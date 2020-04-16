Панорамы пустой Москвы на Яндекс.Картах

На Яндекс.Картах появились панорамы пустой Москвы. Съёмки начались 1 апреля: в этот день свободно передвигаться по городу было уже нельзя. К середине месяца мы сфотографировали почти все улицы внутри Садового кольца. На панорамы не попали лишь пешеходные зоны вроде Никольской и Старого Арбата — чтобы не подвергать риску операторов, снимки делали только из автомобиля.

Новые панорамы показывают город таким, каким его никто не видел раньше. На улицах мало машин и совсем нет пробок, редкие пешеходы носят маски, закрыты кафе, магазины и бизнес-центры, а главные уличные персонажи — курьеры в цветной униформе. Чтобы контраст был нагляднее, мы взяли панорамы Москвы прошлых лет и сопоставили их с апрельскими снимками 2020 года.

Мы часто обновляем фотографии Москвы. Когда город вернётся к нормальной жизни, панорамомобили снова отправятся на улицы, и на смену этим фото придут новые. В Яндекс.Картах доступен архив панорам за разные годы, так что снимки пустой столицы навсегда сохранятся как память об этой странной весне.