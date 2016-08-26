КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Кино на карте

Во многих фильмах пейзажи в кадре — больше, чем просто фон, на котором разворачиваются события. Пейзаж может передавать настроение героев, а в исторических лентах — создавать атмосферу эпохи. Порой вокруг той или иной местности строится весь сюжет картины. Всегда интересно узнать, где на самом деле находятся места, знакомые нам по кино, — и посмотреть, как они выглядят не на экране, а в реальной жизни.

Ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, КиноПоиск и Яндекс.Карты нанесли на карту места, где проходили съёмки популярных отечественных фильмов. Это церковь на берегу Байкала, где снимали сцену венчания поручика Ивана Анненкова с Полиной Гёбль для «Звезды пленительного счастья», дом Капустина в Санкт-Петербурге, который вдохновлял главного героя фильма «Питер FM», берега Волги в Костроме, где прогуливались персонажи «Жестокого романса», село Териберка, которое после выхода «Левиафана» стало одной из достопримечательностей Кольского полуострова, и 22 другие локации в разных частях России, от Москвы до Чукотки, знакомые зрителю по советским и российским фильмам.

Каждой точке соответствует карточка с подробностями — там вы найдёте справку о фильме и сможете посмотреть отрывок, в котором появляется отмеченное на карте место. Для многих точек доступны панорамы — можно узнать, как выглядит место сейчас, а заодно и удивиться мастерству съёмочных групп, которые смогли превратить Питер и в Москву 1920-х годов и в Англию XIX века. Полный список фильмов ищите на Яндекс.Картах.

10 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мыф И Еф
26 августа 2016, 14:59
Друзья, а как же Афоня - Ярославль, 12 стульев - Рыбинск
Света Чистякова
26 августа 2016, 16:21
Да-да, знаем и любим. Но мы как-то сразу решили, что размечать будет не все-все-все фильмы (их, сами понимаете, ого-го сколько), а только некоторые. Делали подборку так, чтобы в неё попали ленты разных жанров и разных лет (ну и чтобы разрешение от правообладателей у нас было, куда без него). P.S. В Ярославле и Рыбинске очень здорово, лично проверяли.
sergey-spase
6 октября 2016, 15:58
Света Чистякова,
москва и питер, с 2011 насобирал матерьяла по 20ти фильмам теробайты матерьяла, для публикации нет площадки
Сергей Анатольевич
26 августа 2016, 21:55
Интересное направление... Фильмов много
andr-gerasim
27 августа 2016, 14:51
Извиняюсь за то, что не совсем по теме
Был такой интересный общедоступный сервис Яндекса http://blogs.yandex.ru/entriesapi
Насколько понимаю, у него примерно месяц назад изменилась структура команд. Например, http://blogs.yandex.ru/entriesapi/?p=10 давало 10-ю страницу, тогда как сейчас запрос меняется на https://yandex.ru/blogs/rss/entriesapi и выдает первую страницу


Где можно ознакомиться с новыми правилами построения запросов?
Спасибо
Vladimir Chuvashov
23 октября 2016, 14:07
Не работает чтоли с телефона? 
ea.solo
31 октября 2016, 09:25
Почему ничего не находится по ссылкам? Подержали месяц и удалили?


А вообще было бы клево на Яндекс.карты добавать публичные вебкамеры. Чтобы не только видеть пробки, панорамы и фотки, но и что там сейчас в реальном времени. Например видишь ДТП и пробку, кликнул в камеру и сразу посмотрел как там на самом деле...
Владислав
2 ноября 2016, 12:50
ea.solo,
поддерживаю. Давно об этом мечтаю 👍
Magadum-Ekb
16 декабря 2016, 09:59
прикольный сервис "Где снимали кино" - "Найден 1 результат". 
Sardorbek Unarov
сегодня, 15:47
https://kinotv.co/
Обновлено сегодня, 15:48