Краткая история жёлтой стрелки

Красная буква «Я», поисковое поле в виде жёлтой стрелки и усы Аркадия Воложа — знаковые образы для Яндекса. Буква была всегда. Усы Волож сбрил после выхода Яндекса на IPO, а потом отрастил обратно. У жёлтой стрелки своя история — в преддверии 20-летия компании её рассказывает Константин Горский, который работал над дизайном сервисов Яндекса с 2010 по 2016 год.

Константин Горский,

возглавлял департамент дизайна в Яндексе, сейчас руководит дизайнерами в компании Intercom и ведёт телеграм-канал «Дизайн и продуктивность»

20 лет Яндексу

За два последних десятилетия технологии изменили мир сильнее, чем когда-либо, — и Яндекс принял в этом непосредственное участие.

23 сентября 1997 года на выставке Softool публике впервые показали поисковую систему Яндекс. С этой даты отсчитывается история компании. Сегодня расскажу о том, как создавалось и менялось поисковое поле Яндекса — жёлтая стрелка.

Эта стрелка — важнейший визуальный элемент Яндекса. Её можно встретить не только в интернете, но и в жизни. Даже визитки сотрудников  —  в форме стрелки.

А вот в самой первой версии Яндекса, которую собственноручно нарисовал Артемий Лебедев, не было ни жёлтого, ни стрелки.

Сигаретного окурка, на самом деле, тоже не было. Тёма поставил его, чтобы дополнительно подчеркнуть «горячую» новость, но главный редактор Яндекса Елена Колмановская настояла на том, что бычок с главной надо убрать.

Во второй версии на главную страницу добавилось много нового, поэтому поисковое поле Тёма выделил бледно-жёлтым — так заметнее. Это первый, едва наметившийся зародыш того, что станет со временем главным элементом дизайна Яндекса.

К 1999 году — тогда выкатили третью версию главной — элементов на «морде» стало так много, что жёлтый пришлось сделать поярче: должно быть сразу видно, что здесь самое важное. Цвет Тёма выбрал простой и яркий —  жёлтый из безопасной таблицы цветов (#FFCC00). Он достаточно сочный и хорошо различим на белом. В веб-стандартах этот оттенок называется tangerine yellow —  «мандариновый жёлтый».

В следующих версиях жёлтое поисковое поле становится больше и занимает центральное место на странице — но всё ещё остаётся прямоугольником.

И лишь в 2002 году Рома Воронежский по наводке Тёмы рисует правую сторону прямоугольника в форме стрелки:

Рома рисует стрелку попиксельно: два пикселя вниз, один пиксель в сторону:

Получается угол примерно в 120 градусов — потом он будет многократно воспроизводиться в рекламном дизайне Яндекса.

Кстати, Рома внёс ещё одно огромное улучшение (большинство могли его и не заметить). Надпись на главной кнопке поменялась с «Найти!» на «Найти» — потому что «нервные выкрики приличную компанию не красят».

Позже симметрия внутри стрелки нарушилась — поисковое поле и кнопка уехали к верхнему краю. Рома рассказывал, что так и должно быть: стрелка — она как поезд, а в поезде окна располагаются выше центральной линии.

Последующие несколько лет для стрелки прошли без больших изменений.

Ещё один чудесный момент  —  пунктирная ссылка в нижней части жёлтой стрелки. Клик — и пример запроса подставляется в поисковую строку.

Добавив эту штуку на главную, Рома даже не подозревал, что вскоре ссылки с пунктирным подчёркиванием распространятся по всему рунету. Если бы вы в конце нулевых спросили у русскоязычного дизайнера интерфейсов, что такое «псевдоссылка», он наверняка бы ответил, что это подчёркнутая пунктиром ссылка, которая выполняет какое-то простое действие на текущей странице. Со временем, правда, подчёркивания у ссылок почти повсеместно исчезли, и теперь эта забавная наша странность с пунктиром и псевдоссылками стала историей.

Тем временем стрелка ненадолго оранжевеет, но скоро снова становится жёлтой.

Следующий виток эволюции произошёл в 2013 году. Яндекс представил концепцию «Острова», и дизайнеры вновь попытались сделать стрелку симметричной:

На всех пользователей этот вариант дизайна, правда, так и не выкатили, но начало новому этапу было положено.
 
Примерно тогда же стрелка проникает в брендинг сервисов Яндекса. Названия сервисов словно превращаются в поисковые запросы:

Сейчас такой брендинг ушёл в прошлое. Визуально сложная конструкция, с трудом уживающаяся с иконками сервисов, уступила место более простой  —  шрифтовой. 

Тем временем стрелка на главной странице продолжала развиваться. Пару версий спустя арт-директор Яндекса Даня Ковчий решил превратить окончание стрелки в кнопку. Действовали постепенно — сначала конец стрелки был выпуклый, с градиентом, чтобы люди всё-таки видели, что это кнопка:

И только потом кнопку сделали совсем плоской:

Красота!

Можно ли сделать стрелку ещё проще? Скажем, убрать кнопку совсем? Такая стрелка уже есть в Яндекс.Браузере. Но на главной странице кнопка всё равно нужна. Может быть, человек скопировал слово мышкой и вставил, опять же мышкой, в поисковое поле — надо дать ему возможность найти ответ без помощи клавиатуры.

Меня всегда поражало, что в такой простой конструкции нет почти ничего случайного. Почему жёлтый? Чтобы было хорошо заметно на фоне всего остального, что есть на странице. Почему стрелка? Потому что смотрит в светлое будущее, в котором, как известно, найдётся всё.

С днём рождения, Яндекс.

P. S. Большинство скриншотов в этом посте — из портфолио Студии Артемия Лебедева. Там же можно рассмотреть старые версии Яндекса вживую — достаточно нажать на любой скриншот.

mr.alex.smirnoff
22 сентября 2017, 10:40
Вспомнил детство) и спасибо что нашли в свое время учебный материал для моей дипломной работы. Удачи в поисках))
d.ahmetshina@m-artkzn.ru
22 сентября 2017, 10:50
С днём рождения, Яндекс!)))
Dmitry V.
22 сентября 2017, 11:09
А майки в этом году будут к юбилею? А то десятилетняя износилась совсем...
mlgluharev
22 сентября 2017, 11:27
Яндексу - УРА!
С двадцатилетием!
Константин Чайников
22 сентября 2017, 12:09
С юбилеем, любимый поисковик!
Сергей
22 сентября 2017, 14:08
Поздравляю с юбилеем, Я!  Желаю успеха и множества творческих задач, решая которые, ты дорогой наш юбиляр, поможешь и себе и нам, простым пользователям. 
chyvack
22 сентября 2017, 14:35
Из-за заваленой "нужными" новостями главной  страницы (как на макете 2002 года), я как только узнал про минималистический дизайн ya.ru, с тех пор почти всегда им и пользуюсь. Ну и да 2017 год, а интернет по adsl (город миллионник, но нет тех. возможности).
irvik7
22 сентября 2017, 14:48
С юбилеем, Яндекс! Вы лучшие!!!
Сергей Д.
22 сентября 2017, 14:57
А я не пользуюсь вашим поиском и не поздравляю вас и не желаю ничего хорошего... 
А все потому, что ваша компания не считает Крым российским и как и гугл подставляет в выдачу украинские ссылки. Зато каждый заход на вашу поисковую страницу, предлагает установить ваш браузер и поиск по умолчанию... 
Обращение к вам, именно по этой причине пишу с прописных, а не заглавными...
Alexei
22 сентября 2017, 15:16
Happy #yandex20!
Petia
22 сентября 2017, 15:30
Ребята с юбилеем ВАС !!!! ВЫ молодцы !
Станислав Р.
22 сентября 2017, 15:36
Эх, было времечко...
Обновлено 22 сентября 2017, 15:37
Юрий
22 сентября 2017, 15:38
С днём рождения, Яндекс!
Олег Сдвижков
22 сентября 2017, 16:59
С днём рождения дорогой и любимый Яндекс!
sergey.moskalev
22 сентября 2017, 19:46
Спасибо, Костя! Забросило как на машине времени:)
Игорь Алеутов
22 сентября 2017, 20:44
Очень, очень захватывающе. Просто какое-то античное приключение!
coth
23 сентября 2017, 11:35
Что-то у вас там поломалась и ссылки на главной странице опять стали принудительно подчёркнутыми.
Дмитрий Иванов
23 сентября 2017, 12:04
С Днем Рождения любимый поисковик!)
Кирилл Л.
23 сентября 2017, 19:34
С днём рождения!
Артур А.
24 сентября 2017, 01:32
УрАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удалённый пользователь
24 сентября 2017, 05:46
Привет Всем кто с нами!
Евгений
24 сентября 2017, 15:55
Интересная история, с праздников всех сотрудников Яндекса! 
Roberto-Karlos22
24 сентября 2017, 17:21
С днем рождения! Всех благ!
pojuella
25 сентября 2017, 15:16
Афигенно генияльное изобре'тение
Ирина А.
26 сентября 2017, 14:51
Молодцы и спасибо!
Вова Баринов
28 сентября 2017, 21:15
Приключения желтой полосочки
Thanks for your
8 октября 2017, 14:06
Hmmmmm
Thanks for your
8 октября 2017, 14:07
Приключение жёлтого чемоданчика
nikitashebarshin
1 декабря 2017, 11:04
Самый лучший поисковик в МИРЕ !!! И сервисы сделаны на ура!! С двадцатилетием, Яndex!!!
Удалённый пользователь
3 декабря 2017, 17:41
Яндекс -- лучший поисковик "всех времен и народов"

Удалённый пользователь
17 января 2018, 19:57
ЗЗДРАВСТВУЙТЕ. 
Ну со стрелками всё как -то понятно. Но меня поначалу смущало само название ""яндекс"" от каких -таких "тибетских холмов-оврагов " произошло это магическое  [ ЯНДЕКС ].
- Спустя много лет я, конечно, привык к лингвистическим ребусам, но почему выбор пал на Яндекс,  не могу взять в толк.
zero.flint40
18 января 2018, 02:58
Если бы Яндекс делал брелоки или наклейки на холодильник, как у этой фирмы: http://acrylletters.com было бы прикольно!
Михаил Горбачев
20 марта 2018, 19:03
Почему нельзя сделать ya.ru как комментарии. Очень классно этот цвет заливки. (В комментариях где вы сейчас читаете) Спасибо заранее
Удалённый пользователь
17 августа 2018, 19:47
Ну, что сказать, молодцы) С юбилеем)

Малика Салахиева
сегодня, 16:48
С днем рождения Яндекс!)))