Новый офис Яндекса снаружи и внутри

В Москве продолжает строиться новая штаб-квартира Яндекса. Подземная часть офиса готова, и с октября работы идут на поверхности. Если вы окажетесь на улице Косыгина, то увидите здание, даже не заглядывая за забор. Тем временем в Яндекс Картах появилась 3D-модель нашего будущего дома «в сборе» — так он будет выглядеть в 2024 году, когда завершится стройка:

3D-модель доступна в веб-версии Карт

Рядом с кампусом проходят три улицы: Косыгина, Анучина и Академика Зельдовича. Новый адрес Яндекса — Академика Зельдовича, дом 1.

Академик Зельдович А. Д. Сахаров назвал Якова Борисовича Зельдовича «человеком универсальных интересов». Один из ключевых участников советского атомного проекта, Зельдович работал в самых разных областях: вместе c Ю. Б. Харитоном создал теорию деления урана, сделал важные открытия в физике горения, исследовал элементарные частицы и их распады, изучал процесс образования чёрных дыр и свойства реликтового излучения. В Москве Яков Борисович жил на Воробьёвых горах, а в 1930-1940-х гг. работал в Институте химической физики, который и сейчас находится через дорогу от будущего офиса Яндекса. Наш офис будет первым и пока единственным зданием на этой улице, но не из-за того, что здесь нет других строений. Улица Академика Зельдовича долго оставалась безымянным дворовым проездом, а имя знаменитого советского физика Якова Борисовича Зельдовича получила лишь в 2014 году. Остальные расположенные на ней дома построены гораздо раньше и поэтому «приписаны» к Ленинскому проспекту.

С запада к нашему кампусу примыкает большой парк Дворца пионеров, а с востока — каштановая роща, которая растёт на этом месте много лет. В роще мы обустроим мини-парк с дорожками, лавочками и освещением.

Нижние этажи нашей штаб-квартиры и прилегающая территория будут открыты для всех. Чтобы попасть из каштановой рощи в парк Дворца пионеров или на улицу Косыгина, местным жителям не придётся огибать здание по периметру. Можно будет зайти в офис, пройти его насквозь и выйти с противоположной стороны.

У здания будет несколько крыльев разной высоты. Со стороны улицы Анучина, где стоят жилые дома, оно будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина — 15-этажным. Внутри предусмотрено три зоны: подземная, общественная и офисная.

Подземная зона насчитывает пять уровней. Три нижних займёт парковка на 1630 машиномест. Это почти вдвое больше, чем предписывают нормативы для офисных зданий такой площади, и больше, чем во всех нынешних московских офисах Яндекса, вместе взятых. Мест отвели с запасом, чтобы сотрудникам не приходилось парковать машины на ближайших улицах и во дворах.

Далеко не все в Яндексе добираются на работу на авто. Многие пользуются общественным транспортом или ездят на велосипедах. Подъездные пути спроектировали так, чтобы автомобилисты, велосипедисты и пешеходы как можно меньше мешали друг другу. Велосипедистам, самокатчикам и скутеристам внутри здания оборудуют отдельную парковку — с раздевалками и душевыми. Мотоциклы можно будет оставить на автопарковке: там для них выделят отдельные места.

На минус первом и минус втором уровнях расположатся инженерные помещения и спортивный комплекс для сотрудников — с 25-метровым бассейном, тренажёрами, большим спортзалом, в котором можно играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис, и залами поменьше: для сквоша, йоги, танцев и других занятий. Спортивные залы есть и в некоторых нынешних офисах Яндекса, но обычно один-два на здание — если хочешь позаниматься йогой, подожди, пока закончит группа пилатеса. В новом офисе тренировки по разным видам спорта могут идти одновременно. Собственный бассейн у нас появится впервые.

Зайдя в здание с улицы, вы попадёте в общественную часть — это первые два наземных этажа и часть третьего. Эта зона открыта для всех. Например, сюда можно будет прийти поесть: на втором этаже заработают ресторан и фуд-холл — много небольших кафе с общей обеденной зоной. Другой повод побывать у нас — музей Яндекса: ему отведут просторное помещение, где поместятся все экспонаты.

В Яндексе почти каждый день проходят встречи с экспертами, конференции и другие мероприятия. Для них в крыле, которое выходит на каштановую рощу, сделают две большие аудитории — на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит к нам учиться, например студентов Школы анализа данных.

С третьего этажа начинается зона для сотрудников. Чтобы попасть туда, понадобится пропуск — гости Яндекса смогут получить его на ресепшен. Там же, на третьем этаже, разместятся зона для собеседований, медицинские кабинеты — в больших офисах Яндекса всегда есть врачи — и две игровые зоны: для детей помладше и постарше. В игровых можно оставить ребёнка, если пришлось взять его на работу — чтобы не скучал, пока родители заняты делами. Для совсем малышей и их родителей предусмотрена отдельная комната с пеленальными столиками.

Офисные этажи — это в первую очередь рабочие зоны и переговорки для встреч в офлайне и онлайне. Часть пространств мы организуем по принципу коворкинга. Некоторые сотрудники Яндекса работают из дома и приезжают в офис изредка — раз или два в неделю. В коворкинге они могут выбрать любое свободное место и на день сделать его своим. Кто-то из сотрудников предпочитает работать не за столом, а в более неформальных местах. Для них по этажам расставят диваны и кресла.

Чтобы прогуляться на свежем воздухе, сотрудникам необязательно выходить на улицу. Верхние этажи штаб-квартиры будет опоясывать открытая терраса с видами на Москву — в хорошую погоду видно даже Останкинскую телебашню. На террасе можно посидеть с ноутбуком, устроить встречу с коллегами или просто походить и размяться. Ещё одна открытая терраса разместится на крыше 12-го этажа.

В новом офисе будут работать около семидесяти лифтов: пассажирские, грузовые, пожарные, подъёмники для людей на инвалидных колясках. Систему лифтов спроектируют так, чтобы время ожидания не превышало тридцати секунд. Ещё одна особенность здания — большое количество лестниц, связывающих этажи. Когда лестниц много, людям на соседних этажах проще ходить друг к другу.

Будущая штаб-квартира Яндекса — большой проект, над которым мы работаем уже несколько лет. Нам есть что рассказать про само здание и то, что будет внутри, так что скоро здесь появятся новые истории.