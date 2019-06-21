Как поступить в Школу разработки интерфейсов

Мы продолжаем набор в Школу разработки интерфейсов, которая откроется этой осенью. Слушатели ШРИ знакомятся с основами промышленной фронтенд-разработки. На занятиях расскажут, как создаются интерфейсы больших и высоконагруженных интернет-сервисов — таких, как сервисы Яндекса. Разработчик-фронтендер работает в команде с менеджерами и дизайнерами, и вместе они отвечают за то, чтобы сервис был понятен и удобен пользователям.

На кого рассчитана Школа

По статистике прошлых лет, большинство слушателей Школы — старшекурсники и выпускники технических вузов. На самом деле, нам не очень важно, есть ли у вас диплом и что в нём написано. В первую очередь мы смотрим на умения и навыки. Базовый набор требований — знание HTML, CSS и JavaScript, опыт разработки интерфейсов, пусть даже в небольшом любительском проекте, и желание учиться.

Как проходит набор

Мы просим поступающих заполнить анкету и выполнить тестовое задание. Анкета нужна, чтобы составить общее представление о вашем опыте: какие проблемы вам доводилось решать, с какими инструментами вы работали. С помощью тестового задания мы проверяем вас в деле. Задачи в этом году достаточно творческие. Они не имеют единого решения — это способ проверить, как вы мыслите и рассуждаете.

Приём работ закроется между 22 и 28 июля — как только наберётся достаточное количество претендентов, справившихся с заданием. После этого мы проверим работы и пришлём авторам лучших приглашение на занятия.

Как подготовиться к поступлению

Если вы поступаете в ШРИ в этом году, советуем в первую очередь почитать разбор старых вступительных задач. Вы узнаете, по каким критериям оцениваются работы и какие типичные ошибки совершают поступающие. Также стоит обратить внимание на пост руководителя ШРИ Сергея Бережного — в нём он рассказывает, как развивалась Школа разработки интерфейсов, и даёт список материалов для подготовки: это книги, онлайн-курсы, лекции и скринкасты.

Что будет на занятиях

Обучение в Школе проходит в два этапа. Первый, с 7 сентября по 25 октября, включает лекции и практические занятия. Второй этап, с 26 октября по 3 декабря, — командная работа. Слушатели ШРИ будут участвовать в хакатонах и поработают над настоящими проектами вместе с менеджерами и дизайнерами Яндекса.

Защита выпускных проектов в Школе разработке интерфейсов, 2018 год

Занятия проводятся вечером в будни и по субботам в нашем московском офисе. Слушателям из других городов мы оплатим дорогу и проживание в столице. Ещё один вариант для иногородних — очно-заочное обучение: можно приехать в Москву только на практический этап, а лекции слушать в трансляции через интернет.

После Школы

В первую очередь ШРИ даёт практический опыт фронтенд-разработки. Это возможность перенять опыт у лучших программистов Яндекса и научиться работать в команде над большими проектами. Тем, кто хорошо проявит себя на занятиях, мы по традиции предлагаем работу в Яндексе. За восемь лет существования ШРИ её окончили 539 человек; 244 стали нашими сотрудниками. Выпускники Школы работают над Поиском, Картами, Метрикой и другими сервисами Яндекса.