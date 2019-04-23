Карта с плюсами

Яндекс, Альфа-Банк и Тинькофф выпустили кобрендинговую карту Яндекс.Плюс. Это банковская карта, с помощью которой можно рассчитываться за повседневные покупки и совершать онлайн-платежи. С картой выгоднее пользоваться сервисами Яндекса. Вы получаете кэшбэк 10% на Такси и 5% — на Еду, Драйв, Афишу, Беру, Путешествия и не только. Всего в программе участвуют 15 сервисов. Сервис с десятипроцентным кэшбэком будет меняться каждые три месяца.

Карта Яндекс.Плюс даёт кэшбэк не только на сервисы Яндекса, но и вообще на всё. Вам на счёт вернётся 1% от любой покупки и 5% — от покупок в категориях рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги.

Если в месяц вы тратите больше пяти тысяч рублей, вы сможете фактически бесплатно пользоваться подпиской Яндекс.Плюс. Стоимость подписки — 169 рублей — будет ежемесячно возвращаться на счёт в виде кэшбэка. Подписка открывает полный доступ к Музыке, а также даёт скидки на Такси и Драйв, бесплатную доставку заказов с маркетплейса Беру и другие преимущества.

Карта Яндекс.Плюс может быть кредитной или дебетовой. Она оформляется через интернет — достаточно заполнить анкету. Выпуск и обслуживание бесплатны. Подробнее о преимуществах карты можно узнать на сайте Яндекс.Плюса.