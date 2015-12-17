Личная станция на Радио

Наверняка многие из вас уже знакомы с Яндекс.Радио. Это наш новый музыкальный сервис, где собраны станции с музыкой под разное настроение и занятие, из разных жанров и эпох. Нужна спокойная музыка для работы или энергичная для тренировки? Решили устроить танцевальную вечеринку? Не проблема. Выбирайте подходящую станцию — и вперёд. Более того, она даже подстроится под ваш вкус.

Другое дело, что наши вкусы редко ограничиваются одним жанром или эпохой. В одном человеке может уживаться любовь к джазу и хип-хопу. А музыка 60-х бывает так же близка, как ультрасовременная. Теперь вы можете слушать любимую музыку в одном сете. Мы добавили на Яндекс.Радио еще одну станцию — вашу личную. На ней будут звучать композиции любого жанра и настроения, но только те, которые могут вам понравиться. Теперь вам ничего не надо делать, чтобы выбрать музыку по душе. Достаточно нажать одну кнопку — включить «Мою станцию».

Все станции Яндекс.Радио работают на технологии Диско. Для новой станции на её основе была создана специальная формула, позволяющая отбирать подходящую человеку музыку из всего многообразия треков — а их в коллекции Яндекса более 20 миллионов. Эта формула учитывает, что человек слушает на Яндекс.Радио и Яндекс.Музыке, какие треки хранит в своей коллекции, каким ставит лайки, а какие пропускает. И чем больше пользователь слушает треков и чем чаще их оценивает (нравится — не нравится), тем лучше сервис его понимает.

Поскольку «Моя станция» — это личная станция, она работает только у авторизованных пользователей. Если вы уже какое-то время слушали Яндекс.Радио (и при этом были авторизованы), новая станция включится сразу. А если нет, ей понадобится какое-то время, чтобы узнать ваши вкусы и пристрастия. Ну а как только она заработает, вы сможете настроить её внешний вид — выбрать иконку, цвет и название.

Новая станция появилась сразу на всех устройствах и платформах, где доступно Яндекс.Радио. Так что вы можете слушать её и на компьютере, и на смартфоне. Мобильное Радио доступно для iPhone и Android.