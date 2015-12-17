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Личная станция на Радио

Наверняка многие из вас уже знакомы с Яндекс.Радио. Это наш новый музыкальный сервис, где собраны станции с музыкой под разное настроение и занятие, из разных жанров и эпох. Нужна спокойная музыка для работы или энергичная для тренировки? Решили устроить танцевальную вечеринку? Не проблема. Выбирайте подходящую станцию — и вперёд. Более того, она даже подстроится под ваш вкус.

Другое дело, что наши вкусы редко ограничиваются одним жанром или эпохой. В одном человеке может уживаться любовь к джазу и хип-хопу. А музыка 60-х бывает так же близка, как ультрасовременная. Теперь вы можете слушать любимую музыку в одном сете. Мы добавили на Яндекс.Радио еще одну станцию — вашу личную. На ней будут звучать композиции любого жанра и настроения, но только те, которые могут вам понравиться. Теперь вам ничего не надо делать, чтобы выбрать музыку по душе. Достаточно нажать одну кнопку — включить «Мою станцию».

 

Все станции Яндекс.Радио работают на технологии Диско. Для новой станции на её основе была создана специальная формула, позволяющая отбирать подходящую человеку музыку из всего многообразия треков — а их в коллекции Яндекса более 20 миллионов. Эта формула учитывает, что человек слушает на Яндекс.Радио и Яндекс.Музыке, какие треки хранит в своей коллекции, каким ставит лайки, а какие пропускает. И чем больше пользователь слушает треков и чем чаще их оценивает (нравится — не нравится), тем лучше сервис его понимает.

Поскольку «Моя станция» — это личная станция, она работает только у авторизованных пользователей. Если вы уже какое-то время слушали Яндекс.Радио (и при этом были авторизованы), новая станция включится сразу. А если нет, ей понадобится какое-то время, чтобы узнать ваши вкусы и пристрастия. Ну а как только она заработает, вы сможете настроить её внешний вид — выбрать иконку, цвет и название.

 

Новая станция появилась сразу на всех устройствах и платформах, где доступно Яндекс.Радио. Так что вы можете слушать её и на компьютере, и на смартфоне. Мобильное Радио доступно для iPhone и Android.

94 комментария
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nsuptelya
17 декабря 2015, 16:38
Да, радио - это отлично. Сиди за ноутбуком и слушай музыку. Я очень сожалею о том, сто исчез Дневник Яндекса. Сколько у меня статей воровали, а я их сразу после публикации на блоге в две секунды вставляла на Дневник Яши. Писала админам, своровавшим статью, чтобы убрали, они как правило не слышали. Я им отправляла скриншот, где была дата и время публикации. и добавляла: Не уберете мою сврованную статью, напишу Платону Щукину. Реакция моментальная была - сразу убирали и писали: Только Платону не пишите ЗЫЫЫ, пожалуйста. Можно вопрос: Зачем убрали Дневник Яндекса? Если не секрет конечно. Очень надеюсь на ответ.
levina.e2011
30 декабря 2015, 13:46
nsuptelya,
nsuptelya
Igor-0980
17 января 2016, 16:06
levina.e2011,
Мне кажется вы не туда пишете свой вопрос.
Дмитрий Л.
9 февраля 2016, 20:39
nsuptelya,
потому что блоги интегрировались в сообщества по соцсетям и это стало не целесообразно не только Дневнику... (((
an.dzh.ey
17 декабря 2015, 23:14
для меня новый продукт пожую. оценю со временем.
KAL-YN
18 декабря 2015, 09:21
а,Я иду по жизни смеясь и музыка у меня в......
ig0r74
18 декабря 2015, 09:32
Отлично! Давно этого ждал.
Еще возможно будет полезна функция "Поделиться своей станцией". Т.е. чтобы другой человек мог послушать музыку, которая тебе нравится.
inetguru
6 августа 2016, 15:20
ig0r74,
Этого очень не хватает
OnlyOne
21 августа 2016, 18:56
ig0r74,
Согласен
ebcg
31 августа 2016, 11:24
ig0r74,
планируется вообще? очень хотелось бы..
iam0xid
5 декабря 2016, 13:17
ig0r74,
+
Очень не хватает.
Ольга
28 марта 2017, 11:58
Согласна, нужна возможность поделиться.
ig0r74
28 марта 2017, 13:46
Ольга,
Уже довольно давно есть такое:) https://radio.yandex.ru/user/ig0r74
mms-box
19 мая 2017, 12:51
ig0r74,
thnx
Обновлено 19 мая 2017, 12:51
i.zhigadlo
4 апреля 2018, 14:55
ig0r74,
здорово!
ilyanikulin2014
13 июня 2018, 23:05
ebcg,
поделиться
можно https://radio.yandex.ru/user/ЛОГИНYANDEX
Пример:
https://radio.yandex.ru/user/ilyanikulin2014
ilyanikulin2014
13 июня 2018, 23:05
ig0r74,
поделиться
можно https://radio.yandex.ru/user/ЛОГИНYANDEX
Пример:
https://radio.yandex.ru/user/ilyanikulin2014
ig0r74
14 июня 2018, 12:32
ilyanikulin2014,
Уже да, а два с половиной года назад нельзя было :)
alex.denisyuk2010
19 декабря 2015, 17:45
Пока не знаю, только что установил... А, может и работать ещё не будет?☺
malikov.v.andrey
21 декабря 2015, 12:44
Отличное решение, работает даже более точно, чем рекомендованное в ВК, но хотелось бы, что б была более гибкая система настроек. В том числе и временной диапазон, выбрав, к примеру, 1980-1995 в ротацию попадали только композиции этого периода
levina.e2011
30 декабря 2015, 13:45
levina.e2011
vladg2008
1 января 2016, 17:46
Отлично, спасибо за сервис.
Добавьте, пожалуйста, радио еще с мантрами, киртанами, нехватает этого) А так все есть остальное
john.koffee
5 сентября 2016, 17:54
vladg2008,
Поддерживаю👍
Валерий Вотяков
20 января 2016, 10:55
Ребят, как ваше радио можно через VLC или AIMP/WinAMP слушать. Не хочется браузер гонять для этого.
MaxwellRU
17 августа 2016, 10:50
Валерий Вотяков,
тоже ищу ответ на этот вопрос, но пока ничего путного не нашёл.
programist1024
18 февраля 2017, 20:13
MaxwellRU,
вот и я в поиски подался.
Не нашлось решения еще?
MaxwellRU
18 февраля 2017, 20:24
programist1024,
пока забросил этот вопрос
pazart
26 декабря 2017, 13:36
Валерий Вотяков,
вы нашли ответ/решение?
Валерий Вотяков
26 декабря 2017, 18:27
pazart,
увы, но - нет. а вы?
sasha.zinatulin
24 февраля 2016, 11:22
музыка - это здорово.
red.robik2015
27 марта 2016, 22:17
да привыкнем и к этому продукту
Simeonov Ivaylo
15 апреля 2016, 09:00
Ваше слово, Simeonov Ivaylo.
Надо может, мое радио , я споделит с другими и сделаю оно популярное среди другими.
downkidscemetery
19 апреля 2016, 18:34
Уважаемый яндекс, дайте пожалуйста возможность прослушать радиостанцию моего друга andruhan. Ответьте если не можете предоставить такую возможность быстро, помогу чем могу, работаю через дорогу.
ilyanikulin2014
13 июня 2018, 23:01
downkidscemetery,
https://radio.yandex.ru/user/andruhan крч они немного не очень сделали, вообщем вместо andruhan пишешь логин яндекса вот тебе и станция.
П.С У него приватная, я не смог прослушать, скажи ему, чтобы открыл общий доступ, это заранее, а то будут вопросы. (в параметрах станции на глаз нажать)
azimut1983
сегодня, 16:34
ilyanikulin2014,
Слушай Azimut1983
Евгений Белый
9 августа 2016, 20:15
мне очегнь понравилось
Anna
13 августа 2016, 15:16
Круто.
john.koffee
5 сентября 2016, 18:03
Спасибо Яндексу за такую отличную вещь! Всем кто не пробовал, рекомендую!

Обобщу то, чего всем очень хочется:

1. Функция "поделиться личной станцией"
2. Приложение из Windows Store, чтобы можно было горячими клавишами управлять.
3. Стримминг по ip. Для подключения через VLC или AIMP/WinAMP.
4. Радио с мантрами
5. Более гибкая система настроек (временной диапазонвременной диапазон)
pazart
26 декабря 2017, 13:37
john.koffee,
вы не нашли решения со стримингом?
john.koffee
26 декабря 2017, 14:15
pazart,
честно говоря, я и не искал :)
Для ПК это не такая уж и проблема. Просто отдельным окошком открываю и слушаю. Смирился, в общем :)
Джонни Оуе
7 сентября 2016, 20:58
Да-да, кнопки "поделиться станцией" оченно не хватает, имхо)))
ilyanikulin2014
13 июня 2018, 23:02
Джонни Оуе,
кнопки - да, но поделиться
 можно https://radio.yandex.ru/user/ЛОГИНYANDEX
Пример:
https://radio.yandex.ru/user/ilyanikulin2014
Обновлено 13 июня 2018, 23:02
Darkthrone1349
8 октября 2016, 18:52
Весьма перспективный сервис. Недавно познакомился с яндекс музыкой и радио. Доволен разнообразием жанров и исполнителей. Не хватает более тонкого определения вкуса слушателя, на уровне под-жанров и их разновидностей. К примеру попытался я сделать Black Mеtal радио, - (блэк поджанр металла). слушал множество треков наотбирал треков в данном стиле, и в итоге все равно на нем играют треки других жанров метал-музыки...
olga.schkakova
19 ноября 2016, 06:05
Любимые песни
serg-sentr
6 февраля 2017, 21:14
все круто, но обидно что яндекс абсолютно забил на Windows Phone, мать лишается всех самых лучших приложений и обновлений, а телефон ей очень нравится и расставаться она не желает...
danyebelka
10 февраля 2017, 12:27
а как переделать это радио в поток да вообще как переделать это все радио в поток, просто хочу в игры добавить мою станцию а во время игры пользоваться браузером не могу 
© Шах
6 марта 2017, 20:30
АДМИНИСТРАЦИЯ (по СССРовски) БУДЬТЕ ДОБРЫ ХОТЬ СЛОВО ОТПИСАТЬ. для чего эта тут функция, хз)
/"Цитата"
Обобщу то, чего всем очень хочется:
1. Функция "поделиться личной станцией"
2. Приложение из Windows Store, чтобы можно было горячими клавишами управлять.
3. Стримминг по ip. Для подключения через VLC или AIMP/WinAMP.
4. Радио с мантрами
5. Более гибкая система настроек (временной диапазонвременной диапазон)
/"Цитата"
ilyanikulin2014
13 июня 2018, 23:04
© Шах,
поделиться можно https://radio.yandex.ru/user/ЛОГИНYANDEX
Пример:
https://radio.yandex.ru/user/ilyanikulin2014
VladimirSeo
30 июня, 05:36
© Шах,
управлять горячими клавишами можно только в боаузере если поставить в хроме расширение от я музыки
Valenzetti
10 марта 2017, 20:48
Приветствую! Яндекс.Музыка - лучший на данный момент музыкальный интернет-проект, на мой взгляд. Грамотно созданная платформа для подбора музыки для себя. Только, будьте добры, добавьте возможность размещать радиостанцию на сторонних сайтах кодом - этого не хватает. Думаю, многие поддержат.
music.sands
15 марта 2017, 14:40
Еще никогда человек без сторонних программ не мог сделать личное радио таким простым способом. А теперь еще есть возможность своей станцией поделиться – это ли не супер?
Но если вы даете возможность людям делиться своей станцией, то сделайте это полноценно!
Сейчас это можно сделать только каким-то кастрированным методом. Разве так сложно сделать:
1. «...Стримминг по ip. Для подключения через VLC или AIMP/WinAMP...»
2. «...возможность размещать радиостанцию на сторонних сайтах кодом...»
Обновлено 15 марта 2017, 14:39
ilyanikulin2014
13 июня 2018, 23:04
music.sands,
поделиться
можно https://radio.yandex.ru/user/ЛОГИНYANDEX
Пример:
https://radio.yandex.ru/user/ilyanikulin2014
valknut85
23 марта 2017, 00:32
Здравствуйте. Как поделиться своей станцией с другим человеком?
Спасибо, нашел)
Обновлено 23 марта 2017, 00:33
moskalenko-mae
9 февраля 2018, 14:05
valknut85,
где нашел?)) я не пойму
Александр Тютин
26 мая 2017, 18:28
Хорошее приложение, впечатления только положительные. Однако есть одна проблема: как управлять своей станцией? К примеру исключить из произведения один из жанров? Или удалить станцию совсем?
Я вот случайно нажал лайк на 1 треке и теперь на станции постоянно будет жанр этой музыки. 
lord-n
7 июля 2017, 08:10
пытаюсь что-то делать и получаю сообщение "радио не настроено"
что это и как с этим бороться?
1@mmike.ru
17 июля 2017, 12:56
Добрый день!
Прошу расширить немного ограничения и дать возможность создавать более чем одну личную радиостанцию. (ссылка на мое радио https://radio.yandex.ru/user/1@mmike.ru - всем приятного прослушивания)
Типичный кейс - это совершенно противоположный жанр, который мы хотим слушать только в исключительных случаях, например, как категория "Секс". При этом лайк/дизлайк треков в этой категории даст автоматическую настройку одной единственной личной радиостанции ии система начнет нам подбирать медлячки из этой категории. 


Лично у меня радио во основном энергичное, но все таки я не исключаю случаев прослушивания медляков (в определенные моменты жизни) или другой категории, которую я не смогу слушать каждый день. 


Спасибо. 

Обновлено 17 июля 2017, 12:57
ma.kosh97
26 мая, 08:58
Абсолютно согласна, одной станции не хватает, хотелось бы больше, хоть бы и только в платной версии.
tsilikovis-mp3
22 июля 2017, 11:52
По теме - хорошо б как-то улучшить классификацию, а то многое, называемое жанрами, с моей точки зрения ни о чём, т. е. там очень разные песни под них подходят, а многие другие - очень много в одной куче. Где-то есть и подкатегории в жанрах, но, к примеру, кантри - пока что всё в одной куче.


Но забрёл сюда я не найдя, где написать коммантерий к исследованию о региональных предпочтениях. И вот что захотелось написать, когда я местами глянул список песен.


Интересно, что получится, если сравнить одинаковые/схожие названия разных песен, в т. ч. на разных языках. Я думаю, это выполнимо: если есть сервис перевода, то статистика соответствия слов есть. Далее можно выделить наиболее интересные для исследования слова, встречающиеся в названиях песен, здесь может помочь хоть основная формула IR. Причём (хоть я и не уверен на счёт конкретной статистической модели перевода) можно даже в самой статистической модели выделять не сами слова, а некоторые кластерные центры для соотвествий в разных языках. И для них уже можно получить величины их частоты в названиях песен и корреляции между их наличиями. Как лучше нагдяно представить, затрудняюсь сказать, как вариант, можно сделать 3D-отрисовку  т. с. "карты рельефа", где высота соответствует частоте встречаемости слов, а расположение - неким кластерам их наличия в названиях одних и тех ж песен. Ну и подписать наиболее точными русскими эквивалентами, применив какой-нибудь сплайн для непрерывного рельефа.
Гавриил П.
5 сентября 2017, 23:15
у меня обратная проблема,а именно-как удалить СВОЁ РАДИО ?

Гавриил П.
5 сентября 2017, 23:19
у меня обратная проблема,а именно-как удалить СВОЁ РАДИО ?

serd7535
23 сентября 2017, 02:32
Что сказать-мне нравиться.
валерия
12 ноября 2017, 12:20
жаль что в яндекс радио нельзя обсуждать разные темы.

danesadovsky
13 ноября 2017, 16:33
может ли другой пользователь подключится к моей станции в Яндекс.Радио и как это осуществить?
george0495
15 ноября 2017, 06:59
danesadovsky,
 Ссылка на станцию будет такая https://radio.yandex.ru/user/danesadovsky , подключиться к ней будет можно только пройдя по ссылке и если станция публичная.
danesadovsky
15 ноября 2017, 10:02
george0495,


возник еще один вопрос, при подключении у других людей в список моих треков добавляется их "любимые" - получается что моя волна не полностью из отобранных мной треков, а некая смесь. Возможно это скорректировать или это как данность?
kuzownickowa.xenya2012
14 ноября 2017, 19:16
"Проблемы со связью" и никаких личных станций на мобильном приложении. Что с мобильным интернетом так, что с вай-фаем.

tgorustovich
29 ноября 2017, 20:03
люблю рок, причем русский! естественно, изначально, как поставила себе яндекс.радиой, так сразу выбрала этот жанр и налайкала там. потом потянуло на классику... тут с удовольствием послушала, но лайкнула мало что (все-таки приоритеты определены). 
и что-то меня потянуло послушать "вечные хиты" и что там??? а там наш, родной русский рок (эт если я в аккаунте)... неее, ребят, я, конечно, его люблю, НО, что теперь у вас ничего другого не могу послушать??? вы везде его подсовываете???

З.Ы, выходить пришлось, чтобы послушать те песни, что "вечные хиты", но не относятся к русскому року или року.
Евгений Орловский
3 декабря 2017, 13:13
Сколько может быть личных станций?
abramovitch.pelageja
29 декабря 2017, 06:22
Создала станцию а там играет музыка которую я в принципе не слушаю, я не понимаю как отмеченные мною треки будут появляться на станции((((
Михаил70
21 января 2018, 17:53
Я понимаю, что этой записи больше 2 лет, но сами подумайте- 
когда вы хотите своё радио по любимым трекам, то на эти треки 
нужен поиск, его нет, а любимые радио из списка слева нельзя 
добавить в свои настройки, их тоже нет. Короче просто облом.
zharkovaolga
21 марта 2018, 16:31
Мне очень нравится! Только как добавить еще авторов и исполнителей, которые нравятся, а на моей волне их нет?
Alter.Alery
30 марта 2018, 13:45
Согласна, было бы здорово если бы можно было и самому добавлять какие-то композиции. А то некоторые песни любимых жанров нет ни одной.
Обновлено 30 марта 2018, 13:46
danila-noskoff
30 марта 2018, 10:04
Уважаемые разработчики, приложение действительно очень хорошее, но сделайте функцию удаления своей радиостанции 
specnazajdar
1 мая 2018, 21:05
спасибо очень круто хотелось бы что вы услышали наши пожелания действительно очень много минусов чем плюсов это есть не хорошо я начел только слушать это радио уже расстраиваюсь по тихоньку так не должно быть окей
Обновлено 1 мая 2018, 21:10
Алексей Козинцев
4 мая 2018, 20:59
http://79.173.84.141:8000 радио 90 вставляй в любой плеер 

MIXAIL-po4ta
16 мая 2018, 08:16
А Вы не собираетесь добавить возможность прослушивания личной станции другими людьми, шарить станцию? И было бы неплохо добавить галочку смягчающуую границы выборки.
lVlaxim
29 июля 2018, 15:51
Скажите, а можно слушать станцию другого человека?
Консультант
1 августа 2018, 17:06
Сервис Радио пишет, что можно ставить оценки трекам, чтобы рекомендации были более точными. Что это значит? У меня в разделе радио Яндекс.Музыки есть станция "На твоей волне". Каждый трек я могу пролистать, запретить рекомендовать или добавить в избранное, но не оценивать. Или это и есть оценка?
Обновлено 1 августа 2018, 17:06
Сергей
4 августа 2018, 12:46
Поделившись своим радио я свечу свой логин. Оно мне надо? Исходя из безопасности я не могу поделиться своим радио. Почему нельзя сделать так, чтобы пользователь сам придумывал ссылку на своё радио?
Николай
22 августа 2018, 20:53
Огонь!
SerJoe14
5 сентября 2018, 21:43
Как поделиться свой станцией?

domusp
6 сентября 2018, 00:18
Надо бы реальное радио туда подключить и в Яндекс Станции это дело поддержать
Владимир
10 сентября 2018, 19:17
для чего делиться личной станцией с друзьями? они там не накликают, то что им нравится?
Сергей Гончаров
5 октября 2018, 12:09
Как создать несколько личных станций?
marina.geit
7 октября 2018, 19:25
мне сразу понравилась станция  на вашей волне    музон  прям  в маем  вкусе  у меня  есть  свая  станция  ее можна  самаму састряпать  станция у мея заработала  сразу  но там одно и тоже  тежи треки  что и на вашей валне  у меня  на ядекс музъке  этих трекав  шессот  кароче  также яслушала инди музъку  там тоже  все маи любимъе одни итежи  треки  мечусь то туда  то сюда  думаю чтота новае услъшать   сбе скинуть    но праграма  музъкальная чета загналась  
yury.uymanov
17 октября 2018, 12:11
Лучший музыкальный сервис из существующих. Можно много чего говорить, но тут дело в логике интерфейса. Все остальные сервисы сделаны для людей с одной единственной функцией и способностью - распознавания картинок и беспорядочного тыканья в них. Ну по крайней мере разработчики этих сервисов думают, что люди именно такие. Спасибо коллективу ЯМ за то, что не держите людей за.... ) 
tsvil_@tut.by
5 ноября 2018, 19:01
"Моя волна" играет музыку лишь косвенно связанную с тем что я слушаю. И только русских исполнителей, когда я 95% времени как раз таки не слушаю отечественное или русскоязычное.
Обновлено 5 ноября 2018, 19:01
lyoshakrasivo
26 ноября 2018, 02:13
а шарить можно свою станцию?
glukhovas
4 декабря 2018, 16:29
В радио есть функция - сделать публичной. А вот как потом другому пользователю найти твою радиостанцию, если я хочу поделиться?
A.Sadykov921
7 марта, 21:08
Как слушать та музыку на которой я поставил лайк, а не всё подрят? В дичной станции тоже много другой, мне надо именно та что мне погравилась!
Anton Rimsha
26 марта, 11:31
Очень крутая штука
forangl
1 апреля, 01:55
Очень мало музыки
Alexander Bychkov
3 июля, 13:07
Какой смысл делать станцию публичной, если ее даже найти никто не может? 