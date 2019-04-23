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Карта с плюсами

Яндекс, Альфа-Банк и Тинькофф выпустили кобрендинговую карту Яндекс.Плюс. Это банковская карта, с помощью которой можно рассчитываться за повседневные покупки и совершать онлайн-платежи. С картой выгоднее пользоваться сервисами Яндекса. Вы получаете кэшбэк 10% на Такси и 5% — на Еду, Драйв, Афишу, Беру, Путешествия и не только. Всего в программе участвуют 15 сервисов. Сервис с десятипроцентным кэшбэком будет меняться каждые три месяца.

Карта Яндекс.Плюс даёт кэшбэк не только на сервисы Яндекса, но и вообще на всё. Вам на счёт вернётся 1% от любой покупки и 5% — от покупок в категориях рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги.

Если в месяц вы тратите больше пяти тысяч рублей, вы сможете фактически бесплатно пользоваться подпиской Яндекс.Плюс. Стоимость подписки — 169 рублей — будет ежемесячно возвращаться на счёт в виде кэшбэка. Подписка открывает полный доступ к Музыке, а также даёт скидки на Такси и Драйв, бесплатную доставку заказов с маркетплейса Беру и другие преимущества.

Карта Яндекс.Плюс может быть кредитной или дебетовой. Она оформляется через интернет — достаточно заполнить анкету. Выпуск и обслуживание бесплатны. Подробнее о преимуществах карты можно узнать на сайте Яндекс.Плюса.

24 комментария
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Yuriy
23 апреля, 16:59
При оформлении карты от Альфабанка сделайте проверку возможности доставки в городе, а то время потратил на заполнение, а возможности доставить нету и офисов тоже. 
Ольга
Сотрудник Яндекса25 апреля, 18:49
Yuriy,
 формы заявок поддерживают наши партнеры-банки. Это пожелание мы им передали.
nikolay.sinyov
23 апреля, 17:22
Я одного тогда не понимаю, а в чем тогда профит моей текущей карты Яндекс.Денег? 
И второй вопрос: на чьей стороне контроль за картой будет? Со стороны банка или со стороны Яндекса? Я имею ввиду смотреть расходы, баланс, кредит (в случае кредитной карты)?
Обновлено 23 апреля, 17:23
kaaquantum
23 апреля, 18:15
nikolay.sinyov,
Контроль будет на стороне банка. Это же простой кобренд.
nikolay.sinyov
23 апреля, 18:48
kaaquantum,
понял) Спасибо за информацию) 
Adam Hasker
23 апреля, 22:09
Отличная новость, если бы…


1. Пытался оформить карту Альфа-банка, и только в конце, потратив время, узнал, что не доставляют они карту курьером в наш город. И нигде, и ни слова в условиях о том, что доставка осуществляется не везде. Прикол? Скорее первоапрельская шутка из категории раздражающих. Фу и вам, и Альфа-банку.


2. У меня идентифицированный аккаунт, там есть все актуальные и проверенные данные. Что мешает их автоматом вставить в анкету на получение карты? Фу на вас ещё раз.


И да, хорошая новость, но… Как же бесит такой подход к клиентам. Именно такие мелочи и портят репутацию хороших идей. ФУ НА ВАС!!!
Ольга
Сотрудник Яндекса25 апреля, 18:53
Adam Hasker,
 спасибо, что поделились своим фу) Это помогает нам обратить внимание на детали, которые мы могли еще не успеть довести до идеала. 
Дело в том, что формы заявок поддерживаются нашими партерами, то есть банками, поэтому некоторые технические возможности зависят не только от нас. Однако все пожелания мы собираем и работаем над ними.
Обновлено 25 апреля, 18:54
Удалённый пользователь
27 мая, 17:20
Ольга,
партерами???это что за слово?
Антон Ф.
20 июня, 18:40
если бы были умненький и не выделывались, поняли из контекста, что это слово "партнерами", в котором пропущена буква "н".


Но если хочется повыделываться, то "партерами" — это слово "партер" в мн. числе и творительном падеже.
Из словаря "Иностранных слов, вошедших в состав русского языка" Чудинова А.Н.:
Партер — 1) часть театральной залы ниже уровня сцены, с местами для зрителей, также самые зрители. 2) нижний этаж дома. 3) часть сада, засаженная цветами.
Андрей Решетов
25 апреля, 19:40
А что будет с Яндекс.Деньгами? В чем прикол новой карты - только Яндекс.Плюс бесплатно по итогам дает?
Ольга
Сотрудник Яндекса25 апреля, 19:59
Андрей Решетов,
появление этих карт никак не отразится на Яндекс.Деньгах , с ними все будет в порядке)
Помимо бесплатного Плюса можно еще и дополнительный кэшбек получать: 1% от любой покупки и 5% – от покупок в категориях рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги. Ну и, конечно, можно выгодно пользоваться услугами сервисов Яндекс. Тут все подробности: https://plus.yandex.ru/card/
Обновлено 25 апреля, 19:59
Артемий Лункин
21 мая, 16:54
ДщщжшЭээ.жююжжзщ
Бюджета д.  .о бб...ш..,,.б.был😴😃😐
dikiy
26 апреля, 16:05
На сайте написано:
"Бесплатно
Без звëздочек и оговорок.
Выпуск карты — 0 Р
Доставка — 0 Р
Обслуживание — 0 Р"
Но всё не совсем так. Если почитать условия обслуживания, то для кредитной карты Альфа-банка указано следующее:
"Плата за обслуживание
0 рублей — первый год
490 рублей — со второго года"
Вот тебе и без звёздочек.
Удалённый пользователь
27 мая, 17:23
dikiy,
это в любом банке такая замануха-говорят бесплатно а в итоге надо читать мелкий шрифт который всегда в пользу банка, любого.
Антон Ф.
20 июня, 18:42
dikiy,
читай для дебетовой.
vadiktcherepov
7 мая, 20:21
вы класс
JaguXam
8 мая, 23:35
У вас есть что сейчас проблемы с коннектом ?
Я не могу обновить днс записи не для одного домена в коннекте..
Алексей
3 июня, 15:43
Здравствуйте! А компенсация за семейную подписку Яндекс плюс  будет?
dikiy
4 июня, 08:08
Алексей,
+1
Сергей
15 июня, 21:48
Занятная история получается: я активно пользуюсь картой Яндекс.Деньги, фактически держа свои деньги в Группе компаний Яндекс, но при этом у меня нет никаких скидок на сервисы Яндекса, а все кэшбэки только по базовым правилам в виде баллов и с ограничением 2000 в месяц... А тут вроде бы просто кобрендинговые карты и деньги я держу не в Яндексе, а в этих банках, но условия по картам куда привлекательнее: и приличные скидки на все сервисы Яндекса, и процент на остаток, и кэшбэк 5% в толковых категориях и даже компенсация стоимости Плюса... В чем подвох? НКО "Яндекс.Деньги" скоро прикажет долго жить под прессом ЦБ? 
wapkin
2 июля, 20:45
Сергей,
Точно такое впечатление!
joHuc
3 июля, 15:32
Для использования карты оформил ее в Альфа банке. Столкнулся с кучей неудобств по сравнению с Тинькофф (в Тинькофф оставил карту Black, поэтому оформил Альфу). Итак,
- в приложении Альфа-Банк никак не узнать текущий баланс по кэшбеку
- служба поддержки просто жесть. Если тебя перенаправляют к другому специалисту - истории твоей проблемы нет, зачастую приходится заново все объяснять
- компетенции у поддержки тоже слабоваты, без скринов и подробных объяснений не понимают элементарных вещей (в Тинькофф как-то потолковее)
velikopolskiynikolay46
3 августа, 16:07
При оплате ЯндекДирект рекламы кешбек там предусмотрен?
Александр Медведь
сегодня, 10:22
Плохо что нет её в Украине 😭
Обновлено сегодня, 10:24