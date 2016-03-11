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Карты вам в руки

Наверняка многие из вас в детстве рисовали карту своего района, двора или дачного посёлка. Самое замечательное в таких картах то, что на них можно отметить не только улицы и дома, но и что-нибудь важное лично для вас: качели, футбольную площадку или ларёк с мороженым.

Впрочем, подобные карты бывают нужны не только для детских игр. Например, владельцу интернет-магазина может понадобиться карта, где указаны адреса заказчиков, а туроператору —  карта, на которой отмечены точки сбора экскурсионных групп, маршруты экскурсий, достопримечательности и сувенирные магазины. Ну а вам, если вы празднуете день рождения за городом, будет куда удобней нарисовать путь от станции электрички до дачи на карте, чем лично объяснять каждому участнику праздника, где именно следует повернуть направо.

Собственную карту вовсе не обязательно создавать с нуля — проще взять готовую схему местности и отметить на ней нужное. Это можно сделать в бесплатном Конструкторе карт, в основе которого лежат Яндекс.Карты. Достаточно выбрать в Конструкторе нужный участок карты и добавить на него всё, что необходимо: линии, метки и фигуры. Любое обозначение можно подписать.

Готовую карту можно встроить на сайт или поделиться ссылкой на неё с людьми, которым она понадобится. Более того, карту легко превратить из онлайновой в офлайновую. Теперь в Конструкторе есть возможность сохранить карту на Яндекс.Диск в высоком разрешении — до трёхсот точек на дюйм. Что делать с изображением дальше, решать вам. Возможно, вам захочется распечатать карту и повесить на стену, а возможно, добавить её в брошюру или рекламный буклет или использовать её в качестве принта для футболки. «Бумажные» Яндекс.Карты уже можно встретить в нескольких российских городах: они указывают туристам местоположение основных достопримечательностей.

Рисование собственной карты — очень увлекательное занятие. Если оно вам по душе, попробуйте поучаствовать в создании «больших» Яндекс.Карт. На общую карту имеет смысл добавлять объекты, которые важны не только вам или вашим друзьям и коллегам, а всем пользователям: например, новые дома или дороги.

9 комментариев
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hipot
12 марта 2016, 01:08
отлично, этого действительно не хватало.
tefa-2188
12 марта 2016, 13:44
Я бы хотел подружить Якарты и 2Gis - это ввобще тема конкретная. То есть, чтобы Якарты были как 2ГИС только на всю страну, а не на город
iv.nemow2016
12 марта 2016, 15:03
протестируем скажем.
RK31.s
20 марта 2016, 20:53
Вы не правильно указали местоположение нашей компании "РК 31" на яндекс карта ! Фактически мы находимся (если судить по вашей карте пр-т Б. Хмельницкого 135д. к.2)
Света Чистякова
23 марта 2016, 18:06
RK31.s,
здравствуйте. Вы можете исправить ошибку самостоятельно. Для этого нажмите на значок с буквой «i» в левом нижнем углу экрана с картой и выберите пункт «Сообщить об ошибке».
dexxxqqq
8 апреля 2016, 20:58
Здравствуйте. Часто используем сервис конструктора карт с друзьями для построения нестандартных маршрутов. Есть несколько вопросов:
1. Не показывает длину маршрута. Приходится "перекладывать" все с помощью линейки. Подскажите, может у меня лыжи не едут? Раньше, проложив маршрут с помощью линии, можно было сразу видеть его протяженность.
2. Планируется ли добавить возможность просматривать карты, созданные с помощью конструктора, на мобильном телефоне?
3. Есть ли возможность давать доступ для редактирования карт? Или хотя бы копировать к себе карты других людей для создания на их основе своих карт.
Tatyana Kuznetsova
11 апреля 2016, 10:31
dexxxqqq,
добрый день.
1. Протяженность маршрута планируем добавить в одной из будущих версий.
2. Пока нет в планах.
3. Такой возможность сейчас нет и пока не планируем добавлять. Редактировать можно только свои карты.
Хусейн Исаев
10 апреля 2016, 09:52
Анжела я тебе очень сильно люблю
petrova-rospetrova
19 августа, 14:11
Добрый день! Измените, пожалуйста , номер телефона на поисковой карте нашей  организации. Псковское отделение  ПАО " САК " Энергогарант"
180000, Псков, ул.Некрасова, дом 31/27, рабочий телефон 8 8112 331 191