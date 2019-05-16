Ночь в музее Яндекса

В этом году Магазин и музей Яндекса участвует в «Ночи музеев». Он действительно будет работать всю ночь: мы откроемся утром в субботу, 18 мая, в 11 часов, а закроемся ранним утром в воскресенье, в 5:30.

Что посмотреть

Помещение Магазина и музея разделено на две части. В первой продаются товары с символикой Яндекса — футболки, толстовки, кружки, значки, рюкзаки — и действуют демонстрационные зоны, где можно познакомиться со Станцией и Телефоном. Вторую, большую, часть помещения занимает музей. В нём собраны вещи, связанные с историей Яндекса, и работает выставка старых компьютеров.

Мы считаем, что старые компьютеры нельзя показывать на витрине за стеклом. Чтобы познакомиться с ними по-настоящему, их нужно трогать, включать, запускать программы. Поэтому все компьютеры в нашей экспозиции — рабочие. Можно врубить «Диггера» на первом IBM PC, сыграть в «Тетрис» на «Электронике-60» — именно на этом компьютере в 1984 году была написана первая версия игры — или вглядеться в чёрно-белый экран рабочей станции NeXTcube: именно на таком компьютере Тим Бернерс-Ли в 1991 году поднял первый в мире веб-сервер.

Не все компьютеры из коллекции старые. Например, сейчас у нас выставлен «Эльбрус 801-РС» — вычислительный комплекс российского производства, который показали в 2016 году. И не все экспонаты — компьютеры. Есть телефоны, программируемые калькуляторы и приставки, от «Денди» до «Плейстейшен».

Что будет ночью

Ночным посетителям Ночная программа в музее стартует в 20 часов. Если в какой-то момент окажется, что помещение музея не может вместить всех желающих, мы попросим вас немного подождать. В субботу обещают хорошую погоду, а вокруг музея много приятных мест, где можно провести время. Тем, кто хочет избежать очередей, советуем приходить после полуночи: будет чаепитие на пуфиках и разговоры про старые компьютеры. Во время «Ночи музеев» самое интересное начнётся после восьми часов вечера. Во-первых, каждые полчаса сотрудники Яндекса из числа фанатов старой техники будут устраивать экскурсии по экспозиции. Они подробно расскажут про каждую машину: когда она появилась, что умеет, в чём её особенности. Во-вторых, будут турниры по старым играм. Если руки до сих пор помнят комбинации из третьего «Мортал Комбата», приходите — у вас хорошие шансы стать чемпионом. Наконец, в музее можно будет послушать лекции про прошлое и настоящее вычислительной техники. Павел Анохин расскажет, как сойти за своего в компьютерной лаборатории 1960-х, Александр Сурков объяснит, что такое интернет вещей, а Виктор Боев — часть его собрания компьютеров выставлена в музее — поделится историями из жизни коллекционера старой техники. Лекции будут идти с восьми вечера до полуночи. Полное расписание можно посмотреть на сайте музея.

Магазин и музей находится рядом с московским офисом Яндекса по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 — это станция метро «Парк культуры».