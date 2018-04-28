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Квартира в зелёном районе

В больших городах принято выделять «хорошие» и «плохие» районы. Это деление во многом субъективно: один и тот же район кто-то может считать плохим, потому что из него долго ехать до центра, а кто-то — хорошим, потому что там чистый воздух, много зелени и неподалёку река.

Яндекс.Недвижимость научилась оценивать районы Москвы и Санкт-Петербурга по трём критериям: транспортной доступности, качеству воздуха и наличию инфраструктуры — от детских садов, магазинов и аптек до фитнес-клубов и парикмахерских. Те, кто планирует снять или купить жильё, могут сравнить варианты в разных районах и выбрать самое комфортное для жизни место.

Качество воздуха в Москве. Лучше всего с экологией — в районах Гольяново и Метрогородок: сказывается соседство с парком Лосиный Остров

Оценка обозначена на карте цветом от зелёного («отлично») до красного («плохо»). Можно проверить не только район в целом, но и его отдельные кварталы. Например, бывает, что в одной части района с инфраструктурой всё хорошо, а в другой не хватает чего-то важного. Карта покажет такие различия.

С инфраструктурой в Москве лучше всего в центре, но выделяются и некоторые окраины — например, Свиблово на севере и Коньково на юге

В Москве на карте также отмечены школы — на их наличие обращают внимание семьи с детьми. Как и районы, школы бывают хорошими и не очень. Мы выделили на карте фиолетовым цветом учебные заведения, которые вошли в рейтинг Департамента образования Москвы — он рассчитывается по результатам, которые школьники демонстрируют на ЕГЭ и различных предметных олимпиадах.

Для составления карты использовалась информация из разных источников. Данные о маршрутах, остановках и интервалах движения транспорта взяты из сервиса Яндекс.Транспорт. Сведения об инфраструктуре — из исследования по данным Яндекс.Карт. Информацию о качестве воздуха предоставила компания Aerostate.

12 комментариев
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Игорь
28 апреля 2018, 14:54
Супер! Уже успел оценить на московских объявлениях. 
Не планируете расширять до всей страны? 
Очень не хватает такого хотя бы в милионниках. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 16:27
Игорь, здравствуйте. Думаем над этим, да.
aerials007
2 мая 2018, 19:43
Света Чистякова,
 а у вас из-за блокировок РКН или по какой-то другой причине в выдаче по запросу РФПЛ уж не первый день выдает старые названия клубов (Терек и СКА-Энергия)?


P. S. Cорри, что здесь.
Обновлено 2 мая 2018, 19:44
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 12:26
Упс, непорядок. Спасибо! (Не, РКН тут ни при чём.)
aberix-oboi
28 апреля 2018, 15:47
Ждем миллионники! Вот это действительно крутая тема!
Кузнецов Даниил
29 апреля 2018, 00:56
По я.недвижимомти:Состояние общественного транспорта в моём районе хорошее,а воздух на жёлтом уровне
Про транспорт правильно сказал,а вот насчёт воздуха...мне всегда казалось что он здесь чистый, близость дороги на это сказывается,но жёлтый уровень это чуть-чуть перебор...- городской округ Люберцы (если нужно точнее-скажу в письме)


П.с а как вы думает насчёт того чтобы совместить все карты со всех сервесов (карты,метро,недвижимость,погода,и т.д.) в одно приложение? Это же было-безумно удобно,прямо как в игре "europa universalis 4"
Обновлено 29 апреля 2018, 00:05
Khmer Eysan
30 апреля 2018, 14:26
Thank 
Максим
3 мая 2018, 11:47
Яндекс, я Вас люблю :)
Александра Кочанова
3 мая 2018, 16:56
Яндекс для людей! Спасибо, ребята!
Petia
4 мая 2018, 12:33
Спасибо, нужная вещь
ttnok
7 июня 2018, 13:19
Знаю, что не по теме. Но не вижу где можно это разместить отдельным постом.  К разработчикам Яндекса:
Здравствуйте. Можно ли разработать и добавить в «яндекс.карты» функцию «построить маршрут. пробежка»? Так при построении маршрута для пешеходов выбирается кратчайший путь, указываются светофоры, пешеходные переходы и т.д. Можно ли сделать построение маршрута для пробежки «из пункта А в пункт В», чтобы путь был не кратчайший, но как можно меньше светофоров, подальше от крупных трасс, например по переулкам, через двор, с указанием где есть проходы, а где забор и пройти нельзя. Просто бегать по одному-двум маршрутам в своем районе надоедает. Нет возможности ездить в конкретное время на встречи «бегунов» в центр или в парки. Хочется просто, если появилось свободные 40-50 минут, выйти и пробежаться. Было бы очень здорово, если бы вы смогли добавить такую функцию. 
horizon.itindustry
сегодня, 11:17
Не долго продержалась карта, риэлторы заплатили, чтобы карту удалили?