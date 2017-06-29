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Лёгкий браузер для Android

Мы выпустили Яндекс.Браузер Лайт. Это браузер для Android, который быстро работает и занимает мало места на устройстве. Размер установочного файла браузера — 850 килобайт: он поместился бы на дискету, если бы они всё ещё были в ходу. После распаковки и установки приложение чуть тяжелеет, но всё равно весит в десятки раз меньше, чем многие мобильные браузеры.

Лайт обладает всеми базовыми возможностями, которые люди ждут от браузера. В нём можно просматривать сайты — и добавлять важные ресурсы в закладки, получать поисковые подсказки прямо в адресной строке, работать со вкладками. В браузере есть Дзен — умная лента рекомендаций. Дзен анализирует ваши предпочтения и советует, что интересного почитать или посмотреть в интернете.

Яндекс.Браузер Лайт. Слева — лента рекомендаций Дзена, справа — поисковые подсказки

Яндекс.Браузер Лайт пригодится тем, у кого на устройстве не очень много места. Он подойдёт, например, для недорогого смартфона, купленного ребёнку в школу. А в ситуациях, когда на счету каждый мегабайт, помогут ещё два приёма. Во-первых, если место заканчивается, можно очистить кэш — одной кнопкой в настройках. А во-вторых, браузер легко перенести из основной памяти на карточку.

Приложение также будет полезно людям, которые предпочитают иметь на устройстве несколько браузеров: например, один — для личных задач, а другой — для рабочих. Лайт отлично справится с ролью второго браузера: он быстро работает, но при этом потребляет мало оперативной памяти и не высасывает батарейку.

Яндекс.Браузер Лайт — экспериментальный проект команды Яндекс.Браузера. Скачать приложение можно в Google Play. Мы ждём ваших отзывов: их можно отправить прямо из браузера — для этого воспользуйтесь кнопкой «Написать разработчикам» в настройках — или оставить в комментариях к этому посту.

30 комментариев
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911
29 июня 2017, 13:32
Ура, давно надо было :)
vek-m-2015
29 июня 2017, 14:35
жесть
Удалите ее
Обновлено 29 июня 2017, 14:36
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 июня 2017, 15:10
Спасибо, конечно, за отзыв, но, может, расскажете подробнее? :)
ateist1987
29 июня 2017, 14:49
То, что никчемный дзен есть, а блокировщика рекламы - нет, отлично показывает какой стороной Яндекс повернут к пользователю.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 июня 2017, 15:09
У нас была задача сделать максимально лёгкий браузер. Дзен подгружается из сети и в памяти смартфона места не занимает. А блокировщик — это встроенный компонент, и сделай мы его, вес приложения бы увеличился.


Кстати, если с Дзеном у вас не сложилось, его можно отключить в настройках — занимает секунды две.
Обновлено 29 июня 2017, 15:09
Евгений Васильев
29 июня 2017, 17:53
Очень много рекламы.
datafile4
29 июня 2017, 20:10
А можно получить ссылку на APK? Или хотя бы загрузить из Яндекс Маркета ? Я удалил сервисы Google со смартфона
Блог Яндекса
Сотрудник Яндекса30 июня 2017, 11:31
Отправили. На 4pda тоже можно скачать: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=832347.
rstepand
29 июня 2017, 21:37
Вообще, идея хорошая - сделать лёгкий браузер. Но возникает вопрос в позиционировании продукта, т.к. браузер для мобильных устройств уже есть. 
Конечно, можно сослаться на Opera Mini, которая существовала параллельно с Opera Mobile, но тут стоит отметить, что Opera Mini изначально была заточена под сжатие трафика, а так же удаление рекламы (потому как о какой лёгкости может идти речь, если браузер показывает все баннеры и прочие тяжелые рекламные составляющие). Так же Opera Mini поддерживала учётную запись MyOpera.
Однако, Я.Б Лайт пока не понятен, т.к. нет поддержки учётной записи Яндекс (т.е. нельзя синхронизировать закладки со своей учётной записью), нет поддержки технологии Турбо (для мобильных устройств использование этой технологии вполне логично, т.к. позволяет экономить трафик и ускорить загрузку страниц), не хватает, как мне кажется, поддержки режима чтения (т.к. в первую очередь, если я правильно понял, продукт создан для слабых устройств с небольшим экраном). И очень не хватает блокировки рекламы (опять же, если мы говорим об использовании технологии Турбо, то реклама должна отфильтровываться на серверной составляющей сервиса и тогда не нужно включать модуль блокировки в браузер).
В общем, вот такие у меня мысли. Было бы интересно узнать, как позиционируют свой продукт сами разработчики и в какую сторону планируют двигаться дальше?
©ШвЕц АрTёМ
30 июня 2017, 00:08
Подписываюсь под каждым замечанием! Надеюсь Яндекс услышит..
Adventurer
2 июля 2017, 17:56
rstepand,
Для рекламы есть adguard< который в фоне блокирует, в магазине его нет, идите на сайт оф, а так всё верно сказано, если лайт версия то должна быть заточена под экономию, тут и не турбо и не сжатия видео, а без режима чтения я вообще жить не могу. 
Gokerson
30 июня 2017, 10:49
Отличная новость. Для моего старичка смартфона самое то) Пока сидел на стандартном браузере, посмотрим как будет с этим.
stacmv
30 июня 2017, 10:57
А что, под андроид 2.2. нельзя его собрать?  На старых телефонах с браузерами беда.
Gokerson
2 июля 2017, 13:30
stacmv,
стандартный, не?
Дмитрий
2 июля 2017, 13:19
Думаю многим не хватает ссылок на домашней странице, на слишком тяжёлые приложения яндекса: такси, карты, может транспорт - тыкнув на карте в остановку.
Lukentui
9 июля 2017, 12:40
Если бы у меня был телефон, я был-бы рад.
paninaro95
10 июля 2017, 13:53
За браузер спасибо. Режим "Турбо" нужен однозначно, пусть даже это приведет к некоторому утяжелению приложения. Да, некоторые усмотрят в этом конкуренцию с Opera Mini, но сейчас у норвежцев дела с браузером идут "не в ту степь". Имеете шанс занять их место, что называется. Но часть аудитории оттяните без вопросов.
Subuki
10 июля 2017, 19:25
Дратути! Недавно решил расширить возможности своего телевизора и купил AndroidTV приставку Xiaomi Mi Box 3, ос Android 6. И я просто в А******* от вас всех, ребята. От Google в первую очередь!!! Все дело в том, что НЕТ БРАУЗЕРА, который был бы АДАПТИРОВАН под AndroidTV!!! Единственный браузер, которым можно управлять пультом от приставки - это TV Bro!!! Все остальные браузеры требуют подключения мышки, иначе пользоваться просто не возможно!!! А я не хочу чтобы у меня на диване валялось тыща устройств, мышей, клав и прочей техники. Яндекс, сделайте браузер...
page-works
12 июля 2017, 06:56
Прикольная штука, очень удивился, когда в Google Play вылез синий браузер
Правда первый диссонанс, который меня посетил что кнопка вкладок находится слева, а не справа как на обычной версии.. А так - классная тема, мои одобрения
g-o-s-h-a
12 июля 2017, 13:00
Пользуюсь несколько недель лайт браузером. Кнопка вкладок слева - это плохо. Постоянно тянусь пальцем и рискую просто уронить телефон. Из замеченных багов:
1. не открывает ссылки в специальных приложениях (youtube, aliexpress и т.д.)
2. не смог авторизоваться через google (по крайней мере на geekbrains)
3. не смог отключить дзен!!! (что за настройка "не показывать ленту рекомендаций", она не работает)
Обновлено 12 июля 2017, 13:03
tujgunoff.v
15 июля 2017, 18:40
яндекс браузер хороший продукт хорошая защита
viktor.lumen
17 июля 2017, 21:33
Определённо хорошая задумка. На моём телефоне всего 4 Гб памяти.
Максим
10 августа 2017, 13:12
Очень хороший браузер. В нём только не хватает режима Турбо.
Гепард Малиновый
24 августа 2017, 10:32
Для слабого телефона отличный браузер. В отличие от других минималистичных, он хотя бы корректно открывает большинство страниц. 
̣𝙼𝚊𝚛𝚒𝚊 ﻯﻉ٥٧ﺎ ǫᴜᴇᴇɴ
24 августа 2017, 15:19
ребенку в школу точно не подойдет ибо без блокировщика.
Vadim
22 ноября 2017, 15:03
Отличный браузер, очень шустрый и удобный. Из минусов заметил что невсегда корректно подгружается дзен, иногда только одна новость показана и не листает вниз, нужно обновлять страницу... и очень нехватает поддержки расширений. Обход блокировок Украинцам пока еще нужен. 
Pindrec
1 декабря 2017, 18:25
Мой основной и любимый браузер, но нужна пара доработок..
Поиск по странице
Возможность управления положением и порядком визуальных закладок
В остальном ловлю кайф от его работы, за редкими косяками
Михаил Хехт
4 января 2018, 15:36
Пользовался бы обычным яндекс браузером на андроиде, но предлагается скачать только с алисой. Извините, терпеть не могу любое навязывание. По этому только лайт, да и работает хорошо.  А рекламу можно заблокировать  извне.
abdimutali.bozzhigitov
19 февраля, 03:55
спасибо
алексей
вчера, 20:35
Что толку от ваших выпусков,если от того,что в телефоне установлен уже браузер ваш Яндекс невозможно избавиться?
Если можно было бы удалить какой не нужен и поставить тот что предпочитаем,было бы неплохо. Но ведь если этот ваш,лёгкий или удобный или сука блин красивый,то они будут два браузера стоять!!! Что ну ни как не спереди долбанную память!!!