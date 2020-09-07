Магазин и музей в Санкт-Петербурге

Мы открыли второй Магазин и музей Яндекса — в Санкт-Петербурге. Он находится прямо на Невском, в доме 68A, рядом с Аничковым мостом. В Магазине и музее можно приобрести полезные вещи, разработанные дизайнерами Яндекса, опробовать в деле наши умные устройства, от Яндекс.Станции до лампочек и пультов, и посидеть за старыми компьютерами и приставками.

Дом 68 по Невскому проспекту Здание, в котором находится Магазин и музей, начали строить во второй половине XVIII века. К сороковым годам следующего столетия оно стало одним из самых больших доходных домов в городе. Здесь жили или часто бывали Белинский, Гончаров, Некрасов, Тютчев, Тургенев и другие видные литераторы. Из-за этого за зданием закрепилось название Литературный дом. Ещё его называют домом Ф. И. Лопатина — по фамилии владельца. Во время блокады дом серьёзно пострадал от бомбёжек, и после войны здание под литерой А реконструировали. В 2010-х годах дом был признан аварийным. Его разобрали и отстроили заново, придав выходящему на Невский фасаду тот же вид, какой он имел в 1950-х.

Если московский Магазин и музей спроектирован в стиле офисов Яндекса, то в питерском мы решили сохранить местный колорит. Здесь есть печь-голландка, как в дореволюционных домах в центре и на Петроградке. Вешалки прикрыты высокими белыми дверями — похожие можно встретить в старых коммуналках. Стены и потолок выкрашены в глубокий синий цвет, напоминающий о водах Невы.

Помещение разделено на зоны. В одной продаются фирменные футболки, толстовки, рюкзаки, зонты и разные приятные мелочи вроде термобутылок, кружек-непроливаек, брелоков и значков. Мы выпускаем вещи коллекциями. Например, коллекция «Одиссея» — про космос и исследования, а на вещах из коллекции «Паттерн» — слово «Яндекс», написанное почерками сотрудников.

Блокнот «Паттерн», 48 листов, А5

В демонстрационной зоне выставлены устройства, созданные в Яндексе. Здесь можно поболтать с Алисой, оценить, как звучит Яндекс.Станция, протестировать управление жестами в Яндекс.Станции Мини и опробовать наши умные лампочки, розетки и пульты. Кстати, всё это тоже продаётся в магазине.

В музейной зоне собрана вычислительная техника разных эпох. В числе экспонатов — арифмометр «Феликс», первый iMac и первая PlayStation, Commodore 64 — самый продаваемый в мире компьютер, ZX Spectrum и другие легенды. Все они работают: на них можно не только смотреть, их можно использовать. Хотите — запускайте Duck Hunt на Dendy и стреляйте по уткам из светового пистолета, хотите — проверяйте, действительно ли удобно управляться с мышью-«шайбой» от iMac G3.

Магазин и музей в Санкт-Петербурге открыт каждый день с 10 до 22 часов, вход бесплатный. Подробный рассказ о каждом из экспонатов есть на сайте.