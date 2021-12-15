Браузер с нейрофонами

В Яндекс.Браузере всё настраивается — в том числе и фон для страницы новой вкладки. Можно поставить туда что-то своё, а можно выбрать картинку из галереи. В ней сотни изображений на любой вкус, от видов городов до снимков из космоса.

Сегодня в галерее появились особенные фоны. На них — захватывающие дух пейзажи: горы и поля, тропические острова и лесные озёра. Тонкость в том, что эти объекты никогда не существовали в действительности. Их создала нейронная сеть.

Нейрофоны — больше, чем просто картинки. Если вы посмотрите на изображение в течение нескольких секунд, вы увидите, как преображается ландшафт: меняются очертания гор, разливаются озёра, а вместо пустошей появляются цветущие луга.

Превращения происходят плавно — всё-таки фон не должен бросаться в глаза, — но за ними приятно понаблюдать, если хочется на минутку отвлечься от работы.

Как мы делали нейрофоны Видеофоны есть в Браузере уже давно — это короткие ролики, снятые на камеру или дрон. Нам стало интересно сделать нечто похожее с помощью нейронных сетей. Мы воспользовались нейросетью из семейства StyleGAN2 — так называется открытая архитектура, предложенная компанией Nvidia. Нейросеть обучили на множестве пейзажей из Яндекс.Картинок. Обучившись, она смогла генерировать подобные ландшафты сама. Чтобы придать изображениям более неземной вид, мы дообучили нейросеть на картинках, найденных по запросу [фантастический пейзаж]. Получились пейзажи, похожие на настоящие, но с необычными элементами — так, на одном из фонов над лесом встают сразу два солнца. Мы отобрали несколько самых красивых видов, а затем поручили нейросети сгенерировать промежуточные изображения — так, чтобы один пейзаж плавно «перетекал» в другой.

Нейрофоны уже доступны в Яндекс.Браузере для Windows, macOS и iOS. Вы можете выбрать фон, который понравился больше всего, или включить чередование — в этом случае нейрофоны будут сменять друг друга раз в сутки.