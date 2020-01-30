«На самом деле нет»: пять заблуждений о стажировках в Яндексе

Мы открыли набор на летнюю стажировку. Впереди ещё месяц зимы, но время идёт быстро — если вам интересно попробовать себя в Яндексе, лучше подать заявку заранее и неспешно подготовиться. В этом году стажёрам есть из чего выбрать: на лето у нас открыты вакансии для начинающих разработчиков, аналитиков и специалистов по машинному обучению. Чтобы стать стажёром, нужно определиться, чем вы хотите заниматься, заполнить анкету и пройти отбор. Он состоит из двух этапов: тестовое задание и серия собеседований. Задание можно сделать из дома; собеседования мы проводим в офисе Яндекса или по скайпу.

Каждый год мы получаем несколько тысяч заявок на прохождение стажировки и отвечаем на десятки тысяч вопросов. О некоторых вещах спрашивают постоянно, из года в год. В этом тексте мы решили собрать и опровергнуть самые распространённые заблуждения, о которых мы узнали от будущих стажёров.

Стажировка в Яндексе и учёба на дневном несовместимы

Большинство стажёров — как раз студенты дневных отделений технических вузов. Все они успешно совмещают стажировку в Яндексе с учёбой. Собственно, вся программа стажировок составлена так, чтобы человек успевал и работать, и учиться.

Стажировки бывают двух видов: летние и «всесезонные». Летние, как понятно из названия, проходят летом. Это не означает, что выходить надо строго первого июня и ни днём позже. Большинство летних стажёров приступают к работе в конце июня или начале июля, после сессии. Поскольку ходить в институт больше не надо, они работают полный день и вообще живут жизнью, максимально приближенной к жизни обычных сотрудников Яндекса. Если на стажировке вы хотите не только набраться опыта, но посмотреть на компанию изнутри, это лучший вариант. К тому же, летом на работу выходят сразу много стажёров, так что это ещё и возможность завести новых друзей, которые разделяют ваши интересы.



На «всесезонную» стажировку можно выйти в любое время года. У таких стажёров индивидуальные графики. Кто-то работает 20, а кто-то 30 часов в неделю. Одни приезжают в Яндекс ежедневно после занятий, другие выходят на полный день, но несколько раз в неделю. Само собой, мы отпускаем стажёров на сессию, на защиту курсовых и по другим важным делам. Так как ребята совмещают работу с учёбой, «всесезонная» стажировка обычно длится дольше летней — около полугода.

На стажировку лучше приходить со второго-третьего курса. Первокурсникам может быть сложновато: у них плотное расписание, много домашних заданий, первые сессии и необходимость «работать на зачётку» — чтобы потом она работала на них.

Стажёры работают за «спасибо»

В Яндексе нет учебных задач. Стажёры вместе с сотрудниками компании работают над реальными проектами, в том числе создают новые сервисы и приложения и улучшают те, которыми уже пользуются миллионы людей.



Это важная и интересная работа, и мы убеждены, что она должна оплачиваться. Все стажёры в Яндексе получают зарплату — её размер зависит от умений и рабочего графика и обговаривается заранее, на собеседовании.

На стажировку берут только программистов-олимпиадников

Не будем скрывать, мы любим олимпиадников — у нас стажируются и работают финалисты ICPC и других престижных соревнований по спортивному программированию. Но если вы не можете похвастаться подобными достижениями, ничего страшного. Если бы весь Яндекс состоял только из спортивных программистов, это была бы совсем другая компания.



Базовый набор требований, которые мы предъявляем к стажёрам, — умение программировать, знание основных алгоритмов и хорошая математическая подготовка. Остальное зависит от вакансии. Например, аналитику будут полезны познания в статистике, а разработчику нужно уверенно владеть C++, Python или Java.

Стажировку можно пройти только в Москве

Стажёры нужны в разных офисах Яндекса. В этом году набор открыт в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи, Симферополе и Минске.



Если вашего города нет в списке, это не помеха — можно приехать на стажировку в Москву или Симферополь. Тем, кто прошёл отбор, мы оплатим дорогу и проживание в хостеле. Кстати, от нашего офиса в Симферополе можно за час-полтора доехать до черноморских пляжей — обычно в выходные все так и делают.

Меня не возьмут на стажировку, если я давно закончил вуз

Возраст будущих стажёров для нас не имеет значения. В первую очередь мы смотрим на то, что знает и умеет человек. Большинство из тех, кто стажируется в Яндексе, — студенты и недавние выпускники вузов. Но бывает, что человек решил сменить специальность через много лет после окончания института. В таком случае стажировка в Яндексе поможет набраться опыта в новом деле.



Единственное — мы стараемся не брать на стажировку тех, кто ещё учится в школе. Дело не в прикладных умениях — есть школьники, которые дадут фору иным студентам и даже выпускникам вузов, — а в том, что в 15–17 лет совмещать работу и учёбу трудновато. Лучше спокойно закончить школу и приходить на 2–3 курсе.

Узнать, какие вакансии открыты для стажёров и как подготовиться к собеседованию, можно на специальной странице «Стажировки в Яндексе». Если у вас остались вопросы о стажировках, пишите на intern@yandex-team.ru.