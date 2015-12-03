Клавиатура на все случаи жизни

Когда-то телефон был средством исключительно голосовой связи. Сейчас мы, конечно, по-прежнему звоним друг другу — но часто бывает, что проще написать. Зачем набирать номер и, возможно, отвлекать человека от важных дел, когда можно отправить в мессенджер:

— Ну как, вечером всё в силе? 🎬

И получить в ответ:

— Конечно! ☺👍

Чтобы вам было удобнее переписываться с друзьями, мы выпустили приложение Яндекс.Клавиатура. Это виртуальная клавиатура для iPhone, в которой есть всё необходимое для общения в мессенджерах и социальных сетях.

Подсказки с эмодзи. Миниатюрные картинки — эмодзи, в отличие от смайликов, не только передают настроение, но и добавляют фразам наглядности. В Клавиатуру включён комплект эмодзи — и когда вы набираете на смартфоне текст, она подбирает эмодзи, подходящие по смыслу к словам, и показывает их в подсказках.

Поиск картинок и гифок. Диалог в чате — уже давно обмен не только текстом, но и картинками. Иногда лучше прислать одно выразительное изображение, чем долго сочинять ответ. В Клавиатуре есть готовые наборы гифок на разные случаи жизни и встроенный поиск по изображениям — найдутся и анимированное сердечко, и Траволта в поликлинике.

Рисовалка. Если изображения из интернета по каким-то причинам не подходят, можно нарисовать и отправить собеседнику собственную картинку. Для этого в Клавиатуре имеется небольшой графический редактор — пусть без уровней и слоёв, но зато с карандашами разных цветов и кнопкой Undo на случай, если дрогнет рука.

Поиск мест. Чтобы сообщить друзьям, где вы находитесь или где назначена встреча, не надо переключаться между приложениями. С помощью Клавиатуры можно не выходя из чата передать ваши текущие координаты или адрес нужного заведения. Она покажет списки ближайших баров, кинотеатров и отелей — а если место находится на другом конце города, то найдёт адрес по названию.

Переводчик. Автоматические переводчики сделали возможным общение между людьми, которые говорят на разных языках. Такой переводчик есть и в Клавиатуре. Он умеет переводить отдельные слова и целые фразы на 60 языков, от английского до суахили, чтобы вы с собеседниками всегда понимали друг друга.

Удобный набор текста. Эмодзи и гифки вносят разнообразие в любой диалог, но обойтись совсем без слов всё-таки довольно сложно. Клавиатура исправляет ошибки и ускоряет печать, предсказывая, какое слово вы наберёте следующим. Чтобы переключить раскладку, достаточно провести пальцем по экрану, а чтобы переместить курсор в нужное место — зажать пробел и сдвинуть палец в нужном направлении.

Яндекс.Клавиатура для iPhone доступна в App Store. Ей можно пользоваться во всех приложениях, где разрешены сторонние клавиатуры. Просто установите приложение на смартфон и следуйте подсказкам помощника. Мы уже работаем над версией Клавиатуры для Android — она появится чуть позже.