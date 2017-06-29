Лёгкий браузер для Android

Мы выпустили Яндекс.Браузер Лайт. Это браузер для Android, который быстро работает и занимает мало места на устройстве. Размер установочного файла браузера — 850 килобайт: он поместился бы на дискету, если бы они всё ещё были в ходу. После распаковки и установки приложение чуть тяжелеет, но всё равно весит в десятки раз меньше, чем многие мобильные браузеры.

Лайт обладает всеми базовыми возможностями, которые люди ждут от браузера. В нём можно просматривать сайты — и добавлять важные ресурсы в закладки, получать поисковые подсказки прямо в адресной строке, работать со вкладками. В браузере есть Дзен — умная лента рекомендаций. Дзен анализирует ваши предпочтения и советует, что интересного почитать или посмотреть в интернете.

Яндекс.Браузер Лайт. Слева — лента рекомендаций Дзена, справа — поисковые подсказки

Яндекс.Браузер Лайт пригодится тем, у кого на устройстве не очень много места. Он подойдёт, например, для недорогого смартфона, купленного ребёнку в школу. А в ситуациях, когда на счету каждый мегабайт, помогут ещё два приёма. Во-первых, если место заканчивается, можно очистить кэш — одной кнопкой в настройках. А во-вторых, браузер легко перенести из основной памяти на карточку.

Приложение также будет полезно людям, которые предпочитают иметь на устройстве несколько браузеров: например, один — для личных задач, а другой — для рабочих. Лайт отлично справится с ролью второго браузера: он быстро работает, но при этом потребляет мало оперативной памяти и не высасывает батарейку.

Яндекс.Браузер Лайт — экспериментальный проект команды Яндекс.Браузера. Скачать приложение можно в Google Play. Мы ждём ваших отзывов: их можно отправить прямо из браузера — для этого воспользуйтесь кнопкой «Написать разработчикам» в настройках — или оставить в комментариях к этому посту.