«Легко сказать»: представляем детский тренажёр для развития речи

Наш голосовой помощник Алиса находит общий язык с людьми разных возрастов. В том числе и с маленькими детьми — Алиса может рассказать им сказку, включить песенку, загадать загадку или сыграть в игру. Малыши, которые не так давно начали говорить, произносят слова не так, как взрослые. Поэтому когда-то мы специально учили Алису разбирать детскую речь. Но нам хочется, чтобы Алиса не только понимала детей, но и помогала им говорить лучше.

Сегодня каталог навыков Алисы пополнил детский тренажёр для развития речи. Мы назвали его «Легко сказать». Тренажёр создан с участием педагогов-логопедов. С его помощью дети 5–7 лет могут отработать правильное произнесение шести звуков, которые часто вызывают трудности: это [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л].

Ольга Бобкова,

педагог-логопед в АНОО «Интеллект-Плюс», стаж работы — 26 лет:

Те или иные дефекты речи встречаются у 70–80 процентов детей. Нарушение звукопроизношения — один из самых лёгких случаев. Скорректировать такое нарушение достаточно просто: сначала ребёнку «ставят» звук, то есть учат произносить его правильно, а затем доводят это умение до автоматизма.

Занятия на тренажёре проходят в форме игры. Играть можно вместе с фиксиками и звуклями. Фиксики — герои одноимённого мультсериала; их голоса знает почти каждый ребёнок. Звуклей мы придумали специально для игры, а озвучили их современные артисты: Даниил Мацейчук из Quest Pistols Show, Катя IOWA и Максим Свобода. Скоро в «Легко сказать» появится ещё один персонаж-звукль — за него будут говорить солистки группы Open Kids.

Персонажей легко запомнить: у каждого из них свой голос, своё имя и свой звук, который он помогает освоить ребёнку. Так, звукль Безошибка — эксперт по звуку [ш], а фиксик Нолик научит правильно выговаривать [р].

Каждому звуку посвящено пять занятий. Они организованы по одной схеме. Сначала персонаж проводит с ребёнком разминку. Она состоит из несложных упражнений, задача которых — разогреть речевой аппарат. Например, ребёнка могут попросить широко улыбнуться, высунуть язык или поцокать.

За разминкой идёт распевка — вслед за персонажем ребёнок повторяет припев из повторяющихся слогов. Это позволяет отработать звук в одной из возможных позиций. Последнее задание — спеть куплет песенки. Тексты песенок написали детские поэты по требованиям, составленным логопедами. В песенках изучаемый звук встречается во всех позициях: в ударных, безударных, обратных и прямых слогах.

Ольга Бобкова,

педагог-логопед в АНОО «Интеллект-Плюс», стаж работы — 26 лет:

Если вы хотите слепить что-нибудь из пластилина, сначала надо покатать его в руках — тогда он станет мягким и податливым. Так же и с речевым аппаратом: ребёнку тяжело выговаривать слова, пока он не сделал гимнастику и не проработал отдельные слоги. Поэтому все уроки в тренажёре строятся по единой схеме: разминка, распевка со слогом в нужной позиции и песенка.

Каждое занятие длится примерно пять минут. Это оптимальная продолжительность — ребёнок не устаёт и сохраняет способность к концентрации. Впрочем, заниматься с фиксиками и звуклями весело: они рассказывают интересные истории и выдают за успехи награды — картинки-раскраски.

Занятия составлены так, что их можно проходить в произвольном порядке. Кто-то, возможно, захочет осваивать в тренажёре все звуки подряд, а кто-то — тренировать именно тот звук, который малыш сейчас изучает с логопедом.

Ольга Бобкова,

педагог-логопед в АНОО «Интеллект-Плюс», стаж работы — 26 лет:

Вовремя выявить и скорректировать нарушения речи очень важно — это позволит избежать проблем в будущем. Во-первых, ошибки отражаются на письме: ребёнку с фонетико-фонематическим недоразвитием сложно писать слова вроде «учительница» или «зайцы». Во-вторых, таким детям трудно читать вслух стихи, а затруднения в речи порой становятся предметом насмешек у ровесников. Наконец, речевые нарушения могут сказаться и на выборе профессии. К нам приходит много взрослых людей, которые, например, стесняются вести совещания или выступать на публике.

Тренажёр «Легко сказать» доступен в умных колонках с Алисой и в мобильных приложениях Яндекс, Браузер и Навигатор. Тренироваться можно в любом месте: дома, в детском саду, в гостях или даже в машине. Чтобы запустить тренажёр, просто попросите: «Алиса, включи навык „Легко сказать“».