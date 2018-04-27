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О ситуации с блокировками

Сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появилось пять IP-адресов Яндекса. Наши адреса пробыли в реестре около двух часов и на текущий момент из этого списка пропали. Дежурная смена технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений Роскомнадзора.

Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок. 

Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем.

82 комментария
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Жанна
27 апреля 2018, 12:49
Сейчас не работают сервисы Яндекса на моём сайте. Карты, Счётчик, Иконка Маркета.
aprivalov4
27 апреля 2018, 12:56
от души
maxim-brykov
27 апреля 2018, 12:58
Зрелая позиция. Вызывает уважение. Надеюсь, что вас услышат. Спасибо за поддержку.
SEO-Ilya
27 апреля 2018, 13:34
maxim-brykov,
Какая зрелая позиция?! Как всегда, одно лицемерие. Когда блокировали гугл - молчали в тряпочку. А как их заблочили, так они тут же кричат об "открытой конкуренции"...
roketa999
27 апреля 2018, 14:22
SEO-Ilya,
А какое отношение вообще они имеют к гуглу?
space
27 апреля 2018, 15:43
roketa999,
прямое. Ибо это прямой конкурент на рынке поисковиков, да и огромного количества схожих сервисов в целом.
Al P
28 апреля 2018, 02:28
space,
Какое прямое? Гугл корпорация покрупнее будет, и что, прямого конкурента должен защищать яндекс? Это вы где такое видели? Может гугл так делал где нибудь?
osintseff
16 мая 2018, 16:00
space,
И что, сейчас тирады разводить, чтобы Google защищать. Не Вам решать - писать Яндексу о том или ином случае. 
&
27 апреля 2018, 13:00
Жаль только, что высказаться решили лишь когда блокировки коснулись их самих.
Toker
7 мая 2018, 13:06
&,
Яндекс не однократно высказывался о блокировках и о "пакете Яровой". 
От этого всего никто не выйграет
nrsmsf
27 апреля 2018, 13:02
А где же вы были раньше?
admin@craftzone.uz
27 апреля 2018, 13:05
Роскомпозор.
sanoend
27 апреля 2018, 13:05
Яндекс высказался первым, чем показал у кого тут самые стальные яица. Посмотрим, хватит ли смелости у остальных. 
CyberParser
27 апреля 2018, 14:19
sanoend,
 если бы в яндекс не был сборищем трусов, уже давно бы на главной выводилось приглашение на митинг 30 апреля. А пока больше похоже на: "Когда они пришли за гуглом, нам было все очень выгодно. Когда пришли за нами - мы обосрались"
Al P
28 апреля 2018, 02:26
CyberParser,
И часто вы видели у какой нибудь корпорации в мире приглашение на митинги? А про гугл смешно просто, яндекс должен вступаться за своего конкурента? У них (гугла) корпорация помощнее будет. Я не думаю, что вы будете защищать своего врага. Здесь примерно тоже самое. 
zoriksans
18 мая 2018, 19:22
Al P,
Прям ВРАГА, ага. Больше драматизма, больше. Не важно гугл или другая компания, блокировки в любом случае вредят рунету. И яндекс решил высказаться, когда уже полрунета было поломано и только-только добрались до них. Трусы 
Байдиков Сергей
27 апреля 2018, 13:06
Правильная позиция! Хорошо, что не промолчали как многие компании 
zmkolesa
27 апреля 2018, 13:10
Это вы то нам говорите про открытую конкуренцию ? Про то, что страдают пользователи ?
https://yandex.ru/blog/webmaster/o-reklame-kotoraya-vvodit-v-zabluzhdenie

Ну-ну :)
v.c.x.t
27 апреля 2018, 13:10
А какого черта вы так долго формировали свою так называемую "позицию"? Яндекс и все кто там сейчас рулит обоссаные лицемеры. Пока вас лично не коснулась потная ладошка проходимцев из РКН молчали в тряпочку. Кроме того, все мы помним, как вы бегали стучать в ФАС на Google. Не очень способные в нынешней ситуации играть честно и противопоставить что-то конкурентам бежите прямиком юзать административный ресурс. Позорище
Обновлено 27 апреля 2018, 13:12
IvanGretsky
27 апреля 2018, 13:14
Уверен, что эту позицию разделяют миллионы жителей нашей страны. Текущая ситуация - позор России на международной арене.
Обновлено 27 апреля 2018, 13:15
arskoru
25 мая 2018, 14:59
IvanGretsky,
Я не разделяю! Телеграмм нарушил закон страны, нужно адекватно реагировать и уметь договариваться. Тут такого нет.
scboy
18 марта 2019, 07:46
arskoru,
Вы забываете, что это РКН нарушает Конституцию РФ.
semagin.alexey
27 апреля 2018, 12:17
Нет доступа к нескольким сайтом, которые посещаю ежедневно. Приходиться сидеть через VPN. Второй день не работает корпоративный чат slack и пришлось всем перейти временно в telegram...
space
27 апреля 2018, 15:44
semagin.alexey,
не работает все, кроме телеграм:)
саня саня
28 апреля 2018, 07:36
semagin.alexey,
Чтобы нормально работать все уходят в телеграмм. Спасибо РКН за рекламу)

ipryani
27 апреля 2018, 13:19
Спасибо
TrickReRoll
27 апреля 2018, 13:21
Отличная позиция Яндекс! А то РКН скоро пеной из-за рта начнет брызгать, как бешеные собаки. 
advert31337
27 апреля 2018, 13:22
Яндекс нам рассказывает про конкуренцию, не смешно. 
Ignat.anikeev
27 апреля 2018, 13:24
mail, тем временем, поднял прокси :)
https://www.facebook.com/mailrugroup/posts/10156122598226007
Обновлено 27 апреля 2018, 13:24
Капитан
27 апреля 2018, 13:26
За сетевой нейтралитет!
Дмитрий
27 апреля 2018, 13:36
а google так и не работает.
inflexible1992
27 апреля 2018, 13:38
Тысячи сервисов уже 2 недели блокируют. У самого Яндекса и до этого то яндекс деньги не работают, то яндекс диск. И вы только сейчас решили высказаться? Кто, если не вы должны отстаивать права рунета? Вы большая компания, с вами хоть разговаривать будут. 
Grim1313
27 апреля 2018, 13:41
"Когда пришли за евреями, я промолчал, потому что я не еврей..."
kolyanetakov
27 апреля 2018, 13:49
и?
slonada
27 апреля 2018, 13:52
+
Slami6e
27 апреля 2018, 13:55
Лол, как яндексойды то запели...как фильтровать направо и налево вебмастеров, заставляя их отказываться от рекламы адсенс, так они первые. Как забанили самих - вопль подняли. Привыкайте, чебурнет идет, там будет своя поисковая система. 
zmkolesa
27 апреля 2018, 14:06
Slami6e,
Все верно, но это вообще все для виду написано )) я про их новость. Вон как незнающие люди им поддакивают.
Обновлено 27 апреля 2018, 14:07
CyberParser
27 апреля 2018, 16:19
Slami6e,

>>чебурнет идет, там будет своя поисковая система


для чебурнета и поисковик не нужен, достаточно статической html-страницы с каталогом ссылок на gosuslugi, nalog и kremlin.
v.c.x.t
27 апреля 2018, 14:17
Яндекс стройным шагом идет по пути Mail.ru . Вся их шелудивая конторка конъюнктурщиков уже очень скоро станет бесполезным убыточным придатком, обслуживающим исключительно интересы папуасов-сквоттеров из госдуры  
Кирилл Риехакайнен
27 апреля 2018, 14:47
Если вы думаете, что желчи против вас у  пользователей мало, то вы ошибаетесь. Просто не хочется повторяться. Под каждым негативным комментарием готов подписаться!
Олесь Oo
27 апреля 2018, 14:50
Радостный шаг, но.... 
Пойдет ли Яндекс дальше поста в бложике ? 
Предпримут ли ИТ компании шаги по защите своих интересов или будут терпеть ? 
Мастер Кунг-Фу
27 апреля 2018, 15:02
Бла-бла-бла... Вы ещё про свободу личности и слезинку ребёнка скажите, лицемеры! Всё, о чём думает Yandex, так это только о бабосиках!
Сергей
27 апреля 2018, 15:32
Поддерживаю, это просто неприемлемо, Роскомнадзор должен ответить за свой непрофессионализм. Сломали интернет и сидят ровно, вообще это нонсенс, так облажаться, но народ пока терпит.
tatoorsan
27 апреля 2018, 15:33
Правильно ли я понимаю, что руководство компании "Яндекс" теперь можно считать пособниками террористов?
arskoru
25 мая 2018, 15:00
tatoorsan,
Судя по всему пытается соблюдать нейтралитет.
andrew-murray
27 апреля 2018, 16:01
Лицемеры! Где вы были 11 дней назад? Сидели, как и все, засунув языки в зад!
eugeny.sencko
27 апреля 2018, 16:02
Приезжайте в Беларусь, ребят. У нас пока всё работает и без всяких VPN, но это пока........

CyberParser
27 апреля 2018, 16:25
eugeny.sencko,
в этой вашей Беларуси недавно одобрили закон о _внесудебной_ блокировке соцсетей, обязательной идентификации пользователей форумов по номеру телефона и премодерации всех комментариев. Менять шило на мыло не имеет смысла.
Медиа Лаб
27 апреля 2018, 16:40
Ну ребят, вы отмалчиваетесь с 2012 года, ожидали другой результат? Дальше больше будет
Максим
27 апреля 2018, 16:47
Было бы здорово, если бы за этим заявлением последовало официальная жалоба или даже обращение в суд. 
 Нам пользователям:
Пишите официальное обращение-жалобу в Роскомнадзор о неработающих у вас сайтах https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ . По 59 ФЗ они обязаны ответить в течение 30 дней. Пусть попотеют в мае. Как говориться: "любишь блокировать, люби и отвечать"
cool.AT64
27 апреля 2018, 19:27
Мое мнение: 
-Блокировка ip адресов гугла - проблема гугла, не более того, который к слову, насколько мне известно, никоим образом не выразил свою позицию (на момент написания комментария).
-Рад за то, что даже при нынешних обстоятельствах есть те, кто может сказать свое веское  слово, вопреки ситуации.
kost2000
27 апреля 2018, 20:40
Демократия в действии
mr.axe
27 апреля 2018, 22:40
ойойойёй, люблю яндекс, и, конечно, никого не подстрекаю, но эти пару слов в адрес ркн через две недели блокировок вряд ли будут считаться весомыми с их стороны. эм, они хоть что-то услышали?
ajrk
27 апреля 2018, 23:09
Молодцы, что написали это! вообще было бы здорово, если все крупные онлайн-компании написали бы подобное обращение к роскомнадзору! Тогда, может быть, они бы задумались, что делают вообще)
Дмитрий Шевелёв
28 апреля 2018, 09:00
ajrk,
а что они делают? Исполняют решение суда по блокировки ресурса одного пустозвона и маркетолога =)
v.c.x.t
28 апреля 2018, 19:33
Дмитрий Шевелёв,
чушь несешь. евреев тоже в печах по закону жгли. и чтобы такого не происходило для этого в нормальных странах существует комиссия по этике. вот и все.
саня саня
28 апреля 2018, 07:33
Спасибо яндекс за то, что вы не молчите.
Rybakov-MV
28 апреля 2018, 08:18
Янедекс поиск закинул кучу сайтов под фильтр, Яндекс выразил свою позицию в отношении блокировок , Яндекс сделал то или это...
И в комментариях в основном недовольства любыми действиями. Сразу вспоминается это.
Дмитрий Шевелёв
28 апреля 2018, 08:59
Коллеги, авторы поста и коментаторы). А Вам не надоело попытки обвинения РКН? Последние просто выполняют предписания суда РФ. Собственно, ситуация идиотическая - мсье Дуров сейчас за счет всех "сочувствующих" пиарит свой месенджер, который "якобы анонимный". Почему якобы? Всё просто - вы значете что хранится на серверах "телеги"? Я - нет. И никто не знает, кроме людей, которые работают в "телеги".



Сама же ситуацию пиара - анекдот. У мсье было запрошено официальным письмом с приложением решения суда 6 (!) ключей, так как люди - были обвинены в терроризме и требовалось проверить факты. СМИ забыли про шесть и заменили на "все". Так звучит красивее. А Паша понял тему и начал усиленно форсить. Теперь он "герой". Да, именно так - в кавычках.



По хорошему - его месенджер кроме школьников и фанатеков никому не приболел.  Естественно маркетологи писаются кипятком от телеги, не спорю - месенджер от "создателя вконтакта", который "идейно борится за права". Красиво ничего не скажешь. Как экономиста и пиарщика я всегда уважал Дурова. Этакий Джобс станичного разлива).


А теперь скажем честно - нет ничего более свободного и честного, чем поднятый у себя на сервере какой-нибудь OpenSource jabber-сервер. И уровен защиты и прочее - от прямоты рук, комрады. От прямоты рук.



А теперь давайте отбросим схоластику, которую вещает Павел и его под(жопо)лизы. И скажем честно. Если бы ваших детей, жен, матерей взворвали к чертовой матери - вы бы не хотели, чтобы наказали виновных? Или вы думаете Павел не выдал бы все возможные доступы, будь на месте пострадавших дорогие ему люди? Бред собачий, простите за выражение. Пароли, явки, доступы - были бы сданы куда надо и в минимально возможные сроки. А то, что сейчас происходит - дешевый пиар расчитанный... на людей с IQ мнее 50, не более того.



Все "подерживающие" подумайте - сервера телеграм не являются открытыми, их инфраструктуру никто не знает, как и то, что хранится в базе этого месенджера. Вы верите словам Паши? Зря. Я бы советовал не верить никому. В том числе - что "телеграм" ничего не хранят и вообще альтруисты, революционеры. Вероятность что хранят (господа, ваши чаты - инсайдерская информация для маркетологов и правильно обученная нейронка - прекрасный инструмент вычленения материала для продаванов) очень высока. Она выше того, что мсье Дуров - фанатичный идиот, который готов ради защиты "темных" личностей (а бояться "открытия" информации человек не будет, если ему скрывать то особо и нечего). Правда, это верно - если Павел не пытается занять нишу в кругу тех самых "темных" личностей, который ведут теневой или черный бизнес.


Поэтому, господа. В том числе с "Яндекс". Если мы хотим получить на самом деле свободный и открытый интернет - давайте посылать маркетологов вроде Паши в лес и не давать "хостится" им на ЦОДах, где есть реально полезные и нужные вещи... Хотят - пусть валят в Тай, там много компаний, которые готовы хостить такие вещи как детское порно и телега.



з..ы.: Мсье "поддерживающие" и просто больные на голову маркетологи. Основатель GNU (Ричард Столлман) в одном выступлении сказал, что если ты что-то опубликовать в сети Интернет - должен быть готов к тому, что это станет достоянием всего мира. А хотите "поговорить" так, чтобы об этом никто не узнал - всегда есть "дедовский" способ личной встречи =) о котором совремменное поколене просто забыло.
Дмитрий Шевелёв
28 апреля 2018, 09:07
Дмитрий Шевелёв,
комрады. За опечатки ивзвиняюсь. Набирал текст после бессоной ночи и в состоянии злости - устал от истории с телегой.
morerechi
3 мая 2018, 11:12
Дмитрий Шевелёв,
хоть я и маркетолог (или как раз поэтому), поддерживаю. А всё остальное – иллюзия, протесты ради протестов
Обновлено 3 мая 2018, 11:13
infoforya
30 апреля 2018, 01:25
Это бред, а "позиция" Яндекса. Блокировка адресов осуществляется на ОСНОВАНИИ ЗАКОНА! Закона России, понятно? Не нравятся законы - валите в свои Нидерланды, где местные педерасты покажут вам разные "позиции". Телеграм может использоваться террористами, в том числе, ясно же сказали. Мы воюем против ИГИЛ и еще есть придупки из РФ, вступающие в их ряды. Также я еще помню теракты в метрои на Дубровке. Так что ваша "позиция" никого не интересует, езжайте нахрен из страны, если не нравится что то!
Петр Зайцев
1 мая 2018, 00:11
Интернет должен стать максимально открытым! Никаких анонимов. Только реальные Фамилия, Имя, Отчество реальных людей. Что бы по каждому человеку, оставляющему сообщение, можно было бы посмотреть как минимум его дату рождения, домашний адрес и телефон. И никакого шифрования переписки в социальных сетях и мессенджерах. Всё электронное общение только в открытую. Вот тогда в Интернете наконец то наступит порядок. Люди начнут отвечать за свои слова, исчезнут платные "тролли", уйдут вербовщики террористов и продавцы наркотиков.. И я желаю всем сердцем что бы этот замечательный момент наступил бы как можно быстрее, и вся та скверна, что обитает сейчас в Интернете, осталась бы только в воспоминаниях нашего поколения, а наши дети и внуки её бы уже не застали в своей счастливой жизни. Мир Вам и Вашему дому друзья мои!
Cy S.
17 мая 2018, 09:20
Петр Зайцев,
Этот момент никогда не наступит, не надейся. 

"Только реальные Фамилия, Имя, Отчество реальных людей. Что бы по каждому человеку, оставляющему сообщение, можно было бы посмотреть как минимум его дату рождения, домашний адрес и телефон."©


Больше тебе ничего не надо?

"От мертвого осла уши - получишь у Пушкина. До свидания, дефективный!"©

Петр Зайцев
21 мая 2018, 14:06
Нет, Вы ошибаетесь! Рано или поздно Интернет станет именно таким как я хочу, весь вопрос только в сроках (в каких то странах это произойдёт раньше, в каких то позже), я только желаю, что бы Россия в этом вопросе была в числе лидеров. Поверьте, анонимность в Интернете нам всем сильно вредит. Максимально открытый Интернет серьёзно упростит и улучшит нашу жизнь. Мир Вам друг мой! :-)
Петр Зайцев
21 мая 2018, 14:14
p.s.: да, мне ещё кое-что надо к вышеописанному - я хочу знать точное местонахождение каждого человека с которым общаюсь, а так же, видеть его лицо во время разговора.. :-)
Обновлено 21 мая 2018, 14:14
Наше старе село
8 мая 2018, 11:47
Мы в Украине уже все научились пользоваться ВПН, потому никакие блокировки нам уже не препятствуют смотреть сайты Яндекса и пользоваться Телеграмом.
dolgy.rom
19 мая 2018, 01:23
Наше старе село,
ВПН тормозит загрузку страниц, плохо. Если нужен поиск я пользуюсь https://yandex.fr/ . Нечего что Франция, Яндекс как работает, набрал запрос на русском, рус сайты показывает, на англ...
 По поводу блокировки по Украине, так этим власти показали свою бездарность, не смогли лишить юзеров ВК, Яндекса, Однокласиников и т.д. В общем как всегда страдают люди, но про ВПН уже все украинцы знают и юзают без проблем)
ВС
19 мая 2018, 09:45
dolgy.rom,
Попробуйте дополнение для браузера "Browsec". Бесплатный и скоростной ВПН
f3doroffe
11 мая 2018, 16:13
Веб-мастер яндекс в последнее время ведёт себя неадекватно, сервер временно не работает - такой выдаёт мне ответ.
osintseff
16 мая 2018, 16:01
+
dolgy.rom
19 мая 2018, 01:15
 Яндексу как основному лидеру РФ нужно уже учится обходить подобные блокировки. Скорей всего это не единичный случай, будут еще...
Dimitrinka Kostadinova
18 июня 2018, 00:14
Оchte nesam na iasno ,no vi blagodaria
Ваня Сметана
29 августа 2018, 00:28
я так и не понял, его навсегда заблокирывали? 
Olgport
11 сентября 2018, 11:46
Заблокируйте, плиз, роскомнадзор!
Надоели гады!

andrej.erokhin
9 ноября 2018, 12:54
Он правильно сказал.Когда жуликов начали теребить в бельгии, монако.Они горбанули и послали нас с нашей Родиной.Вы корячтесь ,а мы будем вас доить.Они в почёте ,а мы в болоте.
neposeda2009
26 ноября 2018, 14:42
А давайте интернет отключим.... и будем жить как в советском союзе.PS.Какая гадость кругом. С вами жить не хочется
ecaterinascherbina
1 февраля 2019, 02:41
Как заблокировать доступ к сайту в приложении на странице и в разделе контакты пользователя 
Антон
17 мая 2019, 12:12
Уважаемая техподдержка, уже больше недели не могу решить проблему с сайтом. Мой вопрос был передан разработчикам, но ответа я так и не могу получить, а сайт теряет позиции и в вебмастере висит фатальная ошибка. [Ticket#19051308363556858]. Уже не знаю куда писать что бы как можно скорее решить проблему.
Обновлено 17 мая 2019, 12:14
tigr.andreika
сегодня, 14:02
Удляю Яндекс! Вы блокируете акаунты с иным мнением 
tigr.andreika
сегодня, 14:03
Удаляем Яндекс! Модераторы блокируют акаунты тех кто пишет не опозиционные мнения! Яндекс в сток! 
tigr.andreika
сегодня, 14:08
Я перестаю пользоваться услугами Нидерландской компании Яндекс! У мня было пять акунтов включая резервные и все их снесли за неправильное мнение! Модераторы массовое блокируют акаунты тех кто пишет не опозиционные коментарии в ленте новостной! Позор Яндекс, позор, удаляю, ждите, что ваша база поредеет на десятки миллинов! Гугл и то так нагло себя не ведёт! Вам же всему коллективу модераторов, скажу так - будьте прокляты Иуды предатели России 