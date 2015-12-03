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Клавиатура на все случаи жизни

Когда-то телефон был средством исключительно голосовой связи. Сейчас мы, конечно, по-прежнему звоним друг другу — но часто бывает, что проще написать. Зачем набирать номер и, возможно, отвлекать человека от важных дел, когда можно отправить в мессенджер:

— Ну как, вечером всё в силе? 🎬

И получить в ответ:

— Конечно! ☺👍

Чтобы вам было удобнее переписываться с друзьями, мы выпустили приложение Яндекс.Клавиатура. Это виртуальная клавиатура для iPhone, в которой есть всё необходимое для общения в мессенджерах и социальных сетях.

Подсказки с эмодзи. Миниатюрные картинки — эмодзи, в отличие от смайликов, не только передают настроение, но и добавляют фразам наглядности. В Клавиатуру включён комплект эмодзи — и когда вы набираете на смартфоне текст, она подбирает эмодзи, подходящие по смыслу к словам, и показывает их в подсказках.

Поиск картинок и гифок. Диалог в чате — уже давно обмен не только текстом, но и картинками. Иногда лучше прислать одно выразительное изображение, чем долго сочинять ответ. В Клавиатуре есть готовые наборы гифок на разные случаи жизни и встроенный поиск по изображениям — найдутся и анимированное сердечко, и Траволта в поликлинике.

Рисовалка. Если изображения из интернета по каким-то причинам не подходят, можно нарисовать и отправить собеседнику собственную картинку. Для этого в Клавиатуре имеется небольшой графический редактор — пусть без уровней и слоёв, но зато с карандашами разных цветов и кнопкой Undo на случай, если дрогнет рука.

Поиск мест. Чтобы сообщить друзьям, где вы находитесь или где назначена встреча, не надо переключаться между приложениями. С помощью Клавиатуры можно не выходя из чата передать ваши текущие координаты или адрес нужного заведения. Она покажет списки ближайших баров, кинотеатров и отелей — а если место находится на другом конце города, то найдёт адрес по названию.

Переводчик. Автоматические переводчики сделали возможным общение между людьми, которые говорят на разных языках. Такой переводчик есть и в Клавиатуре. Он умеет переводить отдельные слова и целые фразы на 60 языков, от английского до суахили, чтобы вы с собеседниками всегда понимали друг друга.

Удобный набор текста. Эмодзи и гифки вносят разнообразие в любой диалог, но обойтись совсем без слов всё-таки довольно сложно. Клавиатура исправляет ошибки и ускоряет печать, предсказывая, какое слово вы наберёте следующим. Чтобы переключить раскладку, достаточно провести пальцем по экрану, а чтобы переместить курсор в нужное место — зажать пробел и сдвинуть палец в нужном направлении.

Яндекс.Клавиатура для iPhone доступна в App Store. Ей можно пользоваться во всех приложениях, где разрешены сторонние клавиатуры. Просто установите приложение на смартфон и следуйте подсказкам помощника. Мы уже работаем над версией Клавиатуры для Android — она появится чуть позже.

161 комментарий
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Игорь Мартынов
3 декабря 2015, 11:55
Идея интересная. Такой многофункциональный комбайн.
Жаль нет айфона, проверить не могу.
Арх
3 декабря 2015, 12:22
Для андроида будет, товарищи?
Кстати, перепроверьте то, что на почту разослали. Мне полупустое письмо пришло.
Алексей
3 декабря 2015, 14:19
Арх,
Здравствуйте. Для Android будет. С рассылкой исправимся, спасибо, что написали.
ravaon
7 декабря 2015, 18:57
Алексей,
о, правда будет? Круто. А как скоро ждать на Андроид. Клавиатура суперская. У друга на айфоне попробовал, офигенно.
Иван
3 декабря 2015, 13:48
Ожидается ли клавиатура на андроид?
ip@mobioinc.com
3 декабря 2015, 18:01
Иван,
да
Сергей
3 декабря 2015, 13:56
Так, минусы:
1. Нет запятой в основном наборе. Точку худо-бедно можно пробелом вводить, а вот запятой не хватает.
2. Очень плохо, что нет свайпа (безотрывного ввода). К нему привыкаешь, и уже не хочется отвыкать.
3. Прикольная штука — автоподсказка эмодзи, но не работает для какашки (💩). Я так и не смог подобрать эпитета ни на русском, ни на английском.
4. В другой клавиатуре есть еще такая фишка — когда зажимаешь удаление, она начинает удалять не побуквенно, а целыми словами. Вот тоже очень удобно, и привыкаешь, а в яндексе этого не хватает.

А так — перемещение курсора по пробелу очень удобное. Подстановка смайлов тоже хороша. Быстрое переключение раскладки свайпом _наверное тоже_ неплохо, но по мне лучше бы был безотрывный ввод.

Более сложными штуками не пользовался, потому что за ними далеко лезть.
Света Чистякова
3 декабря 2015, 14:29
Сергей,
Про удаление: а попробуйте поставить палец на кнопку «Удалить» и свайпнуть справа налево.
locote
3 декабря 2015, 13:59
А почему она только в российском app store доступна?
Фёдор
3 декабря 2015, 14:44
locote,
только в российском? другу отправил ссылку на загрузку уже - очень уж переводчик удобно интегрирован.
locote
3 декабря 2015, 14:57
Фёдор,
у меня US акк, там не ищется, если открывать ссылку их поста этого, то предлагает переключить магазин на РФ версию
yndx.odor
4 декабря 2015, 14:58
locote,
В данный момент приложение имеет только русскую локализацию, а все функции качественно работают только в России и СНГ. Поэтому, например, мы не можем открыть приложение на US стор. Обновление с английской локалью и выход в другие сторы планируется, но дат пока не можем сказать.
novikov@avtorai.org
3 декабря 2015, 14:17
TouchPal всем устраивает. Кроме того, что открывается через раз (в остальных случаях системная), но это, видимо, проблема текущей iOS.
Фёдор
3 декабря 2015, 14:43
Ох, молодцы!
Куликов Александр
3 декабря 2015, 14:58
Рисунки и картинки не добавляются в буфер обмена в Вайбере. Точнее добавляются, но только в буфер. потом они не вставляются. а вообще очень нравится встроенный переводчик. сделайте плиз, чтоб можно было еще сообщение входящее на английском так же быстро и удобно перевести на русский
Олег Владимирович
3 декабря 2015, 15:51
Свайп обязательно нужен, и быстрые знаки препинания и готов перейти на нее, автоподстановка шикарно работает
Олег Владимирович
3 декабря 2015, 15:52
переключение клавиатур, чтобы не путать со свайп-набором, можно сделать свайпом по пробелу.
Сергей
5 декабря 2015, 20:54
Олег Владимирович,
не надо. На свайпе по пробелу у них покруче функция, и мне она нравится. Можно попробовать свайп с левого или правого края, по идее он не должен путаться с вводом текста.
udartsev.g
10 декабря 2015, 07:56
Сергей,
А что там за функция?
Никита С.
3 декабря 2015, 17:02
Очень жду ее на андроид!
Алексей
3 декабря 2015, 17:41
А на айпады ожидать сего чуда?)
yndx.odor
4 декабря 2015, 16:40
Алексей,
да, обязательно. И это будет уже совсем скоро ;)
Александр К.
3 декабря 2015, 17:55
Давно хочу стороннюю клаву, ибо стандартная явно великий и могучий плохо знает, но не мог выбрать. А тут и есть всё, что надо (переводчик даже), и идея с гифками из инета даже в голову не приходила. Жду андроид. Яндекс молодец. Гугл-шмугл фигня.
flashch
3 декабря 2015, 19:01
на Windows Phone будет?
Владислав Можаровский
3 декабря 2015, 20:39
Жду на Android :)
антон елисеев
3 декабря 2015, 21:12
И опять вы забываете про пользователей android. Ну сколько можно. Одновременно выпускали бы на две OS:iOS и Android. Раз так, жду на Android. Ведь не мало в стране пользователей Android. Поймите же. Спасибо
Никита К.
2 января 2016, 15:13
антон елисеев,
+
Игорь Иванов
3 декабря 2015, 22:21
Можно отключить щелчки?
Голосового нвбора нет?
yndx.odor
4 декабря 2015, 18:22
Игорь Иванов,
настройки звука можно отключить в настройках Клавиатуры. Переключатель "Звуки".
Голосовой набор, к сожалению, недоступен из-за ограничений платформы iOS.
Сергей
28 января 2016, 09:30
yndx.odor,
не отключаются так щелчки! Всё равно "щёлкает".
Рома Дьяков
29 июня 2020, 13:10
Сергей,
Жду
ekomasters
3 декабря 2015, 22:30
почему только русского эппл стора :( Проживаю в таиланде, использую thai apple store, скачать приложение не выходит
yndx.odor
4 декабря 2015, 15:52
ekomasters,
В данный момент приложение имеет только русскую локализацию, а все функции качественно работают только в России и СНГ. Поэтому, например, мы не можем открыть приложение на, например, Thai store. Обновление с английской локалью и выход в другие сторы планируется, но дат пока не можем сказать.
Роман (ЦУР Крым)
3 декабря 2015, 22:46
жду для Андроида
Алёшка
3 декабря 2015, 23:53
Мои пять копеек.
Надо свайп - качайте свайп. Кому-то нужен, кому-то нет, а так она хоть не сильно дольше родной инициализируется в приложениях (не у всех iPhone 6 эс).
Насчет гифок - круто, но whatsapp их не понимает и обрезает до первого кадра. Я понимаю, что это сап корявый, но поиска картинок сильно не хватает =(
Все остальное хорошо так как есть.
armmen
4 декабря 2015, 01:50
Даёшь версию для Андройд!
uid-ofpabkne
4 декабря 2015, 09:36
Добрый день. Отличная разработка! Но было бы еще лучше, если бы к стандартным клавиатурным раскладкам была бы добавлена специально разработанная для набора на смартфонах раскладка клавиатуры ladonnik 2m1. Главное в ней то, что основные, наиболее частотные буквы, расположены в самом центре! И, что очень важно, по алфавиту. Многие владельцы, в основном, узких смартфонов, ею уже пользуются.
es0202
4 декабря 2015, 10:52
Для Андроид чуть позже,это когда позже?Ну очень хочется попробовать.
es0202
4 декабря 2015, 10:59
Пришлите оповещение когда выйдет клавиатура на андроид.
enormal1
4 декабря 2015, 19:42
Только российский стор? Ууууу
alexander.a.bocharov
4 декабря 2015, 21:15
Ждём для Windows Phone 10!
oddwmair
5 декабря 2015, 12:31
Жду на андроид с:
Dinosaurus1979
5 декабря 2015, 13:20
А будут ли в ней подсказки слов,как в переводчике?
Александр
6 декабря 2015, 04:03
Да! Вещь огонь! Надо бы попробовать, но айя(айфона ) нет. Ждем на андроид! Удачи!
potapovaes
6 декабря 2015, 09:35
Здравствуйте! Почему бы хотя бы вам не сделать крупную клавиатуру для iphone? В которой будет всего 12 больших кнопок. Как раньше с T9. Для меня это большая проблема! Я не попадаю в кнопки! Прошу вас, сделайте на выбор такую клавиатуру! Буду очень благодарен!
a71868
2 декабря 2016, 02:02
Хорошая идея! =)))
Aleksandr Khomenko
6 декабря 2015, 12:26
Добавьте пожалуйста возможность добавления навигации по тексту (стрелочки).
Хотя бы влево/вправо.

Ждём андроид :)
Сергей
7 декабря 2015, 09:52
Хорошая клавиатура!

Почему то не работает в google chrome, выходит только стандартная. Что делать? Iphone 5s, ios 9.1
alex.ya.nevsky
9 декабря 2015, 13:51
Сергей,
В недавнем обновлении Сhrome были запрещены сторонние клавиатуры.
emailank
7 декабря 2015, 11:29
Добрый день.

Планируется ли выпустить специальную версию клавиатуры под iPad (текущую версию если ставить на ipad слишком малкенькие кнопки)?
mkurg
7 декабря 2015, 16:38
А что в ней со словарём? И ждать ли для Android-версии улучшения словаря по сравнению с Google-клавиатурой?
Денис Смаглюк
7 декабря 2015, 20:15
Крутая клавиатура! Очень хочу поставить, но в эстонском магазине её нет... Можете ли сделать доступной в Эстонии? У нас много русскоязычных жителей и локализация не требуется, как и для СНГ.
sqverium
7 декабря 2015, 20:17
Отличная идея :)
Буду ждать с нетерпением, когда появится на Windows Phone 8.1 ;)
Антоний
8 декабря 2015, 10:11
Ну понятно для говнофонов есть а для нормальных телефонов нет. Яндекс доля говнофо нов в россии всего несколько процентов. Хватит уже брять западную статистику
Никита К.
2 января 2016, 15:15
Антоний,

+
papajohny
9 декабря 2015, 00:53
У меня есть для вас один интересный вопрос, когда вы подадите в суд на apple, за то что они не предустанавливают вашу клавиатуру на свои устройства?
info@mouseindahouse.ru
9 декабря 2015, 09:22
Подскажите, а почему не работают gif анимации в whats app?
Выбираю стандартные анимации, предложенные клавиатурой, отправляю друзьям, но все видят обычную картинку (без анимации). В чём подвох?
alex.ya.nevsky
9 декабря 2015, 13:50
info@mouseindahouse.ru,
WhatsApp не поддерживает анимированные картинки, только разработчики WhatsApp это могут исправить. Как альтернатива WhatsApp, можно попробовать Telegram.
vipsia87
9 декабря 2015, 16:48
Я элементарно картинки по запросу "жопа" найти не могу, в чём дело?
ya.kirill4596
9 декабря 2015, 17:11
До нового года выйдет эта клавиатура на android?
TREZORltd7
10 декабря 2015, 00:50
Очень хочется увидеть клавиатуру такую для АНДРОИД, ждем!!!!!
de1p
10 декабря 2015, 17:50
ждём на Android..
Юлия Я.
11 декабря 2015, 23:40
Думаю-идея классная,только вот жаль что айфона нет! буду с нетерпение ждать андроид версию!
TREZORltd7
13 декабря 2015, 18:44
А когда хотя бы примерно ждать версию такой классной клавиатуры для андроид????
Михаил
14 декабря 2015, 15:06
Скажите, а для Андромеда будет голосовой набор? И будет ли он использовать yandex speech kit,? Чтобы совсем уже от гугл сервисов избавиться?
Андрей
15 декабря 2015, 16:57
Дайте бетку хоть к клавиатуре на андроид)?
И не знаю как на айфоне, но сделайте так чтобы эмодзи не заменяли написанное слово, а ставились после него. В touchpal есть эмодзи тоже, там не удобство как раз в том что слово не пишется, а ставится только смайлик.
lgreshenia
21 декабря 2015, 10:21
Требует дороботки.

При наборе почты нужно переключать раскладку, что бы написать сабаку.

Ни как не запомнит, что я пользуюсь яндексом. Собаку нажимаешь и должно сразу высвечивать Яндекс.

iVf***
29 декабря 2015, 06:30
Клавиатура класс!👍 🤓😀 Но нехватка микрофона тип диктовка 🤔 как на iPhone стандартной клавиатуре. Очень удобная функция особенно когда в дороге не можешь писать. Встройте мик на Вашу клавиатуру 🙄😉😊
Мечев Дмитрий
29 декабря 2015, 07:33
А есть ли форум, на котором ведется обсуждение данной клавиатуры или посвященный ей раздел сайта?
Никита К.
30 декабря 2015, 00:01
Когда (приблизительно) планируется релиз для Android?
mrdrinkable
30 декабря 2015, 13:37
Когда клавиатура станет доступна для магазинов других стран пост-советского пространства?
Удалённый пользователь
1 января 2016, 07:48
Здравствуйте, что насчёт китайского языка в клавиатуре ?
Александр Юрченко
2 января 2016, 21:17
Почему, нет клавиатуры на windows phone?
ya.kirill4596
3 января 2016, 08:49
Александр Юрченко,
Они ещё не выпустили на android, потом уже на wp будут пилить
o.gurzhap
5 января 2016, 09:44
Как убрать подсказки с клавиатуры? Иногда закрывают нижние кнопки с приложения Вконтакте, когда пишешь запись на стене
LARISALABAZOVA
9 января 2016, 11:52
В одноклассниках не отправляются рисунки и GIFки, пишет, что не допустимые слова в сообщении....
O.Maksyra
9 января 2016, 23:21
LARISALABAZOVA,
Возможно сервис это всё не поддерживает,хотя почему возможно, это очевидно
iyntx
12 января 2016, 13:15
Необходима функция которая будет уменьшать облать тех кнопок у которых вероятность появления данной буквы меньше чем у других.

У эплов это реализованно а вот в гугл-клаве нет. И я постоянно пишу с ошибками если пишу на андроиде .

Если нужны детали этой идеи то велкам. Я могу описать подробней.
avtovokrug
14 января 2016, 17:39
Клавиатура отличная но есть один БОЛЬШОЙ для меня минус - на iPhone 6s есть 3D touch - на стандартной клаве можно сильно нажать и появляется курсор(для быстрого исправления текста) А в ЯндексКлавиатуре такого нет - пришлось отказаться от нее!
Никита Махкамов
21 января 2016, 20:10
Здравствуйте Алексей а когда Яндекс клавиатура будет доступна в Play market ?
Илья Феськов
22 января 2016, 20:34
Какого числа (месяца) планируется выход на андроид?
Никита К.
24 января 2016, 13:29
Разработчикам дела нет до нас, андроид-пользователей... Уже 2 месяца прошло, а новостей так и нет(((
O.Maksyra
25 января 2016, 13:19
Никита К.,
Однако,обидно...Наченаешь чувствовать себя не полноценным владельцем гуглофона
DeniskaBessoniv
25 января 2016, 13:52
Очень уж хочется её на Андроиде. Пользовался на айфон сейчас сменил телефон. Без ниё как без рук.
Сергей
27 января 2016, 10:04
Вот что раздражает так это автокорректор. В обычной клавиатуре я его отключил, как сделать в яндекс клавиатуре не знаю. Привык быстро печатать и отправлять, как правило не перечитываю, что написал. Сроду не было проблем, я с яндекс клавиатурой пару раз уже попал в нелепые ситуации, сама слова подставляла.
Поэтому вопрос: Как отключить автокорректор. Не нужен он мне.
Сергей
28 января 2016, 09:28
Коллеги, на ios не отключаются щелчки клавиатуры при использовании клавиатуры от Яндекс. Ползунок "Щелчки клавиатуры" в меню Настройки->Звуки отключен. Как пофиксить?
Света Чистякова
28 января 2016, 15:03
Сергей,
здравствуйте. Дело в том, что щелчки отключаются не в основном меню настроек iOS, а в самом приложении Яндекс.Клавиатура.

Откройте приложение Яндекс.Клавиатура, нажмите на значок настроек (вверху экрана, крайний справа) и переведите переключатель «Звуки» в положение «Выключено».
Света Чистякова
28 января 2016, 15:08
Сергей,
вот переключатель на скриншоте: https://img-fotki.yandex.ru/get/47606/24151397.17/0_b24e9_b90ed34f_orig.
Удалённый пользователь
30 января 2016, 19:37
Привет Яндекс. А почему клавиатура только в русском APPStore. Я хочу вас скачать, но у меня американский стор(((. Ждать ли вас и там?
Степаненко Кирилл
6 февраля 2016, 08:46
Скорее бы для Android вышла)
kirillkingdom
7 февраля 2016, 12:52
Дата выхода клавиатуры на Android
mikhajlenko.and
7 февраля 2016, 20:01
Жду не дождусь когда уже она выйдет 😯
iliya.kulagin
8 февраля 2016, 09:09
Добавьте метод ввода свайп, он очень удобный!А так крутая клавиатура, у меня почти всё от яндекса.
Никита К.
11 февраля 2016, 11:09
2 месяца уже прошло... "Скоро на Android"-не ваши слова?
mikhajlenko.and
12 февраля 2016, 14:29
Никита К.,
Это точно. Скоро это в ближайшие годы на андроид 😂
//
19 февраля 2016, 22:49
веселое обучение, да и клавиатура интересная.
клавиатура классная,я рад.
ставлю ей 10 из 10 покемонов💩
NeoDAV
20 февраля 2016, 00:03
А когда андроид? уже 2016г.
smetanin.kostya
21 февраля 2016, 17:33
Когда выйдет клавиатура для android? А то уже 2 месяца прошло, как на iOS вышла.
nikolay.sinyov
24 февраля 2016, 17:19
Мне, лично, не хватает редактора тем для клавиатуры и быстрой подстановки знаков препинания. А так во всем устраивает, правда если бы еще iOS допили до того состояния, чтобы периодически система при смене клавиатуры не жила своей жизнью.
V-i-p2-0-1-6
2 марта 2016, 11:57
Когда выйдет клавиатура? Уже март месяц
Никифор Ситниченко
2 марта 2016, 15:05
Когда будет доступна в Украине?
best.skliarenko
25 апреля 2016, 16:57
Никифор Ситниченко,
Да ребят, когда?
svx13
15 марта 2016, 12:33
Сделайте пожалуйста Свайп для набора текста
Сергей Дилонг
18 марта 2016, 22:46
Когда уже будет на андроид? 3 месяца прошло!
Андрей Котельников
29 марта 2016, 06:24
Так для Андройда она когда появится, есть информация.
4 апреля 2016, 05:15
Нравятся ваши сервисы, всегда ищу аналоги, портированные на Яндексе (в качестве лончера стоит ваша оболочка). Для полного счастья не хватает клавиатуры. с:

Жду на Андроиде.
Timur Apelov
11 апреля 2016, 10:20
Жду на Андроид, специально другую клаву не закачиваю...
Александр Бурсаков
25 апреля 2016, 14:31
Добрый день
Скажите, когда клавиатура будет на Android ?
belick.igor2017
25 апреля 2016, 23:46
Выложите бета версию клавиатуру на андроид
PNovikof
26 апреля 2016, 15:48
Ещё хотелось бы видеть быстрые знаки препинания на одной кнопке (как у TouchPal). Я всегда пишу с ними, и, наверное, не один такой. Спасибо..
Света Чистякова
26 апреля 2016, 19:42
PNovikof,
постараемся учесть, спасибо.
download2me
27 апреля 2016, 17:45
Когда выйдет на андроид?
kirillkingdom
28 апреля 2016, 18:13
download2me,
Твою мать я жду ее 2 месяца(
Denis Vv
12 мая 2016, 19:31
Подскажите а как с я. Клавы переключаться обратно на родную клаву.
Denis Vv
12 мая 2016, 19:36
Denis Vv,
Вопрос снят!
Denis Vv
12 мая 2016, 19:37
Другой вопрос а голосовой набор в смс есть? Будет?
Clyde Lens
17 мая 2016, 06:39
Уж пол года прошло , и где клавиатура для Андроид??? Сколько ждать еще это чудо...
leoneed-ph
17 мая 2016, 11:03
Clyde Lens,
+
saidali.azizov2017
1 июня 2016, 09:24
Я ИЩУ ДРУЗЕЙ ПО ЯНДЕКС ДЕНЬГАХ. ЧТОБЫ НАУЧИЛИ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ. ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИ КАК. ПИШУТ ТОЛЬКО Я НА МАШИНУ ЗАРА БОТАЛ НЕ ВЕРУ ЭТОМУ .
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 09:35
Сегодня скачал клавиатуру, сижу разбераюсь. Жму на смайл,но они(смайлы),не появляются, и при печатаньи слов они тоже не появляются.Подскажите как их настроить???
Света Чистякова
1 июня 2016, 12:37
Вячеслав, здравствуйте. Смайлы (они же эмодзи) подбираются не ко всем словам, а только к некоторым. Попробуйте, например, набрать «Привет» и пробел — эмодзи должны появиться в подсказках вверху клавиатуры. А чтобы выбрать эмозди вручную, нажмите в Клавиатуре кнопку с тремя точками (...), откройте раздел с эмодзи (крайний слева вверху, там ещё рожица смеющаяся нарисована) и просмотрите наборы смайлов, нажимая на кнопки внизу (см. скриншот).
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 13:06
Света Чистякова,
 У меня эмодзи нет,только рисунки как на стандартных андройдовских клавиатурах. Скриншот не получается отправить.  В том месте где должны быть эмодзи,там пустой экран,а при (свайпе влево) появляются изображения и иероглифы,как на всех анройдах, там ещё значки знаков задиака есть. 
Света Чистякова
1 июня 2016, 14:04
Мм. Без скриншота трудно понять, но кажется, что «изображения и иероглифы» — это и есть эмодзи. Нет?
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 14:42
Света Чистякова,
Нет, там где должны быть эмодзи, там пусто, а сделав свайп влево, появляются разные значки: знаки зодиака и другие.Создаётся впечатление,как будто эмодзи(рожицы) стёрли,а всё остальное оставили. Я скриншотов наделал, а как их прикрепить к сообщению не понимаю.
Света Чистякова
1 июня 2016, 14:51
Скриншоты можно, например, на Яндекс.Диск загрузить и дать на них ссылку. Кстати, при печати в подсказках эмодзи появляются? (Если «Привет» набрать, как я вам выше советовала?)
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 14:53
Света Чистякова,
Нет не поячвляются.
Света Чистякова
1 июня 2016, 15:07
А у вас iPhone или Android? И попробуйте ещё переустановить Клавиатуру, если ещё не.
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 15:16
Света Чистякова,
У меня android,  посмотрите скрины, я никогда не делился ссылками[https://yadi.sk/d/N1BVseZxsB7pA] Посмотри!
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 15:19
Света Чистякова,
Вроде правильно сделал
Света Чистякова
1 июня 2016, 16:02
Да, всё правильно. Спасибо, смотрим.
Кирьянов Вячеслав
1 июня 2016, 17:22
Света Чистякова,
Переустановил, ничего не изменилось
Света Чистякова
1 июня 2016, 17:57
Ещё одно уточнение: какое у вас устройство и какая версия Android? Версию ОС можно узнать вот так: Настройки — О телефоне — Версия Android.
ostapblender
4 июня 2016, 13:22
Добавьте запятую рядом с пробелом, в русском наборе их используется больше, чем точек. 
risowalka
9 июня 2016, 11:17
У меня был концепт похожей клавиатуры и я рад, что вы такое сделали! Попользовавшись её уже около 2 недель на ios и android, я заметил что мне приходиться бороться с одной привычкой - переключение языков. В других клавиатурах уже на рефлексе я привык, что для переключения языка надо нажать кнопку, а тут на месте этой самой кнопки стоит кнопка доступа к доп. функциям и это не круто( Потому что приходится возвращаться назад и вспомнить про свайп.


Свайп для переключения языка - это круто, но не интуитивно. Чтобы сделать его таковым предлагаю попробовать следующее: внизу в пагинации, вместо точек писать: 123, РУ, EN
Можно ради этого чуть увеличить саму область пагинации, где-то в 1,7-2 раза. Тогда визуально будет подсказка, которая должна мотивировать к свайпу.


Так же непонятно зачем вы оставили кнопку "?123". По идее же свайп используется для переключения способов ввода, а ввод символов также является способом ввода. Поэтому предлагаю переместить его в свайп.


Не понимаю почему вы отказались от ввода жестом!? Ведь переключение свайпом и ввод свайпом - это два разных паттерна и они оба нормально определяются устройством. Это я понял, когда начал вводить текст свайпом и клавиатура не переключилась, а просто стала показывать крупно буквы по пальцем. При вводе свайпом происходит небольшая задержка, она появляется от первого прикосновения, до движения, а при смене клавы свайпом задержки не происходит, там сразу идет касание и движение.


Доп. функции я бы также добавил в пагинацию. Да, вообще все разделы клавиатуры в пагинацию! )) И вкладку с геопозицией в самый конец, т.к. она запрашивает включение местоположения и тем самым не даёт досвайпить до переводчика.


Смайлы переключаются свайпом вбок, но думаю можно рискнуть сделать вертикальный скрол для них.
ahrest1
6 сентября 2016, 22:40
risowalka,
согласен, точно! При  переходе с основной на Я-клавиатуру первое время тапаю по тому месту, где раньше была упомянутая кнопка переключения языков. Поставить ее тудаа было бы круто. И сделать возможность выбирать или нет использование гифок.
arseni.shukin
10 июня 2016, 13:20
уже сколько прошло а они на андроид еще не создали,офигеть
Света Чистякова
10 июня 2016, 13:30
arseni.shukin,
Клавиатура на Android вышла в мае: https://yandex.ru/blog/company/yandeks-klaviatura-dlya-android. Можно подписаться на обновления блога — тогда будете узнавать такие новости в числе первых.
arseni.shukin
10 июня 2016, 13:36
Света Чистякова,
А почему в Google Play ее нет?

Света Чистякова
10 июня 2016, 14:01
arseni.shukin,
попробуйте по ссылке и расскажите о результатах: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.androidkeyboard.
Михаил Гичпан
13 июня 2016, 10:12
Круто что вышло для Android, но, к сожалению, работа пока оставляет желать лучшего. С точки зрения функционала все вполне нормально, но вот при печати замечены лаги на бюджетном телефоне Lenovo A328. Суть лагов заключается в том что анимация нажатия клавиши и виброотклик работают несинхронно с нажатием пальца, заметно подтормаживая. Причем не с одинаковым запозданием, а с рандомным. У продуктов конкурентов такого замечено не было (Google клавиатура или TouchPal). Надеюсь что это пофиксят, по скольку стараюсь использовать продукты Яндекса на телефоне и они меня в большинстве своем устраивают.
tinibaeva2016
2 июля 2016, 04:51
Супер тема
qqqiphoneppp
4 августа 2016, 20:11
Уберите гифки с клавиатуры и будет круто, эта функция ни к чему, только делает её дешевой на вид. А так клавиатура достойная...
Иван Силаев
23 августа 2016, 16:04
В Яндекс.Маркете не находит, не могу попробовать :(
ahrest1
6 сентября 2016, 22:37
Во-первых, спасибо за клавиатуру. Пользуюсь с удовольствием, тем более, что это единственная удобная клавиатура с присутствием моего родного белорусского. Хотел написать отзыв в AppStore, но не дают - у меня тестовая версия iOS10. Дело в том, что  имеется один баг: Я-клавиатуру я сделал основной, убрав встроенную. Но бывает иногда так, что, при необходимости набрать текст, вызвать клавиатуру невозможно. Не могу понять почему. Она просто не появляется на экране. От выбора языка это не зависит. Это может быть и английский, и русский, и белорусский. Я "лечу" следующим образом: вхожу в режим многозадачности и смахиваю клавиатуру оттуда, а потом "запускаю" ее с рабочего стола. Тогда восстанавливается. "Тело" - iPhone 5s, операционка - iOS10. Спасибо еще раз. Удачи!
anchorpoint2016
17 октября 2016, 23:30
Полное Г. Уж не обижайтесь: не работает, не переключает. Не ожидал. Не я первый.
Света Чистякова
18 октября 2016, 16:19
Без подробностей сложно. Какое у вас устройство, какая платформа? Не работает — это совсем не запускается или запускается, но ведёт себя не так, как вы ожидали? Не переключает — это про языки? У вас в настройках Клавиатуры точно все нужные языки активированы?
dc70
20 октября 2016, 21:12
Большое спасибо разработчикам за эту клавиатуру! Предсказание и остальные полезные функции клавиатуры полностью устраивают. Хочу использовать вашу клавиатуру на ipad, но, не устраивают следующие моменты:
1. Зачем было прятать "Ъ" (твёрдый знак)? Очень неудобно печатать этот знак длительным нажатием на "Ь" (мягкий знак). Палец уже автоматом тянется к правому верхнему углу клавиатуры, где его привычное расположение. Может для iphone - это и имеет смысл, но на айпаде экран значительно больше. Сделайте, пожалуйста, в настройках возможность выбора - полноразмерная клавиатура - с твёрдым знаком, и сокращённая — без него.
2. Зачем сделали такой большой вертикальный зазор между кнопками? Уменьшив зазор, можно увеличить высоту кнопок, тем самым сделать их более пропорциональными.  Да и радиус скругления углов можно было сделать побольше, ИМХО: смотрелось бы лучше.

3. На всех темах (тёмные/светлые) на клавишах плохо различимы дополнительные символы.  Они выглядят какими-то смазанными. И в них приходится вглядываться. В клавиатуре Touchpal символы немного больше по размеру и прекрасно видны даже большого расстояния.

4. "Запятая", "точка", "вопросительный" и "восклицательный" знак в подавляющем большинстве клавиатур (для ios и андроид) назначены на отдельную клавишу — расположенную между "Пробелом" и "Вводом", т.к. эти знаки самые используемые, у вас же они почему-то оказались в центре нижнего ряда клавиш :( Если возможно добавьте, пожалуйста, дополнительную кнопку для этих знаков.
Света Чистякова
21 октября 2016, 21:14
Здравствуйте. Спасибо за отзыв, всё передала разработчикам. Специальной версии Клавиатуры для iPad у нас пока нет — поэтому да, на планшетах она может выглядеть неидеально.
dc70
21 октября 2016, 21:41
Света Чистякова,
 Очень надеюсь, что разработчики учтут хотя бы часть пожеланий и воплотят их в новой версии клавиатуры.
А в обозримом будущем планируют выпустить версию для ipad?
polyakowa.alyona2016
22 октября 2016, 21:11
каккаккак
shkola259
6 декабря 2016, 12:04
Как добавить армянский  язык для андроида,?
Света Чистякова
6 декабря 2016, 14:44
Здравствуйте. Клавиатура пока поддерживает только русский, украинский, белорусский и английский. Пожелание про армянский запишем, спасибо.
lifegifted
25 января 2017, 17:31
А свайп планируется?
Света Чистякова
25 января 2017, 19:48
Хотим, ага.
Сергей П
9 февраля 2017, 17:58
В miui8 картинки не вставляются
Удалённый пользователь
19 февраля 2017, 03:38
Здравствуйте, Яндекс, пользуюсь вашей клавиатурой на надроид с самых первых версий, сразу порадовала проверка орфографии и более полный словарь, когла вышла официальная версия, влюбился в переключение языка жестом и перемещение курсора пробелом, при правке в строке подсказок отображается текст, что очень удобно. Но вот нюанс, большущая кнопка слева от запятой, на том месте, где должна быть запятая, очень часто случайно нажимается сие, пробел и запятая сдвинуты вправо, это очень неудобно. Может, все же измените ее расположение? Или добавите опцию для сокрытия этой кнопенции? Было бы просто замечательно ее перенести на строку подсказок. В любом случае, спасибо за данную программу, как проверка орфографии она справляется на 100%!
Обновлено 19 февраля 2017, 03:41
Света Чистякова
21 февраля 2017, 16:54
Здравствуйте. Передадим разработчикам, спасибо.
alan cuteri
21 сентября 2017, 14:45
Как Ъ (твёрдый знак) печатать,не могу найти.
Василий Иванкив
13 марта 2018, 09:24
желаю напечатать текст на украинском языке в яндекс-клавиатуре с окончательным результатом
Антон Шигаев
13 февраля 2019, 19:06
Я что-то нажал или нет, но у меня пропал голосовой ввод с Я.Клавиатуры на Iphone. Умру весь. Подскажите.
sagynovdastan
сегодня, 11:11
Ну норм 