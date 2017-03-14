Приглашаем в летние школы Яндекса

В Яндексе работают около шести тысяч человек. У большинства сотрудников высшее образование, но их нынешняя специальность не всегда совпадает с той, которая указана в дипломе. У нас есть разработчики, закончившие филфак, дизайнеры — специалисты по лазерным диодам и редакторы, изучавшие роль гиппокампа в контроле пространственного поведения диких грызунов. Просто так вышло.

На самом деле многим востребованным сегодня специальностям пока не учат в вузах. Их осваивают исключительно по книгам, онлайн-курсам или непосредственно на практике. Главное — желание и искренний интерес. Чтобы помочь молодым специалистам, которые хотят работать в сфере IT, но пока имеют мало опыта, мы запустили образовательный проект «Мобилизация».

Что такое «Мобилизация»

Проект объединяет четыре летние школы: Школу менеджмента, Школу мобильного дизайна, Школу разработки интерфейсов и Школу мобильной разработки. Все школы посвящены одной и той же теме — созданию продуктов для мобильных устройств, — но в них изучаются разные аспекты. Скажем, в программе у дизайнеров — лекции о типографике, а менеджеры осваивают инструменты сбора статистики.

Особенность «Мобилизации» — двухэтапное обучение. На первом этапе каждая школа работает по своей программе: участники посещают лекции, семинары и мастер-классы. Второй этап — командный. Разработчики, менеджеры и дизайнеры объединяются в группы и работают над собственными проектами в условиях, максимально приближенных к «боевым».

В 2017 году первый этап «Мобилизации» продлится с 3 июля по 20 августа, а второй — с 21 августа по 23 сентября. В финале участникам нужно будет защитить свои проекты перед командой экспертов.

Мы проводим «Мобилизацию» во второй раз. В прошлом году в проекте поучаствовали 126 человек. 49 из них остались работать в Яндексе. Прошлогодние лекции и семинары мы записали на видео и объединили в онлайн-курсы. Сейчас на YouTube доступны три курса: для разработчиков, дизайнеров и разработчиков интерфейсов. В этом году мы планируем четвёртый — для менеджеров.

Как принять участие

Набор на «Мобилизацию» открылся 14 марта и будет идти до 24 апреля. Заявку можно подать на сайте проекта — просто выберите школу и выполните тестовое задание. Тех, кто справится успешно, мы пригласим на собеседование по Skype.

«Мобилизация» пройдёт в московском офисе Яндекса. Обучение во всех школах — бесплатное. Иногородним мы оплатим дорогу и проживание. Занятия проводятся в будни по вечерам и в выходные, так что их можно совмещать с работой или учёбой.

Ссылки

«Мобилизация» — сайт проекта. Там можно подать заявку и пройти тестовое задание.

Проект «Мобилизация»: итоги — рассказ о школах 2016 года и отзывы выпускников.

Видеокурсы: для Android-разработчиков, дизайнеров и фронтенд-разработчиков.