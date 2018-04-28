Квартира в зелёном районе

В больших городах принято выделять «хорошие» и «плохие» районы. Это деление во многом субъективно: один и тот же район кто-то может считать плохим, потому что из него долго ехать до центра, а кто-то — хорошим, потому что там чистый воздух, много зелени и неподалёку река.

Яндекс.Недвижимость научилась оценивать районы Москвы и Санкт-Петербурга по трём критериям: транспортной доступности, качеству воздуха и наличию инфраструктуры — от детских садов, магазинов и аптек до фитнес-клубов и парикмахерских. Те, кто планирует снять или купить жильё, могут сравнить варианты в разных районах и выбрать самое комфортное для жизни место.

Качество воздуха в Москве. Лучше всего с экологией — в районах Гольяново и Метрогородок: сказывается соседство с парком Лосиный Остров

Оценка обозначена на карте цветом от зелёного («отлично») до красного («плохо»). Можно проверить не только район в целом, но и его отдельные кварталы. Например, бывает, что в одной части района с инфраструктурой всё хорошо, а в другой не хватает чего-то важного. Карта покажет такие различия.

С инфраструктурой в Москве лучше всего в центре, но выделяются и некоторые окраины — например, Свиблово на севере и Коньково на юге

В Москве на карте также отмечены школы — на их наличие обращают внимание семьи с детьми. Как и районы, школы бывают хорошими и не очень. Мы выделили на карте фиолетовым цветом учебные заведения, которые вошли в рейтинг Департамента образования Москвы — он рассчитывается по результатам, которые школьники демонстрируют на ЕГЭ и различных предметных олимпиадах.

Для составления карты использовалась информация из разных источников. Данные о маршрутах, остановках и интервалах движения транспорта взяты из сервиса Яндекс.Транспорт. Сведения об инфраструктуре — из исследования по данным Яндекс.Карт. Информацию о качестве воздуха предоставила компания Aerostate.