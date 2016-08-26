Кино на карте

Во многих фильмах пейзажи в кадре — больше, чем просто фон, на котором разворачиваются события. Пейзаж может передавать настроение героев, а в исторических лентах — создавать атмосферу эпохи. Порой вокруг той или иной местности строится весь сюжет картины. Всегда интересно узнать, где на самом деле находятся места, знакомые нам по кино, — и посмотреть, как они выглядят не на экране, а в реальной жизни.

Ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, КиноПоиск и Яндекс.Карты нанесли на карту места, где проходили съёмки популярных отечественных фильмов. Это церковь на берегу Байкала, где снимали сцену венчания поручика Ивана Анненкова с Полиной Гёбль для «Звезды пленительного счастья», дом Капустина в Санкт-Петербурге, который вдохновлял главного героя фильма «Питер FM», берега Волги в Костроме, где прогуливались персонажи «Жестокого романса», село Териберка, которое после выхода «Левиафана» стало одной из достопримечательностей Кольского полуострова, и 22 другие локации в разных частях России, от Москвы до Чукотки, знакомые зрителю по советским и российским фильмам.

Каждой точке соответствует карточка с подробностями — там вы найдёте справку о фильме и сможете посмотреть отрывок, в котором появляется отмеченное на карте место. Для многих точек доступны панорамы — можно узнать, как выглядит место сейчас, а заодно и удивиться мастерству съёмочных групп, которые смогли превратить Питер и в Москву 1920-х годов и в Англию XIX века. Полный список фильмов ищите на Яндекс.Картах.