброс потому что цель таких постов ясна: докажите, мол, что это не ИИ, а так, как с определением ИИ до сих пор не определились, то и опровергнуть ваш вброс якобы не получится. Так я вам скажу, что с определением может и не определились, но с обязательным наличием некоторых атрибутов (таких как внутренняя модель окружающей среды и механизм целеполагания) неофициально согласится большинство. Я от себя добавил бы еще один обязательный атрибут - наличие механизмов использования явлений окружающего мира как инструментов для достижения собственных целей из механизма целеполагания. Если с наличием (примитивнейшей) модели мира в вашем коде еще как-то можно было бы согласиться, то может вы укажете на строчки в вашем коде, в которых реализованы механизм целеполагания и механизм инструментоиспользования?Это конечно здорово, что вы утверждаете. Подобный последний вброс кажется был примерно год назад. Вброс потому что цель таких постов ясна: докажите, мол, что это не ИИ, а так, как с определением ИИ до сих пор не определились, то и опровергнуть ваш вброс якобы не получится. Так я вам скажу, что с определением может и не определились, но с обязательным наличием некоторых атрибутов (таких как внутренняя модель окружающей среды и механизм целеполагания) неофициально согласится большинство. Я от себя добавил бы еще один обязательный атрибут - наличие механизмов использования явлений окружающего мира как инструментов для достижения собственных целей из механизма целеполагания. Если с наличием (примитивнейшей) модели мира в вашем коде еще как-то можно было бы согласиться, то может вы укажете на строчки в вашем коде, в которых реализованы механизм целеполагания и механизм инструментоиспользования?
Magadum-Ekb
11 декабря 2017, 15:57
Это всё конечно интересно...
.
Но, Яндекс.Дзен — это что вообще такое?
Не новостная лента, хотя можно читать новости;
Не блог-платформа, хотя можно читать [псевдо]-блоги, однако нельзя ни видеть реакцию других пользователей, ни общаться вообще;
Зато уже огромное количество и простой рекламы и какой-то явно завуалированной под "авторские каналы", да и всякого го_на, непонятно по какому алгоритму предлагаемого мне совершенно без учёта моих интересов, несмотря на то, что я добросовестно "лайкаю", а также подписываюсь на интересующие меня каналы и блокирую не интересные.
Сильно смахивает на попытку сделать какую-то новую "баннерную сеть", которую было бы якобы интересно читать. 🤔
Обновлено 11 декабря 2017, 15:59
Magadum-Ekb
11 декабря 2017, 16:05
Вопрос "Сотрудникам" по функционалу:
Есть ли / будет ли у Дзен-каналов rss, чтобы я мог подписаться на интересующие меня и читать их в удобном для меня ридере?
Гафаров Ильдар
12 декабря 2017, 12:31
Здравствуйте! Нельзя ли создать приложение, которое бы собирало статистику прослушивания музыки разными возрастными группами и потом прокручивало это музыку для таких же возрастных категорий на типа специальном радио канале в интернете? при этом, чтобы прокручиваемая музыка не входила в статистику
Весёлый котик
Сотрудник Яндекса12 апреля 2018, 08:23
Гафаров Ильдар,
для этого уже есть https://radio.yandex.ru
komr2009
17 декабря 2017, 14:47
Ребята, а вы почему на письма в службу поддержки не отвечаете?
yabooboodoo
27 декабря 2017, 15:01
komr2009,
Добрый день.
Вам служба поддержки ответила?
Нам тоже не отвечают.
FilirOza
25 декабря 2017, 09:45
БУДУЩЕЕ  СВЕТИТСЯ ! ...... бесконечное....... 
ahhd500
21 февраля 2018, 02:36
Учитывает ли ваш ИИ адекватность публикаций? Его задача потакать массовой публике или все-таки способствовать формированию у читателя адекватного отношения к окружающей действительности - научную картину мира, эстетику, гуманизм?
Что если встроить в ИИ ранжирование материала не только по интересам и популярности, но и по адекватности ВНУТРИ как интересов, так и популярности? Это позволит нормальным людям получать не только то, что популярно в сфере их интересов, но и то, что адекватно их отражает, способствует развитию читателя, расширению его адекватного кругозора.
Как на счет того, чтобы спасти мир от обывательщины, желтизны в сми и идеологической обработки? =) Если интересно, то могу сформулировать предложения.
RE.Dzen
21 февраля 2018, 08:46
ahhd500,
Если информация размещаемая Яндекс.Дзен будет адекватной - как?
- продавать некачественный товар (зарабатывая сверхприбыли)  бизнесменам?
- политическим партиям обманывать избирателей, распространяя заведомо ложную информацию?
Для Яндекса это потеря платежеспособной клиентской базы и политической поддержки.
 


curchatovets
7 апреля 2018, 11:34
При выкладке материала нужно указать теги. Какие указывать и на что они влияют?
lad.turowa
14 сентября 2018, 09:11
искусственный интеллект в яндекс недвижимости совершенно лишний, он не пропускает объявления ручные, только после длительных переписок с поддержкой, а посмотреть на  размещённые, так одни агентские, значит риелторы программами могут выставлять, а собственники нет, лично я больше не хочу этим сервисом вообще пользоваться, 3 часа пыталась разместить объявление и всё без толку, без объяснения причины!
tcheprasovserg
30 ноября 2018, 17:21
Чего ту писать, скорей бы уж.
sazyan
4 июня, 12:01
Не знаю. Как ты будешь судиться с ворованным соавтором. Это предложение. А если ему задать задачку удаления твоего текста. А если чтоб вообще не писал бы. А если  все его будут как мечта журналиста. Ты ее не получишь, скажут размечтался. 
Олег Дёмин
4 июня, 15:42
Ваш интеллект как критик в штатском. Как можно мерить смысл количеством букв.
Скорее это вахтёр. Не можем жить мы без кнута, без дзена  ДА! 
brainm0ney
сегодня, 12:04
Он такой милый банит органику и любую критику даже очевидную