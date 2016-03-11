Карты вам в руки

Наверняка многие из вас в детстве рисовали карту своего района, двора или дачного посёлка. Самое замечательное в таких картах то, что на них можно отметить не только улицы и дома, но и что-нибудь важное лично для вас: качели, футбольную площадку или ларёк с мороженым.

Впрочем, подобные карты бывают нужны не только для детских игр. Например, владельцу интернет-магазина может понадобиться карта, где указаны адреса заказчиков, а туроператору — карта, на которой отмечены точки сбора экскурсионных групп, маршруты экскурсий, достопримечательности и сувенирные магазины. Ну а вам, если вы празднуете день рождения за городом, будет куда удобней нарисовать путь от станции электрички до дачи на карте, чем лично объяснять каждому участнику праздника, где именно следует повернуть направо.

Собственную карту вовсе не обязательно создавать с нуля — проще взять готовую схему местности и отметить на ней нужное. Это можно сделать в бесплатном Конструкторе карт, в основе которого лежат Яндекс.Карты. Достаточно выбрать в Конструкторе нужный участок карты и добавить на него всё, что необходимо: линии, метки и фигуры. Любое обозначение можно подписать.

Готовую карту можно встроить на сайт или поделиться ссылкой на неё с людьми, которым она понадобится. Более того, карту легко превратить из онлайновой в офлайновую. Теперь в Конструкторе есть возможность сохранить карту на Яндекс.Диск в высоком разрешении — до трёхсот точек на дюйм. Что делать с изображением дальше, решать вам. Возможно, вам захочется распечатать карту и повесить на стену, а возможно, добавить её в брошюру или рекламный буклет или использовать её в качестве принта для футболки. «Бумажные» Яндекс.Карты уже можно встретить в нескольких российских городах: они указывают туристам местоположение основных достопримечательностей.

Рисование собственной карты — очень увлекательное занятие. Если оно вам по душе, попробуйте поучаствовать в создании «больших» Яндекс.Карт. На общую карту имеет смысл добавлять объекты, которые важны не только вам или вашим друзьям и коллегам, а всем пользователям: например, новые дома или дороги.